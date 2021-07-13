Российский военный корабль имитировал поломку, чтобы подойти поближе к участникам Sea Breeze. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Корабль ВМС РФ "Павел Державин" использовал сигнал "судно без возможности управления". Но когда наши моряки по рации спросили, что случилось, россияне ответили, что у них все в порядке, и они ожидают "распоряжения сверху".

Об этом сообщает Госпогранслужба, информирует Цензор.НЕТ.

"Патрульный корабль ЧФ РФ "Павел Державин", чтобы оправдать свое пребывание в точке наблюдения за иностранными военными кораблями в непосредственной близости к территориальному морю Украины, использовал сигнал "судно без возможности руководствоваться" (два шара один над другим). Но на запрос украинских пограничников, нужна ли помощь, "вежливые люди" признали, что поломки у корабля нет и сослались на ожидания распоряжение "сверху"", - сказано в сообщении Госпогранслужбы.

Читайте: Учения "Sea Breeze-2021". официально завершились в Одессе

Украинские пограничники отметили, что россияне близко подходили к кораблям Морской охраны Госпогранслужбы и сопровождали международные тактические группы с кораблями стран НАТО. Особенно они беспокоились, когда участники Sea Breeze подходили в района газоконденсатных месторождений в Черном море.

"У кораблей страны-агрессора немедленно возникали угрожающие нотки в сообщениях по открытым каналам международной морской безопасности: районы объявлялись закрытыми по несуществующим сообщениям, курс движения кораблей объявлялся опасным, раздавались требования немедленно изменить курс и покинуть район месторождений", - сказано в сообщении.

Также читайте: Украина - ключевой партнер в Черноморском регионе, - временный поверенный США Квин. ВИДЕО

Несмотря на это, план учений был выполнен в полном объеме.

"Международные тактические группы кораблей благополучно вернулись в пункты базирования, а северные соседи на почтительной дистанции только пристально смотрели вслед", - подытожили в Госпогранслужбе.













