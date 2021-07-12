РУС
"Напали, избили, вывезли в лес, требуя вернуть несуществующий долг", - полиция задержала жителей Трускавца и Львова за похищение человека. ФОТО

Как установили правоохранители, жители Трускавца и Львова, которые ранее привлекались к уголовной ответственности за совершение грабежей и разбоев, напали на жителя Борислава, избили его, силой посадили в автомобиль и вывезли в лес, требуя вернуть несуществующий долг.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Нацполиции.

11 июля около 23:00 на оперативную линию 102 поступило сообщение о том, что на улице Кузнецова в городе Борислав неизвестные мужчины напали на местного жителя, избили его, силой посадили в автомобиль (вероятно, "Ауди"), после чего поехали в неизвестном направлении .

На территории Львовщины было введено специальное полицейскую операцию. К раскрытию преступления были привлечены: следственно-оперативная группа, оперативники криминальной полиции, группы реагирования патрульной полиции и сотрудники других подразделений отделения полиции №1 Дрогобычского районного отдела полиции, а также полиции Львовщины.

В течение 30 минут, правоохранители разыскали мужчину, на которого было совершено нападение - 20-летнего жителя Борислава. Парень сообщил, что злоумышленники увезли его в лесной массив, избили, требуя вернуть несуществующий долг, после чего уехали. Он сумел самостоятельно выйти из леса в город Трускавец, где его и обнаружили полицейские.

Напали, избили, вывезли в лес, требуя вернуть несуществующий долг, - полиция задержала жителей Трускавца и Львова за похищение человека
Напали, избили, вывезли в лес, требуя вернуть несуществующий долг, - полиция задержала жителей Трускавца и Львова за похищение человека

Как установили правоохранители, к совершению преступления причастны жители Трускавца и Львова в возрасте 30 и 38 лет, которые ранее привлекались к уголовной ответственности за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, в частности, грабежей и разбоев. Злоумышленники задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, вскоре суд изберет им меры предосторожности.

Также полицейские разыскали автомобиль-такси "Ауди", которым воспользовались нападающие.

По факту следователи территориального подразделения полиции открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Проводится досудебное расследование, правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

+2
Ну, зачем вы так! В Донбасс-Арену было вложено 400 миллионов долларов инвестиций!!!
12.07.2021 16:40 Ответить
+1
Всі це хто, лапті з Бугульми? Українці так не вважають, інша справа що захід не дав провести русифікацію України, а так люди однакові що у Львові, що в Житомирі з Херсоном.
12.07.2021 16:42 Ответить
+1
Їм так телеящик розказав, посилання про більше вкладення грошей в захід воно звичайно не дасть.
12.07.2021 16:43 Ответить
за что их так, может тоже станут в будущем президентами
12.07.2021 16:33 Ответить
такі в депутатах слуг народу
зараз по всій країні
12.07.2021 18:49 Ответить
Ну, зачем вы так! В Донбасс-Арену было вложено 400 миллионов долларов инвестиций!!!
12.07.2021 16:40 Ответить
Їм так телеящик розказав, посилання про більше вкладення грошей в захід воно звичайно не дасть.
12.07.2021 16:43 Ответить
Как приятно встретить здравомыслящего думающего человека, который черпает информацию из документов и первоисточников!!!
Будьте хорошим, поделитесь вашими документами!

Мы хотим (я уж точно!) перестать получать заангажированную перекрученную информацию, и узнавать о событиях и явлениях в нашей стране из оригинальных документов!
12.07.2021 16:56 Ответить
А что ваши документы говорят о тратах бюжета в процентном отношении?

Ну, или может есть даже абсолютные цифры?
Сколько сейчас тратится денег из бюджета на подконтрольную территорию Донецкой и Луганской областей. Очень интересно узнать, что об этих суммах пишут в ваших документах!
12.07.2021 16:58 Ответить
Где документ по данному вопросу, который ты читал? Научись отвечать за свои слова.
Или просто имей смелость признать, что вот это ("я в отличие от тебя зомби документы читаю") ты ляпнул просто для красного словца, а на самом деле свои знания черпал из этого видео из Ютуба.
12.07.2021 17:30 Ответить
Вот как не процитировать слова другого пользователя на этой ветке:
"ти ідіот чи кацап?"

Что за детский съезд про то, устраивает меня ютьюб или нет?
Ты, не-зомби, написал, что черпаешь информацию из "документов", в отличии от зомби.
Но оказывается, ты посмотрел видосик на канале Шария (с#ка, ШАРИЯ!) и назвал это "чтением документов".

Русские, вы неисправимы.
12.07.2021 17:38 Ответить
Всі це хто, лапті з Бугульми? Українці так не вважають, інша справа що захід не дав провести русифікацію України, а так люди однакові що у Львові, що в Житомирі з Херсоном.
12.07.2021 16:42 Ответить
Ты ж на "западе", "немец" ? Что тебя не устраивает во внутренних делах Украины ?
12.07.2021 16:52 Ответить
Стерненка як наказали за викрадення людини? Поки буде таке "наказання," будуть викраденяя і "безпредел". Тільки якби це відбувалося з тими, хто до цього докерувався в державі, може швидше дійшлоб...
12.07.2021 17:02 Ответить
 
 