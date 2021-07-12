РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9228 посетителей онлайн
Новости Фото
6 564 42

Зеленский провел встречу с претендентом на место канцлера Германии Лашетом. ФОТОрепортаж

В рамках рабочего визита в Германию президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия, председателем Христианско-демократического союза Армином Лашетом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Кандидат на пост канцлера от блока ХДС/ХСС поблагодарил Зеленского за визит и отметил, что тот стал первым иностранным лидером, который поздравил его с избранием новым председателем ХДС.

Президент Украины поблагодарил за теплый прием и сообщил о важности дружеских отношений с Германией.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Меркель и Зеленский встретятся 12 июля. Темы для переговоров - минские договоренности, реформы и отношения с РФ, - правительство ФРГ

"Для Украины важно, чтобы следующее Федеральное правительство продолжило политику поддержки Украины в вопросе восстановления суверенитета и территориальной целостности, способствовало единству ЕС в отношении европейской интеграции и членства Украины в НАТО", - отметил он.

Зеленский подчеркнул, что более 60% украинцев поддерживают вступление Украины в ЕС, сообщил о ситуации с безопасностью в регионе и напомнил о важности "активизации переговорного процесса для достижения мира на Донбассе в рамках Нормандского формата и Минского процесса". Также собеседники обсудили "Северный поток-2".

Зеленский провел встречу с претендентом на место канцлера Германии Лашетом 01

Также читайте: Зеленский прибыл с рабочим визитом в Германию

Зеленский провел встречу с претендентом на место канцлера Германии Лашетом 02
Зеленский провел встречу с претендентом на место канцлера Германии Лашетом 03
Зеленский провел встречу с претендентом на место канцлера Германии Лашетом 04
Зеленский провел встречу с претендентом на место канцлера Германии Лашетом 05

Читайте также: Блок Меркель увеличивает отрыв от "Зеленых" перед выборами в Бундестаг, - опрос

Зеленский провел встречу с претендентом на место канцлера Германии Лашетом 06
Зеленский провел встречу с претендентом на место канцлера Германии Лашетом 07

Напомним, вечером 11 июля президент Украины Владимир Зеленский прибыл с двухдневным рабочим визитом в Германию. Глава государства проведет ряд встреч, в частности с Федеральным президентом Франком-Вальтером Штайнмайером и Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель.

Читайте: Байден по-прежнему считает "Северный поток-2" плохой сделкой и обсудит данный вопрос с Меркель 15 июля в Вашингтоне, - Псаки

Автор: 

Германия (7220) Зеленский Владимир (21647) Лашет Армин (21)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+13
Армин Лашет тоже карлик, или Моника обулся в *********?
показать весь комментарий
12.07.2021 00:37 Ответить
+11
Можно ставить кто не будет теперь точно канцлером
показать весь комментарий
12.07.2021 00:33 Ответить
+9
А чего наш дурак лыбится, как параша? ему СП-2, барану, по губам поводили, а воно раденьке,що дурненьке...
показать весь комментарий
12.07.2021 01:04 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Можно ставить кто не будет теперь точно канцлером
показать весь комментарий
12.07.2021 00:33 Ответить
Зеленський провів зустріч із претендентом на місце канцлера Німеччини Лашетом - Цензор.НЕТ 4022
показать весь комментарий
12.07.2021 20:57 Ответить
Зеленський провів зустріч із претендентом на місце канцлера Німеччини Лашетом - Цензор.НЕТ 8983
показать весь комментарий
12.07.2021 21:00 Ответить
Обратите внимание- гаденышу добавили каблучки как #уйлу))))
Зеленський провів зустріч із претендентом на місце канцлера Німеччини Лашетом - Цензор.НЕТ 3055

