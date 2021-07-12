Дворец "Метеор" реконструируют в Днепре: Обновят прилегающую территорию, парковку и пешеходные дорожки. ФОТОрепортаж

Дворец "Метеор" в Днепре реконструируют. Арена получит возможность принимать состязания по разным видам спорта, а также проводить концерты.

Об этом в Facebook сообщил Юрий Голик, информирует Цензор.НЕТ.

"Огромное количество спортивно-развлекательных комплексов по всей стране, каждый из которых находится в разной степени убитости. Где-то такие комплексы не работают вообще. Где-то работают, но, попадая внутрь них, ощущаешь себя в середине 80-х. На примере известного всем "Метеора" в Днепре - как можно реконструировать подобные сооружения", - говорится в сообщении..

Так, согласно плану, в "Метеоре" будет многофункциональная арена, которую можно будет трансформировать под потребности хоккейного матча, волейбола, баскетбола, танцев, киберспорта, бокса, гимнастики, музыкальных концертов.

Отмечается, что в рамках программмы "Большая стройка" арену сделают полностью инклюзивной. В ходе реконструкции полностью заменят коммуникации, поставят новую систему пожарной сигнализации и камер видеонаблюдения, систему заморозки арен, кондиционирования, медиа и т.д.

Также реконструируют прилегающую территорию, включая освещение, парковки, пешеходные дорожки.

"Метеор" уже несколько лет не работает. Полгода назад его передали на баланс ОГА, после чего начался процедурный процесс возвращения "Метеора" к жизни. На разработку проектной документации уже открыт тендер.

Напомним, в июне 2021 года президент Владимир Зеленский дал старт еще одной национальной программе – "Здоровая Украина", цель которой – популяризация спорта и долголетия. По словам координатора программы "Большая стройки", заместителя главы Офиса президента Кирилла Тимошенко, в рамках программы создадут тысячи активных парков и спортивных площадок для доступных занятий спортом как в городе, так и в селе.

