"Напали, избили, вывезли в лес, требуя вернуть несуществующий долг", - полиция задержала жителей Трускавца и Львова за похищение человека. ФОТО
Как установили правоохранители, жители Трускавца и Львова, которые ранее привлекались к уголовной ответственности за совершение грабежей и разбоев, напали на жителя Борислава, избили его, силой посадили в автомобиль и вывезли в лес, требуя вернуть несуществующий долг.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Нацполиции.
11 июля около 23:00 на оперативную линию 102 поступило сообщение о том, что на улице Кузнецова в городе Борислав неизвестные мужчины напали на местного жителя, избили его, силой посадили в автомобиль (вероятно, "Ауди"), после чего поехали в неизвестном направлении .
На территории Львовщины было введено специальное полицейскую операцию. К раскрытию преступления были привлечены: следственно-оперативная группа, оперативники криминальной полиции, группы реагирования патрульной полиции и сотрудники других подразделений отделения полиции №1 Дрогобычского районного отдела полиции, а также полиции Львовщины.
В течение 30 минут, правоохранители разыскали мужчину, на которого было совершено нападение - 20-летнего жителя Борислава. Парень сообщил, что злоумышленники увезли его в лесной массив, избили, требуя вернуть несуществующий долг, после чего уехали. Он сумел самостоятельно выйти из леса в город Трускавец, где его и обнаружили полицейские.
Как установили правоохранители, к совершению преступления причастны жители Трускавца и Львова в возрасте 30 и 38 лет, которые ранее привлекались к уголовной ответственности за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, в частности, грабежей и разбоев. Злоумышленники задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, вскоре суд изберет им меры предосторожности.
Также полицейские разыскали автомобиль-такси "Ауди", которым воспользовались нападающие.
По факту следователи территориального подразделения полиции открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.
Проводится досудебное расследование, правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
зараз по всій країні
Будьте хорошим, поделитесь вашими документами!
Мы хотим (я уж точно!) перестать получать заангажированную перекрученную информацию, и узнавать о событиях и явлениях в нашей стране из оригинальных документов!
Ну, или может есть даже абсолютные цифры?
Сколько сейчас тратится денег из бюджета на подконтрольную территорию Донецкой и Луганской областей. Очень интересно узнать, что об этих суммах пишут в ваших документах!
Или просто имей смелость признать, что вот это ("я в отличие от тебя зомби документы читаю") ты ляпнул просто для красного словца, а на самом деле свои знания черпал из этого видео из Ютуба.
"ти ідіот чи кацап?"
Что за детский съезд про то, устраивает меня ютьюб или нет?
Ты, не-зомби, написал, что черпаешь информацию из "документов", в отличии от зомби.
Но оказывается, ты посмотрел видосик на канале Шария (с#ка, ШАРИЯ!) и назвал это "чтением документов".
Русские, вы неисправимы.