Зеленський провів зустріч із претендентом на місце канцлера Німеччини Лашетом - Цензор.НЕТ 6663
показать весь комментарий
12.07.2021 23:45 Ответить
яка ж ти нікчема
показать весь комментарий
01.08.2021 22:37 Ответить
Армин Лашет тоже карлик, или Моника обулся в *********?
показать весь комментарий
12.07.2021 00:37 Ответить
Під час коронавірусної кризи Україна допомогла Італії, відправивши туди своїх медиків. Зараз на Гаїті політична криза, Україна просто зобов'язана відправити туди свого президента.
показать весь комментарий
12.07.2021 03:03 Ответить
головне щоб не жирний свинохряк
показать весь комментарий
01.08.2021 22:38 Ответить
Жаль мужика...
показать весь комментарий
12.07.2021 00:51 Ответить
А чего наш дурак лыбится, как параша? ему СП-2, барану, по губам поводили, а воно раденьке,що дурненьке...
показать весь комментарий
12.07.2021 01:04 Ответить
Бедоносец,поезжай поток северный посмотри,сделай хоть что-то правильное.
показать весь комментарий
12.07.2021 01:06 Ответить
у меня вопрос:
кто-то верит, что Зеленский собственноручно написал пол страницы вот этого текста, и при этом нервно не стучал членом мелодию гимна России по по внутренней поверхности стола..
Зеленский провел встречу с претендентом на место канцлера Германии Лашетом - Цензор.НЕТ 3128
показать весь комментарий
12.07.2021 01:08 Ответить
Що там в Німеччині катаклізмів ще нема?
показать весь комментарий
12.07.2021 01:23 Ответить
Є, і цей катаклізм має назву "МЕРКЕЛЬ"
показать весь комментарий
12.07.2021 09:31 Ответить
Зеленский провел встречу с претендентом на место канцлера Германии Лашетом - Цензор.НЕТ 3912
показать весь комментарий
12.07.2021 04:59 Ответить
а на кого он похож, кстати. На тятю? Не-а...
показать весь комментарий
12.07.2021 01:52 Ответить
Ох уж эта европейская толерантность...

***** не могут на место поставить, ЗЕ не могут за дверь выставить.
показать весь комментарий
12.07.2021 01:39 Ответить
Зрада зрадная. Бо не чоколядная.
показать весь комментарий
12.07.2021 02:10 Ответить
Ну, так... знамо перец, шо предатели - тока зебуины.
показать весь комментарий
12.07.2021 04:40 Ответить
Парадоксально , однак в житті так і буває - кому подобається "чоколад" , а кому - звичайне зелене лайно!
показать весь комментарий
12.07.2021 06:51 Ответить
Лошара з Лашетом зустрівся, ліл )))0))0)))
показать весь комментарий
12.07.2021 02:17 Ответить
Лошапет=) и Ему 42 года
показать весь комментарий
12.07.2021 09:20 Ответить
Зеленский провел встречу с претендентом на место канцлера Германии Лашетом - Цензор.НЕТ 6644
показать весь комментарий
12.07.2021 03:12 Ответить
Дурак ляпнул о фондах добровольнных пожертвований, а шо, есть фонды и принудительных пожертвований. Кто бы подсказал, карабас-барабас, зеприхильник, отказался от халявы?
показать весь комментарий
12.07.2021 04:38 Ответить
хорошо было бы, чтобы у ярослава пурика начался профузный понос... притом на модификация от которой в настоящее время лекарств нет...
показать весь комментарий
12.07.2021 04:25 Ответить
автор конечно гэ но статья по делу

