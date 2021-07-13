РУС
Всеукраинский Собор призвал ВР не поддерживать закон о легализации каннабиса. ДОКУМЕНТ

Церкви и религиозные организации Украины обеспокоены рассмотрением Верховной Радой в первом чтении проекта Закона о легализации каннабиса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление.

"Всеукраинский Собор является объединением религиозных и общественных организаций, а также неравнодушных граждан вокруг идеи построения христианского пути развития украинского государства и ради защиты семейных ценностей, формирования эффективной стратегии развития молодого поколения, наработки эффективной модели профилактики негативных общественных явлений (курения, алкоголизма, наркомании, игромании и т.п.), популяризации здорового образа жизни.

Исходя из приоритетов нашей деятельности, выражаем свое беспокойство, которое поддерживается подавляющим большинством церквей и религиозных организаций Украины по поводу рассмотрения Верховной Радой в первом чтении проекта Закона о легализации в нашей стране каннабиса (№ 5596)", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Легализация каннабиса - это не политика, а вопрос уменьшения боли для тяжелобольных, - Ляшко

Организации не нравится популяризация норм указанного законопроекта на фоне скандалов с задержанием "слуг народа" в состоянии наркотического опьянения.

"Представляется очевидным, что фундаментальное право человека на лечение и облегчение страданий не сводится и не может быть сведено к общей легализации конопли и продуктов из нее. Очень манипулятивной выглядит инициатива не просто вывести каннабис/коноплю из перечня наркосодержащих растений, а назвать ее "медицинская конопля", независимо от количества содержания в ней наркотических компонентов. Если следовать этой логике, то все другие наркотические вещества можно также назвать "медицинский морфий", "медицинский кокаин", "медицинский героин", "медицинское экстази" и т.д. После этого в нашем обществе, среди детей и подростков будет продвигаться тезис, что, мол, конопля/каннабис - это не наркосодержащее растение, а медицинское, а если медицинское, то оно лечит и не может навредить", - считают во Всеукраинском Соборе.

Также указывается, что документом предлагается вывести из-под учета промышленную коноплю с содержанием наркотического тетрагидроканнабинола до 0,2 процента, хотя согласно действующим требованиям, растения для промышленных целей должны иметь содержание тетрагидроканнабинола не более 0,08 процента.

Организация приводит как пример США, где, как говорится в статье BBC Capital, "продукция из каннабидиола или CBD, непсихотропного экстракта каннабиса, приобрела огромную популярность", "превратившись в миллиардную индустрию".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Как вы будете смотреть в глаза онкобольным людям?", - Стефанишина - Тимошенко, не голосовавшей за легализацию медицинского каннабиса. ВИДЕО

Законопроектом №5596 предлагается исключить из перечня наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров промышленную коноплю, каннабидиол и товары, произведенные (изготовленные) из них, продукты их переработки. Также отменяются квоты на выращивание промышленной конопли, разрешается их импорт, перевозка без лицензии и т.д.

"Учитывая указанное, мы видим, как под прикрытием якобы заботы о тяжелобольных пациентах на самом деле речь идет о легализации в Украине многомиллиардной индустрии бизнеса, где рядом с наркотическими препаратами на основе каннабиса создается параллельная огромная ниша полунаркотической продукции на основе каннабидиола, который будет производиться из промышленной конопли без какого-либо контроля и ограничений. В отношении же лечебного эффекта каннабиса, ни одного масштабного контролируемого исследования его эффективности не проводилось", - уверяют во Всеукраинском Соборе.

"По нашему глубокому убеждению, вышеуказанный законопроект, в случае его принятия в целом, приведет к стремительному росту и распространению наркомании, в том числе в молодежной среде, из-за доступности продукции из каннабидиола, а также наркотического сегмента конопли/марихуаны и продуктов из нее, росту доходов наркоторговцев и производителей конопли и крайне негативных последствий для всего украинского общества. Исходя из вышеизложенного, призываем народных депутатов Украины не поддерживать Закон о легализации каннабиса", - резюмируют в организации.

