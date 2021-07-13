Возле Офиса Зеленского протестовали против ареста генерала Павловского и почтили память морпеха Журавля. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве возле Офиса Президента прошла акция "Суд ЗеЛинча?!". Собравшиеся протестовали против ареста генерала Игоря Павловского и экс-директора завода "Кузня на Рыбальском" Шандры.

Участники акции почтили память морского пехотинца Ярослава Журавля, который погиб в этот день год назад.

Фото и видео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