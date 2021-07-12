РУС
ОПЗЖ снова восстановила памятный знак "дружбы" с Россией под Харьковом - активисты демонтировали его в течение часа. ФОТОрепортаж

В поселке Русская Лозовая под Харьковом во второй раз за год по инициативе ОПЗЖ восстановили памятный знак "дружбы украинского и русского народов", но на протяжении часа его вновь демонтировали.

О восстановлении памятника 12 июля сообщил председатель фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" в Харьковском горсовете Андрей Лесик на своей странице в социальной сети "Фейсбук", информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня в очередной раз в Харькове восстановлен памятный знак дружбы украинского и русского народов. Этот знак находится недалеко от границы России и Украины. Хочу подчеркнуть, что в наше смутное время мы хотим еще раз напомнить , что русские и украинцы прошли вместе долгий путь. Плечом к плечу трудились, строили и воевали. В конечном итоге всегда побеждали. Вместе мы были в два раза сильнее. Между нашими народами существует государственная граница, но границ между людьми не существует. У нас одни и те же ценности: мы все хотим мира, укрепления экономических связей и процветания наших народов", - написал Лесик.

К знаку принесли флаг с надписью "Русский и украинский народы - братские навеки!".

ОПЗЖ снова восстановила памятный знак дружбы с Россией под Харьковом - активисты демонтировали его в течение часа 01
ОПЗЖ снова восстановила памятный знак дружбы с Россией под Харьковом - активисты демонтировали его в течение часа 02
ОПЗЖ снова восстановила памятный знак дружбы с Россией под Харьковом - активисты демонтировали его в течение часа 03
ОПЗЖ снова восстановила памятный знак дружбы с Россией под Харьковом - активисты демонтировали его в течение часа 04
ОПЗЖ снова восстановила памятный знак дружбы с Россией под Харьковом - активисты демонтировали его в течение часа 05

Тем временем, журналист Александр Рудоманов на своей странице в социальной сети "Фейсбук" сообщает, что памятник демонтировали в течение часа.

"В течение часа под Харьковом демонтировали памятный знак дружбы украинского и русского народов. В прошлый раз табличку снесли за день. В этот раз - за час", - написал Рудоманов.

ОПЗЖ снова восстановила памятный знак дружбы с Россией под Харьковом - активисты демонтировали его в течение часа 06

Как сообщалось, в марте ОПЗЖ уже восстанавливала разрушенный в 2017-м камень дружбы с Россией под Харьковом, но активисты опять его разбили. 

