Во время проводов сборной Украины на летнюю Олимпиаду презентовали форму команды и тематическую почтовую марку. ФОТОрепортаж

Сборную Украины провели на Олимпийские игры в Токио в прямом эфире общественного вещателя.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Непосредственно на мероприятии президент НОК Сергей Бубка вместе с министром молодежи и спорта Вадимом Гутцайтом представили олимпийские конверты и марки.

По словам министра спорта, нам стоит вспоминать то, что мы спортивная страна.

"Мы два года работаем для того, чтобы спортсмены имели возможность хорошо подготовиться к соревнованиям. Нам самое время вспоминать, что мы спортивная страна. Призовые за олимпийские медали остались неизменными - за первое место 120 000 долларов, за второе - 80 000, за третье - 55 000", - рассказал Вадим Гутцайт.

На торжественных проводах сборной спортсмены и звезды шоу-бизнеса презентовали олимпийскую форму сборной Украины.

Специально для нашей олимпийской сборной признанные звезды спорта и шоу-бизнеса подписали флаг Украины с пожеланиями национальной команде на играх в Токио.

Во время проводов сборной Украины на летнюю Олимпиаду презентовали форму команды и тематическую почтовую марку 01

Во время проводов сборной Украины на летнюю Олимпиаду презентовали форму команды и тематическую почтовую марку 02
Во время проводов сборной Украины на летнюю Олимпиаду презентовали форму команды и тематическую почтовую марку 03
Во время проводов сборной Украины на летнюю Олимпиаду презентовали форму команды и тематическую почтовую марку 04
Во время проводов сборной Украины на летнюю Олимпиаду презентовали форму команды и тематическую почтовую марку 05

Напомним, украинские спортсмены завоевали 158 олимпийских лицензий. Летняя Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа.

НОК (102) Олимпиада (1137)
+20
А де гасло "Слава Україні"??? Бубка - сєпарський покидьок?!
показать весь комментарий
11.07.2021 22:57 Ответить
+9
Вже освятило падло перед матчем з Англією - бідоносєць на всю голову!
показать весь комментарий
11.07.2021 22:56 Ответить
+8
что там эта кцпская рыгоститутка бубка до сих пор делает?
показать весь комментарий
11.07.2021 22:55 Ответить
А де наш чемпіон? Без Гриця ж і вода не освятиться.
показать весь комментарий
11.07.2021 22:50 Ответить
Вже освятило падло перед матчем з Англією - бідоносєць на всю голову!
показать весь комментарий
11.07.2021 22:56 Ответить
что там эта кцпская рыгоститутка бубка до сих пор делает?
показать весь комментарий
11.07.2021 22:55 Ответить
А де гасло "Слава Україні"??? Бубка - сєпарський покидьок?!
показать весь комментарий
11.07.2021 22:57 Ответить
а что без Слава Украине невозможно побеждать? Оставьте спортсменов в покое.
показать весь комментарий
11.07.2021 23:17 Ответить
лол. гуляй, ваня
показать весь комментарий
11.07.2021 23:35 Ответить
___Бруталы....Оригинальный дизайн.Чем -то похоже на сервис-доставки.
показать весь комментарий
11.07.2021 23:21 Ответить
или на пижамки..... где дизайн и какие бабасы удалось распилить под этот шухер???
показать весь комментарий
12.07.2021 12:20 Ответить
Стильно , зручно , кольори підібрані гарно .Мені подобається.
показать весь комментарий
11.07.2021 23:55 Ответить
Бледная и не сочная экипировка, которая сходится как траурная при многочисленных порожениях !!!
Нельзя так!!!
показать весь комментарий
12.07.2021 06:03 Ответить
А в фас крупным планом почему не показано, нет карты с Крымом?
показать весь комментарий
12.07.2021 08:45 Ответить
 
 