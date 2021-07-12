РУС
36 887 91

Volkswagen Golf с 13-ю людьми перевернулся на крышу под Киевом: два человека погибли, в том числе 7-летний ребенок. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В селе Ревное Бориспольского района произошло смертельное ДТП с опрокидыванием, в котором два человека погибли и четверо пострадали. ВНИМАНИЕ! Материал не рекомендуется к просмотру лицам младше 18 лет, беременным, а также людям с ослабленной психикой!

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Dtp.kiev.ua в Telegram.

"11 июля в 21:20 вблизи с. Ревне Бориспольского района в результате опрокидывания легкового автомобиля на крышу (в автомобиле находилось 10 человек, из них 4 ребенка) погибли 2 человека, из них 1 ребенок и 3 госпитализированы в больницу", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что компания ехала с купания: водитель превысил скорость и опрокинул Volkswagen Golf на еврономерах. Погибшей девочке было 7 лет. Еще один взрослый в критическом состоянии.

Для деблокирования от ГСЧС были привлечены 8 человек и 2 ед. техники. На месте работали все спецслужбы.

Отметим, что в утренней сводке за 12 июля в ГСЧС уточнили, что в автомобиле было не 10, а 12 человек. Пожзе в ГСЧС еще раз уточнили информацию и сообщили, что в автомобиле находились 13 человек (7 детей и 6 взрослых). 

В результате водитель и 1 ребенок погибли на месте. Спасатели провели деблокацию погибших и пострадавших.

"11 человек госпитализированы в Центральную районную больницу г. Борисполь, из них 6 детей и 5 взрослых", - добавили в ГСЧС.

На месте происшествия работали 2 единицы техники и 4 человека личного состава.

 Volkswagen Golf с 13-ю людьми перевернулся на крышу под Киевом: два человека погибли, в том числе 7-летний ребенок 01

Volkswagen Golf с 13-ю людьми перевернулся на крышу под Киевом: два человека погибли, в том числе 7-летний ребенок 02
Volkswagen Golf с 13-ю людьми перевернулся на крышу под Киевом: два человека погибли, в том числе 7-летний ребенок 03
Volkswagen Golf с 13-ю людьми перевернулся на крышу под Киевом: два человека погибли, в том числе 7-летний ребенок 04
Volkswagen Golf с 13-ю людьми перевернулся на крышу под Киевом: два человека погибли, в том числе 7-летний ребенок 05
Volkswagen Golf с 13-ю людьми перевернулся на крышу под Киевом: два человека погибли, в том числе 7-летний ребенок 06
Volkswagen Golf с 13-ю людьми перевернулся на крышу под Киевом: два человека погибли, в том числе 7-летний ребенок 07

Volkswagen Golf с 13-ю людьми перевернулся на крышу под Киевом: два человека погибли, в том числе 7-летний ребенок 08
Volkswagen Golf с 13-ю людьми перевернулся на крышу под Киевом: два человека погибли, в том числе 7-летний ребенок 09
Фото: ГСЧС

Volkswagen Golf с 13-ю людьми перевернулся на крышу под Киевом: два человека погибли, в том числе 7-летний ребенок 10

дети (6683) ДТП (7732) Киевская область (4293) смерть (9284)
+35
10 человек в Golf напихалось. А чего не 20? Вообще уже без ума.
показать весь комментарий
12.07.2021 07:37 Ответить
+32
7-летняя девочка погибла из-за толпы безответственных взрослых дэбилов
показать весь комментарий
12.07.2021 08:07 Ответить
+26
Господи.
Люди, невже ви зовсім втратили здатність думати та інстинкт самозбереження ?
показать весь комментарий
12.07.2021 07:39 Ответить
10 человек в Golf напихалось. А чего не 20? Вообще уже без ума.
показать весь комментарий
12.07.2021 07:37 Ответить
а походу никого не удивляет, что снимающий всё это дятел сидит за рулём движущегося авто?!
мусорило стоит - торгует хлебалом, хотя по логике вещей, должен был оставить этого "фотокоррекспондента" и впиндюрить ему штраф
это дтп - своеобразный (очередной) мессидж дебильнутому наридецу - так сказать, своеобразная метаформа
показать весь комментарий
12.07.2021 09:58 Ответить
Бляхер это диагноз.
показать весь комментарий
12.07.2021 11:21 Ответить
ето тебе шарий с ютубчика расказал ?
показать весь комментарий
12.07.2021 20:16 Ответить
Патамушта больше 13 не влезло...
показать весь комментарий
12.07.2021 16:40 Ответить
10?!!!!
показать весь комментарий
12.07.2021 07:37 Ответить
Господи.
Люди, невже ви зовсім втратили здатність думати та інстинкт самозбереження ?
показать весь комментарий
12.07.2021 07:39 Ответить
это как придатком по роялю сыграть
мы вам не лохи