памятник (2244) Харьков (7730) Оппозиционная платформа - За жизнь (456)
+63
С таким другом как Россия и врагов не нужно.
12.07.2021 13:58 Ответить
+51
ОПЗЖ снова восстановила памятный знак "дружбы" с Россией под Харьковом - активисты демонтировали его в течение часа - Цензор.НЕТ 755
12.07.2021 13:59 Ответить
+46
хааррроший надгробок
імперія ру мертва і смердить опззжжж
12.07.2021 13:59 Ответить
С таким другом как Россия и врагов не нужно.
12.07.2021 13:58 Ответить
З таким нарідом, як ті 73% і расєя зайва.
12.07.2021 14:14 Ответить
таких друзей за член и в музей.. пока эту падаль опжз и их сторонников не выкурим толку не будет
12.07.2021 14:30 Ответить
надо было этим ублюдкам на передовую и там попробовать эту херню поставить возле окопов.. вылупки ..
12.07.2021 14:32 Ответить
ОПЗЖ снова восстановила памятный знак "дружбы" с Россией под Харьковом - активисты демонтировали его в течение часа - Цензор.НЕТ 755
12.07.2021 13:59 Ответить
хааррроший надгробок
імперія ру мертва і смердить опззжжж
12.07.2021 13:59 Ответить
"В течение часа под Харьковом демонтировали памятный знак дружбы украинского и русского народов. В прошлый раз табличку снесли за день. В этот раз - за час", - написал Рудоманов. Источник: https://censor.net/ru/p3276523
12.07.2021 13:59 Ответить
Хто обирав цих ворогів у владу?
12.07.2021 14:00 Ответить
Нарід. 3/4 активного дорослого населення України.
12.07.2021 14:13 Ответить
А хто забув , що в 2014 р. треба було діяти за Конституцією : 1.Воєнний стан. 2.Утворення Ставки.3 Розрив дипломатичних відносин , не підскажете ? Тоді і війна була б війною , а не пародією.
12.07.2021 14:39 Ответить
***** казало іхтамнєт. Кому оголошувати війну? Домбасянам?
12.07.2021 14:46 Ответить
Згадайте спротив у Верховній Раді спробі ввести воєнний стан в прикордонних областях.
12.07.2021 14:49 Ответить
истину глаголешь холоп
12.07.2021 16:05 Ответить
що тобі особисто не сподобалось у 2014 році?
12.07.2021 22:47 Ответить
чому вони досі не на передку?
хай там би й дружили
12.07.2021 14:00 Ответить
Интересно, а есть ещё в мировой истории примеры подобной дичи, когда одновременно воюешь, аннексируют твою землю, истерят 7 лет во всех эфирах, как по тебе надо дать ядерной бомбой и ты при ЭТОМ ВСЁМ дружишь?...
12.07.2021 14:01 Ответить
Тепер обпеклись зі спробою "нових облич"- шоуменів-клооунів,а тепер вже більше не виберуть таке брехливе та зрадливе чмо!Ще й зовсім бездарного до такої важкої та компетентної роботи!
12.07.2021 14:32 Ответить
Есть !!! ***** у нас в Израиле левые - ********
12.07.2021 14:34 Ответить
Звісно що є, наприклад нацистські партії діяли у Британії та США і теж просували дружбу, але їх заборонили та пересадили.
12.07.2021 15:04 Ответить
Несколько фриков устроили спектакль за кровавые российские деньги.
12.07.2021 14:01 Ответить
Как кусок камня может символизировать дружбу,сборище идиотов,это натурально кладбищенская эстетика,закопали.камнем придавили,надпись написали.
12.07.2021 14:01 Ответить
Тупую башку лесика демонтировать и на кол насадить в знак дружбы.
12.07.2021 14:01 Ответить
"Плечом к плечу трудились, строили и воевали" ... а тепер руські прийшли нас вбивати. Яка нах може бути дружба??? Визволимо свої анексовані території, заплатять за кожного вбитого, пораненого , втрачену економічну вигоду, а тоді подумаємо!Источник: https://censor.net/ru/p3276523
12.07.2021 14:01 Ответить
... только думать тут нечего эти мышебратья в течении 300 с лишним лет постоянно выискивали способ уничтожить нашу страну и народ Украины.Это наши заклятые враги на все времена.
12.07.2021 17:46 Ответить
всьому свій час... римська імперія теж колись здавалася вічною...
12.07.2021 18:09 Ответить
Братья? От глагола "брать"?
12.07.2021 14:03 Ответить
Треба було ще демонтувати фейс цих монтувальників.
12.07.2021 14:05 Ответить
ага .. дружба в интересах Мацквы за счет Украины и украинского народа.. нах! нах!
12.07.2021 14:06 Ответить
А от цікаво,чому ця гнида кацапська не сказала,що ми адінарот? Невже забув? Нєдоработка,пля...
12.07.2021 14:06 Ответить
"В течение часа под Харьковом демонтировали памятный знак дружбы украинского и русского народов. В прошлый раз табличку снесли за день. В этот раз - за час" Источник: https://censor.net/ru/p3276523 - мені подобається прогрес. Наступного разу очікую що табличку знесуть ще не підвозі, бажано разом з організаторами.
12.07.2021 14:07 Ответить
Ліна Костенко
***
Болить мені …Ти знаєш як болить?
Болить біда, що зараз в Україні.
Ця рана душу втомлену ятрить,
І сліз не можу втримати я нині…

Війна… Неоголошена ніким,
Вбиває і калічить українців.
І це наш брат? Та і чи був він ним?
Щоб убивати нас прислав чужинців.

