"Долой диктатуру", "Мы не боимся": На Кубе прошли массовые антиправительственные акции. ФОТОрепортаж
На Кубе прошли общенациональные массовые акции протеста против правительства премьер-министра Мануэля Марреро. Тысячи человек вышли в воскресенье, 11 июля, на улицы в знак недовольства политикой властей по противодействию пандемии.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.
Люди "протестуют против кризиса, против того, что нет ни продуктов, ни лекарств, все приходится покупать в валютных магазинах, этот список можно продолжать и продолжать", заявила одна из очевидцев акции в Сантьяго-де-Куба на юго-восточном побережье страны.
Демонстрации проходили в различных городах страны - от Гаваны до Сантьяго. Транспортные средства сил безопасности с сотрудниками, вооруженными автоматами, патрулировали улицы.
Как передает Агентство Франс Пресс, тысячи кубинцев приняли участие в акциях протеста против коммунистического правительства, маршируя по городу, скандируя "Долой диктатуру" и "Мы хотим свободы".
Согласно видео, опубликованным в Интернете, некоторые демонстранты, в основном молодые люди, выкрикивали оскорбления в адрес президента Мигеля Диас-Канеля, который появился на мероприятии, в то время как другие заявили: "Мы не боимся".
ГЕТЬ КУБИНСЬКИХ БАЦЬКІВ !
https://www.npr.org/2021/07/11/1015140038/demonstrators-in-havana-protest-shortages-rising-prices Куба переживає найгіршу за останні десятиліття економічну кризу [...] оскільки зазнає наслідків санкцій США, запроваджених адміністрацією Трампа.
в чем нормальность при Батисте?
Танк плохо закрепили на трале и он слетел на повороте. О пострадавших не сообщается.
а на Кубе есть город Сантьяго де Куба!
Куба возьми свой сахар
Куба отдай наш хлеб.
нищих скормить голодным.
Плюс-минус оклыгали после совка токо прибалты (у которых так и не смогли сделать нормальные колхозы по причине отсутствия крупных сел с беднотой и алакашами).
А етим вдалбливали три поколения шо деньги ето зло и шо лучше ни хера не делать и за ето ни хера не получать, чем ишачить на злого дядю, который будет заставлять работать.