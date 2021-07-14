Трассу "Днепр - Решетиловка" прокладывают над железной дорогой в Полтавской области, - "Укравтодор". ФОТОрепортаж
Дорожные работники проводят строительство дороги Н-31 Днепр - Царичанка - Кобеляки - Решетиловка. В селе Бутенки (Полтавщина) путепровод прокладывают над железной дорогой.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Укравтодор".
Отмечается, что в ходе президентской программы "Большая стройка" магистраль строят с нуля.
Сейчас дорожники завершают насыпь и подпорную стенку конструкции в селе Бутенки.
При устройстве насыпи происходит еще один важный технологический этап: с помощью георешеток и слоев щебня формируют геоматрас, который придает основе устойчивости. После чего кладут дорожную одежду из нескольких слоев асфальтобетона.
Трасса Н-31 является стратегическим проектом "Укравтодора", который предусматривает сооружение новой четырехполосной дороги. В Полтавской и Днепропетровской областях она будет проходить в обход населенных пунктов, по образцу европейских автобанов.
Кроме того, по новой трассе из Днепра в Киев можно будет доехать за 5 часов. Завершить трассу планируют уже в 2021 году.
В этом году откроют новую трассу международного значения М-30 Стрый - Изварино. Она станет самым длинным маршрутом страны - около 1 400 км. Как сообщил координатор "Большой стройки", заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко, трассу завершат ко Дню независимости.
так, что действительно круто, большая стройка, ничего не скажешь
Покосите на отремонтированных участках дорог амброзию, подсолнечник, кукурузу и т.п. на обочинах и разделительных полосах !!!
Как водичкой после дождичка напитается - может и ОБВАЛИТСЯ...
Влететь ночью на скорости на такой участок. Мало не покажется.
Це жарт , чи що .?? З нуля ту розв'язку почали будувати ще 5 років тому ,, ні Зе , ні його - великого крадівництва , тоді ще не було і в помині . !! Зебіли , досить приписувати собі чужі заслуги . !! .
Між Вінницею і Уманню ця траса, що з'явилася ще бозна-коли, проходить через два десятки сіл. Ще більше сіл, мабуть, між Стриєм і Тернополем. Жодного нового розширення до 4 смуг, жодної нової конюшиноподібної розв'язки. "Нову трасу", пилять...
Скільки ще цинічної брехні буде ґенеруватися Укравтодором?
От таке воно "велике будівництво"!