ОПЗЖ снова восстановила памятный знак "дружбы" с Россией под Харьковом - активисты демонтировали его в течение часа. ФОТОрепортаж

В поселке Русская Лозовая под Харьковом во второй раз за год по инициативе ОПЗЖ восстановили памятный знак "дружбы украинского и русского народов", но на протяжении часа его вновь демонтировали.

О восстановлении памятника 12 июля сообщил председатель фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" в Харьковском горсовете Андрей Лесик на своей странице в социальной сети "Фейсбук", информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня в очередной раз в Харькове восстановлен памятный знак дружбы украинского и русского народов. Этот знак находится недалеко от границы России и Украины. Хочу подчеркнуть, что в наше смутное время мы хотим еще раз напомнить , что русские и украинцы прошли вместе долгий путь. Плечом к плечу трудились, строили и воевали. В конечном итоге всегда побеждали. Вместе мы были в два раза сильнее. Между нашими народами существует государственная граница, но границ между людьми не существует. У нас одни и те же ценности: мы все хотим мира, укрепления экономических связей и процветания наших народов", - написал Лесик.

К знаку принесли флаг с надписью "Русский и украинский народы - братские навеки!".











Тем временем, журналист Александр Рудоманов на своей странице в социальной сети "Фейсбук" сообщает, что памятник демонтировали в течение часа.

"В течение часа под Харьковом демонтировали памятный знак дружбы украинского и русского народов. В прошлый раз табличку снесли за день. В этот раз - за час", - написал Рудоманов.

Как сообщалось, в марте ОПЗЖ уже восстанавливала разрушенный в 2017-м камень дружбы с Россией под Харьковом, но активисты опять его разбили.