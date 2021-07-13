РУС
Российский военный корабль имитировал поломку, чтобы подойти поближе к участникам Sea Breeze. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Корабль ВМС РФ "Павел Державин" использовал сигнал "судно без возможности управления". Но когда наши моряки по рации спросили, что случилось, россияне ответили, что у них все в порядке, и они ожидают "распоряжения сверху".

Об этом сообщает Госпогранслужба, информирует Цензор.НЕТ.

"Патрульный корабль ЧФ РФ "Павел Державин", чтобы оправдать свое пребывание в точке наблюдения за иностранными военными кораблями в непосредственной близости к территориальному морю Украины, использовал сигнал "судно без возможности руководствоваться" (два шара один над другим). Но на запрос украинских пограничников, нужна ли помощь, "вежливые люди" признали, что поломки у корабля нет и сослались на ожидания распоряжение "сверху"", - сказано в сообщении Госпогранслужбы.

Читайте: Учения "Sea Breeze-2021". официально завершились в Одессе

Украинские пограничники отметили, что россияне близко подходили к кораблям Морской охраны Госпогранслужбы и сопровождали международные тактические группы с кораблями стран НАТО. Особенно они беспокоились, когда участники Sea Breeze подходили в района газоконденсатных месторождений в Черном море.

"У кораблей страны-агрессора немедленно возникали угрожающие нотки в сообщениях по открытым каналам международной морской безопасности: районы объявлялись закрытыми по несуществующим сообщениям, курс движения кораблей объявлялся опасным, раздавались требования немедленно изменить курс и покинуть район месторождений", - сказано в сообщении.

Также читайте: Украина - ключевой партнер в Черноморском регионе, - временный поверенный США Квин. ВИДЕО

Несмотря на это, план учений был выполнен в полном объеме.

"Международные тактические группы кораблей благополучно вернулись в пункты базирования, а северные соседи на почтительной дистанции только пристально смотрели вслед", - подытожили в Госпогранслужбе.

Российский военный корабль имитировал поломку, чтобы подойти поближе к участникам Sea Breeze 01
Российский военный корабль имитировал поломку, чтобы подойти поближе к участникам Sea Breeze 02
Российский военный корабль имитировал поломку, чтобы подойти поближе к участникам Sea Breeze 03
Российский военный корабль имитировал поломку, чтобы подойти поближе к участникам Sea Breeze 04
Российский военный корабль имитировал поломку, чтобы подойти поближе к участникам Sea Breeze 05

+39
расеянские долбоебы
13.07.2021 20:50 Ответить
+26
я и не удивлен !! подлее и людей кацапо-вояк которые не умеют по другому воевать я не встречал - это твари - без офицерской чести, совести , не придерживаются негласных правил войны , расстреливают зеленые коридоры, прикрываются женщинами и детьми, да еще и садисты от сатаны - да ..это все о них - про вояков русни !!! (их в плен лучше не брать никогда!!!)
13.07.2021 20:54 Ответить
+13
«»»Но на запрос украинских пограничников, нужна ли помощь»» Яка нах помошчь ??? Ви ім курва ще каву приготуйте (!)
13.07.2021 20:56 Ответить
расеянские долбоебы
13.07.2021 20:50 Ответить
І сміх і гріх, як вони нас на українській мові зрозуміли.
13.07.2021 20:52 Ответить
меняйте переводчик. по-украински так не говорят. палитесь
13.07.2021 20:54 Ответить
?
13.07.2021 20:58 Ответить
"на українській мові" - немає такого в українській мові, та й речення взагалі побудовано неправильно
13.07.2021 21:08 Ответить
поскольку гугловый переводчик модерируется самими пользователями, мокшане в него повводили такого бреда, что теперь их вычислять на раз-два можно)
13.07.2021 21:11 Ответить
як вони нас українською зрозуміли(ГУГЛ взагалі мови не визнає, ніби український, але кацапом смердить та розмовляє російською українськими словами, один приклад: рослинне масло замість олії в кулінарних рецептах).
14.07.2021 01:16 Ответить
На веслах підходив?
13.07.2021 20:52 Ответить
Оскара этим артистам
13.07.2021 20:53 Ответить
я и не удивлен !! подлее и людей кацапо-вояк которые не умеют по другому воевать я не встречал - это твари - без офицерской чести, совести , не придерживаются негласных правил войны , расстреливают зеленые коридоры, прикрываются женщинами и детьми, да еще и садисты от сатаны - да ..это все о них - про вояков русни !!! (их в плен лучше не брать никогда!!!)
13.07.2021 20:54 Ответить
Ну так касабы это в переводе с тюрского мясники, живодеры...
13.07.2021 23:58 Ответить
«»»Но на запрос украинских пограничников, нужна ли помощь»» Яка нах помошчь ??? Ви ім курва ще каву приготуйте (!)
13.07.2021 20:56 Ответить
Предлагали помощь затопить ущербное корыто, которое не управляемое, но кацы отказались...
13.07.2021 21:02 Ответить
Невже навіть "кацапським нарєчієм" не можна правильно назвать сигнал? "Не могу управляться!" - саме так читається цей знак міжнародного коду!
13.07.2021 20:57 Ответить
Поклон отвесили адмиралтейству , собрали монатки и ****** восвоясе . )
13.07.2021 20:58 Ответить
палишся кацап
13.07.2021 21:04 Ответить
ето кацапы не знали, шо "Ашот" в запасных на учениях сидел, о де повезло...
13.07.2021 21:00 Ответить
Российский военный корабль имитировал поломку, чтобы подойти поближе к участникам Sea Breeze - Цензор.НЕТ 6752
13.07.2021 21:08 Ответить
Знову "Ашот"?
14.07.2021 01:18 Ответить
кацапа, гугли: в апреле 2017-го судно "Ашот-7" (скотовоз) перевозил баранов, а с ним столкнулся разведывательный корабль чф "Лиман" и потонул нахер! с Ашотом и баранами всё ок! а у кацапни -1, так это был лишь скотовоз, а что будет если...
13.07.2021 21:16 Ответить
Эта расиянская всемирно известная смекалка,
От которой все уссыкаются от смеха и крутят пальцем у виска
13.07.2021 21:00 Ответить
"и они ожидают "распоряжения сверху". У перепуганных дебилов в результате дебильной эксплуатации своей же вундервафли случился понос в машинном отделении? Но в отмазке в стиле тупина "это не мы", рашоорки усиленно ищут дно. В храме ВС РФ им не объясняют, что они упорно ищут АД.
13.07.2021 21:06 Ответить
просто ********
13.07.2021 21:09 Ответить
Мабуть так . І в прямому і в переносному значенні .
13.07.2021 21:14 Ответить
Российский военный корабль имитировал поломку, чтобы подойти поближе к участникам Sea Breeze - Цензор.НЕТ 3648
13.07.2021 21:11 Ответить
Тыгыгы.

