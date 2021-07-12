РУС
Хортица получила новый визуальный стиль: презентовали новую айдентику острова. ФОТОрепортаж

Новый визуальный стиль острова Хортица, разработанный креативным агентством Bickerstaff.284, презентовали в Запорожье в рамках платформы "Хортица: выдающаяся история - большое будущее".

Об этом сообщила "Индустриалка", передает Цензор.НЕТ.

Хортица получила новый визуальный стиль: презентовали новую айдентику острова 01

Новая айдентика острова поможет отойти от предубеждения, что Хортица - это только о казаках, считает креативный директор Bickerstaff.284 Илья Ануфриенко.

"Мы исследовали и собрали неочевидные элементы, которые скрывает остров, и использовали их для нашей визуальной системы. Разработали набор символов, которые отражают элементы флоры и фауны, определенных исторических эпох, мистические и абстрактные элементы - все то, что можно себе открыть только в одном месте, на Хортице. Наше позиционирование: Остров Хортица - живой остров силы. Наше сообщение: приезжай и почувствуй", - рассказал он.

Хортица получила новый визуальный стиль: презентовали новую айдентику острова 02

Новая айдентика соединила в себе различные истории и составляющие острова, добавил генеральный директор Национального заповедника "Хортица" Максим Остапенко.

Хортица получила новый визуальный стиль: презентовали новую айдентику острова 03

"После просмотра презентации брендинга у меня появилась ассоциация, что Хортица - это основной остров страны. Хортица - это действительно о каких-то глубинных корнях, причем о корнях естественных и о корнях исторических, и корнях, которые дает нам перспективу в будущем", - отметил он.

Остапенко добавил, что айдентика имеет много различных проявлений. Она будет меняться в зависимости от тематики.

"Она будет очень разноплановой и в то же время объединенная общей идеей. Это будет не просто логотип. Это будет айдентика, которая будет работать с каждым событием, каждым объектом, каждой локацией", - пояснил гендиректор заповедника.

Символ острова Хортица смогут выбрать запорожцы и жители других городов Украины. В ближайшее время будет проводиться голосование. На выбор будут предложены девять символов.

Хортица получила новый визуальный стиль: презентовали новую айдентику острова 04

"Удовлетворить потребности и ожидания совершенно разных людей невозможно. Задача брендинга - привести человека, физически переместить его, дать ему желание и импульс приехать на остров и увидеть его своими глазами. В этом брендинге выбрали очень четкую линию - корни. Это очень универсальный стиль, который удовлетворяет запрос многих разных людей", - отметила куратор культурных проектов Вероника Селега.

Возрождение Хортицы проходит в рамках инициативы Президента Владимира Зеленского "Большая реставрация", которая является частью программы "Большая стройка". Поддержку проекту также оказывает группа компаний Метинвест.

Напомним, ранее заместитель главы Офиса президента, координатор "Большой стройки" Кирилл Тимошенко заявил, что в ходе "Большой реставрации" планируется за несколько лет комплексно обновить 150 объектов культурного наследия.

Хортица получила новый визуальный стиль: презентовали новую айдентику острова 05
Хортица получила новый визуальный стиль: презентовали новую айдентику острова 06