Читайте также: Рада провалила законопроект о легализации медицинского каннабиса

А также запретить богопротивные смартфоны, миниюбки, бикини, секс до брака, астрономию, ересь, колдовство, знахарство и прочеее и прочее.

А давайте церковь будет устанавливать государственные нормы, как в средневековье? Заживем...
хорошая трава!.. рекомендую!
Всеукраинский Собор призвал ВР не поддерживать закон о легализации каннабиса - Цензор.НЕТ 5846
Это галимый замут на публику.вы знаете что отопление в 2 раза дорожает,под шумок за коноплю,так,между прочим!
показать весь комментарий
а шо так?нормальная альтернатива ладану...
а при 12$ за кило в аптеке вообще праздник...
А также запретить богопротивные смартфоны, миниюбки, бикини, секс до брака, астрономию, ересь, колдовство, знахарство и прочеее и прочее.

А давайте церковь будет устанавливать государственные нормы, как в средневековье? Заживем...
К стати т.н. "экономика" считается в мире такой лже наукой как и астрология и гадания на картах таро.
чушь
Это галимый замут на публику.вы знаете что отопление в 2 раза дорожает,под шумок за коноплю,так,между прочим!
показать весь комментарий
хорошая трава!.. рекомендую!
Всеукраинский Собор призвал ВР не поддерживать закон о легализации каннабиса - Цензор.НЕТ 5846
Дебилы, бл!
дибіли..
зараз наркоту може купити будь хто і будь яку..
закладчики працюють кожного дня, і нічим не обмежені..
ну може швидкістю постачання..
з вікна добре видно.. як слідом ідуть наркомани і починають
все рити і перевертати каміння.

і це все нікого не цікавить.. крім людей, що живуть навколо,
через велику кількість неадекватів, що вештаються
біля будинків
Всеукраинский Собор призвал ВР не поддерживать закон о легализации каннабиса/ Сделать из молодёжи Украины наркоманов -игроманов задача правящей Украиной еврейской мафии Коломойского . В "опросе Зеленского" включат вопросы, интересующие молодежь, среди них легализация каннабиса. Игорный бизнес отдают под контроль человеку "от Офиса Зеленского".
этот "собор" разновидность "ассоциации"?
ПОНЯТНО !!! ОНИ Ж НА ТАБАКЕ И АЛКОГОЛЕ СИДЯТ !)
а что они проповедуют? молится идолам-иконам и купи свечку - искупи грехи? очень удобно пользовать организацию, ну типа там же верующие в иконы, они точно все правильно насоветуют.
Всеукраинский Собор боится конкуренции. Глюки должны исходить только от Духа Святого и через церковную кассу, касту жрецов-паразитов ведь нужно содержать
Интересно а церковь в курсе какие люльки курили козаки?
Какіє?
Та це фейкова контора, почитайте склад учасників:

Всеукраїнський союз церков євангельських християн баптистів (ВСЦ ЄХБ)

Українська церква християн віри євангельської (УЦХВЄ)

Українська Євангельська Церква

Центр євангельських християнських церков України «Перемога» (ЦЄХЦУ «ПЕРЕМОГА»)

Собор незалежних євангельських церков України (СНЄЦУ)

Духовне управління християн віри євангельської «Українська місіонерська церква» («УКРАЇНСЬКА МІСІОНЕРСЬКА ЦЕРКВА»)

Релігійна організація «Духовне управління євангельських християн української християнської церкви «Нове покоління» (УХЦ «НОВЕ ПОКОЛІННЯ»)

Духовний центр християн віри євангельської «Спасіння» (ДЦ ХВЄ «СПАСІННЯ»)

Союз «Церква Божа України» (СЦБУ)

Союз євангельських церков «Асоціація «Блага звістка» (СЄЦ «БЛАГА ЗВІСТКА»)