Цей маразматик воювати звик.
Бо ж не своїх дітей кидає в пекло.
За хворий мозок, за імперський бздик,
Життя вже не одне навіки смеркло.

Болить мені…Ти знаєш як болить.
Ця рана не дає мені спокою.
Ця, проклята, неоголошена війна,
Розв'язана «братерською» рукою
12.07.2021 14:07 Ответить
Надгробие дружбы - символично, и год похорон указали
12.07.2021 14:21 Ответить
Молодцы активисты!! За час демонтировали !!! ОПЗЖ это засланные казачки, старперы живущие совковыми мифами о якобы дружбе и неспособные понять идеологию Путлера и деяния паРашистов !!! Слава Украине!!! Путин Х..йло!!!!!!!
12.07.2021 14:25 Ответить
ОПЗЖ знову відновила пам'ятний знак "дружби" з Росією під Харковом - активісти демонтували його протягом години - Цензор.НЕТ 9899
12.07.2021 14:27 Ответить
фрики
12.07.2021 14:27 Ответить
ОПЗЖ знову відновила пам'ятний знак "дружби" з Росією під Харковом - активісти демонтували його протягом години - Цензор.НЕТ 2179
12.07.2021 14:28 Ответить
Столько энергии коту под хвост. К ОП надо было его доставить. В честь фильмов которые приносят дивиденды слуге народа.
12.07.2021 14:31 Ответить
Одни "дятлы" крушат памятники другие "дятлы" потом восстанавливают, лучше бы вместе отремонтировали какую нибудь школу или больницу. Больше пользы для страны .
12.07.2021 14:31 Ответить
Пам'ятник встановлюється за російськи гроші із метою провокації та знущання над українською нацією, тому ті, хто його зламав - герої, а ти хто встановив - вороги.
А дятел лише ти, тому що не розумієш що до чого.
12.07.2021 15:08 Ответить
Ну так стань тем дятлом, который отремонтирует... Или твое- киздеть, не мешки таскать?!
12.07.2021 16:00 Ответить
москалі нам не браття,це монголо-татарі.наші брати по крові та генах-це поляки і литовці. це найближчі нам народи. а кацаби навіть не словяни,а фіно-угри з монголо-татарами замішані.
12.07.2021 14:31 Ответить
"Ні по роду,ні по матері" ніякі московити нам не родичі,а мерзенні та одвічні вороги!
12.07.2021 14:35 Ответить
https://censor.net/ru/user/483609 ну монголо-татаров не существует. Есть в настоящий момент монголы, то же те еще ватники в большинстве, но все таки они гораздо цивилизованней по сравнению с лаптеногими
12.07.2021 14:41 Ответить
при чому тут кров? дійсно: поляки і литвини близькі нам певною мірою. але багато в нас і половецької (навіть у призвіщах) і татарської (теж є у призвіщах) крові. У москалів татарської навіть більше. але татарин татарину - різниця. Наші татари згодом у козаки подалися ( не дивно що козак запросто в Криму шпигував). Бо воля козацька - у крові вних давно. А московські татари стали або московськими князями та бояринами, або опричниками з відомою всім звірячою жорстокістю.
От і видно цивілізаційну місію кацапів і українців. Ахметов - з москалів звичайно ж.
12.07.2021 15:16 Ответить
до речі: за Білінським - казахи стверджують, що Чингіз-хан був представником їх родів а не монгольських. Бо казахи в час навали в більшості своїй були світлими. А монголи - темними. Як і зараз. Єдине, що їх обьєднувало - тюрська мова. Та можливо тенгріанство частково.
Те, що показують у фільмах, як Захар Беркут ото, дуже ненауково з точки зору історії. Татрські воїни виглядали не як монголи точно.
Монголи опікувалися підкоренням китайської величезної території і дійшли аж до Вьєтнаму.
12.07.2021 15:23 Ответить
ЭТО ЖЕ КАКИМИ ИМБИЦИЛАМИ НАДО БЫТЬ, что бы на 7 году войны такое делать, ну уроды казламордые....или Пуйло им платит неплохо или действительно дауны зазомбированные (в Харькове ведь вещает ПутлерТВ), предатели ванючие
12.07.2021 14:39 Ответить
... ну не было и не будет у тех особей -москалей ни какого чувства патриотизма .Этим особям следует выдать документ на проживание лишив всяких гражданских прав.Они эти особи тянут страну назад в прошлое совковое стойло.
12.07.2021 17:32 Ответить
Хорошо бы вместе с этим камнем демонтировать и тех уродов, которые его устанавливали
12.07.2021 14:39 Ответить
почему они не дружат с русскими на линии разграничения? они по нам стреляют, а мы им памятник..., и вообще такие памятники надо ставить в виде частокола и повыше на границе с рашкой, я даже не против надписей..., любых, только чтобы повернуты были от нас...
12.07.2021 14:41 Ответить
у братского народа на счету более 15000 убитых Украинцев только за последние 7 лет. всего эти братья уничтожили десятки миллионов Украинцев. и если их сравнить с гитлеровской германией то еще не извесно кто из них хуже.
12.07.2021 14:44 Ответить
Ізвєстна - касаби,
12.07.2021 14:50 Ответить
Наступний раз треба розтяжки ставити після руйнування.
12.07.2021 14:44 Ответить
"Дружбанів" бульдозером за поребрик!
12.07.2021 14:44 Ответить
улюдкам терракта мало в 15 году
12.07.2021 14:45 Ответить
Ну хоть написали на этом намогильном столбе , что два разных народа , а не один , уже прогресс в черепных коробках ватноголовых !
12.07.2021 14:46 Ответить
КАЦАПСКИЙ ДУХ ! ( ЯКОБЫ РУССКАЯ ДУША ) ?
Простая русская душа, тупая рожа кацапа алкаша.
Портянки, )(уйло и ЕдРо, в сенях помойное ведро.
Гулянка в будни до утра стекломой и кабачковая икра.
На полке палачу Ленину портрет, по пьянке дворнику минет.
Видон на свалку из окна и вечно битая вонючая жена.
Дочь - *****, сыночек - наркоман, муж лег на зассаный диван.
Обосраны подъезды с запахом мочи, без штукатурки кирпичи.
На свадьбах - драки, мордобой, секс с друга пьяного с женой.
Паленка, репа, брага, маргарин, закуска русских образин.
Бухнул - под задницу пинка, О ДААА!! РАССЕЯ лапоть вялика!!
Да! Чуть и Украину не превратили в эту ужасную гадкую паРашу.
12.07.2021 16:01 Ответить
БУДЬ ТИ ПРОКЛЯТИЙ, МОСКАЛЬ!

