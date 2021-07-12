Хортица получила новый визуальный стиль: презентовали новую айдентику острова. ФОТОрепортаж

Новый визуальный стиль острова Хортица, разработанный креативным агентством Bickerstaff.284, презентовали в Запорожье в рамках платформы "Хортица: выдающаяся история - большое будущее".

Об этом сообщила "Индустриалка", передает Цензор.НЕТ.

Новая айдентика острова поможет отойти от предубеждения, что Хортица - это только о казаках, считает креативный директор Bickerstaff.284 Илья Ануфриенко.

"Мы исследовали и собрали неочевидные элементы, которые скрывает остров, и использовали их для нашей визуальной системы. Разработали набор символов, которые отражают элементы флоры и фауны, определенных исторических эпох, мистические и абстрактные элементы - все то, что можно себе открыть только в одном месте, на Хортице. Наше позиционирование: Остров Хортица - живой остров силы. Наше сообщение: приезжай и почувствуй", - рассказал он.

Новая айдентика соединила в себе различные истории и составляющие острова, добавил генеральный директор Национального заповедника "Хортица" Максим Остапенко.

"После просмотра презентации брендинга у меня появилась ассоциация, что Хортица - это основной остров страны. Хортица - это действительно о каких-то глубинных корнях, причем о корнях естественных и о корнях исторических, и корнях, которые дает нам перспективу в будущем", - отметил он.

Остапенко добавил, что айдентика имеет много различных проявлений. Она будет меняться в зависимости от тематики.

"Она будет очень разноплановой и в то же время объединенная общей идеей. Это будет не просто логотип. Это будет айдентика, которая будет работать с каждым событием, каждым объектом, каждой локацией", - пояснил гендиректор заповедника.

Символ острова Хортица смогут выбрать запорожцы и жители других городов Украины. В ближайшее время будет проводиться голосование. На выбор будут предложены девять символов.

"Удовлетворить потребности и ожидания совершенно разных людей невозможно. Задача брендинга - привести человека, физически переместить его, дать ему желание и импульс приехать на остров и увидеть его своими глазами. В этом брендинге выбрали очень четкую линию - корни. Это очень универсальный стиль, который удовлетворяет запрос многих разных людей", - отметила куратор культурных проектов Вероника Селега.

Возрождение Хортицы проходит в рамках инициативы Президента Владимира Зеленского "Большая реставрация", которая является частью программы "Большая стройка". Поддержку проекту также оказывает группа компаний Метинвест.

Напомним, ранее заместитель главы Офиса президента, координатор "Большой стройки" Кирилл Тимошенко заявил, что в ходе "Большой реставрации" планируется за несколько лет комплексно обновить 150 объектов культурного наследия.