мы вам ничего не должны

абы так но только не барыга....

10 в ГОЛЬФ класс не удивлен рекорд был не побит 18 людей запхалось в ЗАЗ 969
показать весь комментарий
12.07.2021 07:47 Ответить
При пете такого не было, да алень? Ты и сюда рояль приплело?(
показать весь комментарий
12.07.2021 08:34 Ответить
Если у тела вместо имени модель машины..Это диагноз.
показать весь комментарий
12.07.2021 08:54 Ответить
Димуля Л сходи к онкологу или к психиатру....у тебя точно диагноз отсутствие мосха как у многих из 73% тупое ты...и да... хлебало прикрой диагност хренов...
показать весь комментарий
12.07.2021 09:13 Ответить
Когда погоняло заканчивается буквой L надо быть осторожным. Уже есть один неадекват с буквой L в заглавии, авианосцы в черном море строит - страшное дело.
показать весь комментарий
12.07.2021 09:24 Ответить
Сорри дядя. С больными не спорю. Они и так обижены жизнью.
показать весь комментарий
12.07.2021 09:31 Ответить
Это что-то новенькое "отсутствие мосха как у многих из 73%". Первый раз вижу такое признание, что у многих, это значит не у всех"
показать весь комментарий
12.07.2021 12:05 Ответить
Если человек не разделяет чью-то позицию, то определенная группа людей таких называет зебилами. А как называются члены той группы людей, чью позицию не разделяют - просто "члены" , или как-то по-другому?
показать весь комментарий
12.07.2021 12:13 Ответить
Бедная Украина
показать весь комментарий
12.07.2021 12:19 Ответить
питання не в тому чи було таке "при Пете". Звісно було, тому що зебіли не з під-землі вилізли в 2019. вони весь час були серед нас в переважній кількості.
показать весь комментарий
12.07.2021 09:32 Ответить
А як їх тоді називали?
показать весь комментарий
12.07.2021 12:06 Ответить
просто дебілами. але в 2019 було проведено офіційний перепис і визначено їх точну кількість
показать весь комментарий
12.07.2021 12:36 Ответить
Вони її і не мали ту здатність думати. Це ж ЗЕвиборці
показать весь комментарий
12.07.2021 08:18 Ответить
https://censor.net/ru/user/165058 "Люди, невже ви зовсім втратили здатність думати та інстинкт самозбереження ?"

Та невже? А чи не Ви та пані, що постійно тут пише, що ковід це просто "страшилка"
показать весь комментарий
12.07.2021 16:29 Ответить
Я перепрошую: новина про дтп.
Ні, я такого не пишу. І мені прикро, що Ви, виявляється, належите до тих, хто ********** і перекручує.
Особисто Вам теж повторю: я ніколи не писала, що вірусу нема. Лише про те, що те, що навколо нього виробляють найперше політики і про те, що методи "боротьби" невиправдані, не логічні, не підтверджені науковими дослідженнями + це все супроводжується нагнітанням страху, паніки, створенням істерії, є абсолютних інформаційним та психічним терором, а також порушенням законів та прав і свобод людей. І, як розумні люди ще зазначили минулого року, наслідки і кількість жертв такої "боротьби" будуть (і вже є) в рази більшими і важчими, ніж сам вірус.
показать весь комментарий
13.07.2021 02:18 Ответить
Та де ж я там щось "перебрехав", коли Ви самі зізналися, мені тепер навіть не треба шукати Ваші дописи і щось цитувати. Так і є , я не помилився - Ви є "та пані, що постійно тут пише, що ковід це просто "страшилка"
показать весь комментарий
13.07.2021 20:26 Ответить
Брешете.
Хочете довести, що ні - то знайдіть про =просто страшилку=.
показать весь комментарий
13.07.2021 20:27 Ответить
"це все супроводжується нагнітанням страху, паніки, створенням істерії, є абсолютних інформаційним та психічним терором"

