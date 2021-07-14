Протест пенсионеров МВД под Радой: митингующие с криками "Ганьба!" прорвали кордон правоохранителей. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Сегодня, 14 июля, под зданием Верховной Рады проходит акция протеста пенсионеров МВД. В ходе митинга протестующие прорвали кордон. Происходят потасовки митингующих и правоохранителей.
Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.
Около тысячи пенсионеров МВД пикетируют Верховную Раду, требуя перерасчета пенсий. Ветераны возмущены тем, что зарплаты полицейским подняли 3 года назад, а им пенсии не пересчитали. Они держат плакаты с надписями: "Припиніть дискримінацію пенсіонерів МВС", "Правоохоронній системі - ні".
В ходе акции митингующие прорвали кордон правоохранителей под Радой и с криками "Ганьба!" прорвались к входу в здание парламента. Вместе с тем, они не пытаются зайти во внутрь здания.
Тем временем, между митингующими и правоохранителями периодически происходят потасовки.
