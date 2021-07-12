Одесский таможенник за $100-250 "ускорял" оформление "евробляхи", без взятки процесс затягивался на неопределенный срок, - облпрокуратура. ФОТОрепортаж

Правоохранители сообщили государственному инспектору одного из отделов таможенного оформления Одесской таможни о подозрении в коррупции - по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу облпрокуратуры.

"Установлено, что таможенник наладил преступную схему по систематическому получению взяток от граждан за беспрепятственное оформление в режиме "импорт" автомобилей с иностранной регистрацией.

От 100 до 250 долларов США за единицу служащий "оценил" быстрое оформление автомобилей, ввозимых из США и Южной Кореи, а также не создание искусственных препятствий при оформлении. При этом, в случае таможенного оформления дорогих авто, сумма неправомерной выгоды устанавливалась отдельно.

В случае отказа предоставлять неправомерные средства, предпринимателей ждали долгие таможенные досмотры и затягивание процесса оформления ввоза на неопределенный срок", - говорится в сообщении.

Таможенника задержали сразу после получения $1040 взятки за таможенное оформление в режиме "импорт" 7 транспортных средств с иностранной регистрацией.

В прокуратуре отмечают, что за такое преступление предусмотрено до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