Будь проклятий, москаль!
Ти навіщо напав?
Приніс нам смерть, печаль,
Війну в нас розпочав.
Кричав всім, що є брат,
Що не так, то сам знав.
Ти знов взяв автомат,
Й народ мій застогнав.
Знов від вас, з закордону.
По нам б'є "смерч" і «град»
Обіцяв охорону...
«Будапешт» зазнав зрад.
Скільки вбив ти народу,
Іхтамнет і рашист?
Ти з чортом вклав угоду,
На весь світ терорист.
Будьте прокляті суки,
«Сепари» й москалі.
Принесли ви нам муки
У міста й на селі.
11.09.2018
Анатолій Березенський
12.07.2021 14:51 Ответить
Щербатий фаллос-це з медведчука ваяли?
12.07.2021 14:53 Ответить
Дуже смішно коли кацапи ставят самі собі пам'ятник які вони гарні друзі.
12.07.2021 14:56 Ответить
И старая кошелка Поздеева там, младшего сынка которого ныне дохлый наперсточник поставил рулить парком Горького, ради которого в банк заложили пол-Харькова. Сама у Гепы рулила коммуналкой в городе, разворовала и развалила все что можно, потом подалась в депутатши ворсовета.
12.07.2021 14:56 Ответить
Топор жалко. Этот инструмент для таких процедур не предназначен. Нужна кувалда. А в плане оперативности-молодцы, всего час-и конец "дружбе"!
12.07.2021 14:58 Ответить
ОПЗЖ знову відновила пам'ятний знак "дружби" з Росією під Харковом - активісти демонтували його протягом години - Цензор.НЕТ 4055
12.07.2021 15:23 Ответить

