1 666 6

Украина - ключевой партнер в Черноморском регионе, - временный поверенный США Квин. ВИДЕО

Учения Sea Breeze очень важны, так как объединяют страны, чтобы помочь защитить Черное море.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу учений.

"Поздравление 32 странам, которые приняли участие в учениях Sea Breeze здесь, в Одессе. Sea Breeze - это очень важная операция, так как она объединяет страны, чтобы помочь защитить Черное море. Украина - ключевой партнер в этом регионе, в регионе Черного моря", - заявила временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Учения "Sea Breeze-2021". официально завершились в Одессе

"Мы все работали с Украиной на этой неделе, чтобы провести совместные учения и убедиться, что все подготовлены. Это была замечательная неделя и благодарю всех, кто принял участие", - сказала она.

Напомним, 28 июля в Одессе стартовали самые масштабные за свою историю международные учения "Си Бриз". В них приняли участие представители почти 30 стран, до 5 тыс. человек личного состава, 24 корабля, 40 воздушных судов, 18 команд специального назначения и водолазных команд. Также в учениях участвовали британский эсминец HMS Defender, фрегат HNLMS Evertsen F805 и американский ракетный эсминец USS Ross. Завершились учения 10 июля.

Си-Бриз (146) Черное море (1498) Квин Кристина (100)
28 июля????
12.07.2021 01:40 Ответить
Прошлого года. Проводить, так проводить.
12.07.2021 04:02 Ответить
Поки біснувата Рашка не розпадеться на пару десятків суверенних країн, які почнуть будувати демократію - по парі баз НАТО на територіях України, Грузії, Молдови, а може й Казахстану - не завадить.
12.07.2021 02:34 Ответить
слуги народа - мрази
12.07.2021 07:21 Ответить
ДАЖЕ РОССИЯНИ ДЕБИЛЫ СОГЛАСНЫ, ЧТО ЧЕРНОЕ МОРЕ ВЫКОПАЛИ УКРАИНЦЫ !)
12.07.2021 08:12 Ответить
Знов брехня . Між ключовими партнерами візовий режим НЕМОЖЛИВИЙ . Це звичайні тимчасові інтереси України і США . Навіщо ж вони постійно брешуть , ці відчинені , глибоко занепокоєні натівські двері ?
12.07.2021 10:25 Ответить
 
 