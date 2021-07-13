Театральную площадь и фасад Национальной оперы в Киеве отремонтируют до Дня Независимости. ФОТОрепортаж
Полностью обновленную Театральную площадь перед домом Национальной оперы в Киеве открою до Дня Независимости.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщает "Большая стройка"
Отмечается, что также будет отремонтирован фасад оперы.
"В последние годы мы очень активно работаем в Киеве - восстановили крупнейшие столичные магистрали - проспекты Дружбы Народов, Заболотного, Бандеры и другие дороги. Давно хотели сделать киевлянам подарок. Нам кажется, восстановление Театральной площади с радостью воспримут как киевляне, так и многочисленные гости города", - комментирует генеральный директор "Автомагистраль-Юг" Николай Тимофеев.
Кроме того, в ходе ремонта в рамках президентской программы "Большая стройка" полностью заменят гранитные плиты и восстановят бетонную основу.
Отмечается, что при строительстве Театральной площади 30 лет назад не сделали систему полива зеленых зон. Поэтому для полива на площадь постоянно заезжал грузовик с цистерной, однако покрытие не было рассчитано под его вес.
Также зимой гранитное покрытие портила снегоуборочная техника, основание разрушалось в результате агрессивного воздействия соли, которой обрабатывают гололед.
Проект реконструкции предусматривает установку системы полива зеленых зон, полную замену электросетей и реконструкцию опор фонарей, гидроизоляцию цокольного этажа оперы и покраску фасада здания. На лестнице, парапетах и прилегающей к театру территории положат новые гранитные плиты.
Ранее координатор "Большой стройки", заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко сообщал, что ко Дню независимости в Киеве откроют новый урбан-парк на территории ВДНГ. Парк, который создают в рамках инфраструктурной программы президента Владимира Зеленского, будет иметь десятки оборудованных площадок для занятий различными видами спорта.
