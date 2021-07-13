Столица на первом месте в рейтинге регионов страны по темпам вакцинации, - Ляшко. ИНФОГРАФИКА

Киев на первом месте по темпам вакцинаций по стране.

Об этом сообщил глава Минздрава Виктор Ляшко на своей странице в Facebook в понедельник, 12 июля, информирует Цензор.НЕТ.

По данным Минздрава, за все время кампании в Киеве введено 16335 доз вакцины от COVID на 100 000 населения.

"С начала кампании вакцинации, высокий уровень охвата прививками на 100 тыс. населения показывает город Киев, их показатель превышает средний по Украине в 2 раза", - написал Ляшко.

Он отметил, что на втором месте - Полтавская область (13250), на третьем - Киевская область (13230).

"В целом сделано за неделю 563 000 прививок. Это больше всего с начала кампании вакцинации", - подытожил Ляшко.

В КГГА сообщили, что в столице вакцинироваться можно и в Центре вакцинации на Левобережной и в мини-прививочных центрах, работающих на выходных, и в пунктах прививок Центров первичной медико-санитарной помощи районов Киева.

Ранее лидер "УДАРа", мэр Киева Виталий Кличко призвал киевлян защитить свое здоровье и прививаться.