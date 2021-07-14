Объездную дорогу Днепра протяженностью 7 км достроят уже в этом году. ФОТОрепортаж

Строительство объездной дороги Днепра будет завершено в этом году. Сейчас ведутся работы на Южном обходе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщил Юрий Голик.

Объездная дорога города Днепра строится в рамках президентской программы "Большая стройка".

Отмечается, что объездная дорога будет иметь протяженность 7 км и позволит разгрузить уличную сеть города. Транзитный транспорт смогут направить на правый берег Днепра в обход городской застройки.

Дорога станет частью трассы М-30 Стрый-Изварино, которая соединит западные области Украины с восточными.

При пересечении будущего Южного обхода Днепра с улицей Аэропортовской планируется создать двухуровневую развязку для комфортного и безопасного пересечения этого участка водителями. Мост для нее уже в процессе строительства.

Как недавно сообщил заместитель главы Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко, завершить работы на южном обходе Днепра планируется ко Дню Независимости.

