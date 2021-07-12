В аэропорту "Борисполь" блокировали контрабанду прекурсоров, "товара" изъяли на 4 млн грн, - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Контрабанда прекурсоров блокирована в аэропорту "Борисполь". Злоумышленники из одной из арабских стран завозили "товар" для изготовления наркотиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
По материалам следствия, организовал схему житель Днепропетровщины вместе с сообщниками, жителями одной из стран Ближнего Востока. Злоумышленники закупали прекурсоросодержащие препараты у одной из местных арабских медицинских сетей. Там же в подпольной нарколаборатории злоумышленники изготавливали "чистый" псевдоэфедрин (прекурсор, используемый для производства наркотиков).
Затем "курьеры" под видом обычных туристов перевозили в Украину крупные партии запрещенных препаратов, маскируя под сувенирную и кондитерскую продукцию. Продавали прекурсоры на территории Днепропетровской области.
Правоохранители задержали одного из "курьеров" в аэропорту "Борисполь". При нем была партия прекурсора, скрытая в личных вещах. Изъяты 2 кг псевдоэфедрина. Стоимость изъятой партии составляет почти 4 млн грн по ценам черного рынка.
В рамках уголовного производства фигуранту сообщено о подозрении по ст. 305 (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров или фальсифицированных лекарственных средств) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль