Задержаны валютные мошенники, которые обманули киевлянина на $46 тыс. и совершили наезд на полицейского во время побега,- прокуратура. ФОТО

Под процессуальным руководством Днепровской окружной прокуратуры города Киева уведомлены о подозрении мужчина и женщина, которые под предлогом обмена валюты завладели денежными средствами киевлянина в сумме 46 тыс. долларов США и совершили наезд на полицейского при попытке побега.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.

Согласно материалам следствия, злоумышленники разместили объявления в сети интернет об обмене иностранной валюты по выгодному курсу. Откликнувшись на указанное объявление, потерпевший договорился о встрече с последними с целью обмена 46 тыс. долларов США.

"Во время встречи пострадавший сел в автомобиль злоумышленников и передал им денежные средства для обмена. В свою очередь последние передали ему сумку с купюрами, похожими на национальную валюту Украины. Выйдя из автомобиля, потерпевший увидел, что вместо денежных средств ему передали сувенирные купюры и потребовал вернуть ему деньги. В свою очередь злоумышленники быстро сорвались с места и пытались на автомобиле скрыться с места совершения преступления", - следует из сообщения.

Задержаны валютные мошенники, которые обманули киевлянина на $46 тыс. и совершили наезд на полицейского во время побега,- прокуратура 01
Задержаны валютные мошенники, которые обманули киевлянина на $46 тыс. и совершили наезд на полицейского во время побега,- прокуратура 02

Также подчеркивается, что во время преследования сотрудниками полиции женщина, которая находилась за рулем, повредила несколько припаркованных автомобилей и совершила наезд на полицейского, тем самым нанеся последнему телесные повреждения. Другой соучастник в это время выбежал из автомобиля и скрылся. Женщину-водителя задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Действия злоумышленницы квалифицированы по ч. 2 ст. 345, ч. 5 ст. 186 УК Украины.

По результатам проведенных мероприятий в течение суток правоохранителям удалось установить личность сообщника и задержать его на территории Днепропетровской области. Мужчина уведомлен о подозрении по ч. 5 ст. 186 УК Украины. Часть похищенных у потерпевшего средств изъята.

В настоящее время оба подозреваемые находятся под стражей с возможностью внесения залога в сумме 688 тыс. гривен.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 13 лет с конфискацией имущества.

валюта (3077) Киев (26002) мошенничество (1272) прокуратура (5058)
Классика жанра.

Задержаны валютные мошенники, которые обманули киевлянина на $46 тыс. и совершили наезд на полицейского во время побега,- прокуратура - Цензор.НЕТ 1056
12.07.2021 10:46 Ответить
Фраза хорошо подходит к нашим выборам президента)
12.07.2021 10:49 Ответить
Без лоха и жизнь плоха..
Ну пойди в банк...обменяй без проблем и все..
Нет...жлобье за три копейки рискует...а потом слезы крокодильи льет...обманули его..
12.07.2021 10:50 Ответить
самое интересное, чувак всё равно на бабки влетел их теперь как "вещьдок" изымут
12.07.2021 11:52 Ответить
Частина.... незначна частина викрадених у потерпілого коштів вилучена.Джерело: https://censor.net/ua/p3276456
12.07.2021 11:36 Ответить
ну куда это чучело полезло с 50 .000 тысячами баксов....к чужим людям и в машину... ГОСПОДЬ отнял розум.... пусть скажет дурачок спасибо им ,что башку не отстрелили ему....наверное чувак телевизор не смотри, интернета нет... ничего не видит и не слышит... зато бабла наскирдовал...
12.07.2021 12:24 Ответить
 
 