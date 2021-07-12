Задержаны валютные мошенники, которые обманули киевлянина на $46 тыс. и совершили наезд на полицейского во время побега,- прокуратура. ФОТО

Под процессуальным руководством Днепровской окружной прокуратуры города Киева уведомлены о подозрении мужчина и женщина, которые под предлогом обмена валюты завладели денежными средствами киевлянина в сумме 46 тыс. долларов США и совершили наезд на полицейского при попытке побега.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.

Согласно материалам следствия, злоумышленники разместили объявления в сети интернет об обмене иностранной валюты по выгодному курсу. Откликнувшись на указанное объявление, потерпевший договорился о встрече с последними с целью обмена 46 тыс. долларов США.

"Во время встречи пострадавший сел в автомобиль злоумышленников и передал им денежные средства для обмена. В свою очередь последние передали ему сумку с купюрами, похожими на национальную валюту Украины. Выйдя из автомобиля, потерпевший увидел, что вместо денежных средств ему передали сувенирные купюры и потребовал вернуть ему деньги. В свою очередь злоумышленники быстро сорвались с места и пытались на автомобиле скрыться с места совершения преступления", - следует из сообщения.





Также подчеркивается, что во время преследования сотрудниками полиции женщина, которая находилась за рулем, повредила несколько припаркованных автомобилей и совершила наезд на полицейского, тем самым нанеся последнему телесные повреждения. Другой соучастник в это время выбежал из автомобиля и скрылся. Женщину-водителя задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Действия злоумышленницы квалифицированы по ч. 2 ст. 345, ч. 5 ст. 186 УК Украины.

По результатам проведенных мероприятий в течение суток правоохранителям удалось установить личность сообщника и задержать его на территории Днепропетровской области. Мужчина уведомлен о подозрении по ч. 5 ст. 186 УК Украины. Часть похищенных у потерпевшего средств изъята.

В настоящее время оба подозреваемые находятся под стражей с возможностью внесения залога в сумме 688 тыс. гривен.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 13 лет с конфискацией имущества.