Объездную дорогу Днепра протяженностью 7 км достроят уже в этом году. ФОТОрепортаж
Строительство объездной дороги Днепра будет завершено в этом году. Сейчас ведутся работы на Южном обходе.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщил Юрий Голик.
Объездная дорога города Днепра строится в рамках президентской программы "Большая стройка".
Отмечается, что объездная дорога будет иметь протяженность 7 км и позволит разгрузить уличную сеть города. Транзитный транспорт смогут направить на правый берег Днепра в обход городской застройки.
Дорога станет частью трассы М-30 Стрый-Изварино, которая соединит западные области Украины с восточными.
При пересечении будущего Южного обхода Днепра с улицей Аэропортовской планируется создать двухуровневую развязку для комфортного и безопасного пересечения этого участка водителями. Мост для нее уже в процессе строительства.
Как недавно сообщил заместитель главы Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко, завершить работы на южном обходе Днепра планируется ко Дню Независимости.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Арахламидия, скажи это китайцам, только после приступа смеха, они тя расстреляют раз 30(до конца года они таких 30 дорог построить могут), красножопый ты баран.
А ось добудувати там частквотготову обхідну над заводами то не дано схоже.
Та все це анітрохи не знімає питання про Південний обхід Дніпра - звідки й куди трафік? Та й Гаванська не ширша за Гвардійську та проспект Нігояна. Хіба що бетонна, бо побудована 70 років тому.
1.Запорожское шоссе
2. Донецкое шоссе
3. Трассу на Кривой Рог.
Город забит фурами на всех этих направлениях.