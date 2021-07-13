РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
3969 посетителей онлайн
Новости Фото
8 917 79

"Ні ІТ-колгоспу" и "Не делайте как Лукашенко": программисты под Радой протестуют против "Дія Сіті". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня, 13 июля, под зданием Верховной Рады проходит акция протеста представителей ІТ-индустрии. Они выступают против внедрения системы "Дія Сіті".

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

"Министерство цифровой трансформации решило трансформировать то, что работало и развивалось до него и без него - ІТ-отрасль Украины. Реформаторы решили превратить ее в "цветущий сад" (на самом деле нет) с помощью так называемого "особого правового режима "ДіяСіті". Широкий круг ІТ-специалистов не поддержали эту идею с самого начала по очевидным причинам. Их можно привести много, но главной является отсутствие доверия к инициаторам проекта. Манипулирование фактами, ничем не подтвержденные цели, декларация невыполнимых достижений и целый ряд правовых недостатков в самом законопроекте №4303, который по заключению комитета не соответствует антикоррупционному законодательству, стали решающими в выражении недоверия среди ІТ-сообщества и в социальных сетях. Законопроект №4303 не является решением проблемы, а является ее частью и только создает еще большие проблемы на будущее. Поэтому сегодня мы объявляем о предупредительной акции протеста #Проти.Дія.Сіті против принятия законопроекта №4303 "О стимулировании развития цифровой экономики в Украине", - заявили организаторы акции.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": НнВК в Дія City будет способствовать развитию IT-отрасли в Украине, - нардеп Чернев

Основное требование митингующих - отзыв или ветирование законопроекта №4303 О стимулировании развития цифровой экономики в Украине.

"Мы предлагаем создавать изменения, привлекая все стороны - государство, бизнес, специалистов, а также создать прозрачные и недискриминационные правила игры на рынке для всех игроков, а не дифференцировать рынок IT, определить статус IT-специалистов, IT-компаний, заказчиков IT-продуктов, не отделяя эти статусы в отдельный спецрежим, четко урегулировать модели отношений "специалист-компания", "специалист-клиент", "компания-клиент", четко урегулировать вопрос с авторским правом в IT-сфере. Нужны правильные изменения, а не создание костылей в виде "IT-колхоза Дія Сіті". Во всем мире знают, что в IT-сфере важное - ЛЮДИ (IT-специалисты), а Минифры говорят, что мы "не является целевой аудиторией данного проекта", - добавили организаторы акции.

Ні ІТ-колгоспу и Не делайте как Лукашенко: программисты под Радой протестуют против Дія Сіті 01
Ні ІТ-колгоспу и Не делайте как Лукашенко: программисты под Радой протестуют против Дія Сіті 02
Ні ІТ-колгоспу и Не делайте как Лукашенко: программисты под Радой протестуют против Дія Сіті 03
Ні ІТ-колгоспу и Не делайте как Лукашенко: программисты под Радой протестуют против Дія Сіті 04
Ні ІТ-колгоспу и Не делайте как Лукашенко: программисты под Радой протестуют против Дія Сіті 05
Ні ІТ-колгоспу и Не делайте как Лукашенко: программисты под Радой протестуют против Дія Сіті 06
Ні ІТ-колгоспу и Не делайте как Лукашенко: программисты под Радой протестуют против Дія Сіті 07
Ні ІТ-колгоспу и Не делайте как Лукашенко: программисты под Радой протестуют против Дія Сіті 08
Ні ІТ-колгоспу и Не делайте как Лукашенко: программисты под Радой протестуют против Дія Сіті 09
Ні ІТ-колгоспу и Не делайте как Лукашенко: программисты под Радой протестуют против Дія Сіті 10
Ні ІТ-колгоспу и Не делайте как Лукашенко: программисты под Радой протестуют против Дія Сіті 11
Ні ІТ-колгоспу и Не делайте как Лукашенко: программисты под Радой протестуют против Дія Сіті 12
Ні ІТ-колгоспу и Не делайте как Лукашенко: программисты под Радой протестуют против Дія Сіті 13
Ні ІТ-колгоспу и Не делайте как Лукашенко: программисты под Радой протестуют против Дія Сіті 14
Ні ІТ-колгоспу и Не делайте как Лукашенко: программисты под Радой протестуют против Дія Сіті 15
Ні ІТ-колгоспу и Не делайте как Лукашенко: программисты под Радой протестуют против Дія Сіті 16

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Автор: 

