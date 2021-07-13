РУС
Начальницу службы по делам детей Хмельницкой ОГА поймали на взятке $5000, - Офис Генпрокурора. ФОТОрепортаж

Хмельницкая чиновница требовала и получила взятку за содействие в усыновлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора, под процессуальным руководством Хмельницкой областной прокуратуры начальника Службы по делам детей Хмельницкой областной государственной администрации разоблачили на вымогательстве и получении неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства (ч. 3 ст. 369-2 УК Украины).

"По данным следствия, за содействие в принятии решения об усыновлении малолетнего ребенка чиновник требовала 5 тыс. долларов США. Правоохранители задержали ее в порядке ст. 208 УПК Украины после получения средств. В настоящее время проводятся первоочередные, неотложные следственные действия, направленные на сбор и фиксацию доказательств. Решается вопрос о сообщение задержанной о подозрении", - уточняется в сообщении.

Отмечается, что досудебное расследование осуществляют следователи Главного управления Национальной полиции в Хмельницкой области, а помогают им в этом сотрудники Управления стратегических расследований в Хмельницкой области ДСР Нацполиции Украины.

Двое следователей полиции задержаны на взятке 3 тыс. долл. на Кировоградщине, - ГБР. ФОТО

В прокуратуре также напоминают, что в соответствии со ст. 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным, пока обратное не будет доказано в законном порядке и установлено ​​обвинительным приговором суда.

Начальницу службы по делам детей Хмельницкой ОГА поймали на взятке $5000, - Офис Генпрокурора 01
Начальницу службы по делам детей Хмельницкой ОГА поймали на взятке $5000, - Офис Генпрокурора 02
Начальницу службы по делам детей Хмельницкой ОГА поймали на взятке $5000, - Офис Генпрокурора 03

Задержан экс-прокурор ГПУ Матюшко, который полгода скрывался от исполнения приговора - 2 года тюрьмы за взятку, - САП

Автор: 

взятка (6219) усыновление (75) Хмельницький (481) Офис Генпрокурора (2606) Хмельницкая область (991)
Топ комментарии
+5
Начальницу службы по делам детей Хмельницкой ОГА поймали на взятке $5000, - Офис Генпрокурора - Цензор.НЕТ 4996
показать весь комментарий
13.07.2021 15:32 Ответить
+3
эти ОГА давно надо распустить!!!
показать весь комментарий
13.07.2021 15:35 Ответить
+3
хоть паржьом!
показать весь комментарий
13.07.2021 15:37 Ответить
ХУЖЄ НЄ БУДЄТ!
показать весь комментарий
13.07.2021 15:30 Ответить
ХУЖЭНЭКУДА.....
показать весь комментарий
13.07.2021 15:34 Ответить
хоть паржьом!
показать весь комментарий
13.07.2021 15:37 Ответить
Начальницу службы по делам детей Хмельницкой ОГА поймали на взятке $5000, - Офис Генпрокурора - Цензор.НЕТ 4996
показать весь комментарий
13.07.2021 15:32 Ответить
топ-коррупция она такая.... по детдомам прячится.....
показать весь комментарий
13.07.2021 15:33 Ответить
А интересно за что ей на такой неопределенной должности давали взятку?Разве что участвует в синдикате по продаже детей и просто получила свою долю.Но правооранительным органам об синдикате и думать запрещено.
показать весь комментарий
13.07.2021 15:35 Ответить
должность ни о чем..видать присосалась к схеме усыновлений, шо вой подымать не будет....
показать весь комментарий
13.07.2021 15:37 Ответить
эти ОГА давно надо распустить!!!
показать весь комментарий
13.07.2021 15:35 Ответить
Организовани Групировки А.................
показать весь комментарий
13.07.2021 15:39 Ответить
мне бк то дал ...хотя бы взятку..хотя бы салом или мылом... я б даже гитлеровцам сдался..
показать весь комментарий
13.07.2021 15:37 Ответить
в жопу тебе точно дадут...
показать весь комментарий
13.07.2021 15:42 Ответить
с тебя презики
показать весь комментарий
13.07.2021 15:54 Ответить
Нам в 90-стые часть зарплаты выдали дрожжами,знаете какие пухлые и довольные крысы шлялись по предприятию.Дрожжи то выдали а про сахар забыли.
показать весь комментарий
13.07.2021 15:44 Ответить
еще веникам венками и макаронами)
показать весь комментарий
13.07.2021 15:54 Ответить
Детишкам на молочишко...
показать весь комментарий
13.07.2021 15:46 Ответить
- А. ведь, - думала хабалка, - все так хорошо начиналось...
Теперь посодют тебя, а ты не воруй!(с)
показать весь комментарий
13.07.2021 15:50 Ответить
Своим детишкам нужнее. Вилла в Маями сама себя не построит.
показать весь комментарий
13.07.2021 15:52 Ответить
Виллу в Маями даже америкос себе не позволит кроме бедных депутатов нищенских стран Украины и мокшандии,а чтобы не платить за землю они покупают себе яхты правда небольшие размером с Титаник.
показать весь комментарий
13.07.2021 15:59 Ответить
"..не можем даже понять, что именно имеет в виду Байден, когда говорит, что у нас есть огромные проблемы с коррупцией ...."
показать весь комментарий
13.07.2021 15:52 Ответить
У них возможно и есть а у нас просто нету места для справедливости а это значит что и корупции нету так как некому официально признать ее существование.
показать весь комментарий
13.07.2021 16:02 Ответить
Херачит не по ДЕТСКИ
показать весь комментарий
13.07.2021 16:14 Ответить
Нах вони там всі сидять ті чіновніки?
Де государство в смартфонє?
показать весь комментарий
13.07.2021 17:27 Ответить
Ай-ай-ай🤔🧐😁 А шо ж так скромно, не назвали фамилию начальницы Магур Нины Яванавны🤔🧐😁 Эта хрипотливая засранка всю жизнь просидела на этой должности, мозоли натерла на рученьках, аки грецкие орехи, - все бабки считала не отходя от руководящего кресла😅😂🤣 А теперь не мешало бы показать ее скромную хатынку, нажитую непосильным трудом😁 А такие речи правильные толкала, кстати, почему не на пенсии мочалка драная, ей уже 60 стукнуло, - видать таки "в кадрах решают все"... за определенную плату😝😝😝😝🤪😜 У-у-у, торговка людьми, - ґаньба скотиняці 😝😝😝😝😝😝🤪😜
показать весь комментарий
13.07.2021 18:04 Ответить
https://declarations.com.ua/declaration/vulyk_6_69
показать весь комментарий
13.07.2021 18:25 Ответить
 
 