Запорожье (2738) ребрендинг (8) Хортица заповедник (29)
Фигня какая то...зеленое стадо в своем клоунском репертуаре..
12.07.2021 09:09 Ответить
Цікаво - а що "куриш" ти? Перша "січ" була побудована "Байдою" саме на острові Мала Хортиця Потім її місцерозташування неодноразово змінювалося : Томаківка, Кам"янка, Олешки, Була і "Задунайська Січ" Не треба плутать "військово-політичне утворення" з "фортецею"
12.07.2021 09:21 Ответить
Просто у них фантазия не двигается дальше буквы "Х". Они уже не знают, что с ней делать: то так в фотошопе, то так. то размытие на нее, то фильтр воды, то с коряг ее сделают, то с коней.... Надо еще с х*ев, так что совсем ассоциация железная была
12.07.2021 09:26 Ответить
Все ведуть до того, що Хортиця споконвічна сторона народу Моїсея. А козаки....
12.07.2021 08:54 Ответить
Это как геральдику Израиля поручили бы арабам: они наваяют от души.
12.07.2021 12:33 Ответить
Рентгеновский снимок таракана - символ Хортицы? Я уже боюсь подумать, что они там курят... Кста, никакого казачества на Хортице не было. Было на острове Байда, который рядом и в порядки меньше, но то такэ)
12.07.2021 08:54 Ответить
Цікаво - а що "куриш" ти? Перша "січ" була побудована "Байдою" саме на острові Мала Хортиця Потім її місцерозташування неодноразово змінювалося : Томаківка, Кам"янка, Олешки, Була і "Задунайська Січ" Не треба плутать "військово-політичне утворення" з "фортецею"
12.07.2021 09:21 Ответить
Вчені досі сперечаються - чи можна вважати напівлегендарне укріплення навіть не січчю, а взагалі фортецею? Доречі, Мала Хортиця та Байда - це той же острів, та й не завжди він ним був.
12.07.2021 11:36 Ответить
Ну то хай сперечаються! Січ - від слова "засіка" Цим словом іменували в Русі будь-яке укріплене місце, створене з навалених, вкопаних чи укладених відповідним чином, стовбурів дерев А "фортецю" могли побудувать не тільки з дерева а і з бетону, каменю, цегли і навіть з грунту чи глини! (до того ж "фортеця" - неслов"янське слово взагалі! Воно запозичене десь у 16 столітті!
А щодо "Малої Хортиці" чи "Байди" - так подай до суду що "Дніпро" - назва "неправильна"! Доведи що "Славута" чи "Борисфен" - "правильніше"! І буде тобі "ЩАСТЯ"!!!
12.07.2021 11:50 Ответить
Ты не понимаешь что острова малая Хортица и о. Байда это разные острова, хоть и близко расположены. Это как раен метро Минская и Минский массив, как Русь и россия, как римляни и ромы
И да, Сич это Сич, а поляки и их магнаты типа Вишневецкого Байды не строили сечей. Байда построил "деревянный замок". Замок это не только стена, но и внутреннее укрепление где живет только гарнизон. А Сич- это есть классический блокгауз, огороженный укрепленный поселок где живут люди. Но главное не в замке а в том кто его строил. Польский магнат хоть и православный но запорожцев и простолюдинов не мог считать друзьями априори т.к. это реалии 16 века.
Ибо предшественники Запорожцев- Бродники точно так же независимо жили на тех землях и воевали против власти князей Руси. Иначе они бы вошли в состав Руси(чего никогда не было). И точно также они были из беглых холопов русичей. Нафиг не нужны были ни бродникам- власть Руси, ни запорожцам- ваш магнат Вишневейкий (Байда).
12.07.2021 12:45 Ответить
Ти хоч сам у своєму "вінегреті" розібраться здатен? "Намолотив сім мішків гречаої вовни і всі - неповні!" Ти "Чув дзвін та не знаєш - де він!" Про таких як ти у мене вдома кажуть "Поверхаххапайко"! Нахватався "шматків" а тепер пробуєш "стулить з них "покривало" Мені просто надоїло сперечаться з "неуком" - все одно що студенту фізмату - з першокласником з приводу конструкції синхрофазотрона!
12.07.2021 12:52 Ответить
Ну я тебе не подписывался лекцию последовательно надиктовывать для твоего конспекта. Я тебе ключевые данные даю чтоб в голове просветлело твоей, а связь между ними если ты не видишь то мне лень тратить силы на "специалистов" типа тебя, которые меняют свою официальную версию истории после каждой смены флага в стране. Тут нужно мозг включать, но проще ж почитать (или написать и самому верить) школьный учебник и викопедию, с версией которая всем понравится и получит "добро".
12.07.2021 13:12 Ответить
А ти ще й "лекції" читать здатен? Та ти "праффессар"!!! Я оцінив по слову "раен" (і в російській і в українській мові правильно пишуть "район") і по "викопедии"! Ти - звичайний недоумок, що навчився "кльоцать" по клавіатурі комп"ютера і став себе вважать "знавцем всього і вся"! Про таких як ти, вже і анекдот придумали: "До винайдення Інтернету про те що ти - ідіот, знали лише твої близькі! Тепер про це знає весь світ!"
"Одв"янь" і не заколупуй своєю "просвіщонностю" , бо дуже хочеться тебе "послать в даль светлую"! Буде ще мене "кацапеня неграмотне" вчить історії України!!!
12.07.2021 13:23 Ответить
Ты из школьных учебников учил историю?)) На о. Мала Хортица православный магнат Речи Посполитой построил замок с залогой из Реестровых козаков (наемные казаки служащие полякам). Остров находится не ЗА Порогами, а ближе. То есть он построил ее для тех же целей что и Кодацкую крепость позже- для того чтоб не давать беглым холопам бежать на Сич и пополнять ряды Запорожцев! Какой еще мотив мог быть у Олигарха того времени из рода Вишневецких?! Тогда не было важно какой ты крови, Все решала Религия и социальный статус! Магнаты и шляхта плевать хотели на то что они могли быть не поляками- так же как и сейчас депутаты ВР- для них важно не допустить народ к власти, и не важно украинцы они или евреи или россияне.
