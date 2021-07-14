РУС
16 628 33

Кастинг на должность министра МВД, параллели истории, Вова и мова. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Кастинг на должность министра МВД, параллели истории, Вова и мова. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 01

... и другими интересными веществами

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада провалила законопроект о легализации медицинского каннабиса

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лерос обнародовал протокол осмотра Юрченко после ДТП: Страной управляют под кайфом. История с тестом на наркотики Зеленского становится все более актуальной. ДОКУМЕНТ

Кастинг на должность министра МВД, параллели истории, Вова и мова. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 02

Параллели истории

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин: Русских в Украине заставляют поверить,
что Россия - их враг, так российский народ может уменьшиться на миллионы

Кастинг на должность министра МВД, параллели истории, Вова и мова. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 03

Кастинг

Кастинг на должность министра МВД, параллели истории, Вова и мова. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 04

Тема дня

Кастинг на должность министра МВД, параллели истории, Вова и мова. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 05

Вова и мова

Кастинг на должность министра МВД, параллели истории, Вова и мова. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 06

Гибридный пропускной пункт Лукашенко

Читайте на "Цензор.НЕТ": Белорусские власти инструктируют мигрантов, как уничтожать документы и вести себя на допросах, - министр обороны Литвы Анушаускас

Кастинг на должность министра МВД, параллели истории, Вова и мова. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 07

Помните от этом!

Кастинг на должность министра МВД, параллели истории, Вова и мова. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 08

Защита "русскоязычных"


Больше фотошопов смотрите здесь

Автор: 

Лукашенко Александр (3643) политика (7269) путин владимир (32078) Слуга народа (2660) Юрченко Александр (101)
Топ комментарии
+55
Кастинг на должность министра МВД, параллели истории, Вова и мова. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9377
14.07.2021 08:15 Ответить
+43
Кастинг на должность министра МВД, параллели истории, Вова и мова. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8219
14.07.2021 08:14 Ответить
+35
Кастинг на должность министра МВД, параллели истории, Вова и мова. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2722
14.07.2021 08:12 Ответить
Я за Луі Де Фюнеса

Кастинг на должность министра МВД, параллели истории, Вова и мова. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9451
14.07.2021 08:08 Ответить
я за усатого, он шикарно впишется в ЗЕленый цирк.
14.07.2021 08:13 Ответить
Так и Делиев впишется, в Одессе он в партию кидалова вписался, зебилы ничем от ******** не отличаются)))
15.07.2021 01:34 Ответить
+1 За Луи Де Фюнеса
15.07.2021 12:54 Ответить
Это да. Тем более что большинство именно ЗЕленых не знают о существовании инструментов для бритья волос на морде лица.
17.07.2021 03:11 Ответить
Там в вики про монастырского написано украинский юрист, но я первые три раза прочёл украинский юморист и в целом не удивился
показать весь комментарий
https://images.cnscdn.com/images/9/3/3/6/93362cfb02fce3b2c70dea19f8720d78/original.jpgЕсли мы с Китаем, то у нас должна быть не полиция ,а милиция, милиция, милиция
показать весь комментарий
14.07.2021 08:11 Ответить
Кастинг на должность министра МВД, параллели истории, Вова и мова. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 199
14.07.2021 08:11 Ответить
Кастинг на посаду міністра МВС, паралелі історії, Вова і мова. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4765

