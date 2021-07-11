Украинская сборная поедет на Олимпиаду в Японию с флагом с подписями защитников Украины, - ОП. ФОТОрепортаж

Президент Владимир Зеленский во время встречи в Киеве со спортсменами, которые будут представлять Украину на 32-х летних Олимпийских играх, передал им флаг Украины, подписанный военными, которые в разные годы защищали нашу страну на фронте.

Украинский флаг размером 240х150 см хранился в Константиновке Донецкой области в Свято-Сретенском храме рядом с иконой Святой Варвары (защитницы всех военных), информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Офиса Президента.

"Это - флаг, подписанный бойцами, которые защищают нашу страну на Донбассе. Кого-то из них уже нет в живых. Это очень серьезная реликвия, которую мне передали наши военные, чтобы я передал вам. Чтобы вы почувствовали, что вас будут поддерживать не только более 40 миллионов граждан, но и будут поддерживать все те, кто живы в нашей памяти. А потом мы вернем его обратно - военным, ветеранам, чтобы они сохранили этот флаг со всеми подписями", - пояснил президент Украины.

Однако, как отметили военные, они не будут против того, чтобы на этом флаге появились подписи украинских олимпийских чемпионов.

Отмечается, что с 2014-го этот флаг подписали бойцы, которые в разные годы воевали против агрессора на востоке Украины. В частности здесь есть подпись защитника Украины, известного по позывному "Филин", который ушел на войну добровольцем, сформировал батальон "Донбасс" в составе Национальной гвардии Украины и в дальнейшем уже в составе Вооруженных Сил Украины успешно выполнил 29 боевых задач. Он награжден орденами Богдана Хмельницкого II, III степени и именным огнестрельным оружием. Есть подписи "Монгола" и "Боцмана", которых посмертно наградили орденами "За мужество" за героизм, проявленный в боях за Иловайск и Марьинку соответственно. Подписал флаг и боец "Сава" - россиянин, который пошел защищать Украину как доброволец, впоследствии награжден орденом "За мужество" III степени. Сейчас ожидает получения украинского гражданства. Кроме того, есть подписи старшего лейтенанта с позывным "Масяня", которая пошла на войну добровольцем в 2014 году и награждена орденом "За мужество" III степени, а также Гайдука - дончанина, который в апреле 2014 года ушел на фронт добровольцем, кавалер орденов "За мужество" II, III степени, также награжден именным оружием. Кроме того, сине-желтый флаг подписали бойцы "Череп", "Беня", "Валерич", "Ахмет", "Lex", "Фагот" и другие.

На полотнище флага также написано "Слава Украине!" и нарисованы очертания карты Украины в пределах ее международно признанных границ. По словам военных, этот рисунок появился недавно, после того как на футболках национальной сборной Украины по футболу к Евро-2020 была размещена карта Украины, что вызвало негативную реакцию со стороны страны-агрессора.

По инициативе украинских военных и при поддержке главнокомандующего Вооруженных сил Украины Руслана Хомчака этот флаг был специально передан президенту Украины Владимиру Зеленскому для вручения украинским спортсменам-олимпийцам накануне соревнований в Токио.

Таким образом защитники Украины захотели поддержать наших спортсменов и напомнить им, что наши воины на фронте также мужественно и достойно противостоят сопернику, который преобладает и по количеству личного состава, и в материально-техническом оснащении, но победа непременно будет за Украиной.





