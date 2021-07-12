В четырех регионах Украины разоблачили пророссийских интернет-агентов, они призывали к агрессивной войне, - СБУ. ФОТОрепортаж

Межрегиональная сеть вражеских интернет-агентов по указанию кураторов из РФ призвала к изменению государственной границы Украины и ведению агрессивной войны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Во время следственных действий правоохранители обнаружили у злоумышленников компьютерную технику, средства связи и проекты информационных сообщений, которые служат доказательствами противоправной деятельности.

Установлено, что для анонимизации общения с "кураторами" участники сети использовали карточки иностранного оператора сотовой связи.

Так, в Киеве в ходе спецоперации разоблачен координатор столичной кибергруппировки, которая распространяла призывы к нарушению территориальной целостности Украины и ведению агрессивной войны. Кроме того, злоумышленники специализировались на распространении дезинформации на основе публикаций так называемых "блогеров" российских интернет-ресурсов.

Для проведения незаконной деятельности участники группы создали 4 сайта и 5 сообществ в соцсетях.

В Мариуполе правоохранители разоблачили участников сети, которая размещала в интернете материалы по изменению границ государственной границы. Инструкции для проведения информационных атак она получала от "координаторов" из ОРДЛО.

В Днепре блокировали деятельность местного интернет-агитатора. Злоумышленник публично призывал к нарушению территориальной целостности нашего государства и поддержке незаконных вооруженных формирований. Свои публикации он размещал на своей странице в одной из социальных сетей.

Лингвистическая экспертиза подтвердила принадлежность обнаруженного контента к материалам, которые представляют угрозу государственной безопасности.

На Кировоградщине разоблачили пропагандиста, который через соцсети призвал к насильственному изменению конституционного строя и захвату государственной власти в Украине.

Кроме того, по материалам киберспециалистов СБУ осуждена вражеский агент, которая на международных интернет-платформах призвала к ведению агрессивной войны против нашего государства.