Учитывая то что первых Запорожцев называли "Черкаси" то первое их поселение скорее это г.Черкассы, который и был приграничьем степи в 16 веке.
И ради всего святого, прекратите уже писать "кАзаки" вместо "козаки"- это выдает в вас носителя кац@пских нарративов.
12.07.2021 11:46 Ответить
"Понос" виключи"!!! По-перше - де в моїх коментарях ти побачив слово "казаки"?
По-друге - звідки ти взяв що Байда був "олігархом"? Та ще й польським? Він був звичайним шляхтичем - князем, що володів самозахопленими землями у прикордонні з "Диким полем", а заодно і розбійничав, здійснюючи набіги на татарські та турецькі володіння
По-третє - Байда у свій час хотів приєднать територію України до Московського царства - збереглися документи часів Івана Грозного! Заважали Лівонські війни які вів тоді Грозний, прориваючись до Балтики! То який же він "поляк"? Чи "прислужник поляків"?Чи - "магнат "Жечі Посполітой"?
По-четверте - які могли буть "реєстрові" на Запоріжжі в часи Байди? Вони з"явилися там лише через століття - коли "Жечь Посполіта" захотіла під себе козаків запорізьких підім"ять! А це було незадовго до повстання під проводом Хмельницького! Навіть при "Гетьманщині" Хмельницького і до знищення Січі Катериною ІІ ніяких "реєстрових" у Січі не було - це була "розбійницька республіка", що не визнавала нічиєї влади і служила своїми збройними силами тому , кому бажала сама!
По-п"яте - якби Байда був тим ким ти його називаєш - його-б не славили українці в своїх "думах", а проклинали як Хмельницького після його поразок у боях з поляками!
показать весь комментарий
12.07.2021 12:13 Ответить
Ты что смешной? Понос у тебя- знания есть а синхронизировать не можешь их по порядку. Байда из рода магнатов Вишневецких родом с Волыни. Позже они владели почти третей частью украинских земель, пока не началась Хмельниччина. На Дикое поле он пришел позже по авантюристским соображениям( так же как потом пошел служить москве а до этого султану). Все что ты мне пишешь о Байде я давно знаю, только ты вырвал из контекста без оглядки на даты и последовательность его действий. Глупый вопрос-ответь на него сам. Байда был магнатом Речи Посполитой из православного украинского рода и служил оккупанту - как бы сейчас сказали. Так же как при совке кучма с кравчуком служили комунякам а теперь стали патриотами вдруг.
Реестровые еще и как могли быть т.к. слово козак и козачество возникло в конце 15 века и тогда же их стали нанимать в качестве "слуг" (это из официальных хроник) и в поздние времена называли то реестровыми козаками, то панцерными. Когда возникла Гетьманщина то и реестр исчез но сословие осталось- стали называть "городові козаки".
Про думы про Байду твои доводы на уровне почитателей ЗЕ которые отвечают- если б ЗЕ был таким идиотом то за него б не проголосовало столько людей.
Я так смотрю, ты из тех кто читает историю, не включая критическое мышление. Ну ок. Может в думах народных и про Змеевые Валы под Киевом написано что их Котигорошко запряг змея ив плуг и проорал границу- Тогда верь этому, а умные люди понимают как интерпретировать народный фольклор и взять из него зерно истины. Просто возьми и сравни достижения Сагайдачного, Мазепы и Хмельницкого с достижениями Байды. Все что он сделал для страны это построил типа первую Сич и помер на крюке султана. Его запорожцы воспели в думах потому что считали таким же авантюристом как и они, не более. Он вызволил пленников из Кафы? Построил православную Академию в Остроге? Уничтожил врагов русин-украинцев? - Нет, просто народный герой, как катигорошко. Не нужно искать героев там где их нет. Их и без этого достаточно.
12.07.2021 13:04 Ответить
Йди на "раен" - там придурки-ПТУшники кучкуються!
12.07.2021 13:35 Ответить
Просто у них фантазия не двигается дальше буквы "Х". Они уже не знают, что с ней делать: то так в фотошопе, то так. то размытие на нее, то фильтр воды, то с коряг ее сделают, то с коней.... Надо еще с х*ев, так что совсем ассоциация железная была
Если буквы "Х" нет - тебя даже в конкурс не включат!
12.07.2021 09:26 Ответить
Ну.... Как бы остров называется Хортица. Надо бы букву Ы использовать? По-моему вполне логично. И не наляписто. А если буква Х у вас вызывает только одну ассоциацию, то можно только посочувствовать.
12.07.2021 16:22 Ответить
К стати Да! О.Байда сейчас это верхушка скалы, торчащей из воды возле Хортицы. Из-за поднятия уровня воды дамбой днепроГЭС.
И Да,на Хортице не было Сичей. Зимовники были и хутора, а Сичей не было. Просто пару лет там простоял Замок магната Вишневецкого Байды. Построенный с теми же целями как и Кодак фортеця- для того чтоб не пополнять земли за Порогами беглыми людьми водным путем. И если Кодак запорожцы рушили не раз и не два, то почему аналогичная польская посути крепость на Хортице должна быть им союзником?