У Вас ютуб заблоковано, Ви не взмозі подивитися що коїться в Індії з цим дельта штамом? Спочатку навчиться чітко та адекватно висловлювати свої думки, збагніть нарешті де, коли і як їх варто писати, а вже потім пишить про "брешете". Наразі під новинами про ковід, Ваші дописи дуже добре підтримують дописи рашатролів - навіть їх доповнюють.
показать весь комментарий
13.07.2021 20:53 Ответить
Якщо ви не здатні зрозуміти смисл
=Особисто Вам теж повторю: я ніколи не писала, що вірусу нема. Лише про те, що те, що навколо нього виробляють найперше політики і про те, що методи "боротьби" невиправдані, не логічні, не підтверджені науковими дослідженнями + це все супроводжується нагнітанням страху, паніки, створенням істерії, є абсолютних інформаційним та психічним терором, а також порушенням законів та прав і свобод людей. І, як розумні люди ще зазначили минулого року, наслідки і кількість жертв такої "боротьби" будуть (і вже є) в рази більшими і важчими, ніж сам вірус= і між вашим тупим звинуваченням "та пані, що постійно тут пише, що ковід це просто "страшилка" - нічим допомогти не можу.
показать весь комментарий
13.07.2021 20:57 Ответить
Спочатку навчиться чітко та адекватно висловлювати свої думки, збагніть нарешті де, коли і як їх варто писати, а вже потім пишить про "брешете". Volkswagen Golf із 13-ма людьми перекинувся на дах під Києвом: дві людини загинули, зокрема 7-річна дитина - Цензор.НЕТ 3727 Наразі під новинами про ковід, Ваші дописи дуже добре підтримують дописи рашатролів - навіть їх доповнюють.

1. Я не потребую ваших "порад". Вже бачу, що з розумінням у вас явні проблеми.
2. Не вказуйте мені, що робити: це не ваша справа.
показать весь комментарий
13.07.2021 20:59 Ответить
"що з розумінням у вас явні проблеми"

Ні, це саме у Вас проблеми з розумінням і те що Ви під новинами про ковід працюєте з тими ж наративами, що й путинські тролі. Ось Вам уже тисне вподобайку "https://censor.net/ru/user/472605" (якого чомусь ще й досі не забанили), ось це і є підтвердження того, що я Вам написав.
показать весь комментарий
13.07.2021 21:08 Ответить
"Не вказуйте мені, що робити: це не ваша справа"

