Трассу "Днепр - Решетиловка" прокладывают над железной дорогой в Полтавской области, - "Укравтодор". ФОТОрепортаж

Дорожные работники проводят строительство дороги Н-31 Днепр - Царичанка - Кобеляки - Решетиловка. В селе Бутенки (Полтавщина) путепровод прокладывают над железной дорогой.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Укравтодор".

Отмечается, что в ходе президентской программы "Большая стройка" магистраль строят с нуля.

Сейчас дорожники завершают насыпь и подпорную стенку конструкции в селе Бутенки.

При устройстве насыпи происходит еще один важный технологический этап: с помощью георешеток и слоев щебня формируют геоматрас, который придает основе устойчивости. После чего кладут дорожную одежду из нескольких слоев асфальтобетона.

Трасса Н-31 является стратегическим проектом "Укравтодора", который предусматривает сооружение новой четырехполосной дороги. В Полтавской и Днепропетровской областях она будет проходить в обход населенных пунктов, по образцу европейских автобанов.

Кроме того, по новой трассе из Днепра в Киев можно будет доехать за 5 часов. Завершить трассу планируют уже в 2021 году.

В этом году откроют новую трассу международного значения М-30 Стрый - Изварино. Она станет самым длинным маршрутом страны - около 1 400 км. Как сообщил координатор "Большой стройки", заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко, трассу завершат ко Дню независимости.

