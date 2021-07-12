На выборах в парламент Молдовы побеждает проевропейская партия PAS, - ЦИК обработал более 96% бюллетеней. ИНФОГРАФИКА
Центральная избирательная комиссия Молдовы обработала 96,84% бюллетеней. Лидирует партия "Действие и солидарность" (PAS), которую возглавляла нынешний президент республики Майя Санду.
Так, согласно данным сайта Центризбиркома, PAS по Молдове набирает 49,32% голосов избирателей, информирует Цензор.НЕТ.
На втором месте - предвыборный блок Партии социалистов и Партии коммунистов (президентов Додона и Воронина) набравший 29,7% голосов. Третье место досталось партии "Шор" (бизнесмена Илана Шора), за которую проголосовали 6,25% избирателей.
Остальные формирования, согласно предварительным данным, не проходят в парламент.
Украинская журналистка Ирина Ромалийская, которая находится в Молдове, отмечает в Facebook: "И ещё идёт голосование в отдельных участках за границей Молдовы - они, похоже, будут решающими. Но уже сейчас кажется, что проевропейские силы не просто побеждают пророссийские, а и берут монобольшинство в парламенте".
Издание NewsMaker сообщает, что в Молдове на выборах 11 июля проголосовали более 1,4 млн избирателей - около 48% от общего числа граждан, обладающих правом голоса. За границей уже проголосовали более 208,7 тыс. граждан.
Эти данные не учитывают голоса диаспоры. Пока подсчитано только 11 625 голосов из 209 тысяч. Голосование в диаспоре еще идет.
На улицах Кишинёва моей журналистке местные влюблённые бомжи мешали прямым включениям в новости чтением стихов, принимая её за Майю!
Дундук Додон на фоне Майи выглядит тупым, напыщеным, самовлюблённым солдафоном.
Скорее всего - таким он на самом деле и является.
Про то, что он российская шестёрка - я вообще молчу!
Пишу на русском исключительно для того, чтобы молдавские друзья понимали меня.
Желаю Вам удачи!
Россия Вам ещё за Тирасполь должна ответить!
Наразі в партіі Марії Санду 51,1 відсотків
Це Вам не Українські вибори, яких іще тиждень, якщо не більше, треба чекати!
29,7% партія Гандона і іншого чмошника, це багато. Будуть вставляти палки в колеса.
Розумію, що пишу нісенітниці, бо не знаю, як пояснити відсутність інстинкту самоозбереження у 73% українців. Кодування чи хрін його знає що?
Так що, дорогі молдавани, біжіть якнайдалі від всяких Додонів і СО'бо вони приведуть вас в Сибір!
Підтримуйте Майку,розумна жіночка!, не рівня нашому клоуну!
Молдавия показала фигу их хозяину - *****
Это тот случай, когда на евротолерастов надо ложить член, и вводить возрастное ограничение на право избирать...
Молодежь за бугром, а эти пердуны думают что им возродят ссср...ну как можно за коммуняк проголосовать !?
Какой СэСэСэР - у этих СУК (Воронин, Додон) на уме только БАБЛО дерибанить.
А, разговоры про Совок им нужны, чтобы получать голоса старых ПЕРДУНОВ и ПЕРДУХ.
І зараз я в першому турі майже завжди голосую за тих, хто не проходить, і це точно не ригі, не зелені, і не інші проросійські.
Ти хочеш в мене забрати мій голос?
Они все давно мультимиллионеры и при СССР их бы ждал только один приговор - СТЕНКА.
Ми, виявляється, досі живемо в країні Рад - Стране Советов російською.
Продовжуй розповідай Одеситу, який ще з 1988 року був у організаціях, які боролись за незалежність України, про Додонів і Зюганових...
Когнитивний дисонанс не муляє?
А из привелигерованных совков остался один Кравчук и Мороз...из детей чье детство прошло при коммунизме Юрик Луценко
Наприклад, моя мама, 46-го року народження, кожний раз радується і сміється як дівчисько, коли я вчергове ставлю їй кадри з хітом Харківських фанатів.
Ну і другий приклад - Хабаровск в минулому році... а це ж Зелений Клин! І я служив не в Хабаровську, а ближче - за 40 км - до Владіка, і там таки дійсно було дуже багато місцевих - нащадків переїхавших колись туди Українців. Отже - гени дійсно мають значення!
Очень хочу чтобы в Молдове получилось провести реформы.
с клоуном, ничего не светит
Тепер ця погань, разом з зеленським, коломойським, китайцями візьметься за Україну з подвоєним завзяттям.
И пошло-поехало. В приоритетах "друзья семьи" типа того же ахмета и фирташа, кум заимевший вдруг сотню предприятий находясь на гослужбе и т. д.
https://lenta.ua/ua/partiya-sandu-otrimue-monobilshist-na-dostrokovih-viborah-v-moldovi-103099/ за результатами підрахунку 99,58% бюлетенів на сайті ЦВК Молдови, впевнено лідирує партія "Дія і солідарність" (PAS), яка набрала 52,53% голосів виборців.
Доподсчет еще трех процентов (впридачу к 96% посчитанным) не мог дать скачок почти на 3%. Наверное, считали по отношению ко всем избирателям, а не к принявшим участие? Нор такое нужно оговаривать.
Если досчитали 4%, то почти все они за неё