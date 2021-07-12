ОПЗЖ снова восстановила памятный знак "дружбы" с Россией под Харьковом - активисты демонтировали его в течение часа. ФОТОрепортаж
В поселке Русская Лозовая под Харьковом во второй раз за год по инициативе ОПЗЖ восстановили памятный знак "дружбы украинского и русского народов", но на протяжении часа его вновь демонтировали.
О восстановлении памятника 12 июля сообщил председатель фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" в Харьковском горсовете Андрей Лесик на своей странице в социальной сети "Фейсбук", информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня в очередной раз в Харькове восстановлен памятный знак дружбы украинского и русского народов. Этот знак находится недалеко от границы России и Украины. Хочу подчеркнуть, что в наше смутное время мы хотим еще раз напомнить , что русские и украинцы прошли вместе долгий путь. Плечом к плечу трудились, строили и воевали. В конечном итоге всегда побеждали. Вместе мы были в два раза сильнее. Между нашими народами существует государственная граница, но границ между людьми не существует. У нас одни и те же ценности: мы все хотим мира, укрепления экономических связей и процветания наших народов", - написал Лесик.
К знаку принесли флаг с надписью "Русский и украинский народы - братские навеки!".
Тем временем, журналист Александр Рудоманов на своей странице в социальной сети "Фейсбук" сообщает, что памятник демонтировали в течение часа.
"В течение часа под Харьковом демонтировали памятный знак дружбы украинского и русского народов. В прошлый раз табличку снесли за день. В этот раз - за час", - написал Рудоманов.
Как сообщалось, в марте ОПЗЖ уже восстанавливала разрушенный в 2017-м камень дружбы с Россией под Харьковом, но активисты опять его разбили.
імперія ру мертва і смердить опззжжж
хай там би й дружили
***
Болить мені …Ти знаєш як болить?
Болить біда, що зараз в Україні.
Ця рана душу втомлену ятрить,
І сліз не можу втримати я нині…
Війна… Неоголошена ніким,
Вбиває і калічить українців.
І це наш брат? Та і чи був він ним?
Щоб убивати нас прислав чужинців.
Цей маразматик воювати звик.
Бо ж не своїх дітей кидає в пекло.
За хворий мозок, за імперський бздик,
Життя вже не одне навіки смеркло.
Болить мені…Ти знаєш як болить.
Ця рана не дає мені спокою.
Ця, проклята, неоголошена війна,
Розв'язана «братерською» рукою
А дятел лише ти, тому що не розумієш що до чого.
От і видно цивілізаційну місію кацапів і українців. Ахметов - з москалів звичайно ж.
Те, що показують у фільмах, як Захар Беркут ото, дуже ненауково з точки зору історії. Татрські воїни виглядали не як монголи точно.
Монголи опікувалися підкоренням китайської величезної території і дійшли аж до Вьєтнаму.
Простая русская душа, тупая рожа кацапа алкаша.
Портянки, )(уйло и ЕдРо, в сенях помойное ведро.
Гулянка в будни до утра стекломой и кабачковая икра.
На полке палачу Ленину портрет, по пьянке дворнику минет.
Видон на свалку из окна и вечно битая вонючая жена.
Дочь - *****, сыночек - наркоман, муж лег на зассаный диван.
Обосраны подъезды с запахом мочи, без штукатурки кирпичи.
На свадьбах - драки, мордобой, секс с друга пьяного с женой.
Паленка, репа, брага, маргарин, закуска русских образин.
Бухнул - под задницу пинка, О ДААА!! РАССЕЯ лапоть вялика!!
Да! Чуть и Украину не превратили в эту ужасную гадкую паРашу.
Будь проклятий, москаль!
Ти навіщо напав?
Приніс нам смерть, печаль,
Війну в нас розпочав.
Кричав всім, що є брат,
Що не так, то сам знав.
Ти знов взяв автомат,
Й народ мій застогнав.
Знов від вас, з закордону.