КАК ОНИ УЖЕ ДОСТАЛИ УКРАИНУ ЭТИ УГРО-ФИНСКИЕ ФАШИСТЫ )(УЙЛА МОСКАЛИ - КАЦАПЫ!
ФАШИСТ )(УЙЛО ТВЕРДИТ, ЧТО БРАТ ОН НАМ, НО НЕ БРАТ НАМ УГРО - ФИНСКИЙ ХАМ.
И НЕ НАБИВАЙТЕСЬ КАЦАПЫ В БРАТЬЯ ЗРЯ, РАБЫ - ХОЛОПЫ КРЕМЛЕВСКОГО ЦАРЯ.
ЧУДЬ, ВОДЬ, ВЕСЬ, МЕРЯ, МУРОМА, ЭРЗЯ, МОРДВА, ЛОПАРЬ, ЧУХОНЕЦ, ТАТАРВА.....
МЕДВЕДЬ, В ТАЙГЕ СОСУЩИЙ ЛАПУ, НА СВЕТ ПРОИЗВЕЛИ УЖАСНОГО КАЦАПА.
НАМ, БРАТЬЯ: СЕРБЫ И ПОЛЯКИ, НО НЕ БРАТЬЯ КАЦАПЫ, ЛАПТИ - МОСКАЛИ, ОДНАКО.
НАМ БРАТ СЛОВАК, ХОРВАТ, БОЛГАРИН, А ВАШ БРАТ КАЦАПЫ: УГРО -ФИНН И ТАТАРИН
НАМ УКРАИНЦАМ БРАТЬЯ БЫЛИ ТАКЖЕ БЕЛАРУСЫ? КОНЕЧНО И ЧЕХИ, ПЛЕМЯ ЯНА ГУСА,
СЛОВЕНЦЫ БРАТЬЯ, ЛУЖИЧАНЕ, НО В НАШИХ БРАТЬЯХ НЕТ КАЦАПСКОЙ ГАДКОЙ СРАНИ!
МОНГОЛ, ЯКУТ, УДМУРТ, АЛТАЕЦ И БУРЯТ- МОСКАЛЯ -КАЦАПА КРОВНЫХ БРАТЬЕВ РЯД,
ЭВЕНКИ, ЧУКЧИ, КАЛМЫКИ, ГУННЫ, САМОЕДЫ - КАЦАПОВ КАЗЛАМОРДЫХ ПРАДЕДЫ И ДЕДЫ.
ПО ЧТО УПОРНО МОНГОЛОИДНЫЕ МОСКАЛИ -КАЦАПЫ К СЛАВЯНАМ УКРАИНЦАМ ТЯНУТ СВОИ ЛАПЫ?
СМЕШНА ТЩЕТА ВСЕХ ИХ ГНИД ЗАТЕЙ - ВЕДЬ, У СЛАВЯНИНА -УКРАИНЦА НЕТ ИХ ЛАПТЕЙ!-
12.07.2021 15:29 Ответить
оказывается, в Харькове есть патриоты родины?
12.07.2021 15:35 Ответить
Мне не понятно - почему они за весь народ ( Украинский) решили? Если русня этим петухам братья от себя и ставили бы
12.07.2021 15:35 Ответить
О апять харьковчанє ,пора вже давно пора місячні туристичні шоп-екскурсії у динири і линири влаштовувати братушкам хохлядям.
12.07.2021 15:40 Ответить
Стара заїжджена тема.
12.07.2021 15:44 Ответить
Что было бы если бы в 40-е года кто-то поставил камень дружбы с Гитлером? Отв.: ...издец
12.07.2021 16:14 Ответить
А нельзя ли что бы этот "памятный знак"-высер опезежистных мразей был демонтирован вдребезги?
12.07.2021 16:43 Ответить
на этом надгробье должна быть указана дата смерти российско-укрианской дружбы
12.07.2021 16:46 Ответить
всем этим любителям дружбы по куску памятника на цепь на шею и пусть суки продолжают дружить !!!
12.07.2021 16:46 Ответить
Всіх тих ссук шо на фото на карандаш. Треба їм "устроять жізнь" так, щоб життя в Україні їм небуло!
12.07.2021 16:58 Ответить
