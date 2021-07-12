Хортица получила новый визуальный стиль: презентовали новую айдентику острова. ФОТОрепортаж
Новый визуальный стиль острова Хортица, разработанный креативным агентством Bickerstaff.284, презентовали в Запорожье в рамках платформы "Хортица: выдающаяся история - большое будущее".
Об этом сообщила "Индустриалка", передает Цензор.НЕТ.
Новая айдентика острова поможет отойти от предубеждения, что Хортица - это только о казаках, считает креативный директор Bickerstaff.284 Илья Ануфриенко.
"Мы исследовали и собрали неочевидные элементы, которые скрывает остров, и использовали их для нашей визуальной системы. Разработали набор символов, которые отражают элементы флоры и фауны, определенных исторических эпох, мистические и абстрактные элементы - все то, что можно себе открыть только в одном месте, на Хортице. Наше позиционирование: Остров Хортица - живой остров силы. Наше сообщение: приезжай и почувствуй", - рассказал он.
Новая айдентика соединила в себе различные истории и составляющие острова, добавил генеральный директор Национального заповедника "Хортица" Максим Остапенко.
"После просмотра презентации брендинга у меня появилась ассоциация, что Хортица - это основной остров страны. Хортица - это действительно о каких-то глубинных корнях, причем о корнях естественных и о корнях исторических, и корнях, которые дает нам перспективу в будущем", - отметил он.
Остапенко добавил, что айдентика имеет много различных проявлений. Она будет меняться в зависимости от тематики.
"Она будет очень разноплановой и в то же время объединенная общей идеей. Это будет не просто логотип. Это будет айдентика, которая будет работать с каждым событием, каждым объектом, каждой локацией", - пояснил гендиректор заповедника.
Символ острова Хортица смогут выбрать запорожцы и жители других городов Украины. В ближайшее время будет проводиться голосование. На выбор будут предложены девять символов.
"Удовлетворить потребности и ожидания совершенно разных людей невозможно. Задача брендинга - привести человека, физически переместить его, дать ему желание и импульс приехать на остров и увидеть его своими глазами. В этом брендинге выбрали очень четкую линию - корни. Это очень универсальный стиль, который удовлетворяет запрос многих разных людей", - отметила куратор культурных проектов Вероника Селега.
Возрождение Хортицы проходит в рамках инициативы Президента Владимира Зеленского "Большая реставрация", которая является частью программы "Большая стройка". Поддержку проекту также оказывает группа компаний Метинвест.
Напомним, ранее заместитель главы Офиса президента, координатор "Большой стройки" Кирилл Тимошенко заявил, что в ходе "Большой реставрации" планируется за несколько лет комплексно обновить 150 объектов культурного наследия.
А щодо "Малої Хортиці" чи "Байди" - так подай до суду що "Дніпро" - назва "неправильна"! Доведи що "Славута" чи "Борисфен" - "правильніше"! І буде тобі "ЩАСТЯ"!!!
И да, Сич это Сич, а поляки и их магнаты типа Вишневецкого Байды не строили сечей. Байда построил "деревянный замок". Замок это не только стена, но и внутреннее укрепление где живет только гарнизон. А Сич- это есть классический блокгауз, огороженный укрепленный поселок где живут люди. Но главное не в замке а в том кто его строил. Польский магнат хоть и православный но запорожцев и простолюдинов не мог считать друзьями априори т.к. это реалии 16 века.
Ибо предшественники Запорожцев- Бродники точно так же независимо жили на тех землях и воевали против власти князей Руси. Иначе они бы вошли в состав Руси(чего никогда не было). И точно также они были из беглых холопов русичей. Нафиг не нужны были ни бродникам- власть Руси, ни запорожцам- ваш магнат Вишневейкий (Байда).
"Одв"янь" і не заколупуй своєю "просвіщонностю" , бо дуже хочеться тебе "послать в даль светлую"! Буде ще мене "кацапеня неграмотне" вчить історії України!!!
Учитывая то что первых Запорожцев называли "Черкаси" то первое их поселение скорее это г.Черкассы, который и был приграничьем степи в 16 веке.
И ради всего святого, прекратите уже писать "кАзаки" вместо "козаки"- это выдает в вас носителя кац@пских нарративов.
По-друге - звідки ти взяв що Байда був "олігархом"? Та ще й польським? Він був звичайним шляхтичем - князем, що володів самозахопленими землями у прикордонні з "Диким полем", а заодно і розбійничав, здійснюючи набіги на татарські та турецькі володіння
По-третє - Байда у свій час хотів приєднать територію України до Московського царства - збереглися документи часів Івана Грозного! Заважали Лівонські війни які вів тоді Грозний, прориваючись до Балтики! То який же він "поляк"? Чи "прислужник поляків"?Чи - "магнат "Жечі Посполітой"?
По-четверте - які могли буть "реєстрові" на Запоріжжі в часи Байди? Вони з"явилися там лише через століття - коли "Жечь Посполіта" захотіла під себе козаків запорізьких підім"ять! А це було незадовго до повстання під проводом Хмельницького! Навіть при "Гетьманщині" Хмельницького і до знищення Січі Катериною ІІ ніяких "реєстрових" у Січі не було - це була "розбійницька республіка", що не визнавала нічиєї влади і служила своїми збройними силами тому , кому бажала сама!
По-п"яте - якби Байда був тим ким ти його називаєш - його-б не славили українці в своїх "думах", а проклинали як Хмельницького після його поразок у боях з поляками!
Я сам - потомок "черкасів" Тому історію роду свого знаю непогано! Мій предок був уже сотником при Хмельницькому (полк Максима Кривоноса) Ти хоч історію читай уважніше перед тим як "носа задирать" і лізти комусь дорікать її "незнанням"!!!
