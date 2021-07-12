РУС
"Долой диктатуру", "Мы не боимся": На Кубе прошли массовые антиправительственные акции. ФОТОрепортаж

На Кубе прошли общенациональные массовые акции протеста против правительства премьер-министра Мануэля Марреро. Тысячи человек вышли в воскресенье, 11 июля, на улицы в знак недовольства политикой властей по противодействию пандемии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Люди "протестуют против кризиса, против того, что нет ни продуктов, ни лекарств, все приходится покупать в валютных магазинах, этот список можно продолжать и продолжать", заявила одна из очевидцев акции в Сантьяго-де-Куба на юго-восточном побережье страны.

Демонстрации проходили в различных городах страны - от Гаваны до Сантьяго.  Транспортные средства сил безопасности с сотрудниками, вооруженными автоматами, патрулировали улицы.

Как передает Агентство Франс Пресс, тысячи кубинцев приняли участие в акциях протеста против коммунистического правительства, маршируя по городу, скандируя "Долой диктатуру" и "Мы хотим свободы".

Согласно видео, опубликованным в Интернете, некоторые демонстранты, в основном молодые люди, выкрикивали оскорбления в адрес президента Мигеля Диас-Канеля, который появился на мероприятии, в то время как другие заявили: "Мы не боимся".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В последние годы Россия активизировалась на Кубе, - госсекретарь США Блинкен

Куба (118) протест (5902)
+31
такую страну комми засрали.... и до сих пор, паразитируют.....
12.07.2021 09:28 Ответить
+20
Так,сейчас мокшане возбудятся. Хотя,правда,сейчас их талибан в ж. .бет.
12.07.2021 09:28 Ответить
+14
Выборы в Молдове: партия Санду получает монобольшинство
12.07.2021 09:33 Ответить
Viva Cuba libre !

ГЕТЬ КУБИНСЬКИХ БАЦЬКІВ !
12.07.2021 14:21 Ответить
такую страну комми засрали.... и до сих пор, паразитируют.....
12.07.2021 09:28 Ответить
Брехня, NPR каже що на Кубі дупа через Трампа.

