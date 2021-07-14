Врач по-зверски поиздевался над прохожим в Белой Церкви, нанеся ему 11 колото-резаных ран. Пострадавший умер в больнице. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
8 июля 2021 около 22:45 местный житель возвращался с работы домой. Посреди моста на него напал неизвестный, и нанес ножом телесные повреждения.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области.
По данным полиции, водитель автомобиля, который проезжал мимо места происшествия, увидел, что на проезжей части лежит окровавленный человек. Водитель, не прекращая движение, сообщил об происшествии в полицию. Пострадавший с колото-резаным ранением был доставлен в медицинское учреждение, но, к сожалению, во время проведения реанимационных мероприятий 48-летний мужчина скончался.
"Оперативники управления уголовного розыска совместно с работниками Белоцерковского районного управления полиции провели ряд оперативно-розыскных мероприятий и установили личность злоумышленника. Им оказался 38-летний уроженец Луганщины, который жил на Белоцерковщине и работал врачом в Володарской больнице. Он беспричинно нанес 11 ножевых ранений погибшему из хулиганских побуждений", - отметил глава полиции Киевщины.
Сотрудники полиции Киевской области задержали злоумышленника в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Следователи под процессуальным руководством Белоцерковской окружной прокуратуры уже сообщили злоумышленнику о подозрении в совершении уголовного преступления предусмотренного п. 7 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
"Как выяснилось, он уже задерживался полицией Киевской области за нападение на человека и нанесения более 40 ударов отверткой. Тогда злоумышленника поместили в изолятор временного содержания, ему инкриминировали покушение на убийство и производство было направлено в суд, однако, нарушив все ограничения, он совершил новое преступление. Сейчас суд избрал в отношении него меру пресечения в виде содержания под стражей", - добавил Небытов.
редагування текстів на цензор.нет, то лише маленьке лихо від них
т.е. рецидивист-лугандонец припадошный
40 ударов отверткой это не собакова пикетировать с бубой, зачем в сизо сажать
а вообще я не понимаю, как после 40ка ударов отвёрткой можно было его выпустить к людям...???
100% він був стані несвідомості. Коли провести слідчий експеримент то це можна встановити.
Але це не звільняє його від відповідальності і тих хто допустив повторний злочин. Звичайно він повинен був перебувати на обліку в психушці. І ще одне, у нього водійські права є?
Звичайно на обліку він не був, коли працював лікарем.
Швидше за все це його не другий злочин, тому що йому 38 років, а симптоми шизофренії починають проявлятись з 25 років. Правда хвороби мають тенденцію "молодіти".
Тут роботи психіатрам з горою.
Між іншим, Чікатило теж відпустили, коли затримали перший раз. У нього була книжечка "КПСС", а в портфелі ніж і вірьовка.
Де саме тут вказано, що його випустили з ізолятора? Втік? Відпросився у піцерію за обідом чи як?
Хотел было добавить что если псих, то довічно в психдиспансер, так их же закрыли, значит в только тюрягу. А после отбытия срока пинком под зад в Лугандонию.