ВР (29395) протест (5902) ІТ-индустрия (35) Дія (432)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+19
Айти индустрия - наверное чуть ли не единственная развивающая отрасль Украины, при чем, развивающейся без помощи, и даже, скорее, вопреки государству, благодаря, в том числе, плохому регулированию и схемами с упрощенкой. И когда государство говорит, что хочет помочь айтишникам - так и знайте, готовятся повышать налоги и давить бизнес.
показать весь комментарий
13.07.2021 11:51 Ответить
+11
Последнее позитивное изменение в налоговый кодекс сделали при Кучме когда ввели ФОП 5%, без этого IT бы не было в Украине. Но зелень и сюда хочет всунуть свое рыло и все уничтожить.
показать весь комментарий
13.07.2021 11:52 Ответить
+11
За що беруться зелені джигіталізатори, перетворюється на зелене гівно.
показать весь комментарий
13.07.2021 11:56 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
разогнать конной полицией, это они ЗаЗЭ привели к власти))))))))))
показать весь комментарий
13.07.2021 11:51 Ответить
Среди тех людей очень много думающих своими мозгами и аналитически мыслящих.А вашего зеленого ублюдка привели гребаные совки со "Сватами" в башке,любители кацапни и те,кто не хочет "касаться политики" (считай молчаливые последователи кацапов),те кто в зомбоящик пялится днями напролет вместо того,чтобы работать.А иначе как объяснить что 73% дебилов истинно поверили что недоразщвитое существо обладает нужными навыками чтобы вывести страну из кризиса во время войны?
показать весь комментарий
13.07.2021 13:14 Ответить
Они его и дальше хотят, ещё на 5 лет!
показать весь комментарий
14.07.2021 12:56 Ответить
Айти индустрия - наверное чуть ли не единственная развивающая отрасль Украины, при чем, развивающейся без помощи, и даже, скорее, вопреки государству, благодаря, в том числе, плохому регулированию и схемами с упрощенкой. И когда государство говорит, что хочет помочь айтишникам - так и знайте, готовятся повышать налоги и давить бизнес.
показать весь комментарий
13.07.2021 11:51 Ответить
Последнее позитивное изменение в налоговый кодекс сделали при Кучме когда ввели ФОП 5%, без этого IT бы не было в Украине. Но зелень и сюда хочет всунуть свое рыло и все уничтожить.
показать весь комментарий
13.07.2021 11:52 Ответить
Вы не поняли. От слова совсем. Колхоз - это их образ мышления. А колхоз, как известно, дело добровольное, не заплатишь - посадим. Есть возможность уехать - уезжайте, пока не поздно. Потому как и возможность выезда не будет бесконечной.
показать весь комментарий
13.07.2021 11:53 Ответить
"А колхоз, как известно, дело добровольное" - прикалываетесь? Когда в проклятом совке было что то добровольное?
показать весь комментарий
13.07.2021 13:17 Ответить
Ирония же. Сарказм даже. Как вы-то не разглядели? И да, Нвидиа лучше, это просто факт.
показать весь комментарий
13.07.2021 13:34 Ответить
Колхоз всегда был делом добровольным. Хочешь - вступай, не хочешь - расстреляем.
показать весь комментарий
13.07.2021 14:39 Ответить
https://dou.ua/forums/topic/33764/ Позиція Гільдії ІТ фахівців стосовно спеціального правового режиму «Дія Сіті»
показать весь комментарий
13.07.2021 11:55 Ответить
Что это за гильдия такая, откуда она взялася и почему на себя берет такие полномочия? Я как IT специалист впервые слышу об этих самозванцах. Ну и касательно их сайта...он засветился в вебархиве в апреле 21 года, то есть 3 месяца назад. Пусть подрастут немного, щенки.
показать весь комментарий
13.07.2021 13:02 Ответить
Может ты и про dou первый раз слышишь и про петицию против дия сити? Что ты за IT специалист-самозванец такой?
показать весь комментарий
13.07.2021 13:55 Ответить
Гильдия твоя какое-то самозваное лайно - факт. Свободен.
показать весь комментарий
13.07.2021 15:17 Ответить
Її створили вихідці з комьюніті доу.юа. Якщо ви не знаєте що таке доу.юа, чи аін.юа, то напевно треба трохи відсунути вбік книжечки по 1С-бухгалтерія, чи перестати писати сайт-візітку для знайомого ФОП Пєтров, який трусами-носками торгує на базарі, і таки відвідати ці сайти та зрозуміти що часи вже давно змінилися.

