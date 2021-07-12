РУС
На выборах в парламент Молдовы побеждает проевропейская партия PAS, - ЦИК обработал более 96% бюллетеней. ИНФОГРАФИКА

Центральная избирательная комиссия Молдовы обработала 96,84% бюллетеней. Лидирует партия "Действие и солидарность" (PAS), которую возглавляла нынешний президент республики Майя Санду.

Так, согласно данным сайта Центризбиркома, PAS по Молдове набирает 49,32% голосов избирателей, информирует Цензор.НЕТ.

На втором месте - предвыборный блок Партии социалистов и Партии коммунистов (президентов Додона и Воронина) набравший 29,7% голосов. Третье место досталось партии "Шор" (бизнесмена Илана Шора), за которую проголосовали 6,25% избирателей.

Остальные формирования, согласно предварительным данным, не проходят в парламент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Досрочные выборы в Молдове признаны состоявшимися

Также читайте: На выборах в Молдове зафиксированы нарушения, связанные с участием жителей Приднестровья, - полиция

Украинская журналистка Ирина Ромалийская, которая находится в Молдове, отмечает в Facebook: "И ещё идёт голосование в отдельных участках за границей Молдовы - они, похоже, будут решающими. Но уже сейчас кажется, что проевропейские силы не просто побеждают пророссийские, а и берут монобольшинство в парламенте".

Издание NewsMaker сообщает, что в Молдове на выборах 11 июля проголосовали более 1,4 млн избирателей - около 48% от общего числа граждан, обладающих правом голоса. За границей уже проголосовали более 208,7 тыс. граждан.

Эти данные не учитывают голоса диаспоры. Пока подсчитано только 11 625 голосов из 209 тысяч. Голосование в диаспоре еще идет.

