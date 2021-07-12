Преодоление водных преград вплавь: В Киевской области прошли учения по обороне Киева "Міжріччя 2021". ФОТОрепортаж
В эти выходные возле села Новоселки проходили учения по обороне Киева под названием "Міжріччя 2021"
Об этом в Facebook сообщает ОО "Украинский Легион", передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что утром 10 июня стороны отправились на свои места старта, экипировались, получили вооружение и боеприпасы и преодолели водные преграды вплавь.
"Учения начались в условиях черного температурного режима в соответствии стандартам НАТО", - сообщает руководитель учений Алексей Санников.
Перемещение и действия сторон было существенно затруднено. Ведь днем обещали более 32 градусов
Кроме того, совсем скоро обе стороны столкнутся друг с другом в борьбе.