Но на Хортице (о.Св.Григория) было гораздо больше- сбор князей Руси перед Битвой на Калке в 1223 году.
Был убит Святослав с остатками войска во время зимовки когда возвращался из Византийского похода и попал в окружение Печенегов. К стати там же нашли недавно меч хорошей работы принадлежащий не простому дружиннику.
12.07.2021 12:07 Ответить
Байда сейчас - остров, рядом с Хортицей, размером примерно 700х200 метров с Запорожсталевской бо на борту
12.07.2021 14:02 Ответить
Идет открытое уничтожение национальной аутентичности. Скоро мне эти лжеисторики будут доказывать, что мукскусный таракан важнее для истории Украины, чем козачество и Запорожская Сичь. Откуда берется такие космополиты и манкурты?
12.07.2021 09:06 Ответить
Боже, какой бред…
Больших дебилов не нашли?
12.07.2021 09:08 Ответить
Фигня какая то...зеленое стадо в своем клоунском репертуаре..
12.07.2021 09:09 Ответить
Новый Зе-проект "Большой Х"
12.07.2021 09:35 Ответить
Только у нас люди могут так сильно перевозбудится от буквы "Х". Может её и запретить на закоондательном уровне, дабы не смущать впечатлительных граждан?
12.07.2021 16:31 Ответить

