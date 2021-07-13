РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4242 посетителя онлайн
Новости Фото Агрессия России против Украины
1 928 1

Российские террористы обстреляли из артсистем и минометов частный сектор с. Тарамчук, - ОТГ "Схід". ФОТОрепортаж

Российско-оккупационные войска обстреляли гражданскую инфраструктуру с. Тарамчук - под обстрел попал частный сектор.

Оккупанты стреляли из запрещенных минскими договоренностями артиллерийских систем и минометов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОТГ "Схід".

Подчеркивается, что в результате обстрела пострадали несколько частных домов местных жителей, а также трансформаторная подстанция. Минами и снарядами повреждены близлежащие домохозяйства.

"К счастью, никто из мирных жителей не пострадал", - подчеркивают в ОТГ "Схід".

Российские террористы обстреляли из артсистем и минометов частный сектор с. Тарамчук, - ОТГ Схід 01
Российские террористы обстреляли из артсистем и минометов частный сектор с. Тарамчук, - ОТГ Схід 02
Российские террористы обстреляли из артсистем и минометов частный сектор с. Тарамчук, - ОТГ Схід 03
Российские террористы обстреляли из артсистем и минометов частный сектор с. Тарамчук, - ОТГ Схід 04
Российские террористы обстреляли из артсистем и минометов частный сектор с. Тарамчук, - ОТГ Схід 05
Российские террористы обстреляли из артсистем и минометов частный сектор с. Тарамчук, - ОТГ Схід 06

Читайте также: Войска РФ с начала суток 5 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, потерь нет, - Минобороны

О нарушении режима прекращения огня украинская сторона СЦКК проинформировала СММ ОБСЕ.

Автор: 

агрессия (1705) боевик (16779) обстрел (29146) операция Объединенных сил (6766)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
За період херування лідора, жодного окупанта не було вбито нашими снайперами. ЖОДНОГО!!! Земоніка береже своїх…

хужє не будєт!
показать весь комментарий
13.07.2021 16:27 Ответить
 
 