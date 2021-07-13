BMW выбросило на обочину после столкновения: иномарка, за рулем которой была беременная, после ДТП насмерть сбила двух женщин. ФОТОрепортаж

В результате аварии погибли две человека, госпитализированы трое, в том числе и беременная женщина.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Винницкой области.

Авария произошла вчера около 17:40 вблизи села Ганнополь.

По предварительной информации следствия, на автодороге произошло столкновение двух автомобилей "ВАЗ" и BMW, в результате чего иномарку выбросило на обочину дороги, где стояли три местные жительницы. В результате наезда две женщины в возрасте 54 и 64 лет, погибли на месте происшествия. Еще одну 69 - летнюю жительницу Тульчинской территориальной громады с телесными повреждениями госпитализировали в медицинское учреждение.

За рулем по предварительной информации, находилась 26 - летняя беременная женщина. Ее и 38 - летнего водителя "ВАЗа" госпитализавали в тульчинскую больницу.

Полицией открыто уголовное производство по ч. 3 ст.286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких лиц). За такое правонарушение предусмотрено наказание - до 10 лет лишения свободы.

