Мужчина пострадал в результате разгула стихии в Житомире, - горсовет. ФОТОрепортаж
Вечером 12 июля в Житомире прошел ливень с ураганным ветром. В результате повалены деревья, подтопило несколько улиц.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Житомирского горсовета.
Одно из деревьев упало на мужчину - его госпитализировали с многочисленными ушибами.
С последствиями непогоды борются коммунальщики и спасатели. Они расчищают дерева и восстанавливают электроснабжение.
