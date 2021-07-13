Всеукраинский Собор призвал ВР не поддерживать закон о легализации каннабиса. ДОКУМЕНТ
Церкви и религиозные организации Украины обеспокоены рассмотрением Верховной Радой в первом чтении проекта Закона о легализации каннабиса.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление.
"Всеукраинский Собор является объединением религиозных и общественных организаций, а также неравнодушных граждан вокруг идеи построения христианского пути развития украинского государства и ради защиты семейных ценностей, формирования эффективной стратегии развития молодого поколения, наработки эффективной модели профилактики негативных общественных явлений (курения, алкоголизма, наркомании, игромании и т.п.), популяризации здорового образа жизни.
Исходя из приоритетов нашей деятельности, выражаем свое беспокойство, которое поддерживается подавляющим большинством церквей и религиозных организаций Украины по поводу рассмотрения Верховной Радой в первом чтении проекта Закона о легализации в нашей стране каннабиса (№ 5596)", - говорится в сообщении.
Организации не нравится популяризация норм указанного законопроекта на фоне скандалов с задержанием "слуг народа" в состоянии наркотического опьянения.
"Представляется очевидным, что фундаментальное право человека на лечение и облегчение страданий не сводится и не может быть сведено к общей легализации конопли и продуктов из нее. Очень манипулятивной выглядит инициатива не просто вывести каннабис/коноплю из перечня наркосодержащих растений, а назвать ее "медицинская конопля", независимо от количества содержания в ней наркотических компонентов. Если следовать этой логике, то все другие наркотические вещества можно также назвать "медицинский морфий", "медицинский кокаин", "медицинский героин", "медицинское экстази" и т.д. После этого в нашем обществе, среди детей и подростков будет продвигаться тезис, что, мол, конопля/каннабис - это не наркосодержащее растение, а медицинское, а если медицинское, то оно лечит и не может навредить", - считают во Всеукраинском Соборе.
Также указывается, что документом предлагается вывести из-под учета промышленную коноплю с содержанием наркотического тетрагидроканнабинола до 0,2 процента, хотя согласно действующим требованиям, растения для промышленных целей должны иметь содержание тетрагидроканнабинола не более 0,08 процента.
Организация приводит как пример США, где, как говорится в статье BBC Capital, "продукция из каннабидиола или CBD, непсихотропного экстракта каннабиса, приобрела огромную популярность", "превратившись в миллиардную индустрию".
Законопроектом №5596 предлагается исключить из перечня наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров промышленную коноплю, каннабидиол и товары, произведенные (изготовленные) из них, продукты их переработки. Также отменяются квоты на выращивание промышленной конопли, разрешается их импорт, перевозка без лицензии и т.д.
"Учитывая указанное, мы видим, как под прикрытием якобы заботы о тяжелобольных пациентах на самом деле речь идет о легализации в Украине многомиллиардной индустрии бизнеса, где рядом с наркотическими препаратами на основе каннабиса создается параллельная огромная ниша полунаркотической продукции на основе каннабидиола, который будет производиться из промышленной конопли без какого-либо контроля и ограничений. В отношении же лечебного эффекта каннабиса, ни одного масштабного контролируемого исследования его эффективности не проводилось", - уверяют во Всеукраинском Соборе.
"По нашему глубокому убеждению, вышеуказанный законопроект, в случае его принятия в целом, приведет к стремительному росту и распространению наркомании, в том числе в молодежной среде, из-за доступности продукции из каннабидиола, а также наркотического сегмента конопли/марихуаны и продуктов из нее, росту доходов наркоторговцев и производителей конопли и крайне негативных последствий для всего украинского общества. Исходя из вышеизложенного, призываем народных депутатов Украины не поддерживать Закон о легализации каннабиса", - резюмируют в организации.
а при 12$ за кило в аптеке вообще праздник...
А давайте церковь будет устанавливать государственные нормы, как в средневековье? Заживем...
зараз наркоту може купити будь хто і будь яку..
закладчики працюють кожного дня, і нічим не обмежені..
ну може швидкістю постачання..
з вікна добре видно.. як слідом ідуть наркомани і починають
все рити і перевертати каміння.
і це все нікого не цікавить.. крім людей, що живуть навколо,
через велику кількість неадекватів, що вештаються
біля будинків
Всеукраїнський союз церков євангельських християн баптистів (ВСЦ ЄХБ)
Українська церква християн віри євангельської (УЦХВЄ)
Українська Євангельська Церква
Центр євангельських християнських церков України «Перемога» (ЦЄХЦУ «ПЕРЕМОГА»)
Собор незалежних євангельських церков України (СНЄЦУ)
Духовне управління християн віри євангельської «Українська місіонерська церква» («УКРАЇНСЬКА МІСІОНЕРСЬКА ЦЕРКВА»)
Релігійна організація «Духовне управління євангельських християн української християнської церкви «Нове покоління» (УХЦ «НОВЕ ПОКОЛІННЯ»)
Духовний центр християн віри євангельської «Спасіння» (ДЦ ХВЄ «СПАСІННЯ»)
Союз «Церква Божа України» (СЦБУ)
Союз євангельських церков «Асоціація «Блага звістка» (СЄЦ «БЛАГА ЗВІСТКА»)
Асоціація місіонерських церков євангельських християн України (АМЦЄХУ)Духовне управління християнських церков «Царство Боже» в Україні (ЦЕРКВА «ЦАРСТВО БОЖЕ»)
а если серьезно, то больные в этом зелье очень нуждаються. нужно узаконить, только сразу два закона в одном. мед канабис разрешить а за нелегальную торговлю, левые рецепты и другие махинации с ним, пожизненное с конфискацией. так будет чесно.
І Пастор, на жаль, тут підписав звернення, яке суперечить моралі...
Але у спілці протестантів України, яку очолює колишній секретар райкому комсомолу, чомусь є окреме садистське бачення щодо людей з онкологічними болями.