Гільдія виступає на правах гільдії, власне це вже здається ГО , яке фінансується виключно членами гільдії через патреон - це вам не заводські кишенькові "профсоюзи".
показать весь комментарий
13.07.2021 20:06 Ответить
Вы мелким шагом несете чушь. Ржака. Сайт на 2 странички склепанный на коленке 3 месяца назад. В твитере аж 29 человек, 286 вподобаек в фб и пустая страничка на гитхабе...авторитетное сборище же... ржака....не смешите, не издевайтесь, я ща лопну от смеха. Кто все эти несколько десятков человек? То что они тусуются на dou...там много кто тусуется и что. Проектов рождается мильон, а живых десяток. Так и ваша гильдия на так всем нужна, что всем похрен на ее существование.
показать весь комментарий
13.07.2021 23:59 Ответить
З ваших слів, то ви доу не знаєте та не чули, то ви про гільдію не чули, то ви в очі бались та не бачили в тегах та схожих новинах на доу дві чи три найбільше коментованих статті про протидію ****.сіті та про маніфест гільдії, а як і бачили то там аж надто мало учасників, а як і не мало то їм "ніхто права не давав"(а кого мали запитать? у "НАРОДА"?).

Сидіть собі і наярюйте на "лайки-вподобайки", якщо це для вас мірило - один-в-один як бабушенція яка лупиться в ящик і слухає глас абикнавенного народа, політичні ток-шоу, і ні разу не куплені "соц опитування" з намальованою "статистикою".

Ви, припускаю, або якийсь бюджетник-кампутерщік, або у максімки борнякова(ака піздабол) на зарплаті, або просто троль.
показать весь комментарий
14.07.2021 00:58 Ответить
Не приписывайте мне своих размышлений. Я ничего не писал про доу.
Я писал что гильдия не имеет к программистам никакого отношения. Это шаражка на пару сотен человек, непонятно кем спонсируемая, скорей всего соевым шоколадом. Попытка создать "партию кампуторщиков". Очередных дармедов, как савефоп или защитников бляхеров. Ненавижу, реально, повбивав би. А ты иди в сраку.
показать весь комментарий
14.07.2021 08:20 Ответить
Это шаражка на пару сотен человек, непонятно кем спонсируемая,

Це якийсь тролінг тупістю чи як? Гільдія створена участниками доу, джерело фінансування - внески через патреон. Я звісно розумію що у "заводчан" туго зі сприйняттям термінів "незалежність", "ініціатива" та "добровільність", але нащо цей бруд виливати на оточуючих?

Так звані "дармоєди" у купі заробили більше ніж цілі галузі, якщо відкинути тих хто сировину продає то це взагалі одна з топ галузей, а те що ти десь два проводки скрутиш, і продасиш з одного держ.підприємства на інше держ підприємство - то це не заробітки.
Як раз таки наші умєльци-рукадєльци та їх відділки продаж є дармоїдами.
Збирай пляшки, комуністе.
показать весь комментарий
14.07.2021 11:24 Ответить
Сколько пользователей на доу и сколько из них на гильдии? Ответь, без ваших пороховатных оскорблений. Я вижу что этой гильдии на самом деле не существует, что это политический проект, спонсируемый не айтишниками, а политиками. Сайт на 2 странички...это просто ржака обоссака. Кто этим придуркам денег даст. Даже Грей, который создал searchengines.guru ничего не слышал об этой вашей сраной гильдии, я сейчас спецом спросил у него...

