С погибшим от пули российского снайпера воином 24-й ОМБр Владимиром Яськивым простятся завтра на Тернопольщине. ФОТО
Завтра, 14 июля, в поселке городского типа Большие Борки Тернопольского района Тернопольской области состоится церемония прощания с Владимиром Богдановичем Яськивым, 29.07.1977 года рождения, старшим солдатом, старшим стрелком 1-го отделения 1-го взвода 1-й роты 1-го батальона 24-й отдельной механизированной бригады, который погиб 9 июля вблизи города Золотое Северодонецкого района Луганской области в результате смертельного пулевого ранения, нанесенного российским снайпером.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
График церемонии прощания:
- в 10.00 чин похорон в церкви святой великомученицы Параскевы Пятницы;
- 11.00 церемония прощания возле памятника Т.Шевченко в центральной части пгт Большие Борки.
По завершению прощания тело погибшего военнослужащего похоронят на местном кладбище.
У него осталась мать.