Читайте также: Сегодня в Молдове проходят досрочные парламентские выборы

выборы (24775) Молдова (1912) Ромалийская Ирина (423) Мая Санду (225)
+50
Победа!!!
12.07.2021 02:08 Ответить
+34
Сколько работы предстоит. Страна за 30 лет убитая полностью, разворонная, мы ожидаем очень больших реформ, полной зачистке системы. Президента уже предупрели, никаких поблажек бандитам, иначе голосовать больше так не будем. Это лучший шанс изменить страну за все 30 лет независимости. Такого ещё не было.
12.07.2021 02:26 Ответить
+32
Вітання сусідам, так розумію що Санду буде мати 50+ в парламенті?
12.07.2021 03:14 Ответить
Победа!!!
12.07.2021 02:08 Ответить
50,1% и ещё 100,000 голосов с запада + в США и Канаде ещё голосуют люди.
12.07.2021 02:16 Ответить
50,7%. Если бы всякие политические "проевропейские" трупы не лезли на выборы, то партия Санду получила бы все 60%. 100,000 голосов за правых поделят на три партии, а не 100,000 ПАС Санду.
12.07.2021 02:35 Ответить
50,8%
12.07.2021 02:36 Ответить
Вітання сусідам, так розумію що Санду буде мати 50+ в парламенті?
12.07.2021 03:14 Ответить
Дякуемо. 51,6% сейчас. В депутатских креслах это больше 60 мандатов из 101. Она может полностью управлять страной единолично без коалиции. Точнее её партия. Но объективно 52-53% это именно её рейтинг и она будет приходить в парламент с законопроектами, инициативами, ведь у нас всё таки парламентская республика. К сожалению не удалось взять конституационное большинство чтобы менять конституцию, но думаю на следующих выборах, если при её правительстве посадят всех воров, то люди дадут ей и 75-80%.
12.07.2021 03:28 Ответить
Вітаю! Бував у вас, чудова країна, тільки в Придністров'ї дуже дивні люди, які не знають чого вони насправді хочуть, дезорієнтовані, дуже депресивні, але змінювати нічого не збираються. Сподіваюсь ви все повернете з часом.
12.07.2021 04:44 Ответить
а я то кажуть ложка говна портe усю мeдову бочку
12.07.2021 08:25 Ответить
Вітаю !!!
12.07.2021 02:17 Ответить
Дякую вам.
12.07.2021 02:19 Ответить
Очень люблю Молдову - прекрасная солнечная добрая ЕВРОПЕЙСКАЯ страна
12.07.2021 02:23 Ответить
Сколько работы предстоит. Страна за 30 лет убитая полностью, разворонная, мы ожидаем очень больших реформ, полной зачистке системы. Президента уже предупрели, никаких поблажек бандитам, иначе голосовать больше так не будем. Это лучший шанс изменить страну за все 30 лет независимости. Такого ещё не было.
12.07.2021 02:26 Ответить
Всем проевропейским силам в Молдове нужно объединиться иначе будет длительная тягомотина как здесь у нас, в Украине (к сожалению).
12.07.2021 02:49 Ответить
По настоящему проевропейская-проамериканская партия в Молдове это только PAS Санду. Остальные могут лишь чесать языком, рассказывать про ЕС через 15 лет или объединение с Румынией и параллельно пилить гранты и кредиты. Поэтому Санду и победила всех. Люди уже в курсе кто и что. Люди доверяют только Санду. Вся моя семья, все мои родственники голосовали за неё. Её партия опережает Додона в 2 раза. Это главный показатель. Про других и говорить нечего. Пару процентов от силы.
12.07.2021 02:56 Ответить
Главное чтобы у вас не было как у нас зеленским. Потому что именно вот такими словами эти клоуны и говорили, что другие партии только воруют, 30 лет, вот это все. результат у нас все видят.
12.07.2021 03:06 Ответить
Такой вариант конечно исключать никогда нельзя. Уверенным быть на 100% невозможно. Однако. За последние 5 лет с тех пор как она проиграла выборы Додону в 2016 её не смог подкупить никто. Ни один олигарх её не купил. Она была премьером и не пошла на сговор ни с кем, когда нащначали ручного прокцрора Додона. Парламент снял её с должности, но она так и не согласилась на условия Додона и других бандитов. Поэтому спустя 2 года у неё такой результат на выборах. Её считают неподкупной. + она работала когда-то в Вашингтоне и за ней стоят США. Была бы у неё возможность, давно бы взяла деньги у левых или бандитов. Но она продолжает жить в маленькой квартирке. Люди её любят за это.
12.07.2021 03:13 Ответить
Майя Санду очень милая, женственная, и обходительная.
На улицах Кишинёва моей журналистке местные влюблённые бомжи мешали прямым включениям в новости чтением стихов, принимая её за Майю!
Дундук Додон на фоне Майи выглядит тупым, напыщеным, самовлюблённым солдафоном.
Скорее всего - таким он на самом деле и является.
Про то, что он российская шестёрка - я вообще молчу!
Пишу на русском исключительно для того, чтобы молдавские друзья понимали меня.
12.07.2021 03:29 Ответить
Никто не отрицает что Додон тупой. Президентом он стал только через подкуп голосов.
12.07.2021 03:41 Ответить
На відміну від нашого, через "халявщиків" і "приколістів".
12.07.2021 06:50 Ответить
В Молдове избиратели поняли, что такое всякие там додоны и прочая комуняцкая, купленная Куйлом, срань. А у нас 73% идиотов все еще надеятся, что зебанутый на всю голову, найвелычнишый говнокомандующий пересажает всех олигархов, все у них отнимет, поделит и у ник, как и у бубочки, тоже закончится эпоха бедности.
12.07.2021 07:40 Ответить
В таком случае, у вас все в руках все возможности. С чем Вас и поздравляю!
12.07.2021 03:07 Ответить
Это доказывает только лишь то,что Россия уступила Штатам)) Мамзель, если вы живёте в Молдове, вам более 30 лет, то слишком радужно всё глаголите, опуская самое важное - что уже были проевропейские силы, пришли на ещё более благоприятном "коне", но при этом никуда Молдова, кроме деребана и раздрая не ушла...))) И сейчас не будет ничего хорошего, поверьте! Нет и не будет в Молдове ничего хорошего, когда нет нормального образования и люди бегут из страны ))
14.07.2021 23:41 Ответить
Ужасная страна ))) Заехал как то к сослуживцу в Зайчаны, еле вырвался )))
12.07.2021 09:36 Ответить
Был на Ваших Президентских выборах осенью - всё прошло практиески без системных нарушений, по крайней мере из того, что я видел.
Желаю Вам удачи!
Россия Вам ещё за Тирасполь должна ответить!
12.07.2021 02:53 Ответить
Поздравляю Марию Санду и ее однопартийцев. Наконец и в Молдове поняли, что такое путинский красный фашизм.
12.07.2021 07:31 Ответить
Поздравляем от всего сердца !
12.07.2021 08:58 Ответить
Принимайте поздравления. ) Между прочим, как впечатления от Санду в президентском кресле? Она ведь уже несколько месяцев президент, успела себя как-то проявить?
17.07.2021 12:27 Ответить
Это хорошо на самом деле. Молдова и Украина должны быть в Европе не только географически.
12.07.2021 02:20 Ответить
https://pv.cec.md/parlamentare2021-rezultate.html Попередні результати виборів в Молдові дивитись тут.
Наразі в партіі Марії Санду 51,1 відсотків
12.07.2021 02:51 Ответить
Вже 51.92%
12.07.2021 04:06 Ответить
Так - залишилось 0,12% обробити!
Це Вам не Українські вибори, яких іще тиждень, якщо не більше, треба чекати!
12.07.2021 04:10 Ответить
Та що там тиждень! Один лише Вірастюк пару місяців чекав "черги в буфет".
12.07.2021 06:52 Ответить
12.07.2021 09:39 Ответить
52,04%
12.07.2021 04:21 Ответить
52,37.
12.07.2021 05:02 Ответить
Ну теперь Зеленскому придется таки где-нибудь на подвале Чауса удавить.
12.07.2021 05:24 Ответить
"На втором месте - предвыборный блок Партии социалистов и Партии коммунистов (президентов Додона и Воронина) набравший 29,7% голосов..."

