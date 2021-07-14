РУС
Врач по-зверски поиздевался над прохожим в Белой Церкви, нанеся ему 11 колото-резаных ран. Пострадавший умер в больнице. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

8 июля 2021 около 22:45 местный житель возвращался с работы домой. Посреди моста на него напал неизвестный, и нанес ножом телесные повреждения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области.

По данным полиции, водитель автомобиля, который проезжал мимо места происшествия, увидел, что на проезжей части лежит окровавленный человек. Водитель, не прекращая движение, сообщил об происшествии в полицию. Пострадавший с колото-резаным ранением был доставлен в медицинское учреждение, но, к сожалению, во время проведения реанимационных мероприятий 48-летний мужчина скончался.

"Оперативники управления уголовного розыска совместно с работниками Белоцерковского районного управления полиции провели ряд оперативно-розыскных мероприятий и установили личность злоумышленника. Им оказался 38-летний уроженец Луганщины, который жил на Белоцерковщине и работал врачом в Володарской больнице. Он беспричинно нанес 11 ножевых ранений погибшему из хулиганских побуждений", - отметил глава полиции Киевщины.

Сотрудники полиции Киевской области задержали злоумышленника в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Следователи под процессуальным руководством Белоцерковской окружной прокуратуры уже сообщили злоумышленнику о подозрении в совершении уголовного преступления предусмотренного п. 7 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

"Как выяснилось, он уже задерживался полицией Киевской области за нападение на человека и нанесения более 40 ударов отверткой. Тогда злоумышленника поместили в изолятор временного содержания, ему инкриминировали покушение на убийство и производство было направлено в суд, однако, нарушив все ограничения, он совершил новое преступление. Сейчас суд избрал в отношении него меру пресечения в виде содержания под стражей", - добавил Небытов.

Фото: сайт полиции

+67
Еще раз выпустите что бы удостовериться в серии.
14.07.2021 09:36 Ответить
+62
Им оказался 38-летний уроженец Луганщины..... МЕТОСТАЗЫ РУССКОГО МИРА......
14.07.2021 09:36 Ответить
+43
"Как выяснилось, он уже задерживался полицией Киевской области за нападение на человека и нанесения более 40 ударов отверткой. .... - цитата

т.е. рецидивист-лугандонец припадошный
14.07.2021 09:40 Ответить
Еще раз выпустите что бы удостовериться в серии.
14.07.2021 09:36 Ответить
они только патриотов могут сразу сажать, а рускомировских маньяков конечно будут отпускать .. пусть делают своё дело ...
14.07.2021 09:50 Ответить
выпустить для пересдачи клятвы Гиппократа
14.07.2021 10:31 Ответить
переселенці...
редагування текстів на цензор.нет, то лише маленьке лихо від них
14.07.2021 12:56 Ответить
Им оказался 38-летний уроженец Луганщины..... МЕТОСТАЗЫ РУССКОГО МИРА......
14.07.2021 09:36 Ответить
"Как выяснилось, он уже задерживался полицией Киевской области за нападение на человека и нанесения более 40 ударов отверткой. .... - цитата

т.е. рецидивист-лугандонец припадошный
14.07.2021 09:40 Ответить
Бабло рєшаєт всьо!
14.07.2021 14:09 Ответить
Так. І вони "вилізли" не лише тут. Вони ще й виїдають мізки нашим спортсменам (якщо вони - мізки - у них взагалі є):
https://bykvu.com/ua/bukvy/dvoie-gravciv-zbirnoi-ukraini-sfotografuvalisja-iz-bastoju-foto Гравці збірної України Віталій Миколенко та Роман Яремчук сфотографувалися із Бастою у Туреччині (14.07.2021)



