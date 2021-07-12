В аэропорту "Борисполь" блокировали контрабанду прекурсоров, "товара" изъяли на 4 млн грн, - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Контрабанда прекурсоров блокирована в аэропорту "Борисполь". Злоумышленники из одной из арабских стран завозили "товар" для изготовления наркотиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По материалам следствия, организовал схему житель Днепропетровщины вместе с сообщниками, жителями одной из стран Ближнего Востока. Злоумышленники закупали прекурсоросодержащие препараты у одной из местных арабских медицинских сетей. Там же в подпольной нарколаборатории злоумышленники изготавливали "чистый" псевдоэфедрин (прекурсор, используемый для производства наркотиков).

Затем "курьеры" под видом обычных туристов перевозили в Украину крупные партии запрещенных препаратов, маскируя под сувенирную и кондитерскую продукцию. Продавали прекурсоры на территории Днепропетровской области.

Правоохранители задержали одного из "курьеров" в аэропорту "Борисполь". При нем была партия прекурсора, скрытая в личных вещах. Изъяты 2 кг псевдоэфедрина. Стоимость изъятой партии составляет почти 4 млн грн по ценам черного рынка.

В рамках уголовного производства фигуранту сообщено о подозрении по ст. 305 (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров или фальсифицированных лекарственных средств) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВАКС приговорил к 4 годам тюрьмы экс-сотрудника СБУ, обещавшего за $50 тыс. взятки повлиять на решение по возврату оборудования для обработки янтаря