29,7% партія Гандона і іншого чмошника, це багато. Будуть вставляти палки в колеса.
12.07.2021 05:39 Ответить
Пора вже розказувати анекдоти не про тупих чукчів і молдаван,а про українців.
12.07.2021 06:39 Ответить
ці анекдоти вигадували у кдб, щоб принизити всі народи, крім росіян
12.07.2021 06:52 Ответить
Согласен на 100% Особенно, про 73% тупого быдла, выбравшего клоуна.
12.07.2021 07:42 Ответить
Я не могу понять - у них нету новых лиц? Какого-нибудь ведущего погоды с телеканала?
12.07.2021 07:01 Ответить
У них немає війни, тому вони серйозно ставляться до безпеки своєї країни.
Розумію, що пишу нісенітниці, бо не знаю, як пояснити відсутність інстинкту самоозбереження у 73% українців. Кодування чи хрін його знає що?
12.07.2021 10:11 Ответить
Пропаганда + совковость
12.07.2021 11:01 Ответить
Без сумніву. Та інстинкт самозбереження, виживання, є, навіть, у тварин. Перебороти його, практично, неможливо. А ці, під час війни, як зомбі : "Сделаєміхвсесте, какаяразніца, поприколу, хотьпоржем, котвмешке, абинеПорошенко!"
12.07.2021 11:21 Ответить
Там де паРаша там завжди бідність, брехня, корупція!
Так що, дорогі молдавани, біжіть якнайдалі від всяких Додонів і СО'бо вони приведуть вас в Сибір!
Підтримуйте Майку,розумна жіночка!, не рівня нашому клоуну!
12.07.2021 07:12 Ответить
серп и молот - смерть и голод
12.07.2021 07:38 Ответить
Вітаю! Молдова перестала бути Додонією. Дасть Бог ми теж перестанемо бути "шапіто-95"
12.07.2021 07:22 Ответить
Что должна сделать президент Санду и ее политическая сила РАS? Немедленно обратиться с призывов к Румынии ввести войска в Республику Молдова,2) добиться аннулирования результатов голосования за партию Шор,так как она финансировалась из средств украденных у молдавского народа на сумму один миллиард евро.3) президент Санду должна обратиться к Украине с предложением вернуть ,передать.ЮжнуюБессарабию в обмен на левобережные районы ПМР,4)немедленно начать переговоры о объединениии так называемой Республики Молдова(Северная и Южная Бессарабия) с Румынией на основе модели Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ираландии,то есть в будущем объединенном государстве РМ будет иметь статус как у Северной Ирландии,что позволит сохранить молдавскую идентичность,5) хорошо подготовить и провести референдум об объединении Северной и Центральной Бессарабиии(РМ) с Румынией.Теперь или никогда! История предоставила шанс прервать бессмысленное существование так называемой Республики Молдова,а заодно и Приднестровья.Название у новой страны будет:Объединенная(соединенная) Республика Румыния и Восточная Молдова.Правда ,красиво? Помечтать не вредно.Но сожалению нерешительность,трусость,продажность,заторможенность молдавской элиты,скорее всего,приведут к топтанию на месте в этом местечковом,провинциальном болоте,которое вопреки исторической правде присвоило себе право называться Молдовой,что не соответстует исторической правде,здравому смыслу и т.д.
12.07.2021 07:32 Ответить
все очень красиво.но скорее всего Пуйло будет вам вставлять палки в колеса
12.07.2021 09:14 Ответить
Вы конституцию читали, перед какими выпадами?))
14.07.2021 23:50 Ответить
зеленский и Патрушев скрежещут зубами ...
Молдавия показала фигу их хозяину - *****
12.07.2021 07:37 Ответить
Зелебобик принял от Патрушева в Омане пару чемоданов аргументов и положил там на специально открытый счет на тещю - зря ли он ее туда катал...
12.07.2021 08:18 Ответить
На всех экранах расии

