Одесский таможенник за $100-250 "ускорял" оформление "евробляхи", без взятки процесс затягивался на неопределенный срок, - облпрокуратура. ФОТОрепортаж

Правоохранители сообщили государственному инспектору одного из отделов таможенного оформления Одесской таможни о подозрении в коррупции - по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу облпрокуратуры.

"Установлено, что таможенник наладил преступную схему по систематическому получению взяток от граждан за беспрепятственное оформление в режиме "импорт" автомобилей с иностранной регистрацией.

От 100 до 250 долларов США за единицу служащий "оценил" быстрое оформление автомобилей, ввозимых из США и Южной Кореи, а также не создание искусственных препятствий при оформлении. При этом, в случае таможенного оформления дорогих авто, сумма неправомерной выгоды устанавливалась отдельно.

В случае отказа предоставлять неправомерные средства, предпринимателей ждали долгие таможенные досмотры и затягивание процесса оформления ввоза на неопределенный срок", - говорится в сообщении.

Таможенника задержали сразу после получения $1040 взятки за таможенное оформление в режиме "импорт" 7 транспортных средств с иностранной регистрацией.

В прокуратуре отмечают, что за такое преступление предусмотрено до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Одесский таможенник за $100-250 ускорял оформление евробляхи, без взятки процесс затягивался на неопределенный срок, - облпрокуратура 01

Одесский таможенник за $100-250 ускорял оформление евробляхи, без взятки процесс затягивался на неопределенный срок, - облпрокуратура 02
Одесский таможенник за $100-250 ускорял оформление евробляхи, без взятки процесс затягивался на неопределенный срок, - облпрокуратура 03
Одесский таможенник за $100-250 ускорял оформление евробляхи, без взятки процесс затягивался на неопределенный срок, - облпрокуратура 04
Одесский таможенник за $100-250 ускорял оформление евробляхи, без взятки процесс затягивался на неопределенный срок, - облпрокуратура 05

Теперь надо ускорить оформление его на бутылку
показать весь комментарий
12.07.2021 16:49 Ответить
Ага, только одесский, и только за евробляхи! Оставьте этот пафос для тех, кто на таможне никогда не оформлялся
показать весь комментарий
12.07.2021 17:04 Ответить
усім кого задіяли у СПЕЦСПЕЦСПЕЦ операції- Браво!!! Та з одужанням від глухо-сліпоти чи прозрінням... Піймали, одного із таких самих як усі.
показать весь комментарий
12.07.2021 17:32 Ответить
За последний месяц машині заметно сдешевели.
показать весь комментарий
12.07.2021 17:14 Ответить
Там можна спокійно хабарничати через митних брокерів, без яких ту задрипану євробляху неможливо розмитнити згідно із законом, який діяв іще в лютому 2019 р.
показать весь комментарий
12.07.2021 17:42 Ответить
Законодатель умышленно пишет законы так,что бы страна была наполнена взяточниками.
показать весь комментарий
12.07.2021 17:44 Ответить
6 машин ускорил только за день?)
показать весь комментарий
12.07.2021 18:55 Ответить
 
 