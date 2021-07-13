РУС
Мужчина пострадал в результате разгула стихии в Житомире, - горсовет. ФОТОрепортаж

Вечером 12 июля в Житомире прошел ливень с ураганным ветром. В результате повалены деревья, подтопило несколько улиц.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Житомирского горсовета.

Одно из деревьев упало на мужчину - его госпитализировали с многочисленными ушибами.

С последствиями непогоды борются коммунальщики и спасатели. Они расчищают дерева и восстанавливают электроснабжение.

Мужчина пострадал в результате разгула стихии в Житомире, - горсовет 01
Мужчина пострадал в результате разгула стихии в Житомире, - горсовет 02
Мужчина пострадал в результате разгула стихии в Житомире, - горсовет 03
Мужчина пострадал в результате разгула стихии в Житомире, - горсовет 04

горсовет (667) Житомир (697) Ливни (6) непогода (825) госпитализация (237)
СЕНСАЦИЯ Только что услышал на 5-м канале мокшан что ДИ Каприо решил помочь мокшанам в тушении пожара в Якутии.Он сказал,если будете хорошо работайт то получите от меня большой железный лопата а яйка,шпик и шнапс просите у китайцев.
показать весь комментарий
13.07.2021 00:24 Ответить
- Горсовет в Житомире пострадал в результате стихии разгула мужчины.
показать весь комментарий
13.07.2021 01:49 Ответить
Спека і ллє потім.
показать весь комментарий
13.07.2021 02:51 Ответить
Мабуть, врожай на мед буде.
показать весь комментарий
13.07.2021 05:09 Ответить
 
 