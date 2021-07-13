Строительство реабилитационного корпуса для ветеранов АТО/ООС завершается в Святогорске, - ОГА. ФОТОрепортаж

Строительство нового отделения физической и реабилитационной медицины на территории КНП "Областной госпиталь для ветеранов войны г. Святогорска" завершаются.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Донецкой ОГА, ремонтные работы корпуса почти закончили, сейчас проходят пусконаладочные работы по подведению коммуникаций.

Отмечается, что после строительства в рамках президентской программы "Большая стройка" отделение получит новейшее оборудование, необходимое для качественной реабилитации и спасения жизней пациентов. На закупку аппаратуры из бюджета выделили более 34 млн грн.

"Это разнообразные тренажеры, в том числе тренажеры, которые будут работать и в бассейне, диагностическое оборудование, магнитно-резонансный томограф. Ультразвуковая диагностика будет проводиться на современном оборудовании, а также рентген-служба, лабораторные исследования", - рассказал директор департамента здравоохранения ОГА Владимир Колесник.

Сейчас специалистов готовят к работе с оборудованием.

В медицинском учреждении 180 коек, а приоритетным направлением деятельности станет реабилитация участников АТО/ООС.

Кроме того, в отделении будут работать реабилитологи, массажисты и психоаналитики.

Напомним, заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко ранее сообщил, что в 2021 году по всей Украине планируют создать 177 современных приемных отделений больниц.

