Volkswagen Golf с 13-ю людьми перевернулся на крышу под Киевом: два человека погибли, в том числе 7-летний ребенок. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В селе Ревное Бориспольского района произошло смертельное ДТП с опрокидыванием, в котором два человека погибли и четверо пострадали. ВНИМАНИЕ! Материал не рекомендуется к просмотру лицам младше 18 лет, беременным, а также людям с ослабленной психикой!

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Dtp.kiev.ua в Telegram.

"11 июля в 21:20 вблизи с. Ревне Бориспольского района в результате опрокидывания легкового автомобиля на крышу (в автомобиле находилось 10 человек, из них 4 ребенка) погибли 2 человека, из них 1 ребенок и 3 госпитализированы в больницу", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что компания ехала с купания: водитель превысил скорость и опрокинул Volkswagen Golf на еврономерах. Погибшей девочке было 7 лет. Еще один взрослый в критическом состоянии.

Для деблокирования от ГСЧС были привлечены 8 человек и 2 ед. техники. На месте работали все спецслужбы.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Маршрутка перевернулась на трассе под Киевом - пострадало 8 человек. ВИДЕО

Отметим, что в утренней сводке за 12 июля в ГСЧС уточнили, что в автомобиле было не 10, а 12 человек. Пожзе в ГСЧС еще раз уточнили информацию и сообщили, что в автомобиле находились 13 человек (7 детей и 6 взрослых).

В результате водитель и 1 ребенок погибли на месте. Спасатели провели деблокацию погибших и пострадавших.

"11 человек госпитализированы в Центральную районную больницу г. Борисполь, из них 6 детей и 5 взрослых", - добавили в ГСЧС.

На месте происшествия работали 2 единицы техники и 4 человека личного состава.

















Фото: ГСЧС