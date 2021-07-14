С начала войны на Донбассе СБУ открыла более 23 тыс. производств по факту военной агрессии РФ, - Баканов. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины с февраля 2014 открыли и расследовали более 23 тыс. уголовных производств в отношении преступлений, связанных с российской военной агрессией против Украины.

Об этом глава СБУ Иван Баканов сообщил во время совещания руководителей силовых ведомств, которое касалось раскрытия преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, передает Цензор.НЕТ.

"СБУ системно защищает национальные интересы и безопасность Украины. Сейчас наши подразделения расследуют почти 2 тыс. уголовных производств, связанных с вооруженной агрессией Российской Федерации и преступлениями, совершенными в условиях вооруженного конфликта", - подчеркнул Баканов.

По словам главы СБУ, за семь лет завершено расследование и направлены в суд более 3,5 тыс. уголовных производств.

"С февраля 2014 следователи СБУ сообщили о подозрении более 6 тыс. лиц, из них 261 гражданину Российской Федерации. В суды направлены более 3,5 тыс. уголовных производств, а более 1200 человек уже признаны виновными", - добавил он.

При этом глава СБУ отметил, что расследование таких преступлений осложняется временной оккупацией и боевыми действиями на востоке Украины, что делает невозможным физический доступ следователей и прокуроров к документам и лицам, находящимся на неподконтрольных территориях.

"Надлежащая работа украинских правоохранителей относительно этих фактов сосредоточит усилия Международного уголовного суда в привлечении к ответственности должностных лиц РФ и главарей незаконно созданных вооруженных формирований", - подчеркнул Баканов.

Кроме того, глава СБУ отметил, что была начата реформа органов досудебного расследования. Так, планируется создание специализированных подразделений по расследованию преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, в органах СБУ в Донецкой и Луганской областях.