Мне бутылки не надо сдавать, я живу в доме под Киевом, в элитном поселке, дом на 290 метров, на который я заработал сам и построил. Так что свободен, иди стриги лохов в другом месте.
показать весь комментарий
14.07.2021 11:43 Ответить
lol ну тобто я був правий що ви або бюджетник, або сайтовізіточник)
Хуторянин! Читай закони! Будь свідомим!
Власне в Україні люди мають право створювати ГОшки та незалежні профсоюзи - звідки ти взяв що це політ-проект? З голови? З лічного опита? Інсайд від анонімного авторитета? Камон!
Мої слова підкріплені тим що на патреоні ви можете побачити кількість участників, можливі суми щомісячних донатів та поточний "дохід" від зборів, а ваші слова це просто іздьож, і нічого більше.
Під Києвом хату на 290 квадратів збудував як? Усі податки сплатив? Працівники були оформлені "по-білому"? На яку зарплату?
Так що, як ви там казали, "свабодєн".
показать весь комментарий
14.07.2021 17:01 Ответить
В общем я с тварями не общаюсь, неси и дальше свою чушь, стриги бабло с дураков, ведь они еще есть, достаточно вспомнить золотые пирамиды. Кто-то на горбу этих айтишников просто в верховную раду въедет. Но без меня. Я живу и честно работаю, все оплачено как положено, не суй свою харю...может еще декларацию тебе вылупок показать? Свободен!
показать весь комментарий
14.07.2021 17:13 Ответить
Тобто наймані працівники в тебе пашуть по чорному, або за мінімалку з 15 хв перервою на обід чи без лікарняних, а ти катаєш на гєліку в свою хату 290 кв під києвом?)
показать весь комментарий
23.07.2021 01:57 Ответить
У меня их нет. Я сам всего достиг. Вру, дом строил не сам, купил. Сколько платили строителям - не знаю. Но ты же яйца в магазине покупаешь у косюков, а те почти минималку небось платят...соучастник ты обдиралова
показать весь комментарий
23.07.2021 10:04 Ответить
Ні-ні, яку зп та соц пакет отримують твої працівники? Якщо ти не з ітшників, то зараз навряд чи б будучи слюсарем чи опалубщиком заробив на 290 кв м будинок, отже скоріш за все ти - продаван, тобто торгаш, при чому з 99% вірогідності маєш найманих працівників. Так що там з податками?
У червонооких податок 5% + 22% від мінімалки ЄСВ, там все в білу.
показать весь комментарий
23.07.2021 11:42 Ответить
Еще раз для тех, кто совсем не умеет читать: у меня нет наемных работников.
показать весь комментарий
23.07.2021 12:54 Ответить
Звідкіля тоді у вас мінімум 300 штук баксів на хату?
Легально та без найманих працівників, в нас такі бабки може заробити або пілот літака міжнародних авіаліній, або адвокат, або розробник програмного забезпечення рівня вище сеньйор - але виходячи з ваших дещо "недолугих" коментарів, ви не є представником жодної з перерахованних професій, адже там людєй срєднєго ума нєт.
То хто ви містер бонд?
показать весь комментарий
23.07.2021 13:02 Ответить
Это не вашего ума дело. Первые деньги я заработал в 15 лет, то есть 38 лет назад. А теперь посчитайте, это всего лишь по 650 долларов в месяц, а у меня и жена работает, причем не меньше меня зарабатывает. То что вы глупее меня, тут у меня сомнений нет никаких. К вам применим как раз эффект непоколебимой уверенности в себе и своем превосходстве. Тут я ничем помочь не могу, это особенный дефект вашего головного мозга.

