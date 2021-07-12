Чиновники Харьковского горсовета украли предназначенные для продуктов в детсады 5 млн грн, - правоохранители. ФОТОрепортаж

Чиновники закупали продукты по завышенным ценам, организовав аукционы таким образом, чтобы на них побеждали только "нужные" поставщики.

Об этом сообщают полиция и прокуратураХарьковской области, информирует Цензор.НЕТ.

"При проведении государственных закупок должностные лица структурных подразделений Харьковского городского совета сознательно предоставляли преимущества подконтрольным фирмам. В дальнейшем с ними заключали договоры на поставку продуктов питания в дошкольные учебные заведения города. Однако, как выяснили полицейские, несмотря на полный расчет, продукция поставлялась не во полном объеме и по завышенным ценам. Кроме того, ее качество не соответствовало характеристикам, указанным в документации конкурсных торгов", - рассказали в полиции.

Смотрите: Старшина роты несколько месяцев расхищал имущество столичной воинской части, - ГБР. ФОТОрепортаж

По предварительным данным, только на закупке молочной продукции украли более 5 млн грн. Общую сумму убытков следствие еще устанавливает.

В рамках расследования провели более 30 обысков. У фигурантов изъяли 250 тыс. долларов и 250 тыс. евро. Деньги они хранили в банковских ячейках, открытых на подставных лиц.

Также читайте: Начальник СИЗО, подозреваемый в присвоении 165 тыс. грн при ремонте камер, арестован на Закарпатье, - Нацполиция. ФОТО













