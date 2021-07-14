РУС
Протест пенсионеров МВД под Радой: митингующие с криками "Ганьба!" прорвали кордон правоохранителей. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня, 14 июля, под зданием Верховной Рады проходит акция протеста пенсионеров МВД. В ходе митинга протестующие прорвали кордон. Происходят потасовки митингующих и правоохранителей.

Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

Около тысячи пенсионеров МВД пикетируют Верховную Раду, требуя перерасчета пенсий. Ветераны возмущены тем, что зарплаты полицейским подняли 3 года назад, а им пенсии не пересчитали. Они держат плакаты с надписями: "Припиніть дискримінацію пенсіонерів МВС", "Правоохоронній системі - ні".

Ветераны МВД собираются протестовать в Киеве, требуя перерасчета пенсий

В ходе акции митингующие прорвали кордон правоохранителей под Радой и с криками "Ганьба!" прорвались к входу в здание парламента. Вместе с тем, они не пытаются зайти во внутрь здания. 

Тем временем, между митингующими и правоохранителями периодически происходят потасовки.

Протест пенсионеров МВД под Радой: митингующие с криками Ганьба! прорвали кордон правоохранителей 01
Протест пенсионеров МВД под Радой: митингующие с криками Ганьба! прорвали кордон правоохранителей 02
Протест пенсионеров МВД под Радой: митингующие с криками Ганьба! прорвали кордон правоохранителей 03
Протест пенсионеров МВД под Радой: митингующие с криками Ганьба! прорвали кордон правоохранителей 04
Протест пенсионеров МВД под Радой: митингующие с криками Ганьба! прорвали кордон правоохранителей 05

акция (2443) ВР (29399) митинг (2562) протест (5902)
+79
Це ті хто в райвідділках кришував наркоторговців-хто гвалтував та калічив людей для зірочки-ті хто збирав побори щ підприємців-ті хто брав взятки на дорогах та в кабінетах-ті хто продав свою совість і перетворились на бездушних циніків і маньяків---ні хрена мені їх на жалко
14.07.2021 11:15 Ответить
+76
Перепрошую, ветеранів чого, якого фронту чи виробництва? Ота вся ментярська наволоч, яка в 45 років ніхрена не роблячи йшла собі на "заслужений" відпочинок, отримуючи на той час солідну "пенсію" сьогодні протестує? Проти кого, блін? Та проти тої наволочі, якій вона, та ментярська наволоч, допомагала ту країні багато років грабувати і знущатись з її народу. А тепер суки протестують? І чого ж вони тепер хочуть? А бумеранг, суки, то ж така річ...
14.07.2021 11:17 Ответить
+67
Менты ментов бьют...
14.07.2021 11:13 Ответить
Прикро читати марення від зЕбілів. Таке відчуття, що йде повернення до срср. На зборах трудового колективу проголосували "одноголосно", що півкраїни-вороги народу, тому що!
Потім з'ясувалося, що особисто ті, що голосували, не знали обвинувачених, і, що обвинувачені були ні в чому не винні! Але було пізно: 40 мільйонів невиних людей загинули у найкращій у світі країни лише через те, що на думку злочинної влади, подумки були не на її боці! А кого з голосувавших покарали?
То ж давайте усіх "мусорків" будемо морити голодом! Тому, що вони винні в тому, що злочинна влада дозволяла їм порушувати ЗАКОН!
А якже бути з "чесними ментами"?
зЕбіли проплачені!
14.07.2021 20:16 Ответить
Чесный мент, это типа как домовой..русалка..карлсон..Не неси бред, мафиозная система построена таким образом что сразу же выдавливает всех честных, если вдруг даже каким то чудом они бы там оказались... бандитьё сразу бы их вытеснило - это факт. И уж тем более не верю что честный человек в этом гадюшнике доработал бы до пенсии. Реалии Украины к сожалению таковы что менты и СБУ и прочие судьи, прокуроры и есть первые бандиты и мафия.
14.07.2021 20:48 Ответить
Зе СКОТИ ПОЗДОРОВЛЯЮ - ДЛЯ ВАС ЦЕ ПОЧАТОК КІНЦЯ