Так что повторю: не суй свою харю...может еще декларацию тебе, вылупок, показать? Свободен!
показать весь комментарий
23.07.2021 14:43 Ответить
Зеленский последовательно старается всё разрушить в интересах РФ.
показать весь комментарий
13.07.2021 11:55 Ответить
Це так як бєглий хряк три роки готовив країну для здачі *****?
показать весь комментарий
13.07.2021 12:16 Ответить
Именно. Только параллельно делает вид что укрепляет страну, хоть и не тем чем ружно но бюджет попилили.
показать весь комментарий
13.07.2021 13:43 Ответить
За що беруться зелені джигіталізатори, перетворюється на зелене гівно.
показать весь комментарий
13.07.2021 11:56 Ответить
Что ни делает ишак
Все он делает нет так.
Начинает не с начала
Завершает - как попало.
показать весь комментарий
13.07.2021 11:58 Ответить
"реформатори" від СН
"Ні ІТ-колгоспу" и "Не делайте как Лукашенко": программисты под Радой протестуют против "Дія Сіті" - Цензор.НЕТ 7015
показать весь комментарий
13.07.2021 12:01 Ответить
А там серед них, бачу і опзж є...
показать весь комментарий
13.07.2021 12:16 Ответить
"Благими намерениями" устлана дорога сами знаете куда. У власти в Украине оказались люди,которые вообще не понимают принципы современного государственного управления и руководят довольно большим государством, как будто это какая-то шашлычная. Результат будет разрушительным, причем,чем дольше они будут у власти, тем больше будет разрушений.
показать весь комментарий
13.07.2021 12:09 Ответить
У них нет благих намерений, наивный идиот!
показать весь комментарий
13.07.2021 13:36 Ответить
Лапки не помітні?
показать весь комментарий
13.07.2021 15:25 Ответить
Виноват
показать весь комментарий
13.07.2021 18:26 Ответить
Внук чикатилы гетьманович уже вонзил свои клыки и в горлянки айтишников.
показать весь комментарий
13.07.2021 12:52 Ответить
Що ІТшники не хочется повні податки платить ... а левачка то у вас океан маленьке море...
Нор пошарам"!! Даєш деналогізацію Вс е х..ня!! Нормальні лозунги як для дураків які косять ..
Ей умнки фахівці великі а як же ж самім запропонувати законопроект такий як в ЕС...))) Ой як ви потім орать будете . Тому що в ЕС ще жорсткіше чем в Україні
показать весь комментарий
13.07.2021 13:00 Ответить
Чучело, ты сначала переводчиком научись пользоваться. А то получается фигня.
показать весь комментарий
13.07.2021 13:05 Ответить
Середній палець бачиш??? А він перед тобою...))) Фігня у коня у в тебе замість мізків...Гуляй сопель))
показать весь комментарий
13.07.2021 13:09 Ответить
Ты про то что акций против повышения налогов откуда взял, дурачок? Плакат может быть какой-то видел? Или в интервью кто-то сказал что не хочет платить больше налогов?
показать весь комментарий
13.07.2021 13:57 Ответить
Ти ще не в Польші??? Ну тоді про що кажуть ваші лозунги...??? Тільки про одне ми проти. А проти чого.. А у нас народ завжди проти платити налоги... Халяву нашим подавай а налоги убирай...
показать весь комментарий
13.07.2021 14:15 Ответить
Нет, я не в польше. Ну например "народ" против того что твоя дия сити нарушает Конституцию Украины. Вот тебе вывод главного юридического управления аппарата Верхновой Рады Украины, ознакомься http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=70298&pf35401=550994
показать весь комментарий
13.07.2021 14:29 Ответить
Давайте говорить на чистоту: 1. Ай-ти аутсорс приносит многомиллиардный кэш в страну 2. Ай-ти индустрия пушит экономику автоматизируя и упрощая процессы местного бизнеса.
А что хотят сделать зеленые рагуля? Выгнать аутсорс из страны и второе - лишить отечественный бизнес относительно недорогих мозгов для автоматизации своих бизнес процессов.
Тупоголовому люмпену вбили в голову, что если больше стричь it, то айтишники будут больше платить налогов - хер там. Просто в ЕС так много стран в которых условия и налоги лучше, что однажды окажется, что у нас в стране не осталось ни одной it компании - все свалили зарубеж. И заплатит за угробленный it сектор как раз пересичное быдло, через подорожание товаров и услуг, а также из-за падения гривны по отношению к валютам.
показать весь комментарий
13.07.2021 13:01 Ответить
Ну як що погано їжджайте хлопці на кращі налоги..Чогож ви х страдаєте.. ********** ІТ сферу начаться на свої х помилках і будуть все вертать назад.. А в нас по іншому не буде.. Два фактори які завжди робили цю країну лайном 1 уроди у влади 2 народ халявщик. Все. Як що не прибрати обидві причини разом.
показать весь комментарий
13.07.2021 13:18 Ответить
Тупое чучело, вы со своим клоуном делаете из Украины страну третьего мира. Где нет места людям с мозгами
показать весь комментарий
13.07.2021 13:56 Ответить
Наявність мозгу в 90% випадків не означа наявність ума.. От як в твоєму випадку.. Мозг є а ума немає і не було і не буде. Тому ідь на х..в Польшу.. До речі чому ти досі тут а не там...? І не пи..ди що заради України.
показать весь комментарий
13.07.2021 14:18 Ответить
Ты типичный представитель идиотов сходивших на выборы по-приколу. Давай угадаю, ты до сих пор вериш, что клоун вам сделает зарплаты по $4000 вас прийдмут в ес и нато лишь потому что шут гороховый тебе по телевизору наобещал.
показать весь комментарий
13.07.2021 14:34 Ответить
)))) Ні це ти довбень можеш в це вірить Я віру шо це може зробить Тільки Петрусь або Юлька або Ляшко..а ще це може зробить ще який хер за якого ти проголосуєшь і тільки ти ..тому всім треба слухати за кого треба голосувати від тебе...Хоча я от не голсував.. Бо цю країну може підняти до висот тільки самі люди коли будуть чесно все робити .. А ти мухризник завжди буде мухрувати
показать весь комментарий
13.07.2021 14:43 Ответить
https://censor.net/ru/user/228377