Зеленский провел встречу с претендентом на место канцлера Германии Лашетом - Цензор.НЕТ 3504 Гнусный шкурняк: легализация каннабиса, которую тащат в зал Рады на следующей неделе - нардеп Макс БужанскийЭто не либерализм никакой, это тупое и циничное убийство страны! Они на скорую руку небрежно придумали следующие тезисы...Очень коротко, по поводу легализации каннабиса, которую фракция Голос и половина фракции Слуга Народа, при трогательной поддержке союзных Европейской Солидарности и Довиры тащат в зал на следующей неделе.Для того, чтобы хоть как то оправдать этот гнусный шкурняк, на скорую руку небрежно придуманы следующие тезисы:1. Это облегчит страдания онкобольных.Вранье, потому что для этого достаточно просто расширить перечень разрешённых препаратов, что и было сделано Кабмином 9 апреля.Уже сделано, всё, не нужно принимать никаких законов для этого!!!2. Українські вчені отримають змогу проводити прогресивні дослідження в Україні, а не їхати за кордон;Это что за сказочный бред то такой, а? Вы видели эти толпы учёных, устремившихся за прогрессивными исследованиями шмали за границу?Это какими идиотами нужно всех считать, чтобы вот эту ересь нести?3 Українська економіка отримає значні інвестиції;Не будет никаких инвестиций, никогда не будет!!!!Мы просто получим страну, вдоль и поперек бесконтрольно засеянную каннабисом, в каждом отг будут поля, второй Афганистан, кто не в курсе, посмотрите, во что превратилась эта страна!!!4. Україна нарешті відповідатиме європейським стандартам та виконуватиме вимоги міжнародних договорів.Вот этот- мой любимый.Вам не предложили европейские зарплаты и пенсии, вам не предложили европейский уровень медицины и образования, вам не предложили европейских стандартов безопасности на улицах!!!!Но вам предлагают превратить свою страну в наркопритон, чтобы сказать, что неизвестные вам евробюрократы почти довольны, в этом вопросе.5. Лидер фракции Голос, которая горой стоит за наркотики, нардеп Железняк говорит, что если мы станем выращивать каннабис, лекарства из него станут дешевле.Вам рассказать про Роттердам плюс, импортный паритет, хаб где то там, и всё остальное, что используется для того, чтобы объяснить, почему то, что у нас имеет себестоимость 2 гривны нужно продавать вам за 15???Или сами видели и в курсе?6. Все тот же Железняк что то говорит про контроль.7. И он же говорит про бесконтрольные нелегальные сигареты, алкоголь и нефтепродукты.Это не удаётся побороть, а с наркотиками сразу получится, держи карман шире.Я не буду вас уговаривать, вы меня знаете, есть некоторые вопросы, в которых для меня никаких компромиссов быть не может.Это легализация короткоствольного оружия, которую я благополучно завалил с помощью коллег, и легализация наркотиков.Это именно ЛЕГАЛИЗАЦИЯ НАРКОТИКОВ, не слушайте байки, это оно.И ваши рассказы- сейчас продают в каждой школе, покажутся детским лепетом вам же самим, спустя пол года, если мы позволим им проголосовать.Душите своих депутатов, требуйте от них не голосовать за наркотизацию страны, обратно этого джинна уже ни в какую бутылку не загнать!!!!!Выходные, лето, вы отдыхаете, вам не до того, поверьте, именно поэтому, момент выбран именно сейчас.Ну не будьте же равнодушными, трясите своих депутатов!!!Это не либерализм никакой, это тупое и циничное убийство страны!!!
показать весь комментарий
12.07.2021 04:43 Ответить
наркоман захотел под корень уничтожить нацию
показать весь комментарий
12.07.2021 04:44 Ответить
Он не захотел, он пришел с этой целью.
показать весь комментарий
12.07.2021 16:58 Ответить
Саме цікаве - ніхто не хоче вирощувать інші рослини , що мають такий самий лікувальний ефект у боротьбі , наприклад , з астмою! Причина одна - "погано вставляє"!!! Вчені-медики десь з 18 століття знають , що куріння суміші листя тютюну і дурману , так само , як і маріхуана , знімає приступи астми - і цигарки такі випускалися - "Астматол"! От тільки нема "побічного ефекту" у вигляді "кайфу" - лише лікувальний! Хтось хоче сказать , що дурман - "ОТРУЙНИЙ"!!!? Рицина теж смертельно отруйна , а її по усьому світу вирощують!
показать весь комментарий
12.07.2021 07:02 Ответить
Ні, тютюн отруйний - в ньому є некатин.
показать весь комментарий
12.07.2021 09:34 Ответить
А в коноплях - канабіоїди! Вони теж отруйні!
показать весь комментарий
12.07.2021 10:15 Ответить
Зеленский провел встречу с претендентом на место канцлера Германии Лашетом - Цензор.НЕТ 6574
показать весь комментарий
12.07.2021 04:50 Ответить
Mykhaylo Guba
А ви помітили, шо в Президента України є два офіційні луки?
Перший - для чужих.
На цьому луці Зеленський завжди тверезий, охайний, добре поголений та в краватці.
Цей лук викорустовується для фотографій на сайт офісу президента, зустрічей з іноземними партнерами та іншої такої маячні.
Другий лук - для звернень Президента України.
Це вже для своїх, для виборців Слуги Народу.
У зверненнях до електорату Президент України завжди схожий на алканавта або торчка, якого щойно впіймали під наливайкою або в бариги, переодягли в шо було та поставили перед камеров.
Тут він завжди без краватки, в розхристаній сорочці, завжди неголений і взагалі, схожий на ******.
Так працює система розпізнавання "свій-чужий" в ********* медійному світі.
Виглядай як *********, базарь як бидлан, переписуй майно на кума, витирай Конституцією сраку - і виборець зрозуміє, шо ти свій.
Кров і плоть народа.
Крайняя плоть.Зеленский провел встречу с претендентом на место канцлера Германии Лашетом - Цензор.НЕТ 5443
показать весь комментарий
12.07.2021 04:55 Ответить
...вот она и ось - Берлин и ОПУ. Неспроста был кипишь у нас подготовкой к параду: наши фрау каблучищами будут европу наводнять ужасом на их мостовых. Так вот ты, какой РейхОП
показать весь комментарий
12.07.2021 05:44 Ответить
опять попрошайничал?
показать весь комментарий
12.07.2021 06:31 Ответить
китайский членограй показал фокусы в Германии ?
показать весь комментарий
12.07.2021 07:31 Ответить
Звісно:песиголовець чечено-кремлівської мафії рулить.
показать весь комментарий
12.07.2021 08:00 Ответить
бєнінє одоробало і далі страмить Україну?Ізраїль забери їх нах!
показать весь комментарий
12.07.2021 07:58 Ответить
ЗЕЛЕНСКИЙ - ЛАШЕТ !)
показать весь комментарий
12.07.2021 08:16 Ответить
 
 