Раненого в Новоград-Волынском 9-летнего мальчика вертолетом доставили в Киев. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

13 июля с помощью вертолета системы авиационной безопасности МВД 9-летнего жителя Новоград-Волынского с тяжелым огнестрельным ранением транспортировали в столицу. Борьбу за его жизнь продолжат медики Национальной детской специализированной больницы МОЗ Украины "ОХМАТДЕТ".

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Отделе коммуникации полиции Житомирской области.

Около 12:30 в Новоград-Волынском медицинский реанимобиль экстренной медицинской помощи доставил раненого 9-летнего мальчика на стадион "Авангард", где приземлился вертолет специального авиационного отряда ГСЧС Украины.

Экипаж спасателей сегодня как раз принимал участие в тактико-специальных учениях в Ривненской области, поэтому максимально быстро прибыл в Житомирский регион.

Ребенка и двух врачей-анестезиологов для сопровождения переместили на борт вертолета. Теперь мальчик будет под опекой медиков Национальной детской специализированной больницы МОЗ Украины "ОХМАТДЕТ".













"Это именно тот экстренный случай, когда ради спасения ребенка подняты все силы, средства и возможности Министерства внутренних дел. Мы сделали все от нас зависящее, чтобы помочь спасти ребенка", - отметил начальник ГУНП в Житомирской области Юрий Олийнык.

Как сообщалось, 12 июля в больницу Новограда-Волынского доставили 9-летнего мальчика со сквозным огнестрельным ранением спины. Раненого мальчика в тяжелом состоянии сразу госпитализировали в реанимационное отделение, где медики оказывают необходимую помощь.

Полицейские выяснили, что ранили ребенка у него дома. Также установлено, что к стрельбе причастен житель Киева, военнослужащий, знакомый отца, который приехал накануне.