А вот хер вам зебилы. Быстрее Зелупа на Ростов поедет.
https://censor.net/ua/comments/locate/3276739/0192143e-51c5-7102-97a4-3b98ffe880c9Відповісти
Мені подобається
Це тобі від муді _ ді во
показать весь комментарий
13.07.2021 14:47 Ответить
А вот хер вам зебилы. Быстрее Зелупа на Ростов поедет.
показать весь комментарий
13.07.2021 14:44 Ответить
Дибил ты и такие как ты вы шивата. У вас чуть что- сразу "валите". Зато вы навыбирали идиотов во власть и сами чухнули по Польшам на стройку батрачить, а как станет не модно то вышиванки поснимаете и снова на москву за копейки.
Поэтому умные и интелигентные люди и валят уже давно отсюда. Айтишные конторы как только раскрутились- создают ФОП-ы на кипре, в польше, мальте,гибралтаре, эстонии... Где угодно лишь бы не тут. Не хочется чтоб тупые скоробагатьки от власти и кумовья сбу пришли и отжали втупую бизнес, как это сейчас делается.
показать весь комментарий
13.07.2021 16:34 Ответить
Можно подробнее по 1-му ответу? Что страна имеет от того, что кеш зашел программистам? Вы же не вкладываете его в производство в нашей стране. Часть тратите за рубежом и не много на еду и коммуналку в Украине. Основной доход страны - это налоги. А вы все фопы.
показать весь комментарий
13.07.2021 13:43 Ответить
А чем разработка ПО отличается от производства? Ничем! Вот только ахметов продав трубы иностранцам, оставил деньги в офшоре, а it компания привезла эти деньги в Украину. Хотя тупорылому элохторату квартальных клоунов - эта схема непонятна
показать весь комментарий
13.07.2021 13:54 Ответить
Понятна.. Ти заробив 30 штук а налог заплатив 700 грн наче ти отримав мінімалку 6 кусків А компанія з якою ти заключив договір як фопівець отримала теж 30 штук а заплатила не 25 % налогу а 5 % тобто 1,5 куска замість 7,5 От вам і велич ІТ компаній. Проста мухрижництво. Одні генії не мухрижники а остальні Профффесіонали в тому числі і ІТ -шники просто хочуть круто жит і ні хера не платить..Ось і вся правда.. Бо в нас всі такі і Країна бідна бо всі халявку ******* До речі із за того що в Україні така халява і ви тут досі а не в Польщі ))) бо там халяви не має там зразу куяк і штраф в 3 чи більший за неуплату налога.. і гуляй Вася
показать весь комментарий
13.07.2021 14:32 Ответить
Давай дуй в польшу. Сортиры тебя уже заждались
показать весь комментарий
13.07.2021 14:35 Ответить
Та ну зрозуміло.. ну щож ти міг ще сказати як не це... Передбачуваний дурень це як шмаркля в на морозі - точно тільки відморозиться
показать весь комментарий
13.07.2021 14:37 Ответить
Ты вообще осознаешь что 5% налога от аждой АйТишной зарплаты это гораздо больше чем платит налогов обычный рабочий.
А сколько "обычных" людей получают зарплату в конвертах! Полностью или частично.
Учитывая что государство никуя! Не сделало в стране для того кто зарабатывает в IT индустрии, то 5% налога с айтишной зарплаты - это дофигища. Причем мы все знаем что наши налоги идут в карман дармоедам у власти. Где идеальные дороги, безопасные улицы ночью, достойные пенсии, садики и школы без взяток?
показать весь комментарий
13.07.2021 16:41 Ответить
Та ти ху..пер спершу навчись уважно читати а потім провірся у психіатра на плутаність мізків... А вж потім будеш розказувати що таке дфігіща що таке отримувати зарплатню в конвертах чому всім можна а вам великим ІТшникам не можна... ))) Ти дурень навіть не розумієш що це ні кому не можна бо це не правильно... Мало того що ви срані пупи отримуєте досить не хрінову З/П так ви щей платити не хочете налоги.. За такі дебільне мислення я б вам клавіотурним дебілам ні воду не подавав ні каналізацію не підводив ні жрать не продавав сосіть суки миш.. Ба як вас розперло ... Налоги вони платять дармоєдам у владі ..та ви сцуки хоть розумієте що налоги як раз і неможливо вкрасти а ось лівачок який ти падло і той чиновник який ви заради бабла нелегально на отках заробите оце і є те саме про що ти дебіл бітовий і кажеш і захищаєшь цю схемку .. Ви як і всі інші люди професій однакові. Без пожрать і посрать ви клавіатурні дебіли кучка мяса.

А от коли ти зрозумієш що ви без прибиральниці пусте місце а без бабульки пенсіонерки вас би взагалі не було б і тих хто споживає ваш продукт теж би н було от і платить податки треба заради іншихх ..... тоді я вибачусь і скажу що ти людина
показать весь комментарий
13.07.2021 22:50 Ответить
Коли в тебе зп буде в 4 -10 раз більше ніж у клавіатурщика, будеш ділитися? Чи "справедливість" працює лише в твою сторону?

