"Ні ІТ-колгоспу" и "Не делайте как Лукашенко": программисты под Радой протестуют против "Дія Сіті". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня, 13 июля, под зданием Верховной Рады проходит акция протеста представителей ІТ-индустрии. Они выступают против внедрения системы "Дія Сіті".

"Министерство цифровой трансформации решило трансформировать то, что работало и развивалось до него и без него - ІТ-отрасль Украины. Реформаторы решили превратить ее в "цветущий сад" (на самом деле нет) с помощью так называемого "особого правового режима "ДіяСіті". Широкий круг ІТ-специалистов не поддержали эту идею с самого начала по очевидным причинам. Их можно привести много, но главной является отсутствие доверия к инициаторам проекта. Манипулирование фактами, ничем не подтвержденные цели, декларация невыполнимых достижений и целый ряд правовых недостатков в самом законопроекте №4303, который по заключению комитета не соответствует антикоррупционному законодательству, стали решающими в выражении недоверия среди ІТ-сообщества и в социальных сетях. Законопроект №4303 не является решением проблемы, а является ее частью и только создает еще большие проблемы на будущее. Поэтому сегодня мы объявляем о предупредительной акции протеста #Проти.Дія.Сіті против принятия законопроекта №4303 "О стимулировании развития цифровой экономики в Украине", - заявили организаторы акции.

Основное требование митингующих - отзыв или ветирование законопроекта №4303 О стимулировании развития цифровой экономики в Украине.

"Мы предлагаем создавать изменения, привлекая все стороны - государство, бизнес, специалистов, а также создать прозрачные и недискриминационные правила игры на рынке для всех игроков, а не дифференцировать рынок IT, определить статус IT-специалистов, IT-компаний, заказчиков IT-продуктов, не отделяя эти статусы в отдельный спецрежим, четко урегулировать модели отношений "специалист-компания", "специалист-клиент", "компания-клиент", четко урегулировать вопрос с авторским правом в IT-сфере. Нужны правильные изменения, а не создание костылей в виде "IT-колхоза Дія Сіті". Во всем мире знают, что в IT-сфере важное - ЛЮДИ (IT-специалисты), а Минифры говорят, что мы "не является целевой аудиторией данного проекта", - добавили организаторы акции.

