Лікар по-звірячому познущався з перехожого в Білій Церкві, завдавши йому 11 колото-різаних ран. Потерпілий помер у лікарні - Цензор.НЕТ 8621
14.07.2021 11:35 Ответить
мизгов нету, может мизг есть, хотя если обмизговать, то может и мизочка даже нету.
14.07.2021 12:15 Ответить
"Мизг" один на всіх? Схоже на правду.
14.07.2021 15:28 Ответить
Лицо руцкого мира -«Им оказался 38-летний уроженец Луганщины, который жил на Белоцерковщине и работал врачомИсточник: https://censor.net/ru/p3276974»
14.07.2021 09:39 Ответить
Там таких 90% ! Только пенсы и неадекватные могут сейчас существовать на оккупированных териториях !
показать весь комментарий
ппц.
40 ударов отверткой это не собакова пикетировать с бубой, зачем в сизо сажать
14.07.2021 09:41 Ответить
Такий повинен пройти псих-експертизу після злочину. Перевірити по всіх базах його дані. Скажемо так - відношення до військової служби.
14.07.2021 10:02 Ответить
И оно до сих пор врач,? Там уже навернякк кладбище пациентов за эти маньяком
14.07.2021 09:42 Ответить
Ні…. Лугандон це реально діагноз
14.07.2021 09:43 Ответить
На обмен всегда готов.
14.07.2021 09:45 Ответить
Чтоб потом его освободить со всеми таки ми же !
14.07.2021 10:32 Ответить
Що то за лікар? 11 раз штрикав, щоб вбити. Мій знайомий санітар з анатомічки одним рухом скальпеля, від горла до лобка, випотрошив бандита, що напав на нього в під'їзді.
14.07.2021 09:47 Ответить
Наркота під шмаллю не дуже дієздатна. А інших у Лугандоні ніколи й не було.
14.07.2021 10:30 Ответить
выпустите его снова!
а вообще я не понимаю, как после 40ка ударов отвёрткой можно было его выпустить к людям...???
14.07.2021 09:48 Ответить
В СІЗО нема коштів на утримання, випустили на підписку до суду.
14.07.2021 09:50 Ответить
в стране дебилов это в порядке вещей ..
14.07.2021 09:51 Ответить
...взагалі 2% людей в Світі мають психологічні відхилення. Є буйні і тихі. Тихі більш небезпечні для суспільства, просто по них не видно коли перемкне у них клямку.
14.07.2021 09:57 Ответить
Велика жара викликала агресивну шизофренію.
100% він був стані несвідомості. Коли провести слідчий експеримент то це можна встановити.
Але це не звільняє його від відповідальності і тих хто допустив повторний злочин. Звичайно він повинен був перебувати на обліку в психушці. І ще одне, у нього водійські права є?
14.07.2021 09:48 Ответить
Им оказался 38-летний уроженец Луганщины, который жил на Белоцерковщине и работал врачом в Володарской больнице, друже читай внимательно.
14.07.2021 09:50 Ответить
Саша я читаю уважно, у Володарці нема психлікарні, є в Білій Церкві на Славіна.
Звичайно на обліку він не був, коли працював лікарем.
14.07.2021 09:53 Ответить
агресивна шизофренія шо зимою що літом у всього лугандона уже 7 років , і вони усе сюди з нею пруться !!!
14.07.2021 10:06 Ответить
Жаль что он из хулиганских причин не настругал тех которые его по первому разу не поместили в клетку
14.07.2021 09:54 Ответить
а какой ублюдок выпустил его на свободу?...
14.07.2021 09:54 Ответить
Неприкасаемый украинский суддя.
14.07.2021 12:19 Ответить
садюг сепарских выпускают после 40 ударов отверткой, а патриотов держат годами за решеткой без доказательств... "слуги кремля" должны обитать в рашке, а не в Украине, нужно исправлять эту ошибку...
14.07.2021 09:55 Ответить
Да это уже латентный маяк, он явно кайфовал когда издевался и убивал челоека.
14.07.2021 09:55 Ответить
Зовсім ні. Він не контролював свої дії. Ним управляв внутрішній психологічний сіамський близнюк, простіше "внутрішній голос". Уже після злочину він міг вийти з агресивного стану і побачивши, що він накоїв почав рятувати себе від покарання.
Швидше за все це його не другий злочин, тому що йому 38 років, а симптоми шизофренії починають проявлятись з 25 років. Правда хвороби мають тенденцію "молодіти".
Тут роботи психіатрам з горою.
Між іншим, Чікатило теж відпустили, коли затримали перший раз. У нього була книжечка "КПСС", а в портфелі ніж і вірьовка.
14.07.2021 10:16 Ответить
Від ковіду постраждалий помер - тут до гадалки не ходи.
14.07.2021 10:14 Ответить
странный у нас УПК - явных маньяков отпускают, а человека по надуманным поводам, без доказательств могут годами держать в сизо...
14.07.2021 10:17 Ответить
Потрібно карати тих хто таке допускає
14.07.2021 10:24 Ответить
Так Портнов его составлял а будущие (в то время) рыги его лоббировали
14.07.2021 10:31 Ответить
Как он из СИЗО вышел? Дал на лапу?
14.07.2021 10:18 Ответить
Как шизофреник работал врачом?
14.07.2021 10:32 Ответить
Лугандон рулит!
14.07.2021 10:42 Ответить
в платную камеру его!
14.07.2021 10:45 Ответить
После 40 ударов отвёрткой он снова ходил среди людей ?
14.07.2021 10:46 Ответить