https://www.facebook.com/oleksandr.palii?__cft__%5b0%5d=AZUb4XX7feO736tP6S732RgU644dpFk3R8kNiRuv8saoJ989eev3GJbti88wusHg8AkabdPkgPtYPAc1lK-9TYiHrD4dXRcAPCrHrebTiiw8zbtzfeN0vP6zL1gIPCQsjIk&__tn__=-UC%2CP-R Олександр Палій

ЯК МОВНЕ ПИТАННЯ РАЗ І НАЗАВЖДЖИ ВИРІШИЛОСЯ В ЗАПОРІЗЬКІЙ СІЧІ або Якщо "какая разница, на каком языке", то хай буде українською.

"Требовалось, чтобы поступивший в Сечь забыл свою природную речь и говорил казацкой, то есть малороссийской, речью; это условие никогда и никем не нарушалось...
Принявший эти условия свободен был от всяких других, каких бы то ни было, требований: у него не спрашивали ни вида, ни билета, ни ручательства.

Как говорит о том Никита Корж: «того ни батьки, ни отци не знали, та й прадиды не чували».

(Дмитро Яворницький, Історія Запорізьких козаків, Том 1).
12.07.2021 09:12 Ответить
"Напомним, ранее заместитель главы Офиса президента, координатор "Большой стройки" Кирилл Тимошенко https://www.facebook.com/kirill.timoshenko/posts/3951760504867704 заявил , что в ходе "Большой реставрации" планируется за несколько лет комплексно обновить 150 объектов культурного наследия."

Источник: https://censor.net/ru/p3276428

Сектант гундяївської РПЦ Тимошенко так зробить ребрендинг Хортиці, що там і сліду не залишиться про протистояння із московієї-ордою.
12.07.2021 09:19 Ответить
"Коли собаці робить нічого - вона яйця лиже!" Понамальовували якихось "чортиків" і мелють язиками з розумним виглядом! Хортиця з часів Аскольда з Діром була "форпостом" між слов"янами Київського князівства та Диким полем! Слов"яни в походах по Дніпру приносили на Хортиці жертви богам, бо вступали на чужу територію (Про це пишуть історики Візантії тої пори - (здається - Прокопій) В ті часи "уличі" і "тиверці" , що жили у пониззі Дніпра були незалежними і до ВКК не входили!
12.07.2021 09:30 Ответить
Перш за все, це черговий квартальний бізнес-проект по заколочуванню бабла.
В статті ж є фото сумок із "символікою Хортиці", далі будуть футболки та інший непотріб.
12.07.2021 09:38 Ответить
Говорят что в коворкинге один человек сказал "Этот случай дал мне новый опыт при работе в команде" Так хипстеры застыли на полминуты ведь должен же был сказать "этот кейс дал мне новый экспириенс когда воркал в тиме". Так после этого его облили смузи, испортили ему лук и выгнали.
12.07.2021 09:35 Ответить
"Новая айдентика"

Разработали они орнаменты, а не некую "айдентику" - такого слова, кстати, ни в украинском, ни в русском языках нет. Да и слово "identical", которое они коверкают - означает просто "идентичный".
12.07.2021 09:39 Ответить
И что, за это они хотят денег?
12.07.2021 10:07 Ответить
Ай дентика.