Вказую і кожен раз буду вказувати коли побачу - це моя справа, Ви не у себе на кухні. Спочатку думати треба що писати, щоб Вам не вказували на Ваші хибні "думки".
показать весь комментарий
13.07.2021 21:12 Ответить
Ви арите. Я не у вас вдома і не на вашому особистому сайті, а на відкритому майданчику, на якому користувачі висловлюють свої думки. І ніхто нікому тут не може вказувати, що писати. Бувайте, брехун.
показать весь комментарий
13.07.2021 21:41 Ответить
марите
показать весь комментарий
13.07.2021 21:41 Ответить
маячите
показать весь комментарий
14.07.2021 08:34 Ответить
Саме так, тут форум, користувачі висловлюють свої думки і ніхто не повинен з ними погоджуватися. Якщо я "брехун", то Ви - прокремлівсько-ковідна посіпака.
показать весь комментарий
14.07.2021 08:34 Ответить
Колись ГАЙєць зупинив ЗАПОРОЖЦЯ, а звідтов 11 молодих людей випхалось. Той каже, я вас не стану штрафувати, тільки покажіть, як вас, 11 тіл, туди помістилось.
показать весь комментарий
12.07.2021 07:43 Ответить
Останавливает гаишник "Запорожец" - а тот полон пьяных мужиков.
Выгнал он всех из машины - документы проверить - а их семнадцать человек! Гаишник в шоке, всех сразу в участок. Наутро они протрезвели, вызывает их начальник райотдела:
- Мужики, все прощу, только покажите, как вы там уместились.
Мужики выходят на улицу и начинают потихоньку упаковываться в машину. Шестнадцать влезли, а один
ну никак не помещается.
Те ему и говорят:
- Слушай, может, тебя вчера с нами не было?
- Ну что вы, мужики! А кто ж вам всю дорогу на баяне играл?!
показать весь комментарий
12.07.2021 07:52 Ответить
Это мы так на ****** на дискотеку в соседнее село в Кабине камаза без спальника ехали...12 человек...при этом передачу переключал, не тот кто за рулем, а тот у кого рука пролазила
показать весь комментарий
12.07.2021 08:42 Ответить
Одиннадцать вообще не проблема) Личный опыт 15))) Я водитель, на переднем пассажирском двое, остальные все сзади))) Как давно это было)))
показать весь комментарий
14.07.2021 03:34 Ответить
Гольф це добре тачіло, я шостий дизельний майже новий свого часу вщент розбив заснув за кермом але виліз сам. Мені шукали стій а я не чув після вибухів подушок.
показать весь комментарий
12.07.2021 08:06 Ответить
7-летняя девочка погибла из-за толпы безответственных взрослых дэбилов
показать весь комментарий
12.07.2021 08:07 Ответить
Понимаю,сочувствую- но денег не дам, Вы уже там воете от этих Джипси понаехавших в тихие городки Германии ...
показать весь комментарий
12.07.2021 12:34 Ответить
Печально конечно. Но с большой вероятностью она бы выросла в этой же среде, и пополнила бы их ряды.
показать весь комментарий
12.07.2021 16:22 Ответить
Volkswagen Golf із 10 людьми перекинувся на дах під Києвом: дві людини загинули, зокрема 7-річна дитина - Цензор.НЕТ 215
показать весь комментарий
12.07.2021 08:15 Ответить
В утренней сводке ГСЧС уточнила, что в автомобиле было 12 человек . . .

