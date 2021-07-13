"Более 300 правоохранителей, 65 единиц спецтехники и 5 вертолетов", - масштабные учения МВД состоялись на Ривненщине. ФОТОрепортаж

Сегодня, 13 июля, в с. Городище Ривненского района, состоялись тактико-специальные учения подразделений МВД - спасателей, полицейских, гвардейцев и пограничников.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Департаменте коммуникации МВД Украины.

Министр внутренних дел Арсен Аваков отметил, что такие учения позволяют нарабатывать компетентность в самых сложных ситуациях.

"Безопасность народа требует тонуса всех подразделений МВД. Сегодняшние комплексные учения, в которых принимали участие 300 человек, показали слаженность действий личного состава в ликвидации любых чрезвычайных ситуаций. Когда приходит беда, мы должны быть готовы", - отметил Аваков.

По словам министра внутренних дел, такого рода учения уже проводились в июне в Сумской и Харьковской областях. Осенью планируются еще одни специальные тренировки.

"Спасибо всем специалистам, которые привлекались. Наша философия такова - все службы должны быть готовы к взаимодействию при ситуациях, которые возникают в жизни ", - сказал Аваков.

В свою очередь глава ГСЧС Николай Чечеткин отметил, что и МВД, и европейские партнеры большое внимание обращают на вопросы взаимодействия между ведомствами.

"У каждого подразделения системы МВД есть своя специфика и методика работы и важно уметь совместно работать во время преодоления разного рода опасностей. Одноплановых ситуаций пока становится все меньше, они - комплексные и требуют привлечения всех служб. Не останавливаемся на достигнутом, совершенствуемся и держим планку, которую мы задали", - сказал Чечеткин.

Правоохранители отработали несколько учебных вопросов, а именно:

- устранение результатов катастрофы воздушного судна, десантирования парашютистов и аэромедицинскую эвакуацию;

- преодоление последствий ДТП с последующим пожаром и взрывом на территории АЗС;

- проведение спецоперации по задержанию особо опасных вооруженных преступников;

- ликвидация утечки аммиака из железнодорожной цистерны в результате ДТП на железнодорожном переезде;

- деблокирование пострадавших при ликвидации ДТП.















В рамках учений государственные награды за безупречную службу и добросовестное выполнение служебных обязанностей получили лучшие работники системы МВД.