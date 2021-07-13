Начальницу службы по делам детей Хмельницкой ОГА поймали на взятке $5000, - Офис Генпрокурора. ФОТОрепортаж

Хмельницкая чиновница требовала и получила взятку за содействие в усыновлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора, под процессуальным руководством Хмельницкой областной прокуратуры начальника Службы по делам детей Хмельницкой областной государственной администрации разоблачили на вымогательстве и получении неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства (ч. 3 ст. 369-2 УК Украины).

"По данным следствия, за содействие в принятии решения об усыновлении малолетнего ребенка чиновник требовала 5 тыс. долларов США. Правоохранители задержали ее в порядке ст. 208 УПК Украины после получения средств. В настоящее время проводятся первоочередные, неотложные следственные действия, направленные на сбор и фиксацию доказательств. Решается вопрос о сообщение задержанной о подозрении", - уточняется в сообщении.

Отмечается, что досудебное расследование осуществляют следователи Главного управления Национальной полиции в Хмельницкой области, а помогают им в этом сотрудники Управления стратегических расследований в Хмельницкой области ДСР Нацполиции Украины.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Двое следователей полиции задержаны на взятке 3 тыс. долл. на Кировоградщине, - ГБР. ФОТО

В прокуратуре также напоминают, что в соответствии со ст. 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным, пока обратное не будет доказано в законном порядке и установлено ​​обвинительным приговором суда.







Читайте на "Цензор.НЕТ": Задержан экс-прокурор ГПУ Матюшко, который полгода скрывался от исполнения приговора - 2 года тюрьмы за взятку, - САП