"Я не доживу до следующего суда": в Донецке российские оккупанты удерживают в заложниках и обвиняют якобы в шпионаже тяжелобольную Наталью Стаценко. ФОТО

Российские оккупанты удерживают в заложниках 43-летнюю Наталью Стаценко, врача-дерматолога Макеевского кожно-венерологического диспансерная. Женщина имеет тяжелое заболевание позвоночника и нуждается в лечении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Медийную инициативу за права человека.

"Еще до задержания моя дочь семь лет страдала от болей в шее, спине и ногах. Неоднократно находилась на стационарном лечении. Но несмотря на оказанную медицинскую помощь состояние здоровья ухудшилось. В июне 2019 Наталья имела очередное обследование - диагноз оказался неутешительным. Если коротко: обострение распространенного остеохондроза позвоночника с грыжами межпозвонковых дисков, со значительным нарушением статико-динамических функций позвоночника. Тогда же Натальи назначили операцию. Решили осенью, а до этого проводили медикаментозное лечение", - рассказывает отец 43-летней Натальи Стаценко, врача-дерматолога Макеевского кожно-венерологического диспансерная, Александр.

Но операция так и не состоялась. 10 июля 2019 представители незаконных вооруженных формирований (НВФ) задержали женщину.

"В тот день Наталья как всегда ехала на работу - выходила из дома в семь утра, ведь надо было доехать из Донецка в Макеевку. Около одиннадцати мне позвонил главный врач диспансера и спросил: "Александр Борисович, а где Наташа?". Я ответил: "Как где, на работу пошла". А он мне опять: "Нет ее на работе". Мы с женой сразу начали искать", - рассказал отец Натальи.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия не реагирует на призывы Украины об ускорении обмена пленными, - Гармаш

Впоследствии родные узнали, что Стаценко задержали представители так называемого "МГБ" "ДНР". К ней домой пришли неизвестные люди в штатском с понятыми, документы не показали, не представились, провели обыск. Изъяли аппаратуру, телефоны. Вместе с ними была и Стаценко, ее арестовали. За два дня эти люди позвонили и сообщили, что Наталья "подозревается в проукраинской деятельности". После так называемого административного ареста, возбудили "уголовное дело" по статье "шпионаж".

Первые три месяца Наталью Стаценко удерживали в "Изоляции" - в секретной тюрьме так называемого "министерства госбезопасности", а затем перевели в СИЗО №5 Донецка. Все это время родные не видели женщину. По словам бывших заложников, известно, что к Наталье применяли психологическое давление, она была все время морально подавлена, а боли в позвоночнике ежедневно усиливались.

За полтора года после задержания начался так называемый судебный процесс. На одном из них был даже "свидетель" - представитель НВФ, который заявил, что информацию о нем Стаценко передала "местным блогерам".

Очередное "заседание" должно состояться 30 августа 2021. "На судебном слушании Наташа сказала адвокатам: "Я не доживу до следующего суда", - говорит отец.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Террористы ОРДЛО пытают захваченных женщин, - Human Rights Watch

"Мне сложно и трудно представить, что моя дочь находится за решеткой, имеет серьезные проблемы со здоровьем, а я, ее отец, не могу ей помочь. Я два года круглосуточно ищу пути освобождения Наташи, но безрезультатно. Очень волнуюсь за состояние ее здоровья, я сам врач и прекрасно понимаю последствия. Если она до плена жаловалась на боли в спине, и могла обратиться к врачу за помощью, то находясь в неволе, не получает надлежащей медицинской и квалифицированной помощи. Два года моя дочь вынужденно принимает нестероидные противовоспалительные препараты, чтобы как-то снять боль. Но долгое время такие лекарства принимать нельзя, так как они имеют побочные воздействия - приводят к язве желудка, циррозу печени, гипертонической болезни, болезни щитовидной железы. И Наталья уже имеет такие осложнения. А еще появились судороги в позвоночнике и в конечностях, головные боли, парализовало левую стопу", - говорит отец.