Для опезежоповцев русские вояки-головорезы может быть и братья,для украинцев это враги убийцы ,оккупанты которые уничтожили миллионы и миллионы невинных украинцев.И после всех преступлений которая московия сотворила в нашей стране они еще набиваются нам в братья.Их наглости и подлости действительно нет предела.
12.07.2021 17:23 Ответить
а за пазухой у них камінь дружби
12.07.2021 17:58 Ответить
явякянчік, альооооооо! абрецьке лайно, яке прихистила українська слобожанщина...
12.07.2021 18:12 Ответить
ИДИОТЫ !!! РОССИЯНЕ НЕ РУССКИЕ !!!
12.07.2021 19:11 Ответить
А почему этот камень восстанавливают евреи ?
Если они за дружбу - пусть уберут кремлёвское оружие с украинской земли.
А то через Скабееву и Соловьёва натравливают русских на украинцев,
а тут картинно "восстанавливают" бетонный обломок дружбы ...
12.07.2021 19:43 Ответить
Хороший камень. Осталось высечь - Путин В.В. и даты. Столпотворение справляющих нужду, обеспечено
13.07.2021 03:38 Ответить
то могильна плита. тільки дата вказана не коректна
13.07.2021 09:05 Ответить
має бути "30.12.1922 - 26.02.2014"
13.07.2021 09:10 Ответить
надо было этих угребков, ставивших каменюку, зарыть в землю, а сверху поставить камень и написать - так будет с каждым кацапоидным мудаком...
13.07.2021 09:13 Ответить
Плечом к плечу трудились, строили и воевали. В конечном итоге всегда побеждали. Вместе мы были в два раза сильнее. ©
"Ваєвалі, пабєждалі, вмєстє билі сільнєє." Ко-ко-ко...
Та ваш кумир ***** на вас член поклав: "https://www.youtube.com/watch?v=B1yiaQ-Z-84 В Великой Отечественной войне мьі победили бьі и без Украиньі! "
А ви, дуполизи-*************, досі лізете до кацапів зі своїми шмарклями: "Мьіжебратья навєкі!"
Тьху, мля!

ОПЗЖ знову відновила пам'ятний знак "дружби" з Росією під Харковом - активісти демонтували його протягом години - Цензор.НЕТ 2285
13.07.2021 09:14 Ответить
ОПЗЖ знову відновила пам'ятний знак "дружби" з Росією під Харковом - активісти демонтували його протягом години - Цензор.НЕТ 2000
13.07.2021 09:40 Ответить
забити б наволоч тим каменем.
13.07.2021 09:37 Ответить
На фотках якісь жирні бухарікі з цирозною печінкою.
30.07.2021 13:29 Ответить
 
 