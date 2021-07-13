РУС
Столица на первом месте в рейтинге регионов страны по темпам вакцинации, - Ляшко. ИНФОГРАФИКА

Киев на первом месте по темпам вакцинаций по стране.

Об этом сообщил глава Минздрава Виктор Ляшко на своей странице в Facebook в понедельник, 12 июля, информирует Цензор.НЕТ.

По данным Минздрава, за все время кампании в Киеве введено 16335 доз вакцины от COVID на 100 000 населения.

"С начала кампании вакцинации, высокий уровень охвата прививками на 100 тыс. населения показывает город Киев, их показатель превышает средний по Украине в 2 раза", - написал Ляшко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На 10 июля в стране сделано 3 млн 420 тыс. прививок от коронавируса, - Ляшко

Он отметил, что на втором месте - Полтавская область (13250), на третьем - Киевская область (13230).

"В целом сделано за неделю 563 000 прививок. Это больше всего с начала кампании вакцинации", - подытожил Ляшко.

В КГГА сообщили, что в столице вакцинироваться можно и в Центре вакцинации на Левобережной и в мини-прививочных центрах, работающих на выходных, и в пунктах прививок Центров первичной медико-санитарной помощи районов Киева.

Ранее лидер "УДАРа", мэр Киева Виталий Кличко призвал киевлян защитить свое здоровье и прививаться.

вакцина (3815) карантин (16729) КГГА (3004) Кличко Виталий (4676) Ляшко Виктор (1369) COVID-19 (18609) коронавирус (17042)
норм. завджи там дe найбiльшe плотнiсть насeлeння i iнфeкцiйна жопа бiльшe
12.07.2021 16:48 Ответить
Перекличка граждан с высоким IQ и всех остальных открыта.

Очередей в клинике на вакцинацию НЕТ.
Приходи. вакцинируйся и живи минимум 9-10 месяцев совершенно спокойно.

Я - вакцинирован.
13.07.2021 14:23 Ответить
темпы вакцинации ЧЕМ?))
В ходе судебного процесса проводимого Высоким судом Бомбея (ведущий судья(G. S. KULKARNI, J. акт о возбуждении дела 11-PIL(L)-11264-2021) выяснены подробности изготовления фальсифицированных вакцин CoviShield производства Serum Institute of India.
Партия реализуемая в Мумбаи, где собственно и вскрыта афера, являлась небольшой частью партии вакцины общим количеством в 2.18 млн. доз изготовленных на мощностях производителя и заполненная физиологическим раствором вместо вакцин. на складе Serum Institute of India в Poona в штате Махараштра было обнаружено 116 тысяч доз фальсификата.

Сколько было произведено и где остальная фальсифицированная продукция, пока не выяснено, но правительство Индии объявило процесс секретным в связи в "возможными последствиями государственной безопасности".
В связи с этим интересно бы было посмотреть украинский акт приема партии индийской вакцины с лабораторными анализами. ‎
12.07.2021 16:48 Ответить
у даному випадку, усе обладнання для аналізу- це рахувальна машина для банкнот... Зе!гнойні мерзоти на чолі із припіздентом пів-шостим та цінителі серіалів- щоб ви повиздихали у муках.
12.07.2021 17:15 Ответить
КовиШилд в Киеве уже давно не используется. Используется КоронаВак и Комирнати (Файзер)
13.07.2021 14:00 Ответить
Столиця на першому місці в рейтингу регіонів країни за темпами вакцинації, - Ляшко - Цензор.НЕТ 7307
13.07.2021 14:05 Ответить
как раз наоборот - в России ввели обязательную вакцинацию. Увольняют с работы, не пускают в кафе, рестораны, кинотеатры и на учебу.

Но поскольку там можно вакцинироваться только Спутником- заболеваемость и главное - СМЕРТНОСТЬ в России РАСТЕТ. У нас такая заболеваемость была только в пиковые зимние месяцы.
13.07.2021 14:25 Ответить
....теперь бы отстать по заболеваемости !!!
13.07.2021 14:47 Ответить
 
 