Гроза российского флота прикинулась дохлым лемингом, шоб рассмотреть никчемные корабли загнивающего запада.
А ведь кацапы могли и беременных женщин на надувных плотиках запустить.
13.07.2021 21:12 Ответить
Проект формы казачьих подразделений росгвардии…

Російський військовий корабель імітував поломку, щоб підійти ближче до учасників Sea Breeze - Цензор.НЕТ 880
13.07.2021 21:13 Ответить
Красивые фото, когда их карыто в прицеле!
13.07.2021 21:20 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=KeNeqom-bog Белые в городе
13.07.2021 21:23 Ответить
кассабы хотели самозатопиться, чтобы все увидели. но не сложилось. у русни чтото пошло не так.
13.07.2021 21:30 Ответить
ЭТО ПРЕДСМЕРТНЫЕ КОНВУЛЬСИИ СТАРОЙ ПРОСТИТУТКИ РОССИИ !)
13.07.2021 21:42 Ответить
У Державина не стоит ?
13.07.2021 22:02 Ответить
"а северные соседи на почтительной дистанции только пристально смотрели вслед" Источник: https://censor.net/ru/v3276919

На кацапских сайтах пишут точно также - они дескать защитили вышки, а корабли 30-ти стран почтительно держались на расстоянии (кроме отщепенца Дефендера)
13.07.2021 22:09 Ответить
Російське плавкорито імітувало військовий корабель, щоб підійти ближче до учасників Sea Breeze.
13.07.2021 22:18 Ответить
Свиней тркба на кобасу! Гнть з нашого моря!!!
13.07.2021 22:21 Ответить
Мокшанским корытам нет необходимости имитировать поломки - они редко способны отплыть от берега.... И часто тонут....
13.07.2021 23:04 Ответить
Винторогим ничего уже не надо иммитировать, всё уже накрылось тазом.
13.07.2021 23:05 Ответить
ГЛАВНОЕ НЕ ДРУЖИТЬ С РОССИЯНАМИ !!!
13.07.2021 23:54 Ответить
ну вот почему его не "пристрелили", чтобы не мучился ?
14.07.2021 00:18 Ответить
То вони так близько підійшли щоби жувачок у американців попросити.
14.07.2021 00:51 Ответить
От не повірю, що вони там весь час в масках ходять.
14.07.2021 01:41 Ответить
Антенна крутря. Наверное 100 кораблей одновременно отслеживает! Или тв-каналов.
14.07.2021 08:43 Ответить
кацапы смешные
14.07.2021 08:52 Ответить
Всеобщее презрение к паРаши вдохновляет и веселит. Народ не ведется на брехню кремля и оценивает Путлера по фактам а не по блеянию... ПТН - ПНХ!!!
14.07.2021 09:40 Ответить
 
 