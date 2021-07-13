РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4242 посетителя онлайн
Новости Фото
2 372 10

Строительство реабилитационного корпуса для ветеранов АТО/ООС завершается в Святогорске, - ОГА. ФОТОрепортаж

Строительство нового отделения физической и реабилитационной медицины на территории КНП "Областной госпиталь для ветеранов войны г. Святогорска" завершаются.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Донецкой ОГА, ремонтные работы корпуса почти закончили, сейчас проходят пусконаладочные работы по подведению коммуникаций.

Отмечается, что после строительства в рамках президентской программы "Большая стройка" отделение получит новейшее оборудование, необходимое для качественной реабилитации и спасения жизней пациентов. На закупку аппаратуры из бюджета выделили более 34 млн грн.

"Это разнообразные тренажеры, в том числе тренажеры, которые будут работать и в бассейне, диагностическое оборудование, магнитно-резонансный томограф. Ультразвуковая диагностика будет проводиться на современном оборудовании, а также рентген-служба, лабораторные исследования", - рассказал директор департамента здравоохранения ОГА Владимир Колесник.

Сейчас специалистов готовят к работе с оборудованием. 

В медицинском учреждении 180 коек, а приоритетным направлением деятельности станет реабилитация участников АТО/ООС.

Кроме того, в отделении будут работать реабилитологи, массажисты и психоаналитики.

Напомним, заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко ранее сообщил, что в 2021 году по всей Украине планируют создать 177 современных приемных отделений больниц.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Театральную площадь и фасад Национальной оперы в Киеве отремонтируют до Дня Независимости. ФОТОрепортаж

Строительство реабилитационного корпуса для ветеранов АТО/ООС завершается в Святогорске, - ОГА 01
Строительство реабилитационного корпуса для ветеранов АТО/ООС завершается в Святогорске, - ОГА 02
Строительство реабилитационного корпуса для ветеранов АТО/ООС завершается в Святогорске, - ОГА 03

Автор: 

ОГА (2397) Донецкая область (10583) Большая стройка (728)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+3
Не був Святогірськ окупованим.
показать весь комментарий
13.07.2021 15:02 Ответить
+2
Именно оттуда начиналась оккупация Донбасса. Там собиралось и хранилось оружие, там же под видом монахов жили кацапы, которые начали со Славянска
показать весь комментарий
13.07.2021 15:49 Ответить
+1
Здорово то, что Святогорск это освобожденная от сепаров территория Украины. Парни освобождали эту землю, парни теперь отдыхают и получают лечение на этой земле. Своей земле.
показать весь комментарий
13.07.2021 14:51 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
На 8 году войны ... Ну в общем приятно что хоть это делают.
показать весь комментарий
13.07.2021 14:48 Ответить
75 км від фронту.
Треба було ще в Світлодарську побудувати.
показать весь комментарий
13.07.2021 14:50 Ответить
Ці люди фронту не бояться.
показать весь комментарий
13.07.2021 14:52 Ответить
Це безспірно.
Але я не про те.
показать весь комментарий
13.07.2021 14:59 Ответить
Здорово то, что Святогорск это освобожденная от сепаров территория Украины. Парни освобождали эту землю, парни теперь отдыхают и получают лечение на этой земле. Своей земле.
показать весь комментарий
13.07.2021 14:51 Ответить
Не був Святогірськ окупованим.
показать весь комментарий
13.07.2021 15:02 Ответить
был.https://www.bbc.com/ukrainian/politics/2014/04/140423_ato_svyatogirsk_freed_dt
показать весь комментарий
13.07.2021 15:15 Ответить
Да, чуть-чуть сепарня не дошла. Но это, *****, так близко!
показать весь комментарий
13.07.2021 15:10 Ответить
сепарский город. "лечить" наших воинов будут люди бегавшие на референдум.другого места не нашли?
показать весь комментарий
13.07.2021 15:14 Ответить
Именно оттуда начиналась оккупация Донбасса. Там собиралось и хранилось оружие, там же под видом монахов жили кацапы, которые начали со Славянска
показать весь комментарий
13.07.2021 15:49 Ответить
 
 