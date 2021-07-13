Мужчина пострадал в результате разгула стихии в Житомире, - горсовет. ФОТОрепортаж

Вечером 12 июля в Житомире прошел ливень с ураганным ветром. В результате повалены деревья, подтопило несколько улиц.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Житомирского горсовета.

Одно из деревьев упало на мужчину - его госпитализировали с многочисленными ушибами.

С последствиями непогоды борются коммунальщики и спасатели. Они расчищают дерева и восстанавливают электроснабжение.

