Объездную дорогу Днепра протяженностью 7 км достроят уже в этом году. ФОТОрепортаж

Строительство объездной дороги Днепра будет завершено в этом году. Сейчас ведутся работы на Южном обходе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщил Юрий Голик.

Объездная дорога города Днепра строится в рамках президентской программы "Большая стройка".

Отмечается, что объездная дорога будет иметь протяженность 7 км и позволит разгрузить уличную сеть города. Транзитный транспорт смогут направить на правый берег Днепра в обход городской застройки.

Дорога станет частью трассы М-30 Стрый-Изварино, которая соединит западные области Украины с восточными.

При пересечении будущего Южного обхода Днепра с улицей Аэропортовской планируется создать двухуровневую развязку для комфортного и безопасного пересечения этого участка водителями. Мост для нее уже в процессе строительства.

Как недавно сообщил заместитель главы Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко, завершить работы на южном обходе Днепра планируется ко Дню Независимости.

Читайте: Ремонт трассы Ставище-Попельня стартовал на Житомирщине, - ОГА

Объездную дорогу Днепра протяженностью 7 км достроят уже в этом году 01
Объездную дорогу Днепра протяженностью 7 км достроят уже в этом году 02
Объездную дорогу Днепра протяженностью 7 км достроят уже в этом году 03
Объездную дорогу Днепра протяженностью 7 км достроят уже в этом году 04

Днепр (4492) дороги (2513) Голик Юрий (126) Большая стройка (728)
раньше говорили, что до 24 августа сделают, теперь уже до конца года... пиЗЕдуны!!!!
14.07.2021 09:20 Ответить
Продовжується Велике Крадівництво, Велике Садівництво, "Большая реставрация".... короче, Велике ЗЕльоноє Мудівництво
14.07.2021 09:21 Ответить
протяженностью 7 км достроят уже в этом году\\\\\\\

Арахламидия, скажи это китайцам, только после приступа смеха, они тя расстреляют раз 30(до конца года они таких 30 дорог построить могут), красножопый ты баран.
14.07.2021 09:25 Ответить
Не треба нічого завершувати ні до якого дня. Ментальні совки весь час все роблять до чергової річниці, "без разніци" якої.
14.07.2021 10:18 Ответить
І знов те саме питання - для якого трафіку? З Солоного на Іларіонове? Бо з Запоріжжя на Синельникове є траса Харків-Ялта, з Кривого Рогу і Києва у бік Донецька їдуть "північним шляхом" через Кайдацький міст...
14.07.2021 10:52 Ответить
Через кодацький та пром зону. В якій хронічні пробки через вузеньку вулицю з хронічно розчавленим фурами асфальтом.
А ось добудувати там частквотготову обхідну над заводами то не дано схоже.
14.07.2021 12:02 Ответить
Вовтузяться потроху. Балку засипають між Західним і Київською. Але коли все це буде???
Та все це анітрохи не знімає питання про Південний обхід Дніпра - звідки й куди трафік? Та й Гаванська не ширша за Гвардійську та проспект Нігояна. Хіба що бетонна, бо побудована 70 років тому.
14.07.2021 20:38 Ответить
Покажите карту этой "обьездной" и объясните как она разгрузит:
1.Запорожское шоссе
2. Донецкое шоссе
3. Трассу на Кривой Рог.
Город забит фурами на всех этих направлениях.
14.07.2021 15:05 Ответить
 
 