На выборах в парламент Молдовы побеждает проевропейская партия PAS, - ЦИК обработал более 96% бюллетеней - Цензор.НЕТ 4467
12.07.2021 07:50 Ответить
😀😀😀
12.07.2021 09:34 Ответить
Интересно, а мы когда-нибудь возьмём проевропейский курс? Сколько "украинские гниды" будут гавкать про "адиннарот"?
12.07.2021 07:52 Ответить
США сделали гениальную вещь,ушли из Афгана...,теперь РАБссия вынуждена будет посрать на мусульманами... Эрдоганыч зна шо робыть...
12.07.2021 07:54 Ответить
Байден стратег и тактик па любасу...,заставит Мавзолейных Хмырей СкреПОНОСом изойти...
12.07.2021 07:58 Ответить
ПУТИН ХЙЛО !) СДЕЛАЙТЕ ЕМУ КАМЕННЫЕ БАШМАЧКИ!)
12.07.2021 08:10 Ответить
а чого мiзкiв нe вистачає журналiстам пiсля назви партii украiнською надати щe ii назву абрeвiатурою молдовською - iнфографiка то молдовською.
12.07.2021 08:20 Ответить
Башка кругом идет...адни паБЕДЫ КГБшного Окурка...Бедное НАТО...
12.07.2021 08:27 Ответить
Буде цікаво, якщо до США на рандеву з Байденом полетить Майя Санду, а не Зе
12.07.2021 08:56 Ответить
скоро и нам зеленого дурака выбрасывать на мороз. А пока поздравления братьям-молдаванам!
12.07.2021 09:05 Ответить
Партии социалистов и Партии коммунистов (президентов Додона и Воронина) набравший 29,7% голосов.