https://www.npr.org/2021/07/11/1015140038/demonstrators-in-havana-protest-shortages-rising-prices Куба переживає найгіршу за останні десятиліття економічну кризу [...] оскільки зазнає наслідків санкцій США, запроваджених адміністрацією Трампа.
12.07.2021 09:34 Ответить
трамп ввел санкции шоб они попросили Путина "помочь", а тот рад стараться. Италии так "помогли" что стыдно признаться - шпионов заслали, а те ушами хлопали.
12.07.2021 10:08 Ответить
😁👍
12.07.2021 10:11 Ответить
А всё началось с небезызвестного Федьки Кастратова с подачи нашего кукурузника. При Батисте страна жила нормально при наличии всех гражданских свобод.
12.07.2021 20:17 Ответить
каких свобод?
в чем нормальность при Батисте?
26.07.2021 22:09 Ответить
Так,сейчас мокшане возбудятся. Хотя,правда,сейчас их талибан в ж. .бет.
12.07.2021 09:28 Ответить
На Кубі зараз мокшани- ніхто, а товариш Сі - все.
показать весь комментарий
12.07.2021 09:35 Ответить
Выборы в Молдове: партия Санду получает монобольшинство
12.07.2021 09:33 Ответить
В российском Южно-Сахалинске на трассу упал танк.
Танк плохо закрепили на трале и он слетел на повороте. О пострадавших не сообщается.
12.07.2021 09:37 Ответить
У лаптєй є підрозділ літаючих танків.
12.07.2021 10:05 Ответить
и подводных истребителей...
12.07.2021 11:05 Ответить
12.07.2021 11:20 Ответить
Сантьяго-это столица Чили!
а на Кубе есть город Сантьяго де Куба!
показать весь комментарий
12.07.2021 09:38 Ответить
В Южно-Сахалинске российские военные при транспортировке потеряли танк
12.07.2021 09:39 Ответить
поменяли на бояру!)))))
12.07.2021 09:39 Ответить
Снова гремят тамтами
Куба возьми свой сахар
Куба отдай наш хлеб.
12.07.2021 09:40 Ответить
Куба как ребенок которого Америка когда-то потеряла. В случае поворота к Америке отношение будет совсем другим чем к Украине. Будет реальная экономическая помощь и поддержка.
12.07.2021 09:46 Ответить
Да там один туристический трафик зальет их деньгами по уши. Это уже не говоря про инвестиции в инфраструктуру.
показать весь комментарий
Туристы на Кубе были всегда. Трамп пытался запретить американцам ездить на остров, но похоже обосрался как всегда.
показать весь комментарий
да, плывут на байдарках стаями, а ******** Гундяев освещает им путь, мы в курсе
показать весь комментарий
Украина Зелемлойских больше 1 доллара и 1 цента не получит... не партьесь...ваша крыша теперь Желторотики Китая...
показать весь комментарий
А тем временем РАСПАД РАБссиянской Вампирии начатый 28 февраля 1917 года ПРОДОЛЖАЕТСя...
показать весь комментарий
И сказал Господь Адаму и Еве...теперь вы Свободные люди и кормите сами себя не щадя живота и Пуза своего,никто вам не поможет....
показать весь комментарий
Ага, 1958го року добралися.
показать весь комментарий
Эт ты зря, комми та давно сидят
показать весь комментарий
На Кубе выродки-комми уже давно. Похоже, народ достало антидемократическое комми-дерьмо.
показать весь комментарий
На Кубе будут демократию насаджувати, а тебя будут насаджувати на бутылку, чмо лишнехромосомное
показать весь комментарий
Щоб ти жив на Кубі!
показать весь комментарий
Прозрение кубинцев от совкового покровительства СССР неизбежно!!! Подальше от паРаши и сотрудничество с западом это залог развития отсталого государства. Если хватит мозгов не все ломать от СССР а оставить лучшее то есть надежды на рассвет нации!!!
показать весь комментарий
На Кубе впервые в Мире были установлены кинотеатры с 3D оборудованием,проклятый диктатор Батиста в 1957 году сделал для советского быдла Фиделя Кастрированного... ...
показать весь комментарий
А баби протестують вгодовані...
показать весь комментарий
РАБссиянцы обосранцы могут конечно построить очередной ГУЛАГ Джугашвили...,типа сегодня комендантский ЧАС в ДАУНетске и ЛОХанске...на большее у Шариковых мозгов нет...остался только МАЙОНЕЗ...
показать весь комментарий
...паРашєнский
показать весь комментарий
москаленский
показать весь комментарий
Наконец то проснулись! Главное не ослабевать, быть посмелее белорусов.
показать весь комментарий
Некоторые политические аналитики кажуть что Распад РАБссии начатый в Февральскую революцию 1917 года продлится еще долго,...до конца 2050 года...,долго...я не доживу мне тогда будет 81 год.....столько жили только комуняцкие бараны.... и пианэры с комсомолистами
показать весь комментарий
Головне дотягнути до 70, а дальше живи скільки хочеш поки не надоїсть.
показать весь комментарий
показать весь комментарий
Трудно прощаться с мечтой....Надо сказать ,что лозунги ком. движения были весьма привлекательны. Всех обещали сделать счастливыми(даже если они и не хотели)... И ,кое-что удалось реализовать( в самом скромном виде),но цена эксперимента несоизмеримо высокая. Миллионы жизней загублены , а теория опровергнута! Очередная Утопия самоликвидируется.
показать весь комментарий
лозунги ком.движения привлекательны только люмпенам-маргиналам.
показать весь комментарий
Знаешь ,Борух,сколько миллионов людей на планете верили и поддерживали ...? А среди них были умы выдающиеся! Мечтают все! Идеальное общество ,царство справедливости - это маргиналы не поймут.
показать весь комментарий
На Кубе все проблемы решались в одно действие:
нищих скормить голодным.
показать весь комментарий
Пізно Куба оговталася.Хоча я їй сильно вдячний за лікування нас, "чорнобильців" доволі нормальними і безкоштовними медикаментами. Їх московія використала на повну проти США і кинула, як і більшість країн, які повірили їх телевізору.
показать весь комментарий
Фишка в другом...,Куба за 5 лет может пройти Путь Украины в 30 лет,поскольку в США огромная Диаспора кубинцев выгнанная фашистским Режимом Кастро с начала 60-х годов...,та живут дети внуки тех кубинцев, которые боролись с советским быдлом Кастро...
показать весь комментарий
Та ничо Куба не сможет, ето СССР 2, там 63 года комуняки, три поколения.
Плюс-минус оклыгали после совка токо прибалты (у которых так и не смогли сделать нормальные колхозы по причине отсутствия крупных сел с беднотой и алакашами).
А етим вдалбливали три поколения шо деньги ето зло и шо лучше ни хера не делать и за ето ни хера не получать, чем ишачить на злого дядю, который будет заставлять работать.
показать весь комментарий
Ирония судьбы: хотели свободы от капиталистов, а попали в кабалу коммунистов. Опять революция нужна?
показать весь комментарий
Лаптеногие в своих СМИ уже брешут, что кубинцы вышли протестовать против провала вакцинации от ковида. Если россиянин не врет - пихни его палкой, скорее всего он сдох
показать весь комментарий
Просто на Кубе есть сахарные заводы и поэтому Майдан там раскручивает не столько американский Госдеп, сколько Порошенко)))) Сначала Украина, потом Мертвое море, затем потоп в Крыму, теперь Куба... Остановите этого человека!
показать весь комментарий
Та да, Порошенко - це якийсь супершвидкун. То полуницю на передову привезе, то сітки плете, а ще 73% потрібно в штани насрати. Ото гігант.
показать весь комментарий
кубинобиндеравцы, наевшиеся печенек Нуланд с наколатыми апельсинами?!
показать весь комментарий
Так все режимы начали сыпаться, как только у вована золотой запас стал заканчиваться, тянуть столько воин, и кормить столько стран при том, что свои воруют миллиардами, не получится, усе, щя еще талибы начнут накидывать херою, а как момент прийдет, Китай свое откусит и не скривится.
показать весь комментарий
