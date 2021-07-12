"Напали, избили, вывезли в лес, требуя вернуть несуществующий долг", - полиция задержала жителей Трускавца и Львова за похищение человека. ФОТО

Как установили правоохранители, жители Трускавца и Львова, которые ранее привлекались к уголовной ответственности за совершение грабежей и разбоев, напали на жителя Борислава, избили его, силой посадили в автомобиль и вывезли в лес, требуя вернуть несуществующий долг.

11 июля около 23:00 на оперативную линию 102 поступило сообщение о том, что на улице Кузнецова в городе Борислав неизвестные мужчины напали на местного жителя, избили его, силой посадили в автомобиль (вероятно, "Ауди"), после чего поехали в неизвестном направлении .

На территории Львовщины было введено специальное полицейскую операцию. К раскрытию преступления были привлечены: следственно-оперативная группа, оперативники криминальной полиции, группы реагирования патрульной полиции и сотрудники других подразделений отделения полиции №1 Дрогобычского районного отдела полиции, а также полиции Львовщины.

В течение 30 минут, правоохранители разыскали мужчину, на которого было совершено нападение - 20-летнего жителя Борислава. Парень сообщил, что злоумышленники увезли его в лесной массив, избили, требуя вернуть несуществующий долг, после чего уехали. Он сумел самостоятельно выйти из леса в город Трускавец, где его и обнаружили полицейские.





Как установили правоохранители, к совершению преступления причастны жители Трускавца и Львова в возрасте 30 и 38 лет, которые ранее привлекались к уголовной ответственности за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, в частности, грабежей и разбоев. Злоумышленники задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, вскоре суд изберет им меры предосторожности.

Также полицейские разыскали автомобиль-такси "Ауди", которым воспользовались нападающие.

По факту следователи территориального подразделения полиции открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Проводится досудебное расследование, правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.