.
14.07.2021 09:29 Ответить
Кастинг на посаду міністра МВС, паралелі історії, Вова і мова. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1616
15.07.2021 15:14 Ответить
Кастинг на должность министра МВД, параллели истории, Вова и мова. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2722
14.07.2021 08:12 Ответить
Кастинг на должность министра МВД, параллели истории, Вова и мова. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8219
14.07.2021 08:14 Ответить
Главный итог визита Зеленского в Германию один - окончательное понимание того, что Зеленский воспринимает свою работу президентом как исполнение роли в кино. Т.е. он все хорошо понимает про картинку, но совершенно не понимает, что его действия имеют последствия в реальной жизни. И не хочет понимать, потому что ему с этим пониманием некомфортно.
Это абсолютно провальный для Украины визит, в ходе которого при личном присутствии президента Украины канцлер Германии официально и публично озвучила все кремлевские хотелки по Донбассу как позицию Германии (де-факто стороны №1 в Нормандском формате). Возникает вопрос: почему в таком случае этот визит состоялся?
Государственные визиты на высшем уровне не бывают неподготовленными. Не бывает, чтоб основные результаты не были бы согласованы заранее. Не бывает так, чтоб результаты такого визита были бы полностью провальными для одной из сторон.
В этом случае визит просто откладывается/переносится/отменяется.
Почему же тогда состоялся этот визит Зеленского? Потому что в понимании Зеленского визит успешен. Фотки с Меркель, куча упоминаний в СМИ, будущий видосик, что чемпион мира по короновирусу Зеленский привез 1,5 млн доз вакцины, вот какой он молодец. Избирателям Зеленского видосики понравятся, через неделю будут замеры рейтингов, замеры покажут рост. В этом же весь смысл его деятельности: работать в пользу Путина и олигархов, оформляя все так, чтоб 73% получали свои зрелища и, чавкая изливаемым говнищем, хлопали бы красивым фоточкам.
Кино, друзья. Окончательно и бесповоротно - кино. Билеты на просмотр которого мы уже оплачиваем два года и будем продолжать платить, пока не отдадим всё. Самоуважение, гордость за страну, саму страну в конце концов, а кто-то и жизни, не говоря уже о здоровье и благосостоянии. Что-то уже отдали, что еще предстоит отдать. Потому что зрелища стоят денег. Особенно, если это кино. Очень дорогое и очень глупое кино.
https://www.facebook.com/100006981015136/posts/3070362059873131/ Светлана Самборска
14.07.2021 09:28 Ответить
А какой его визит был успешный? Разве что в киоск за шаурмой.
показать весь комментарий
14.07.2021 10:04 Ответить
Кастинг на должность министра МВД, параллели истории, Вова и мова. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9377
14.07.2021 08:15 Ответить
Здається, що бігусу таки .....

Кастинг на должность министра МВД, параллели истории, Вова и мова. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2707
14.07.2021 08:15 Ответить
Кастинг на должность министра МВД, параллели истории, Вова и мова. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4023
14.07.2021 08:17 Ответить
У Зе-нарика есть плохая особенность в назначениях:
Приемник всегда глупее, наглее и более жадный, чем предшественник.
14.07.2021 08:23 Ответить
Знаєш, чому так стається? Дуже просто! З кожним днем "ЗЕ-нарік" обсирається все більше і більше І всі у кого "є клепка в голові", стараються відійти від нього подалі - щоб у лайно зелене не вляпаться! Залишаються лише тупі безпринципні ідіоти!
14.07.2021 08:38 Ответить
Кастинг на посаду міністра МВС, паралелі історії, Вова і мова. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7833

Ну вот тут вы не правы.
Фюнес был довольно серьезным и прижимистым кадром в жизни.
Аткинс тоже не пальцем деланый, в отличии от представителей СН.
14.07.2021 08:39 Ответить
А что Аваков большой юморист и филантроп?
15.07.2021 15:16 Ответить
Так ведь и речь не про Авакова, а про клоуна из СН.
15.07.2021 19:26 Ответить
Невже в Україні нема українців на місце міністра?Досить допускати до влади некорінних жителів.Є яскравий приклад, коли некорінний житель став президентом України і що з того вийшло.
показать весь комментарий
14.07.2021 08:53 Ответить
Так ,что же Вы хотите , чтобы тот не коренной сейчас назначил кого-то , кто будет на пользу Украине ? Естественно , что 🤢🤡😈 назначает себе подобных
14.07.2021 09:03 Ответить
Кастинг на посаду міністра МВС, паралелі історії, Вова і мова. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1025
14.07.2021 09:18 Ответить
Меркель і хранцуз після завершення політичної кар'єри мають намір працювати у газпромі менеджарами.
А третій бовдур і так віддавна придворний клован в тій компанії.
14.07.2021 09:29 Ответить
Третій бовдур буде їм по саунах робити різні масажі і веселити. На природі підноситти пивасік і жарити м'ясце.
14.07.2021 09:56 Ответить
Члены кооператива "Озеро"
14.07.2021 09:48 Ответить
Кастинг на посаду міністра МВС, паралелі історії, Вова і мова. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6817

..
14.07.2021 09:29 Ответить
Кастинг на посаду міністра МВС, паралелі історії, Вова і мова. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7411
14.07.2021 12:15 Ответить
 
 