В аэропорту "Борисполь" блокировали контрабанду прекурсоров, "товара" изъяли на 4 млн грн, - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Контрабанда прекурсоров блокирована в аэропорту "Борисполь". Злоумышленники из одной из арабских стран завозили "товар" для изготовления наркотиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По материалам следствия, организовал схему житель Днепропетровщины вместе с сообщниками, жителями одной из стран Ближнего Востока. Злоумышленники закупали прекурсоросодержащие препараты у одной из местных арабских медицинских сетей. Там же в подпольной нарколаборатории злоумышленники изготавливали "чистый" псевдоэфедрин (прекурсор, используемый для производства наркотиков).

Затем "курьеры" под видом обычных туристов перевозили в Украину крупные партии запрещенных препаратов, маскируя под сувенирную и кондитерскую продукцию. Продавали прекурсоры на территории Днепропетровской области.

Правоохранители задержали одного из "курьеров" в аэропорту "Борисполь". При нем была партия прекурсора, скрытая в личных вещах. Изъяты 2 кг псевдоэфедрина. Стоимость изъятой партии составляет почти 4 млн грн по ценам черного рынка.

В рамках уголовного производства фигуранту сообщено о подозрении по ст. 305 (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров или фальсифицированных лекарственных средств) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.

Завтра ЗЕ легалізує наркоту. Поспішили.
12.07.2021 11:24 Ответить
Рахат-Лукум моего сердца.
12.07.2021 11:24 Ответить
ЗЕкурсоры как-то сильно возбудились перехватывать прпрекурсоры - а шо? зарплатню нардепам уже не баблом пакуют ???
12.07.2021 11:33 Ответить
Голосування наркоманами за легалізацію наркотиків - це як революція бджіл проти меду. Не нашому парламенту питання легалізації наркотиків вирішувати, а всенародним референдумом. І то це питання для нас так актуальне, як і легалізація евтаназії, проституції чи вільного обігу зброї.
12.07.2021 11:42 Ответить
это же хлеб...
12.07.2021 12:21 Ответить
нет это халва
12.07.2021 20:48 Ответить
моцарелла )
