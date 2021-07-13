РУС
Возле Офиса Зеленского протестовали против ареста генерала Павловского и почтили память морпеха Журавля. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве возле Офиса Президента прошла акция "Суд ЗеЛинча?!". Собравшиеся протестовали против ареста генерала Игоря Павловского и экс-директора завода "Кузня на Рыбальском" Шандры.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Участники акции почтили память морского пехотинца Ярослава Журавля, который погиб в этот день год назад.

Фото и видео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Сцикуняра ти наркоманська, Журавля тобі не пробачимо!

13.07.2021 20:48 Ответить
13.07.2021 20:54 Ответить
13.07.2021 20:59 Ответить
Сцикуняра ти наркоманська, Журавля тобі не пробачимо!

13.07.2021 20:48 Ответить
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЮ
13.07.2021 21:07 Ответить
13.07.2021 20:54 Ответить
Тим часом найвеличніший в ОП.

13.07.2021 20:56 Ответить
13.07.2021 20:59 Ответить
Свиня народу. Скорочено - СН:

13.07.2021 20:59 Ответить
Ему пох, нажрется кокса и витает в облоках
13.07.2021 21:06 Ответить
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=931072974399393&id=100024900961067

13.07.2021 21:08 Ответить
думаю овощ шаз завидует бубаноиду...при таком уровне протеста овощ бы покинул пост только от старости...
13.07.2021 21:09 Ответить
"Свині народу" (СН), освіжити вам пам'ять?

13.07.2021 21:12 Ответить
13.07.2021 21:20 Ответить
13.07.2021 21:29 Ответить
Дивиться вся ця зелена жидо-кацапська гнидота на ці "акції протесту" і голосно регоче.Ця мразота не розуміє слів.Вони їм тупо до сраки.
З ворогами і зрадниками не розмовляють.Їх знищують.
13.07.2021 21:27 Ответить
13.07.2021 21:45 Ответить
А хто вбив сержанта Журавля?
13.07.2021 23:04 Ответить
Ти за Зе голосував ?
14.07.2021 20:32 Ответить
Хто вбив сержанта Журавля?
14.07.2021 20:35 Ответить
Новинский обанкротил Николаевский судостроительный завод, ему нечего, Порох пытается что то строить, ему статья. Зелохи где логика?
13.07.2021 22:18 Ответить
Протести,протести...Пан ЗЕ щось і не чухається. Подивимось,що буде на "Тарифному протесті".
14.07.2021 00:57 Ответить
о, ботоферму выгнали на протест. ну ещё парочку крепостных с ленинской кузни.
этого бедного старика Журавля ещё науськивают.
14.07.2021 02:15 Ответить
чего уж там... протестуйте, а заодно и мебель выносите... она не нужна...
14.07.2021 05:31 Ответить
 
 