Господи, как они туда поместились ?
И как надо было гнать, чтобы такой нагруженный автомобиль перевернуть на крышу ?
показать весь комментарий
12.07.2021 08:20 Ответить
Хорошо что хоть покупались, чистота - залог здоровья .Ну а то что мозгов нет, они не виноваты.
показать весь комментарий
12.07.2021 08:31 Ответить
За цю дурість вони дуже дорого заплатили. Тільки в оплату пішло життя дитини, яка меньше за всіх була винна в цій ситуації.
показать весь комментарий
12.07.2021 08:41 Ответить
Накупались...
показать весь комментарий
12.07.2021 08:47 Ответить
Коли вже якась відповідальність буде за те що коіся на дорогах.жодного дня без жахливих дтп. і що найбільше прикро що гинуть невині діти.
показать весь комментарий
12.07.2021 08:52 Ответить
а сейчас за ДТП с человеческими жертвами разве нет ответственности?
показать весь комментарий
12.07.2021 14:14 Ответить
дивний він чоловік, відповідальності хоче, а від кого не пише... Штрафи ще підніміть, дозволи на виїзд із гаража по телефонному дзвінку, та самобичування розгами біля кожного "поліцая"...
А можливо, безальтернативного мілі-полі-Рукзакяна, що завалив реформу та очолив все, що можливе з криміналу- варто замінити? Можливо, йому нудно, бо гелікоптери та інше вже закуповує та з бородатою Бенею мутить?
показать весь комментарий
12.07.2021 16:21 Ответить
Печально. Электорат зеленского опять в новостях.
показать весь комментарий
12.07.2021 09:03 Ответить
Зовсім не дивний фінал подорожі((
Volkswagen Golf - 5-місний автомобіль німецького концерну Volkswagen AG. Щоб влізло 10, - це треба по двоє на кожному місці, включно з водієм
показать весь комментарий
12.07.2021 09:09 Ответить
За уточненими даними було 12 чоловік.
показать весь комментарий
12.07.2021 09:28 Ответить
А за самыми последними данными было 13,чёртова дюжина.
показать весь комментарий
12.07.2021 12:18 Ответить
Дехто і на шиї сидів
показать весь комментарий
12.07.2021 17:47 Ответить
Ты сомневаешься в цыганах? Они бы и компанией 15 человек влезли б в горбатый запор)
показать весь комментарий
12.07.2021 10:17 Ответить
Хехе а темболее в гольф универсал.Такая тенденция по всей Европе.... Прерсели с повозок на машины, У более состоятельных понтонёров - Мерседесы и прочие большие купе .... а чернь на универсалах- задний отсек для детей и прочего хлама. Мелкота там кодлом сидят на одеялах в куче тряпья по 4-5 с люлькой
показать весь комментарий
12.07.2021 12:32 Ответить
«За оновленою інформацією поліції, у невеликій автівці везли 16 людей. Відомо, що 9 із них були в багажнику, із них - 7 дітей. Компанія поверталась із відпочинку до сусіднього села.»🙈
показать весь комментарий
13.07.2021 03:12 Ответить
то ж універсал - там ще в багажник 3-5 поміщаються
показать весь комментарий
12.07.2021 16:12 Ответить
Цікаво куди "гейрогеї" на своїх "гейробляхах" завжди "летять" немов скажені? Раніше казали: "Сів в ланос-мізки ванус", а тепер мабуть, як тільки ЧМО приганяє гейробляху, так почуває себе богом 80 левела, й повинно ганти на всі можливості, перти в лобову, бо воно ж на "крутій тачці"... Добре хоч паскудник нікого стороннього не "протаранив"...
показать весь комментарий
12.07.2021 09:53 Ответить
почти уверен - водитель был бухой
показать весь комментарий
12.07.2021 09:53 Ответить
И не только водитель,в трезвом уме такого бы не произошло.
показать весь комментарий
12.07.2021 12:20 Ответить
Премия Дарвина всем!
Кроме бедных детей...
показать весь комментарий
12.07.2021 10:07 Ответить
Премия дарвина выдается тем, кто не оставил потомства...
показать весь комментарий
12.07.2021 10:17 Ответить
Цыгане в совем стиле
показать весь комментарий
12.07.2021 10:15 Ответить
Комменты прикольные) Вот Зеленский чмо, такое допустить, и 73% зебилов тоже в этом виноваты) Только 25% последователей великого Петра знают как преобразовать страну и перевоспитать 73% зебилов, чтобы машины на дорогах не переворачивались)
показать весь комментарий
12.07.2021 10:21 Ответить
Скажу тебе больше - они даже знают как насадить тебя на бутылку!
показать весь комментарий
12.07.2021 14:16 Ответить
Здесь вопросы не к Зе и не Пороху. В первую очередь скорее в МВД. В Украине нет реально работающей дорожной полиции. Просто нет. Соответственно порядка. Сколько гибнет людей каждый день. И если люди сами не хотят думать о том что делают, должна работать полиция.
Каждый день я стою на одном и том же светофоре. Нет машин - люди бегут через дорогу... Пешеход, выйдя на зебру, не посмотрев по сторонам, сразу чувствует себя бессмертным. Остановите любого прохожего, спросите, знает ли он правила пешеходного перехода?