ага, прикинь, подписку что не сбежит дал
14.07.2021 12:09 Ответить
Тоді зловмисника помістили до ізолятора тимчасового тримання, йому інкримінували замах на вбивство і провадження було скеровано до суду, однак, порушивши усі обмеження, він скоїв новий злочин.Джерело: https://censor.net/ua/p3276974
Де саме тут вказано, що його випустили з ізолятора? Втік? Відпросився у піцерію за обідом чи як?
14.07.2021 10:50 Ответить
Якщо слідувати порадам Штайнмайера, то незабаром, такі маніяки заполонять всю країну.
14.07.2021 10:53 Ответить
меня шокировал заголовок поста - "... ВРАЧ(!) нанес по ...". вы хоть соображаете когда такую хрень в заголовок выносить? при чем здесь врач? здесь озверевший и съехавший с катушек и розуму индивид, которого не хочу даже человеком назвать. или врач - это отягчающее обстоятельство? тщательнее надо, редакторы. для нас всех сегодня врач - это часто последняя надежда. человек, к которому идешь со своей болью и надеждой. думать надо, панове.
14.07.2021 11:10 Ответить
Можно в заголовок ещё вынести что он украинец, семьянин, отличник школы и закончил ВУЗ с красным дипломом. Это всё очень важно ведь. ))))
14.07.2021 12:08 Ответить
Нечего сакрализировать какую-либо профессию или деятельность которой занимается человек. Чикатило вон тоже был из когорты интеллигентных "божественных коров" - учителем.
14.07.2021 12:38 Ответить
Согласен, заголовок уровня желтого бульварного листка, а не солидного издания
14.07.2021 14:43 Ответить
Но если б убийца знал что у каждого может быть огнестрел, то десять раз бы подумал. Но сейчас набегут мамки и бабки с нарративами типа "да вы ж сразу все друх друга постреляети", и вышивата с фразами что "суспильство ще не готове". Только вот убийцы разгуливают с ножами и их никто не запрещает, как и алкоголь и автомобили- по статистике это все топовые орудия убийств. И да, за наши налоги полиция нифига не защищает, хотя их в 10 раз больше чем в развитых странах, а убийств не меньше. Ведь по совковой традиции они не пытаются предотвратить- им наоборот выгодно иметь загрузку на работе, а процент раскрытий можно решать сажая за решетку местную шпану и заставляя признаваться в преступлениях случайных алканов
14.07.2021 11:50 Ответить
І ти будеш постійно носити той "огнєстрєл" в руці заряджений, на бойовому зводі і знятим з запобіжника, щоб встигнути його застосувати, в разі чого? Чи як? Я, особисто, думаю, що маньяк вдарив перехожого ножем несподівано, проходячи поряд, і навряд чи будь-хто в тій ситуації встиг би зреагувати і дістати пістолет з кишені чи кобури та зняти його з запобіжника.
14.07.2021 19:27 Ответить
І так, вбивці ходять з ножами, які не заборонені, але нормальні люди, ножі с собою не носять, за винятком, хіба що, коли він обов"язково знадобиться в даний час за прямим призначенням: порізати закуску на природі чи коло генделя. Так само не носитимуть вони і "огнєстрєлів", коли їх дозволять. А ходитимуть з ними ті ж вбивці та різні неадеквати. Приклад США, хоча б, тобі в поміч. Багато там допомогло запобігти злочинам та масовим вбивствам вільне володіння зброєю? Чомусь там злочинців знання того, що в кожного може бути зброя, аж ніяк не зупиняє та й знешкоджує їх чомусь поліція та спецпідрозділи, але зовсім не "небайдужі перехожі" з пістолетами...
14.07.2021 19:53 Ответить
По Портновскому УК бандитов только выпускают. А права на самозащиту на практике нету. Все направлено против честного обывателя
14.07.2021 11:52 Ответить
Цікаво, чи понесе відповідальність за смерть людини той, хто випустив "до суда" серийного вбивцю.
14.07.2021 12:06 Ответить
Уроженец Луганщины - ни о чем не говорит. Я тоже уроженец Луганщины, но выехал оттуда в возрасте 9 лет и долго отхаркивал последствия дворового воспитания. Но сейчас я и по убеждениям и по воспитанию очень мало похож на сепаратистов. Поэтому, если этот парень переселенец - так и пишите. Если просто родился на Луганщине, то это совершенно лишняя информация, я считаю. Сортировать людей по месту рождения довольно глупо.
14.07.2021 12:25 Ответить
Лишить навсегда диплома и в тюрягу за убийство.
Хотел было добавить что если псих, то довічно в психдиспансер, так их же закрыли, значит в только тюрягу. А после отбытия срока пинком под зад в Лугандонию.
14.07.2021 12:46 Ответить
Отвезите га*Дона на мост скиньте накуй . не снимая наручников....
14.07.2021 12:48 Ответить
З допомогою поліція сталася серія тяжких злочинів.
14.07.2021 13:06 Ответить
вот вам реформа полиции и судовой системы, и нам как минимум 3 года жить в этом зеленом гауне, эх ...опять прос..рали 5 лет жизни
14.07.2021 13:07 Ответить
Эти Безdельники и наркоши с Dонецка и Луганска Всё больные на голову? как их путин!!
14.07.2021 13:12 Ответить
 
 