"Долой диктатуру", "Мы не боимся": На Кубе прошли массовые антиправительственные акции. ФОТОрепортаж

На Кубе прошли общенациональные массовые акции протеста против правительства премьер-министра Мануэля Марреро. Тысячи человек вышли в воскресенье, 11 июля, на улицы в знак недовольства политикой властей по противодействию пандемии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Люди "протестуют против кризиса, против того, что нет ни продуктов, ни лекарств, все приходится покупать в валютных магазинах, этот список можно продолжать и продолжать", заявила одна из очевидцев акции в Сантьяго-де-Куба на юго-восточном побережье страны.

Демонстрации проходили в различных городах страны - от Гаваны до Сантьяго. Транспортные средства сил безопасности с сотрудниками, вооруженными автоматами, патрулировали улицы.

Как передает Агентство Франс Пресс, тысячи кубинцев приняли участие в акциях протеста против коммунистического правительства, маршируя по городу, скандируя "Долой диктатуру" и "Мы хотим свободы".

Согласно видео, опубликованным в Интернете, некоторые демонстранты, в основном молодые люди, выкрикивали оскорбления в адрес президента Мигеля Диас-Канеля, который появился на мероприятии, в то время как другие заявили: "Мы не боимся".

