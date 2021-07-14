Кастинг на должность министра МВД, параллели истории, Вова и мова. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"
... и другими интересными веществами
Параллели истории
что Россия - их враг, так российский народ может уменьшиться на миллионы
Кастинг
Вова и мова
Гибридный пропускной пункт Лукашенко
Помните от этом!
Защита "русскоязычных"
Это абсолютно провальный для Украины визит, в ходе которого при личном присутствии президента Украины канцлер Германии официально и публично озвучила все кремлевские хотелки по Донбассу как позицию Германии (де-факто стороны №1 в Нормандском формате). Возникает вопрос: почему в таком случае этот визит состоялся?
Государственные визиты на высшем уровне не бывают неподготовленными. Не бывает, чтоб основные результаты не были бы согласованы заранее. Не бывает так, чтоб результаты такого визита были бы полностью провальными для одной из сторон.
В этом случае визит просто откладывается/переносится/отменяется.
Почему же тогда состоялся этот визит Зеленского? Потому что в понимании Зеленского визит успешен. Фотки с Меркель, куча упоминаний в СМИ, будущий видосик, что чемпион мира по короновирусу Зеленский привез 1,5 млн доз вакцины, вот какой он молодец. Избирателям Зеленского видосики понравятся, через неделю будут замеры рейтингов, замеры покажут рост. В этом же весь смысл его деятельности: работать в пользу Путина и олигархов, оформляя все так, чтоб 73% получали свои зрелища и, чавкая изливаемым говнищем, хлопали бы красивым фоточкам.
Кино, друзья. Окончательно и бесповоротно - кино. Билеты на просмотр которого мы уже оплачиваем два года и будем продолжать платить, пока не отдадим всё. Самоуважение, гордость за страну, саму страну в конце концов, а кто-то и жизни, не говоря уже о здоровье и благосостоянии. Что-то уже отдали, что еще предстоит отдать. Потому что зрелища стоят денег. Особенно, если это кино. Очень дорогое и очень глупое кино.
https://www.facebook.com/100006981015136/posts/3070362059873131/ Светлана Самборска
Приемник всегда глупее, наглее и более жадный, чем предшественник.
Ну вот тут вы не правы.
Фюнес был довольно серьезным и прижимистым кадром в жизни.
Аткинс тоже не пальцем деланый, в отличии от представителей СН.
А третій бовдур і так віддавна придворний клован в тій компанії.
