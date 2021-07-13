Российские террористы обстреляли из артсистем и минометов частный сектор с. Тарамчук, - ОТГ "Схід". ФОТОрепортаж
Российско-оккупационные войска обстреляли гражданскую инфраструктуру с. Тарамчук - под обстрел попал частный сектор.
Оккупанты стреляли из запрещенных минскими договоренностями артиллерийских систем и минометов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОТГ "Схід".
Подчеркивается, что в результате обстрела пострадали несколько частных домов местных жителей, а также трансформаторная подстанция. Минами и снарядами повреждены близлежащие домохозяйства.
"К счастью, никто из мирных жителей не пострадал", - подчеркивают в ОТГ "Схід".
О нарушении режима прекращения огня украинская сторона СЦКК проинформировала СММ ОБСЕ.
