Преодоление водных преград вплавь: В Киевской области прошли учения по обороне Киева "Міжріччя 2021". ФОТОрепортаж

В эти выходные возле села Новоселки проходили учения по обороне Киева под названием "Міжріччя 2021"

Об этом в Facebook сообщает ОО "Украинский Легион", передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что утром 10 июня стороны отправились на свои места старта, экипировались, получили вооружение и боеприпасы и преодолели водные преграды вплавь.

"Учения начались в условиях черного температурного режима в соответствии стандартам НАТО", - сообщает руководитель учений Алексей Санников.

Перемещение и действия сторон было существенно затруднено. Ведь днем ​​обещали более 32 градусов

Кроме того, совсем скоро обе стороны столкнутся друг с другом в борьбе.

Преодоление водных преград вплавь: В Киевской области прошли учения по обороне Киева Міжріччя 2021 01
Преодоление водных преград вплавь: В Киевской области прошли учения по обороне Киева Міжріччя 2021 02
Преодоление водных преград вплавь: В Киевской области прошли учения по обороне Киева Міжріччя 2021 03
Преодоление водных преград вплавь: В Киевской области прошли учения по обороне Киева Міжріччя 2021 04
Преодоление водных преград вплавь: В Киевской области прошли учения по обороне Киева Міжріччя 2021 05

Жара. Почему бы не освежиться.
12.07.2021 10:17 Ответить
Легіон все розважається ))
12.07.2021 10:32 Ответить
страйкболисты решили освежиться.....
12.07.2021 10:44 Ответить
Интересно а Харьков ближе находиться к границе с Московией, почему там нет движения или его уже подготовили к сдаче?
12.07.2021 10:47 Ответить
Лютежский плацдарм уже не тот - хрен переплывёшь...
12.07.2021 11:00 Ответить
Первая линия обороны Киева проходила в районе Ирпеня, вторая -в районе проспекта Лобановского и при этом с отходом войск киевляне 2 месяца обороняли свой город, а кацапы покидали столицу с темпами сравнимыми с лучшими бегунами всех времен!!!!! Самый трусливый и подлый народ это - руцкий люд!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
12.07.2021 11:21 Ответить
 
 