Во время проводов сборной Украины на летнюю Олимпиаду презентовали форму команды и тематическую почтовую марку. ФОТОрепортаж
Сборную Украины провели на Олимпийские игры в Токио в прямом эфире общественного вещателя.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Непосредственно на мероприятии президент НОК Сергей Бубка вместе с министром молодежи и спорта Вадимом Гутцайтом представили олимпийские конверты и марки.
По словам министра спорта, нам стоит вспоминать то, что мы спортивная страна.
"Мы два года работаем для того, чтобы спортсмены имели возможность хорошо подготовиться к соревнованиям. Нам самое время вспоминать, что мы спортивная страна. Призовые за олимпийские медали остались неизменными - за первое место 120 000 долларов, за второе - 80 000, за третье - 55 000", - рассказал Вадим Гутцайт.
На торжественных проводах сборной спортсмены и звезды шоу-бизнеса презентовали олимпийскую форму сборной Украины.
Специально для нашей олимпийской сборной признанные звезды спорта и шоу-бизнеса подписали флаг Украины с пожеланиями национальной команде на играх в Токио.
Напомним, украинские спортсмены завоевали 158 олимпийских лицензий. Летняя Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Нельзя так!!!