Протест пенсіонерів МВС під Радою: мітингувальники з криками "Ганьба!" прорвали кордон правоохоронців - Цензор.НЕТ 4707
14.07.2021 20:45 Ответить
-Тато! Тато! А НЛО є ?
- Є синку! Є!
-Тато! Тато! А снігова людина є ?
-Є синку! Є!
-Тато! Тато! А чесні мєнти є?
-Ні синку -нема! Це Фантастика!
14.07.2021 21:02 Ответить
Бывшие судьи-пенсионеры спокойно получают пенсии по 70-120 тысяч, а они, верой правдой служившие Системе, получают жалкие 8-12 тысяч. Обидно "трудягам".
14.07.2021 21:16 Ответить
Какая бездна народного сочувствия к экс-сотрудникам МВД (на самом деле нет).
14.07.2021 21:34 Ответить
Я думал что они за "службу" себе подушку сделали спаси госпади, не видел ни одного мента, чтобы ездил на каком-то гавне и жил в трущебах, в сорок лет свалить, потом в чепе можно сидеть фуи пинать и получать пенсии, что там с шахтерами а папуасы?
14.07.2021 21:52 Ответить
ото влада скільки холуїв наплодила...
14.07.2021 22:01 Ответить
НА ПОЛИГРАФ ИХ !!! ПРОВЕРИТЬ НА СЕПАРАТИЗМ !!!
14.07.2021 22:15 Ответить
У ментов и так неплохие пенсии, но все мало им, при том подавляющее их большинство жило не на одну зарплату и накопления а то и бизнес успели намутить.
14.07.2021 22:33 Ответить
якби служили людям, той відношення було б людське, а так отримали, те що заслужили, як то кажуть в анекдоті - хорошим ментам - хороші..., а поганим погані. Може теперішнім буде наука.
14.07.2021 22:41 Ответить
А чавой это не выходят оте бабки дедки которые с пеной у ротяк визжали -- мы за ЗЕленскава!!! ?? Где они все? Их пенсии утраивают, ЗЕбубачка их любимый уже покончил с тарифным генацидом бариги, борщевой набор подешевел, а пенсии подняли в 3 раза? Шо затихли ЗЕбильные??
14.07.2021 22:59 Ответить
Та їм все вже одно Олежко, що приколишньому жебрацьке життя що при теперішньому і так буде при майбутьньому. Згоден???
15.07.2021 11:29 Ответить
July 14th, 2021https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3635043.html "В бюджете всё плохо, а в 2022 году будет ещё хуже" - засекли переписку "слуги урода" Потураева Протест пенсіонерів МВС під Радою: мітингувальники з криками "Ганьба!" прорвали кордон правоохоронців - Цензор.НЕТ 2832
15.07.2021 00:52 Ответить
хотите денег? переодевайтесь и идите бить себе подобных.....
15.07.2021 06:26 Ответить
Где краповые береты с кийками?
15.07.2021 07:18 Ответить
Ворон ворону глаз не выклюет,а сколько у ,,старых ,, в 45-47 лет пенсионеров-ментов пенсия при том что они получают 70-75% от оклада плюс за звание?
Теперь я понял почему гражданские пенсионеры не выходят на митинги а влада поднимает пенсионный возраст,это для того чтобы они физически не могли собираться и что-то требовать от власти.
15.07.2021 07:55 Ответить
-Бэримор, что за крики?
-П"дарасы митингуют против ущемлений
-А их кто-то ущемляет?
-Нет, сэр.
-Так почему они кричат?
-П"дарасы, сэр...
15.07.2021 09:16 Ответить
Всім пенсіонерам МВС здоров'я, мирного неба, добробуту Вам і Вашим сім'ям. Якщо влада буде намагатися якось обдурити - то на наступну акцію прийде набагато більше - десятки тисяч і тисячі з них залишаться біля урядового кварталу, Верховної Ради і офісу президента, бо влади геть немає совісті. Вони тупо залізли в кишеню до пенсіонерів, яким вже ці гроші давно були нпараховані.
15.07.2021 13:09 Ответить