Віником махать, чи козла забивать усю зміну - це всі уміють.
Економіку на таких рівнях не набеш, бо платять за те що потрібно, а за те що не потрібно не платять.
показать весь комментарий
14.07.2021 01:05 Ответить
От ти баран ..всі вміють не головне хто ти без них ..ось головне а без кожної провесіїї крім ваше в світі буде жопа.. а без вас все покрашиться
показать весь комментарий
14.07.2021 08:14 Ответить
Ну так де відповідь на запитання, шановний поціновувач справедливості?
Коли в тебе ЗП буде в 10 раз більша ніж в клавіатурщика, будеш ділитися кревно заробленими, чи ти так - справедливість включаєш виключно тоді, коли це вигідно тобі?
показать весь комментарий
14.07.2021 11:29 Ответить
Я плачу податки і зараз а коли буду зароблять більше то буду платити відповідно. Я відповів? А тепер цікаве питання А в чому моя вигода при цій розмові... ??? Що я можу мати якісь дивіденди кажучі що всі повинні платити податки.
показать весь комментарий
14.07.2021 11:37 Ответить
Ну так і вони платять - в чому питання?
Ти свої податки платиш за те щоб по закону тебе не могли виперти з роботи за одну хвилину, також твої податки гарантують тобі законний майже місяць відпустки, лікарняні, компенсації при звільнені чи скороченні, право працювати лише 8 годин і не хвилиною більше, інакше - підвищена ставка за понаднормову роботу, страхування у разі нещасних випадків, і так далі і таке інше.
Хочеш жити у постійному стресі - іди в іт, посивієш за 5 років та й по всьому, або жиром запливеш, чи навпаки схуднеш, будеш вставать по першому звінку серед ночі через те що десь щось "впало" і це треба негайно залатати, звільнити тебе зможуть в будь-який час і ніхто тебе не буде попереджувати "Вася, затягуй пояса - тебе скоротять". Будеш "бігти щоб залишатися на місці" тобто з року в рік забивати собі мізки інформацією яка втратить актуальність за рік-два, а як не хочеш - на вихід.

Так що за шо ті красноглазіки мають платити гроші? За повну відсутність таких же прав як і в тебе?
Де ти був, коли інженер-програміст на заводі отримував 3000 грн, наладчик чпу 6000, і стільки ж алкан-слюсар?
Сиди на своєму заводіку з виробництва причепів, чи якихось задрипаних богданів і не відсвічуй - кожному по заслугах його.
показать весь комментарий
14.07.2021 17:10 Ответить
Диви за руками
Ти - працівник трубопрокатного заводу, зп твоя буде десь в районі 15000 грн "брудними"
Валєрчік - працівник галєри чи прямий контрактор з зп 2000 грн

З 15000 грн ти сплачуєш десь 18% пдфо + 1.5 вз = 15000 * 0.195 = 2925 грн/міс

Валєрчік з 2000 доларів за курсом 27 грн/дол, при ставці 5% ЄП сплачує = 2000 * 27 * 0.05 = 2700 грн/міс

Різниця між тобою і Валєрчиком така - 225грн. Але є одне але : в нас є ще й прихований податок у формі ПДВ 20% який і ти, і валєрчік сплачують за кожну покупку.

Вгадай хто сплатить більше по ПДВ, тобто за кожну покупку - ти, чи валєра?
Звісно що є ще й податок під назвою ЄСВ - єдиний соціальний внесок.
За тебе платять 22% від зарплатні, а валєрік лише ~22% від мінімалки - і от тут може ще й можна торохтіть про несправедливість, особисто я вважаю що було б справедливо сплачувати просто мінімальну пенсію раз на місяць.

Різниця між вами двома у тому що тебе доять як козла, тобто ти не маєш опції "не башлять шалені гроші зараз, заради обіцянок про забезпечену(звісно що ні) старість", а валєрік, якщо не ідіот, буде потихеньку скирдувати на якусь однушку-двушку яку буде здавати в старості заради прибавки до пенсії, в тебе ж вона "буде *******, мамай клянусь!".