========
Это тот случай, когда на евротолерастов надо ложить член, и вводить возрастное ограничение на право избирать...
Молодежь за бугром, а эти пердуны думают что им возродят ссср...ну как можно за коммуняк проголосовать !?
12.07.2021 09:12 Ответить
Правильно!
Какой СэСэСэР - у этих СУК (Воронин, Додон) на уме только БАБЛО дерибанить.
А, разговоры про Совок им нужны, чтобы получать голоса старых ПЕРДУНОВ и ПЕРДУХ.
12.07.2021 09:34 Ответить
Мені 54, я народився, вчився, служив у війську за СРСР, наприкінці інституту мені навіть пропонували в компартію вступити, у відповідь я керівника своєї дипломної роботи з невинними оченятами спитав "А навіщо?" - той ледь не задихнувся.
І зараз я в першому турі майже завжди голосую за тих, хто не проходить, і це точно не ригі, не зелені, і не інші проросійські.
Ти хочеш в мене забрати мій голос?
12.07.2021 10:00 Ответить
Когда голосушь, то просто подумай о том: Какое отношение к СССР имеют сегодняшние БАРЫГИ-Коммуняки, типа Додона, Воронина, Зюганова, Симоненко и прочей падали.
Они все давно мультимиллионеры и при СССР их бы ждал только один приговор - СТЕНКА.
12.07.2021 11:08 Ответить
Дякую за пораду.
Ми, виявляється, досі живемо в країні Рад - Стране Советов російською.
Продовжуй розповідай Одеситу, який ще з 1988 року був у організаціях, які боролись за незалежність України, про Додонів і Зюганових...
Когнитивний дисонанс не муляє?
12.07.2021 11:40 Ответить
При совке они сидели на комсомольской кормушке и мечтали влезть в партийную...
А из привелигерованных совков остался один Кравчук и Мороз...из детей чье детство прошло при коммунизме Юрик Луценко
12.07.2021 18:53 Ответить
54..так ты еще не старый..мне 55... В то же время количество совкодрочеров начиная с этого возраста возрастает по пораболе
12.07.2021 18:49 Ответить
Не згоден - все від людини залежить. Я навіть схиляюсь до думки, що дійсно має значення, які в людини корені, або іншими словами - звідки людина приїхала на цю землю або сама, або її предкі.
Наприклад, моя мама, 46-го року народження, кожний раз радується і сміється як дівчисько, коли я вчергове ставлю їй кадри з хітом Харківських фанатів.
Ну і другий приклад - Хабаровск в минулому році... а це ж Зелений Клин! І я служив не в Хабаровську, а ближче - за 40 км - до Владіка, і там таки дійсно було дуже багато місцевих - нащадків переїхавших колись туди Українців. Отже - гени дійсно мають значення!
12.07.2021 20:36 Ответить
Вже 52.72%
12.07.2021 09:34 Ответить
Молдаване молодцы, выбирают европейский путь, подальше от "совка", от этого полицейского государства с пу, но без выборов. В Молдавии есть выборы и это прекрасно.
12.07.2021 09:49 Ответить
Наверное в Молдове не было 95 Квартала, или посмотрев на Украину решили не повторять ошибок.
Очень хочу чтобы в Молдове получилось провести реформы.
12.07.2021 09:34 Ответить
от і жартуй тепер над молдаванами... а вони, виявляється, на відмінну від нас, здатні вчитися на помилках інших...
12.07.2021 09:42 Ответить
А в Украине - 73% за клоуна. Ну не твою ж мать?!
12.07.2021 09:35 Ответить
Сы сиец санатош, удачи Молдове, нам к сожелению
с клоуном, ничего не светит
12.07.2021 10:00 Ответить
Погано , що майже 30% набрали комуно-фашистські виродки . 30% низькоякісного населення сильно сповільнять розвиток економіки , якщо не заборонити законодавчо людожерську комуністичну ідеологію. І лупити зразу років по 20 тюрми , подонкам.
12.07.2021 10:12 Ответить
Молдова для фуйла втрачена!
Тепер ця погань, разом з зеленським, коломойським, китайцями візьметься за Україну з подвоєним завзяттям.
12.07.2021 10:14 Ответить
Когда выбирали Ющенко - тоже было много энтузиазиа...
12.07.2021 11:10 Ответить
Ющенко закончился, когда личный самолёт фирташа привёз его тёщу на инаугурацию.
И пошло-поехало. В приоритетах "друзья семьи" типа того же ахмета и фирташа, кум заимевший вдруг сотню предприятий находясь на гослужбе и т. д.

12.07.2021 12:20 Ответить
Меньше половині? А как тогда понимать сообщения из других источников, например:
https://lenta.ua/ua/partiya-sandu-otrimue-monobilshist-na-dostrokovih-viborah-v-moldovi-103099/ за результатами підрахунку 99,58% бюлетенів на сайті ЦВК Молдови, впевнено лідирує партія "Дія і солідарність" (PAS), яка набрала 52,53% голосів виборців.

Доподсчет еще трех процентов (впридачу к 96% посчитанным) не мог дать скачок почти на 3%. Наверное, считали по отношению ко всем избирателям, а не к принявшим участие? Нор такое нужно оговаривать.
12.07.2021 13:01 Ответить
Последними считали зарубежные участки. На них за партию Санду более 90%.
Если досчитали 4%, то почти все они за неё
12.07.2021 13:07 Ответить
Вітаємо молдован, вітаємо Санду!! скинули комунячу додоновсько-воронінську, прокацапську гідру....
12.07.2021 13:58 Ответить
 
 