По нам б'є "смерч" і «град»
Обіцяв охорону...
«Будапешт» зазнав зрад.
Скільки вбив ти народу,
Іхтамнет і рашист?
Ти з чортом вклав угоду,
На весь світ терорист.
Будьте прокляті суки,
«Сепари» й москалі.
Принесли ви нам муки
У міста й на селі.
11.09.2018
Анатолій Березенський
КАК ОНИ УЖЕ ДОСТАЛИ УКРАИНУ ЭТИ УГРО-ФИНСКИЕ ФАШИСТЫ )(УЙЛА МОСКАЛИ - КАЦАПЫ!
ФАШИСТ )(УЙЛО ТВЕРДИТ, ЧТО БРАТ ОН НАМ, НО НЕ БРАТ НАМ УГРО - ФИНСКИЙ ХАМ.
И НЕ НАБИВАЙТЕСЬ КАЦАПЫ В БРАТЬЯ ЗРЯ, РАБЫ - ХОЛОПЫ КРЕМЛЕВСКОГО ЦАРЯ.
ЧУДЬ, ВОДЬ, ВЕСЬ, МЕРЯ, МУРОМА, ЭРЗЯ, МОРДВА, ЛОПАРЬ, ЧУХОНЕЦ, ТАТАРВА.....
МЕДВЕДЬ, В ТАЙГЕ СОСУЩИЙ ЛАПУ, НА СВЕТ ПРОИЗВЕЛИ УЖАСНОГО КАЦАПА.
НАМ, БРАТЬЯ: СЕРБЫ И ПОЛЯКИ, НО НЕ БРАТЬЯ КАЦАПЫ, ЛАПТИ - МОСКАЛИ, ОДНАКО.
НАМ БРАТ СЛОВАК, ХОРВАТ, БОЛГАРИН, А ВАШ БРАТ КАЦАПЫ: УГРО -ФИНН И ТАТАРИН
НАМ УКРАИНЦАМ БРАТЬЯ БЫЛИ ТАКЖЕ БЕЛАРУСЫ? КОНЕЧНО И ЧЕХИ, ПЛЕМЯ ЯНА ГУСА,
СЛОВЕНЦЫ БРАТЬЯ, ЛУЖИЧАНЕ, НО В НАШИХ БРАТЬЯХ НЕТ КАЦАПСКОЙ ГАДКОЙ СРАНИ!
МОНГОЛ, ЯКУТ, УДМУРТ, АЛТАЕЦ И БУРЯТ- МОСКАЛЯ -КАЦАПА КРОВНЫХ БРАТЬЕВ РЯД,
ЭВЕНКИ, ЧУКЧИ, КАЛМЫКИ, ГУННЫ, САМОЕДЫ - КАЦАПОВ КАЗЛАМОРДЫХ ПРАДЕДЫ И ДЕДЫ.
ПО ЧТО УПОРНО МОНГОЛОИДНЫЕ МОСКАЛИ -КАЦАПЫ К СЛАВЯНАМ УКРАИНЦАМ ТЯНУТ СВОИ ЛАПЫ?
СМЕШНА ТЩЕТА ВСЕХ ИХ ГНИД ЗАТЕЙ - ВЕДЬ, У СЛАВЯНИНА -УКРАИНЦА НЕТ ИХ ЛАПТЕЙ!-
Если они за дружбу - пусть уберут кремлёвское оружие с украинской земли.
А то через Скабееву и Соловьёва натравливают русских на украинцев,
а тут картинно "восстанавливают" бетонный обломок дружбы ...
"Ваєвалі, пабєждалі, вмєстє билі сільнєє." Ко-ко-ко...
Та ваш кумир ***** на вас член поклав: "https://www.youtube.com/watch?v=B1yiaQ-Z-84 В Великой Отечественной войне мьі победили бьі и без Украиньі! "
А ви, дуполизи-*************, досі лізете до кацапів зі своїми шмарклями: "Мьіжебратья навєкі!"
Тьху, мля!