Раненого в Новоград-Волынском 9-летнего мальчика вертолетом доставили в Киев. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

13 июля с помощью вертолета системы авиационной безопасности МВД 9-летнего жителя Новоград-Волынского с тяжелым огнестрельным ранением транспортировали в столицу. Борьбу за его жизнь продолжат медики Национальной детской специализированной больницы МОЗ Украины "ОХМАТДЕТ".

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Отделе коммуникации полиции Житомирской области.

Около 12:30 в Новоград-Волынском медицинский реанимобиль экстренной медицинской помощи доставил раненого 9-летнего мальчика на стадион "Авангард", где приземлился вертолет специального авиационного отряда ГСЧС Украины.

Экипаж спасателей сегодня как раз принимал участие в тактико-специальных учениях в Ривненской области, поэтому максимально быстро прибыл в Житомирский регион.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мальчику выстрелили в спину в Новоград-Волынском: полиция подозревает знакомого отца ребенка

Ребенка и двух врачей-анестезиологов для сопровождения переместили на борт вертолета. Теперь мальчик будет под опекой медиков Национальной детской специализированной больницы МОЗ Украины "ОХМАТДЕТ".

Также читайте: Военнослужащему, выстрелившему в ребенка в Новоград-Волынском, сообщено о подозрении: мальчик в больнице без сознания, - прокуратура

"Это именно тот экстренный случай, когда ради спасения ребенка подняты все силы, средства и возможности Министерства внутренних дел. Мы сделали все от нас зависящее, чтобы помочь спасти ребенка", - отметил начальник ГУНП в Житомирской области Юрий Олийнык.

Как сообщалось, 12 июля в больницу Новограда-Волынского доставили 9-летнего мальчика со сквозным огнестрельным ранением спины. Раненого мальчика в тяжелом состоянии сразу госпитализировали в реанимационное отделение, где медики оказывают необходимую помощь.

Полицейские выяснили, что ранили ребенка у него дома. Также установлено, что к стрельбе причастен житель Киева, военнослужащий, знакомый отца, который приехал накануне.

ребёнку полного выздоровления...
13.07.2021 18:03 Ответить
Шкода дитятка.
13.07.2021 20:49 Ответить
 
 