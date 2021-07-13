Столица на первом месте в рейтинге регионов страны по темпам вакцинации, - Ляшко. ИНФОГРАФИКА
Киев на первом месте по темпам вакцинаций по стране.
Об этом сообщил глава Минздрава Виктор Ляшко на своей странице в Facebook в понедельник, 12 июля, информирует Цензор.НЕТ.
По данным Минздрава, за все время кампании в Киеве введено 16335 доз вакцины от COVID на 100 000 населения.
"С начала кампании вакцинации, высокий уровень охвата прививками на 100 тыс. населения показывает город Киев, их показатель превышает средний по Украине в 2 раза", - написал Ляшко.
Он отметил, что на втором месте - Полтавская область (13250), на третьем - Киевская область (13230).
"В целом сделано за неделю 563 000 прививок. Это больше всего с начала кампании вакцинации", - подытожил Ляшко.
В КГГА сообщили, что в столице вакцинироваться можно и в Центре вакцинации на Левобережной и в мини-прививочных центрах, работающих на выходных, и в пунктах прививок Центров первичной медико-санитарной помощи районов Киева.
Ранее лидер "УДАРа", мэр Киева Виталий Кличко призвал киевлян защитить свое здоровье и прививаться.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Очередей в клинике на вакцинацию НЕТ.
Приходи. вакцинируйся и живи минимум 9-10 месяцев совершенно спокойно.
Я - вакцинирован.
В ходе судебного процесса проводимого Высоким судом Бомбея (ведущий судья(G. S. KULKARNI, J. акт о возбуждении дела 11-PIL(L)-11264-2021) выяснены подробности изготовления фальсифицированных вакцин CoviShield производства Serum Institute of India.
Партия реализуемая в Мумбаи, где собственно и вскрыта афера, являлась небольшой частью партии вакцины общим количеством в 2.18 млн. доз изготовленных на мощностях производителя и заполненная физиологическим раствором вместо вакцин. на складе Serum Institute of India в Poona в штате Махараштра было обнаружено 116 тысяч доз фальсификата.
Сколько было произведено и где остальная фальсифицированная продукция, пока не выяснено, но правительство Индии объявило процесс секретным в связи в "возможными последствиями государственной безопасности".
В связи с этим интересно бы было посмотреть украинский акт приема партии индийской вакцины с лабораторными анализами.
Но поскольку там можно вакцинироваться только Спутником- заболеваемость и главное - СМЕРТНОСТЬ в России РАСТЕТ. У нас такая заболеваемость была только в пиковые зимние месяцы.