В четырех регионах Украины разоблачили пророссийских интернет-агентов, они призывали к агрессивной войне, - СБУ. ФОТОрепортаж

Межрегиональная сеть вражеских интернет-агентов по указанию кураторов из РФ призвала к изменению государственной границы Украины и ведению агрессивной войны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Во время следственных действий правоохранители обнаружили у злоумышленников компьютерную технику, средства связи и проекты информационных сообщений, которые служат доказательствами противоправной деятельности.

Установлено, что для анонимизации общения с "кураторами" участники сети использовали карточки иностранного оператора сотовой связи.

Так, в Киеве в ходе спецоперации разоблачен координатор столичной кибергруппировки, которая распространяла призывы к нарушению территориальной целостности Украины и ведению агрессивной войны. Кроме того, злоумышленники специализировались на распространении дезинформации на основе публикаций так называемых "блогеров" российских интернет-ресурсов.

Для проведения незаконной деятельности участники группы создали 4 сайта и 5 сообществ в соцсетях.

Читайте: В аэропорту "Борисполь" блокировали контрабанду прекурсоров, "товара" изъяли на 4 млн грн, - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Мариуполе правоохранители разоблачили участников сети, которая размещала в интернете материалы по изменению границ государственной границы. Инструкции для проведения информационных атак она получала от "координаторов" из ОРДЛО.

В Днепре блокировали деятельность местного интернет-агитатора. Злоумышленник публично призывал к нарушению территориальной целостности нашего государства и поддержке незаконных вооруженных формирований. Свои публикации он размещал на своей странице в одной из социальных сетей.

Лингвистическая экспертиза подтвердила принадлежность обнаруженного контента к материалам, которые представляют угрозу государственной безопасности.

На Кировоградщине разоблачили пропагандиста, который через соцсети призвал к насильственному изменению конституционного строя и захвату государственной власти в Украине.

Кроме того, по материалам киберспециалистов СБУ осуждена вражеский агент, которая на международных интернет-платформах призвала к ведению агрессивной войны против нашего государства.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Украину пытались нелегально ввезти более 20 тонн контрабандных сигарет, - СБУ

В четырех регионах Украины разоблачили пророссийских интернет-агентов, они призывали к агрессивной войне, - СБУ 01
В четырех регионах Украины разоблачили пророссийских интернет-агентов, они призывали к агрессивной войне, - СБУ 02
В четырех регионах Украины разоблачили пророссийских интернет-агентов, они призывали к агрессивной войне, - СБУ 03
В четырех регионах Украины разоблачили пророссийских интернет-агентов, они призывали к агрессивной войне, - СБУ 04
В четырех регионах Украины разоблачили пророссийских интернет-агентов, они призывали к агрессивной войне, - СБУ 05

Этой нечисти везде хватает. И все топят за наркомана. Знаете почему, зелепупики? Потому что их царю выгоден такой слабый президент. Вы повелись на борьбу с олигархами а проголосовали в интересах врага...
12.07.2021 12:32 Ответить
Всех таких гнид выкидывать запаребрик...
12.07.2021 12:38 Ответить
В четырех регионах Украины разоблачили пророссийских интернет-агентов, они призывали к агрессивной войне, - СБУ - Цензор.НЕТ 8376
12.07.2021 12:33 Ответить
на зону петухов
12.07.2021 12:33 Ответить
ни в коем случае ! их надо простить после того как их повесят !
12.07.2021 14:04 Ответить
То тут то там.....Ловите? Разоблачаете? А сажать когда будете? Пока тока патриотов прессуете.
12.07.2021 12:49 Ответить
Кожного воїна, котрий хоч раз встрілив в бік лугандонії ЗЄ вважає агентом кремля.
12.07.2021 12:52 Ответить
Зеленский на Донбассе: "Мы должны максимально шатать власть"
12.07.2021 13:15 Ответить
Цікаво - а оця "Вражий агент", яку засудили - вона який строк отримала? Чи часом не штраф у 155 гривень?
12.07.2021 13:30 Ответить
Що, з ОП радники і помічники Люсі відшукали своїх конкурентів і хочуть їх знищити, бо втрачають якусь суму кацапських грошей?
12.07.2021 13:47 Ответить
будет ли инкриминирована этим гражданам Украины государственная измена ?
12.07.2021 14:05 Ответить
це звичайно добре що ловлять інтернет провокаторів. Але чому наприклад не кидають в буцигарню наприклад виробка ахмєтова який спонсорував і продовжує спонсорувати антиукраїнські політичні проєкти? Де посадки *********? Де посадки піховшека та іншої ********?
12.07.2021 14:12 Ответить
ни попередники ни текущая власть этим заниматься не будет - Ахметов их партнер по бизнесу, и врядли что-то изменится в его отношении в ближайшие десятилетия
12.07.2021 14:16 Ответить
В Кировоградской области этого говна навалом. Сидят и ждут рассеюшку.
12.07.2021 15:39 Ответить
 
 