Чтобы ускорить освобождение дочери, Александр Стаценко обращался в Донецке ко всем, кто мог бы помочь. Но ему каждый раз отвечали: "Мы такой не знаем". "В январе 2021, появился Виктор Медведчук. Он хотел забрать четырех женщин, среди них была и моя дочь. Но этого не произошло по политическим мотивам", - вспоминает Александр.

Обращался отец Натальи Стаценко с просьбой освободить дочь к первому президенту Украины и главе украинской делегации в Минске Леониду Кравчуку - ему лично в руки передавали письма, но ответа не было. А еще к уполномоченному по правам человека Людмиле Денисовой, народному депутату Галине Третьяковой, представителям ОБСЕ. "Все безрезультатно", - констатирует Александр Стаценко.

В днирі небезпечно жити.
І що ми маємо зробити ? Обміняти її, яка добровільно там лишилась, замість військових , які воювали за звільнення України ?
Це не чесно, я вважаю.
13.07.2021 09:40 Ответить
взять в заложники тут ватную самку, (а-ля Монтян, Лобода, Штепа) распиарить ее и менять.....
13.07.2021 09:43 Ответить
А треба бути такими, з вовками жити по вовчі вити.
13.07.2021 09:46 Ответить
В мене сусід лікар з Донецька ..Ви\хав на початку війни .
Забрав всю сім*ю ..навіть їздив надалі за *другом * собакою .
13.07.2021 09:34 Ответить
"В тот день Наталья как всегда ехала на работу - выходила из дома в семь утра, ведь надо было доехать из Донецка в Макеевку". НА тій роботі вона не думала про проукраїнську позицію і її батьки напевно теж.
13.07.2021 09:35 Ответить
Кацапофашисти у дії.
13.07.2021 09:40 Ответить
В днирі небезпечно жити.
І що ми маємо зробити ? Обміняти її, яка добровільно там лишилась, замість військових , які воювали за звільнення України ?
Це не чесно, я вважаю.
13.07.2021 09:40 Ответить
взять в заложники тут ватную самку, (а-ля Монтян, Лобода, Штепа) распиарить ее и менять.....
13.07.2021 09:43 Ответить
Але ми ж не такі....
13.07.2021 09:44 Ответить
А треба бути такими, з вовками жити по вовчі вити.
13.07.2021 09:46 Ответить
Та я ж не проти. Але спершу потрібно відбити найменше бажання шкодити основам української нації. Просто жорстко за це карати.
13.07.2021 09:56 Ответить
В том то и проблема что им на своих насрать.
13.07.2021 09:47 Ответить
как показывает практика, не насрать..сделать вид, что насрать, но всех одиозных русских..они вымелняли, особенно военных...
13.07.2021 10:00 Ответить
а ми замість своїх отримали лівих таксистів.
13.07.2021 10:39 Ответить
Только тех, кто мог быть свидетелем обвинения .
13.07.2021 11:02 Ответить
На кого обменять, на точно такую же ватную самку????? Спрашивается ЗАЧЕМ?????
13.07.2021 14:15 Ответить
А как же обещания всех быстро вызволить из плена? Уж третий год рулит Зекоманда.
13.07.2021 09:57 Ответить
А при чому тут Україна,чому не жаліються мокшанам?
13.07.2021 09:58 Ответить
Всё же есть реальная причина её ареста, либо она действительно имела проукраинскую позицию, либо кому-то отказала в любви и ласке. Думаю что первое.
13.07.2021 10:11 Ответить
Если первое то есть за что арестовывать ее.Думаю что скорее второе Ваше предположение,женщина она видная...
13.07.2021 10:21 Ответить
Мне интересно почему отец не поедет в Московию на передачи ток шоу и там не рассказывает про арест своей дочки?
13.07.2021 10:41 Ответить
возбудили "уголовное дело" по статье "шпионаж". Источник: https://censor.net/ru/p3276686
13.07.2021 10:58 Ответить
якщо ви українці, біжіть з Лугандону.... ну, або бийтеся.. тільки не касками об асфальт
"Я не доживу до наступного суду": в Донецьку російські окупанти утримують в заручниках і звинувачують нібито в шпигунстві важкохвору Наталю Стаценко - Цензор.НЕТ 2737
13.07.2021 13:34 Ответить
 
 