Хортиця отримала новий візуальний стиль: презентували нову айдентику острова - Цензор.НЕТ 2837
12.07.2021 10:09 Ответить
Не, ну тут-то совсем не похоже. уж точно нельзя сказать, что слямзили. Совсем другой дизайн.
12.07.2021 16:44 Ответить
ну ок - "айдентика" Є, а що там з "АДЖЕНДОЮ"? ХАХАХАХАХАХА

ну і ЛАШАРИ!
12.07.2021 10:17 Ответить
Дбл,блд
12.07.2021 10:24 Ответить
Якби в Україні були журналісти.першою справою,-взнати скільки нам коштувала ця "айдентика" (Певно,не дешевше за шевченківське преміювання....)
Ото тепер туристи попруть !
Голобуцький:
Хортиця отримала новий візуальний стиль: презентували нову айдентику острова - Цензор.НЕТ 2780

"Знайомтесь: "нова айдентика" (такі "кейси" називати можна тільки по-модному) Шевченківської премії.
Ліпили це рік - з березня 2020-го, власне "новий бренд" - 2 місяці. За цілком скромні гроші: 1,15 млн.грн. (дані система електронних закупівель Prozorro). Це більше, ніж розмір щорічних виплат усім лауреатам премії.
У тендері брав участь єдиний учасник - ТОВ ISD group. Він же, як не дивно, і переміг. Замовником стало спеціально створене Мінкультом державне підприємство «Центр захисту інформаційного простору України».
Загалом 1,15 млн освоювали так: "на розробку нової концепції" - 539 тис. гривень, "на створення нової айдентики" - 292 тис. гривень, "на розробку маркетингової стратегії" - 317 тис. гривень. При цьому прописані в проєкті роботи повністю або частково дублюють функції, які покладені на підрозділи самого міністерства (дані ЛБ.уа за березень минулого року, коли оця вся "айдентика" тільки закладалась в бюджет).
--
Ну, загалом концептуальненько вийшло. І життєво, погодьтесь: закручений вир "злив малахітової води в унітаз". Ну, або "купка пожмаканих дротів". Або ваш варіант.
За словами "авторів айдентики", оце відбиває "шевченковість, а не Шевченка". Ну, слава Богу, що Шевченка за мільйон в злив унітазу спускати не стали. Хоча могли."
12.07.2021 10:26 Ответить
Хортиця отримала новий візуальний стиль: презентували нову айдентику острова - Цензор.НЕТ 1142
12.07.2021 10:28 Ответить
На хортице дышать нечем. Там пыль черно-бурая.
12.07.2021 11:10 Ответить
Очень айдентично, ничего не скажешь
12.07.2021 11:16 Ответить
Так делается дежурно, гойские васьки должны схавать.
12.07.2021 12:41 Ответить
Не было на Хортице Сичей никогда. Не натягивайте сову на глобус. Там был замок магната Вишневецкого Байды с реестровцами-наемниками поляков, который служил препятствием для беглых холопов по пути на Запорожскую Сич. Другого мотива у магнатов и шляхты быть не могло- включайте мозги. Магнат Вишневецкий решил помочь козакам- Это все равно что Янукович бы внезапно передумал и отправил беркут воевать за Украину в Крыму.
Если хотите сделать первую сечь древнее чем ту что на о.Томаковка, то нужно вспомнить о предшественниках запорожцев- Бродников. А перед этим- племя Уличей с их столицей г.Пересичен (пересики- это и есть старое название Днепровских порогов- пересекающие реку камни). А перед этим Хортица называлась О. Святого Григория на котором зимовал Святослав с войском, где его и убили Печенеги. Вот что нужно развивать если есть желание сделать историю более древней. А не сказки за уши притягивать
12.07.2021 11:56 Ответить
Креатив не блещет.
При нашем "культурном" бекграунде выпячивать везде букву "Х" - спорное решение.
Мало кто подумает : "Ух ты, как хортицово !"
12.07.2021 12:26 Ответить
Но многие точно подумают: "Что за Х....?"
12.07.2021 12:31 Ответить
А мне нравится. Получился такой себе этнический стиль. В последнее время всё делала в стиле минимал, но он не везде уместен, а тут прям очень симпатишно
12.07.2021 16:01 Ответить
"айдентику "...

разговаривать разучились.
12.07.2021 18:26 Ответить
 
 