Асоціація місіонерських церков євангельських християн України (АМЦЄХУ)Духовне управління християнських церков «Царство Боже» в Україні (ЦЕРКВА «ЦАРСТВО БОЖЕ»)
в Библии написано, что перед концом религии будут объединяться, вот они уже и начали это делать.
не може бути фейковою органцізація, яку очолює Пастор.
Тобто у цей Собор ПЦУ не входить, якщо я правильно зрозуміла. Це євангелісти з баптистами приймали те рішення. Мабуть сподіваються, що вони та їх діти не захворіють на онкологію, епилепсію, або ж у випадку чого, то вистачить грошей лікуватися за кордоном або купувати у наркоторговців, ну-ну... Або ж клепки у голові нема або зв*язки з наркомафією.
Мракобесы хреновы.
уважаемые священнослужители. ну как же так? игровой автомат в ОП уже стоит, в столовке коньячку наливают, все в ОП делают что хотят. ну вот как им без шмали? побойтесь Бога.
а если серьезно, то больные в этом зелье очень нуждаються. нужно узаконить, только сразу два закона в одном. мед канабис разрешить а за нелегальную торговлю, левые рецепты и другие махинации с ним, пожизненное с конфискацией. так будет чесно.
Продавцы магических услуг и опиума для народа не любят конкуренции
их голос имеет такой же вес как и у "экспкртов" из "ассоциации" " зеленой энергетики".
люди умирают без закона о трансплантации, переносят ужасные боли без наркоты и все потому что никто не верит в правохранительную систему. менты закрышуют все. вот и ответ, кто во всем виноват. беспредел 90х разхреначили за год, два. значит, главное захотеть. и с канабисом и с донорскими органами МОЖЕТ быть порядок.
полностью согласен. Любой человек имеет право на спокойный и безболезненный уход. Конечно кроме кацапни потому что русня не люди.
Немає повністю ідеальних людей.

І Пастор, на жаль, тут підписав звернення, яке суперечить моралі...
Запитайте мене чому я атеїст...
І чого Ви так розійшлись? Ви що справді думаєте, що Тарас Бульба в час нагальної небезпеки повернувся за звичайною люлькою з тютюном? Ой, шановне товариство, не обійшлось там без конопельки! Почитайте наразі як в деяких тюркських мовах перекладається слово "тютюн". Що до теперішньої ситуації, думаю, що тут не обійшлось без бажань наших фармацептичних компаній захопити цей ринок, щось занадто багато шуму навколо цього питання. Погано це чи ні - покаже час. Компанії наші, конопелька наша - в добрий час. Прогнозувати ситуацію з наркушами на фоні цього мабуть неможливо. З пов.
Наромани вже самі не знають як популяризувати коноплю.
Якщо подивитись об'єктивно-найкраще живеться громадянам тих країн де "православ'ям" і не пахне! Випадковість?!
Православна церква України не є членом цієї "асоціації". Наша церква не підтримувала це.
Цей "Всеукраїнський Собор" є лише громадською спілкою деяких протестантських церков України. Що парадоксально, так це те, що в цивілізованих країнах з переважанням протестантської релігії функціонування медичного канабісу дозволене.
Але у спілці протестантів України, яку очолює колишній секретар райкому комсомолу, чомусь є окреме садистське бачення щодо людей з онкологічними болями.
Горілка і спирт теж багатомільярдний бізнес, і також
раби мають страдати. білі польта білі ряси.
пастор лично подписал...
Не думала, що колись таке станеться, але цим підписом Пастор поставив себе на одну лінійку з дурнуватими кацапами. Людина, якій не болить дитячий біль, не може називатися людиною. Дуже шкода...
Канабис - единственное обезболивающее?
А ВОТ ЭТО ПРАВИЛЬНО - В СОВЕТСКОЙ СТРАНЕ НЕ КУРЯТ ВСЯКУЮ ДРЯНЬ