І це ще добре якщо "ти" справді працюєш на металопрокатному заводі який ну типу продає свою продукцію за кордон за валюту, тобто зміцнює гривню через експорт продукції з не надто великою доданою вартістю - а от якщо ти працюєш на умовному "ЛАЗ"і?
Куди наші "Богдан"и та КрАЗи експортуються? А нікуди! І прибутки таких підприємств базуються виключно на внутрішньому ринку, тобто аж ніяк не зміцнюють економіку, яка вже років 30 як "ринкова". Тож абикнавенна людина яка створює продукт який не купляють за кордоном, по суті своїй нічого не генерує - валюта "звідтіля" не завозиться, а це значить що ви просто кілішуєте бабосік який хтось заводить з-за кордону.

А щодо справедливості, так то таке - раніше, не те що в столиці, по живих містах, якийсь сварщик не найвищої категорії міг заробляти такі ж самі гроші, це вже не кажучи про всяких "нєфтяніков" і "газовіков", це не айтішніки багатії, а просто лавочка прикрилася, і проїдати-просирати гроші з закордонних позик стало набагато важче.
показать весь комментарий
13.07.2021 19:59 Ответить
Так ще один з мізковою плутаністю я все розумію і суть твоєї балаканий і твоє срани іство ображеного і несправидливо обкладеного податками хоча я б сказав що тебе не податком обклали а ти сам себе гівном обклав.. Ну та фіг зним.. Ти скажи хворий на мізкову плутаність так валерчик скільки отримує зп 2000грн чи доларів а може ти поплутав і він отримує в хуйлокарбованцях хоча всі такі як ти і валерчік отримуєте зп в смертях і злиднях інших переведені в в гроші в спів відношені один урод такий як ти к року злиденів бабусі чи хворої дитини.. Пішли всі срані ІТшники....баблолуби. Тепер хоч раз коли один з вашого брата буде в мене просити допомогти обдеру як зажравшагося баригу ще й мордяку на трескаю
показать весь комментарий
13.07.2021 23:03 Ответить
Ну так в чому проблема? Доведено що держава отримує порівну(насправді ні - ітшник приносить куди більше) і з першого, і з другого.

Я навіть не чув за таких дебілів, щоб замість програмувати за долари, вони програмували за рубліки, а от про будівельників, нєфтяніків, автослюсарів, електриків, зварювальників - за тих чув. І в маскву їздять, і в пітєр, і на сєвєра. А щоб програміст їхав за порєбрік, такого не чув.
Тож це доволі спірне питання, хто може працювати на ворога.

Коли діти ітшників хворіли, чи бабусі їх помирали до 2014 року, як там "рабочій класс" з тодішніми зарплатами під 2000 баксів їм допомагав? Лайком та рєпостом?
Тобто це ок коли після трьох років бурси людина "заробляє" більше руками, аніж інженери після 6? Можливо це нормальна картина для бидла, але не для країни що має розвиватися.

Збирай пляшки, комуністе.
показать весь комментарий
14.07.2021 00:49 Ответить
не совсем так. Чтобы вывести в офшоры нужно продать сначала своей офшорной компании по минимальной цене, а затем уже эта офшорная компания продает иностранцу по рыночной цене.
Отец
-Петка ты почему тройку получил?
Петька
-А Васька вообще двойку схватил.
Ваше сравнение аналогично такой попытке найти более негативный пример, тем самым пытаясь обелить себя.
показать весь комментарий
13.07.2021 14:45 Ответить
да да да, охметов хороший, мы поняли, зеленский у него на верёвке ...
показать весь комментарий
13.07.2021 14:00 Ответить
Я балдію, нарешті навіть оця аполітична, жлобська, частина суспільства публічно визнала що обісралась з Зеленським.А їм повірила дуже велика частина молоді, айтішніки вони ж інтелектуали, вони не помилятяються! А той фоктор, що айтішники можуть бути звичайними жлобами, чомусь не взяли до уваги. О, я пам"ятаю як Зеленський ходив до них і що обіцяв, "ФОПы это хорошо, 8% это хорошо..., а лучше 6%". Так він підтримав систему, по якій айтішники ухилялись від оподаткування. П.С. Нехай спробують, як у Росії, звернуться до Зеленського, стоячи на колінах, і пробекають своє "нижайшее" прохання!
показать весь комментарий
13.07.2021 13:29 Ответить
73% это они ?
показать весь комментарий
13.07.2021 14:01 Ответить
Ой давай без этой фигни. Напомню, что еще при Порохе хотели под другим предлогом поднять единый налог айтишникам до 10% и удвоить ЕСВ, да то ли не прокатило, то ли не успели.
показать весь комментарий
13.07.2021 15:51 Ответить
30 человек представляют только СЕБЯ ЛЮБИМЫХ!
показать весь комментарий
13.07.2021 15:48 Ответить
 
 