Реестровые еще и как могли быть т.к. слово козак и козачество возникло в конце 15 века и тогда же их стали нанимать в качестве "слуг" (это из официальных хроник) и в поздние времена называли то реестровыми козаками, то панцерными. Когда возникла Гетьманщина то и реестр исчез но сословие осталось- стали называть "городові козаки".
Про думы про Байду твои доводы на уровне почитателей ЗЕ которые отвечают- если б ЗЕ был таким идиотом то за него б не проголосовало столько людей.
Я так смотрю, ты из тех кто читает историю, не включая критическое мышление. Ну ок. Может в думах народных и про Змеевые Валы под Киевом написано что их Котигорошко запряг змея ив плуг и проорал границу- Тогда верь этому, а умные люди понимают как интерпретировать народный фольклор и взять из него зерно истины. Просто возьми и сравни достижения Сагайдачного, Мазепы и Хмельницкого с достижениями Байды. Все что он сделал для страны это построил типа первую Сич и помер на крюке султана. Его запорожцы воспели в думах потому что считали таким же авантюристом как и они, не более. Он вызволил пленников из Кафы? Построил православную Академию в Остроге? Уничтожил врагов русин-украинцев? - Нет, просто народный герой, как катигорошко. Не нужно искать героев там где их нет. Их и без этого достаточно.
Если буквы "Х" нет - тебя даже в конкурс не включат!
И Да,на Хортице не было Сичей. Зимовники были и хутора, а Сичей не было. Просто пару лет там простоял Замок магната Вишневецкого Байды. Построенный с теми же целями как и Кодак фортеця- для того чтоб не пополнять земли за Порогами беглыми людьми водным путем. И если Кодак запорожцы рушили не раз и не два, то почему аналогичная польская посути крепость на Хортице должна быть им союзником?
Но на Хортице (о.Св.Григория) было гораздо больше- сбор князей Руси перед Битвой на Калке в 1223 году.
Был убит Святослав с остатками войска во время зимовки когда возвращался из Византийского похода и попал в окружение Печенегов. К стати там же нашли недавно меч хорошей работы принадлежащий не простому дружиннику.
Больших дебилов не нашли?
ЯК МОВНЕ ПИТАННЯ РАЗ І НАЗАВЖДЖИ ВИРІШИЛОСЯ В ЗАПОРІЗЬКІЙ СІЧІ або Якщо "какая разница, на каком языке", то хай буде українською.
"Требовалось, чтобы поступивший в Сечь забыл свою природную речь и говорил казацкой, то есть малороссийской, речью; это условие никогда и никем не нарушалось...
Принявший эти условия свободен был от всяких других, каких бы то ни было, требований: у него не спрашивали ни вида, ни билета, ни ручательства.
Как говорит о том Никита Корж: «того ни батьки, ни отци не знали, та й прадиды не чували».
(Дмитро Яворницький, Історія Запорізьких козаків, Том 1).
Сектант гундяївської РПЦ Тимошенко так зробить ребрендинг Хортиці, що там і сліду не залишиться про протистояння із московієї-ордою.
В статті ж є фото сумок із "символікою Хортиці", далі будуть футболки та інший непотріб.
Разработали они орнаменты, а не некую "айдентику" - такого слова, кстати, ни в украинском, ни в русском языках нет. Да и слово "identical", которое они коверкают - означает просто "идентичный".
ну і ЛАШАРИ!
Ото тепер туристи попруть !
Голобуцький:
"Знайомтесь: "нова айдентика" (такі "кейси" називати можна тільки по-модному) Шевченківської премії.
Ліпили це рік - з березня 2020-го, власне "новий бренд" - 2 місяці. За цілком скромні гроші: 1,15 млн.грн. (дані система електронних закупівель Prozorro). Це більше, ніж розмір щорічних виплат усім лауреатам премії.
У тендері брав участь єдиний учасник - ТОВ ISD group. Він же, як не дивно, і переміг. Замовником стало спеціально створене Мінкультом державне підприємство «Центр захисту інформаційного простору України».
Загалом 1,15 млн освоювали так: "на розробку нової концепції" - 539 тис. гривень, "на створення нової айдентики" - 292 тис. гривень, "на розробку маркетингової стратегії" - 317 тис. гривень. При цьому прописані в проєкті роботи повністю або частково дублюють функції, які покладені на підрозділи самого міністерства (дані ЛБ.уа за березень минулого року, коли оця вся "айдентика" тільки закладалась в бюджет).
--
Ну, загалом концептуальненько вийшло. І життєво, погодьтесь: закручений вир "злив малахітової води в унітаз". Ну, або "купка пожмаканих дротів". Або ваш варіант.
За словами "авторів айдентики", оце відбиває "шевченковість, а не Шевченка". Ну, слава Богу, що Шевченка за мільйон в злив унітазу спускати не стали. Хоча могли."
Если хотите сделать первую сечь древнее чем ту что на о.Томаковка, то нужно вспомнить о предшественниках запорожцев- Бродников. А перед этим- племя Уличей с их столицей г.Пересичен (пересики- это и есть старое название Днепровских порогов- пересекающие реку камни). А перед этим Хортица называлась О. Святого Григория на котором зимовал Святослав с войском, где его и убили Печенеги. Вот что нужно развивать если есть желание сделать историю более древней. А не сказки за уши притягивать
При нашем "культурном" бекграунде выпячивать везде букву "Х" - спорное решение.
Мало кто подумает : "Ух ты, как хортицово !"
разговаривать разучились.