Украина - ключевой партнер в Черноморском регионе, - временный поверенный США Квин. ВИДЕО

Учения Sea Breeze очень важны, так как объединяют страны, чтобы помочь защитить Черное море.

"Поздравление 32 странам, которые приняли участие в учениях Sea Breeze здесь, в Одессе. Sea Breeze - это очень важная операция, так как она объединяет страны, чтобы помочь защитить Черное море. Украина - ключевой партнер в этом регионе, в регионе Черного моря", - заявила временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин.

"Мы все работали с Украиной на этой неделе, чтобы провести совместные учения и убедиться, что все подготовлены. Это была замечательная неделя и благодарю всех, кто принял участие", - сказала она.

Напомним, 28 июля в Одессе стартовали самые масштабные за свою историю международные учения "Си Бриз". В них приняли участие представители почти 30 стран, до 5 тыс. человек личного состава, 24 корабля, 40 воздушных судов, 18 команд специального назначения и водолазных команд. Также в учениях участвовали британский эсминец HMS Defender, фрегат HNLMS Evertsen F805 и американский ракетный эсминец USS Ross. Завершились учения 10 июля.