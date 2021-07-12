РУС
4 269 24

Чиновники Харьковского горсовета украли предназначенные для продуктов в детсады 5 млн грн, - правоохранители. ФОТОрепортаж

Чиновники закупали продукты по завышенным ценам, организовав аукционы таким образом, чтобы на них побеждали только "нужные" поставщики.

Об этом сообщают полиция и прокуратураХарьковской области, информирует Цензор.НЕТ.

"При проведении государственных закупок должностные лица структурных подразделений Харьковского городского совета сознательно предоставляли преимущества подконтрольным фирмам. В дальнейшем с ними заключали договоры на поставку продуктов питания в дошкольные учебные заведения города. Однако, как выяснили полицейские, несмотря на полный расчет, продукция поставлялась не во полном объеме и по завышенным ценам. Кроме того, ее качество не соответствовало характеристикам, указанным в документации конкурсных торгов", - рассказали в полиции.

По предварительным данным, только на закупке молочной продукции украли более 5 млн грн. Общую сумму убытков следствие еще устанавливает.

В рамках расследования провели более 30 обысков. У фигурантов изъяли 250 тыс. долларов и 250 тыс. евро. Деньги они хранили в банковских ячейках, открытых на подставных лиц.

Автор: 

Топ комментарии
+13
Дело Гепы живет и процветает!
12.07.2021 16:52 Ответить
+6
Тех выродков, кто крал на еде у маленьких детей без зазрения совести нужно вешать, причём прилюдно Минимум же 12 лет с конфискацией. .
12.07.2021 16:52 Ответить
+5
Чиновники Харьковского горсовета украли предназначенные для продуктов в детсады 5 млн грн, - правоохранители - Цензор.НЕТ 7549
12.07.2021 16:50 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
12.07.2021 16:50 Ответить
потрібно формувати наглядові ради з батьків, громадскості в дошкільних закладах і доручати директору здійснювати закупівлі
показать весь комментарий
12.07.2021 16:51 Ответить
Директор почти всегда в доле, кухарки, и те воруют.А родители...большей частью молчаливо оправдывают подобное воровство.
показать весь комментарий
12.07.2021 17:14 Ответить
Ви просто не розумієте як це працює. Вкінці року звіт про використані кошти і відповідно звільнення крісла. Поліції на всіх не вистачить. Не можна жити з совковою психологією, "я начальник, ти дурак". Зрештою це кошти громади і громада за це відповідає і контролює, а не чиновники.
показать весь комментарий
12.07.2021 17:21 Ответить
Абсолютно все-під нагляд батьківських комітетів,не давати пацюкам(навіть без лапок) обжирати і оббирати дітей!
показать весь комментарий
12.07.2021 19:08 Ответить
12.07.2021 16:52 Ответить
12.07.2021 16:52 Ответить
12.07.2021 16:52 Ответить
Ну Гепу ж не посадили... Сразу 7 прокуроров перестали являться на заседания судов... И при чем тут Порошенко?
показать весь комментарий
12.07.2021 17:02 Ответить
Покидьки...
показать весь комментарий
12.07.2021 16:54 Ответить
к сожалению подобное по всей стране...тут видимо не поделились с кем-то
показать весь комментарий
12.07.2021 16:56 Ответить
На своих же детях наживаются. Это конченые скоты и мрази
показать весь комментарий
12.07.2021 16:57 Ответить
Никогда не будет порядка в стране. Почти все кто в правительстве воруют.
показать весь комментарий
12.07.2021 17:03 Ответить
12.07.2021 17:06 Ответить
щось у Харкові здохло... Ага, саме ця пацючина.
показать весь комментарий
12.07.2021 17:56 Ответить
12.07.2021 17:09 Ответить
В Китае их бы расстреляли. И половину из партии Слуг тоже.)
показать весь комментарий
12.07.2021 17:38 Ответить
это нормально!...правильно?
показать весь комментарий
12.07.2021 17:44 Ответить
вихованцi Гепи? гарний у них вчитель був...
показать весь комментарий
12.07.2021 18:03 Ответить
Тепер треба доказувати, що в них був умисел збагатитись, або збагатити когось начебто постороннього.
показать весь комментарий
12.07.2021 20:42 Ответить
На Київщині таке ж. Гнилі яблука, гнилі сливи,гнилі огірки. Про склад обідів взагалі тільки можна здогадуватись, перевірити не можливо. Мы довіряємо шлунки своїх дітей, а контроль виконати не можемо. Гидко і прикро. Але у чиновників на папері все ок.
показать весь комментарий
12.07.2021 21:52 Ответить
КЕРНЕСЕВСЬКІ ВИРОДКИ
показать весь комментарий
12.07.2021 21:59 Ответить
К сожалению такое наверное во всех горсоветах, в Днепре точно тоже самое. Они называют это "зарабатывать". Все только через откаты, свои конторки и коммунальные предприятия открытые под себя. Там просто куча ловчил, которые пришли воровать. Депутаты дерибанят бюджет на проекты с которых можно срубить капусты. О ком о ком, а о чужих детях они там думают в последнюю очередь.
показать весь комментарий
12.07.2021 22:45 Ответить
 
 