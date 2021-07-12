Зеленский провел встречу с претендентом на место канцлера Германии Лашетом. ФОТОрепортаж

В рамках рабочего визита в Германию президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия, председателем Христианско-демократического союза Армином Лашетом.

Кандидат на пост канцлера от блока ХДС/ХСС поблагодарил Зеленского за визит и отметил, что тот стал первым иностранным лидером, который поздравил его с избранием новым председателем ХДС.

Президент Украины поблагодарил за теплый прием и сообщил о важности дружеских отношений с Германией.

"Для Украины важно, чтобы следующее Федеральное правительство продолжило политику поддержки Украины в вопросе восстановления суверенитета и территориальной целостности, способствовало единству ЕС в отношении европейской интеграции и членства Украины в НАТО", - отметил он.

Зеленский подчеркнул, что более 60% украинцев поддерживают вступление Украины в ЕС, сообщил о ситуации с безопасностью в регионе и напомнил о важности "активизации переговорного процесса для достижения мира на Донбассе в рамках Нормандского формата и Минского процесса". Также собеседники обсудили "Северный поток-2".

Напомним, вечером 11 июля президент Украины Владимир Зеленский прибыл с двухдневным рабочим визитом в Германию. Глава государства проведет ряд встреч, в частности с Федеральным президентом Франком-Вальтером Штайнмайером и Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель.

