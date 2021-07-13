Всеукраинский Собор призвал ВР не поддерживать закон о легализации каннабиса. ДОКУМЕНТ

Церкви и религиозные организации Украины обеспокоены рассмотрением Верховной Радой в первом чтении проекта Закона о легализации каннабиса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление.

"Всеукраинский Собор является объединением религиозных и общественных организаций, а также неравнодушных граждан вокруг идеи построения христианского пути развития украинского государства и ради защиты семейных ценностей, формирования эффективной стратегии развития молодого поколения, наработки эффективной модели профилактики негативных общественных явлений (курения, алкоголизма, наркомании, игромании и т.п.), популяризации здорового образа жизни.

Исходя из приоритетов нашей деятельности, выражаем свое беспокойство, которое поддерживается подавляющим большинством церквей и религиозных организаций Украины по поводу рассмотрения Верховной Радой в первом чтении проекта Закона о легализации в нашей стране каннабиса (№ 5596)", - говорится в сообщении.

Организации не нравится популяризация норм указанного законопроекта на фоне скандалов с задержанием "слуг народа" в состоянии наркотического опьянения.

"Представляется очевидным, что фундаментальное право человека на лечение и облегчение страданий не сводится и не может быть сведено к общей легализации конопли и продуктов из нее. Очень манипулятивной выглядит инициатива не просто вывести каннабис/коноплю из перечня наркосодержащих растений, а назвать ее "медицинская конопля", независимо от количества содержания в ней наркотических компонентов. Если следовать этой логике, то все другие наркотические вещества можно также назвать "медицинский морфий", "медицинский кокаин", "медицинский героин", "медицинское экстази" и т.д. После этого в нашем обществе, среди детей и подростков будет продвигаться тезис, что, мол, конопля/каннабис - это не наркосодержащее растение, а медицинское, а если медицинское, то оно лечит и не может навредить", - считают во Всеукраинском Соборе.

Также указывается, что документом предлагается вывести из-под учета промышленную коноплю с содержанием наркотического тетрагидроканнабинола до 0,2 процента, хотя согласно действующим требованиям, растения для промышленных целей должны иметь содержание тетрагидроканнабинола не более 0,08 процента.

Организация приводит как пример США, где, как говорится в статье BBC Capital, "продукция из каннабидиола или CBD, непсихотропного экстракта каннабиса, приобрела огромную популярность", "превратившись в миллиардную индустрию".

Законопроектом №5596 предлагается исключить из перечня наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров промышленную коноплю, каннабидиол и товары, произведенные (изготовленные) из них, продукты их переработки. Также отменяются квоты на выращивание промышленной конопли, разрешается их импорт, перевозка без лицензии и т.д.

"Учитывая указанное, мы видим, как под прикрытием якобы заботы о тяжелобольных пациентах на самом деле речь идет о легализации в Украине многомиллиардной индустрии бизнеса, где рядом с наркотическими препаратами на основе каннабиса создается параллельная огромная ниша полунаркотической продукции на основе каннабидиола, который будет производиться из промышленной конопли без какого-либо контроля и ограничений. В отношении же лечебного эффекта каннабиса, ни одного масштабного контролируемого исследования его эффективности не проводилось", - уверяют во Всеукраинском Соборе.

"По нашему глубокому убеждению, вышеуказанный законопроект, в случае его принятия в целом, приведет к стремительному росту и распространению наркомании, в том числе в молодежной среде, из-за доступности продукции из каннабидиола, а также наркотического сегмента конопли/марихуаны и продуктов из нее, росту доходов наркоторговцев и производителей конопли и крайне негативных последствий для всего украинского общества. Исходя из вышеизложенного, призываем народных депутатов Украины не поддерживать Закон о легализации каннабиса", - резюмируют в организации.

Читайте также: Рада провалила законопроект о легализации медицинского каннабиса



