Преодоление водных преград вплавь: В Киевской области прошли учения по обороне Киева "Міжріччя 2021". ФОТОрепортаж

В эти выходные возле села Новоселки проходили учения по обороне Киева под названием "Міжріччя 2021"

Об этом в Facebook сообщает ОО "Украинский Легион", передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что утром 10 июня стороны отправились на свои места старта, экипировались, получили вооружение и боеприпасы и преодолели водные преграды вплавь.

"Учения начались в условиях черного температурного режима в соответствии стандартам НАТО", - сообщает руководитель учений Алексей Санников.

Перемещение и действия сторон было существенно затруднено. Ведь днем ​​обещали более 32 градусов

Кроме того, совсем скоро обе стороны столкнутся друг с другом в борьбе.

Также читайте: Уровень сотрудничества и интеграции участников Sea Breeze 2021 был наивысшим. Украинцы очень способны, - капитан ВМС США Бауман