показать весь комментарий
12.07.2021 10:29 Ответить
Я так понял это в Польше так? Ужоз то какой.
Кстате номера у гольфа тоже польские. Совпадение?
показать весь комментарий
12.07.2021 10:32 Ответить
А если бы номера были украинские, что то изменилось бы? Польша определена геолокацией нахождения сейчас. И в Польше нет таких пешеходов как у нас. Человек подходит, смотрит на дорогу, ждет пока машина остановится, если они есть, и переходит через дорогу. В Польше я бываю часто. И никогда не видел сбитого пешехода. А вот по дороге в Польшу 4 трупа, пешеход, велосипедист, и 2 в машине видеть довелось..
показать весь комментарий
12.07.2021 10:40 Ответить
🇩🇪Вообще Марс
показать весь комментарий
12.07.2021 12:05 Ответить
В Польше ничуть не больше полицейских на дороге чем в Украине а таких диких ДТП меньше да и то всё больше с участием опять же не поляков а россиян,украинцев и других гомо-советикус. Видимо не только дело в полиции но и в воспитании,адекватности и менталитете людей.Если вы откроете интернет то найдёте там сотни тысяч нелепых,диких и непонятных ДТП как говорится произошедших "на ровном месте" которые только были зафиксированы видеорегистраторами ,а ведь это лишь максимум 100я часть от того что не зафиксировано. и безусловным лидером выступает Россия которую действительно "умом не понять" а следующая идёт Украина как это не печально.
показать весь комментарий
12.07.2021 12:37 Ответить
В Польше на голову выше уровень бытовой культуры. Там например никто не лезет без очереди, не повышает голос в общественных местах, и о ужас - не кричит на детей!
Это прямо бросается в глаза - маленький ребенок капризничает или плачет на весь маркет, а мама/папа тихим голосом его успокаивают! Нет бы наорать и надавать по жопе
показать весь комментарий
12.07.2021 14:23 Ответить
Так 13 или 10 человек? Хотя какая разница...
показать весь комментарий
12.07.2021 12:01 Ответить
Наверное им было очень смешно, когда они напившись как свиньи лезли в это корыто друг другу на головы.
показать весь комментарий
12.07.2021 12:05 Ответить
Головне щоб вафлист Volvo SX 70 мав де насрати. А подія не має значення.
показать весь комментарий
12.07.2021 12:11 Ответить
Не трогай заслуженного юриста! Он совесть нации!
показать весь комментарий
12.07.2021 14:24 Ответить
Галовне що сволоті типу https://censor.net/ru/user/484065 є де насрати.
показать весь комментарий
12.07.2021 12:14 Ответить
вважаєш, що він помиляється? Інша справа, навіщо саме тут...
показать весь комментарий
12.07.2021 16:34 Ответить
Ну дурачка водителя вот прямо нужно было на тот свет сразу, ребенка то за что? Набил машину битком, так хоть не гони, Нееее.... оно еще и превысило скорость. Алкоголь-распутин?
показать весь комментарий
12.07.2021 13:01 Ответить
боже мой..., уже сообщили, что людей было 16..., это ужос, не факт, что доехали бы все живые, даже если бы не перевернулись...
показать весь комментарий
12.07.2021 14:46 Ответить
10 человек в машине - ну как тут не превысить скорость?
показать весь комментарий
12.07.2021 16:24 Ответить
Уже пишут 16 чел... В полиции считать хоть кто-то умеет??
На момент ДТП в машине находилось 16 человек - 9 из них были в багажнике, из которых 7 - дети. https://www.rbc.ua/rus/styler/smertelnoe-dtp-borispolem-semero-detey-sideli-1626091943.html
показать весь комментарий
12.07.2021 16:36 Ответить
Видимо брали пример с Кличко,у которога два заместителя,три из которых лежат на могласовании.
показать весь комментарий
12.07.2021 16:46 Ответить
Нужно срочно менять и уголовный кодекс, и ответственность за совершение ДТП с со смертельным исходом - ЗА убийство нужно давать минимум 15 лет, а дальше пожизненно. А так же менять ответственность За ДТП один погибший -15 лет, более ДВУХ давать пожизненно. ПЬЯНЫЙ ВОДИТЕЛЬ ЗНАЯ, ЧТО ЗА СРУЛЬ ЕМУ САДИТСЯ НЕЛЬЗЯ - НО ОН ЭТО ДЕЛАЕТ И ДЕЛАЕТ ОБДУМАНО, ДАЛЕЕ ПРЕВЫШАЕТ СКОРОСТЬ, НАРУШАЕТ ПДД, А ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДО ВОСЬМИ ЛЕТ, А ЧЕМ ОН ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ОБЫКНОВЕННОГО УБИЙЦЫ!???.
показать весь комментарий
12.07.2021 18:32 Ответить
хорошие мусора вас и припутают ...
показать весь комментарий
13.07.2021 07:29 Ответить
Ні, помилка - то не дорослі, то прип*зд*ні люди, дорослі б так не учинили
показать весь комментарий
12.07.2021 21:17 Ответить
16 человек на сундук мертвеца и бутылка ..... мда уж
показать весь комментарий
12.07.2021 22:05 Ответить
 
 