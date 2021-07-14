РУС
Трассу "Днепр - Решетиловка" прокладывают над железной дорогой в Полтавской области, - "Укравтодор". ФОТОрепортаж

Дорожные работники проводят строительство дороги Н-31 Днепр - Царичанка - Кобеляки - Решетиловка. В селе Бутенки (Полтавщина) путепровод прокладывают над железной дорогой.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Укравтодор".

Отмечается, что в ходе президентской программы "Большая стройка" магистраль строят с нуля.

Сейчас дорожники завершают насыпь и подпорную стенку конструкции в селе Бутенки.

При устройстве насыпи происходит еще один важный технологический этап: с помощью георешеток и слоев щебня формируют геоматрас, который придает основе устойчивости. После чего кладут дорожную одежду из нескольких слоев асфальтобетона.

Трасса Н-31 является стратегическим проектом "Укравтодора", который предусматривает сооружение новой четырехполосной дороги. В Полтавской и Днепропетровской областях она будет проходить в обход населенных пунктов, по образцу европейских автобанов.

Кроме того, по новой трассе из Днепра в Киев можно будет доехать за 5 часов. Завершить трассу планируют уже в 2021 году.

В этом году откроют новую трассу международного значения М-30 Стрый - Изварино. Она станет самым длинным маршрутом страны - около 1 400 км. Как сообщил координатор "Большой стройки", заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко, трассу завершат ко Дню независимости.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Объездную дорогу Днепра протяженностью 7 км достроят уже в этом году. ФОТОрепортаж

Трассу Днепр - Решетиловка прокладывают над железной дорогой в Полтавской области, - Укравтодор 01
Трассу Днепр - Решетиловка прокладывают над железной дорогой в Полтавской области, - Укравтодор 02
Трассу Днепр - Решетиловка прокладывают над железной дорогой в Полтавской области, - Укравтодор 03
Трассу Днепр - Решетиловка прокладывают над железной дорогой в Полтавской области, - Укравтодор 04

+5
круто )) в прямом и переносном, непонятно, почему стена насыпи не наклонная...
14.07.2021 12:51 Ответить
+5
так в том то и весь прикол... что дороги (и детские сады, больнички, стадионы), с готовностью 70-80% до 2019 преподносят как начатое с нуля )))
14.07.2021 13:32 Ответить
+3
Качество будет такое же как у этой?

Трассу "Днепр - Решетиловка" прокладывают над железной дорогой в Полтавской области, - "Укравтодор" - Цензор.НЕТ 298
14.07.2021 13:00 Ответить
А текущий ремонт после пуска, и так если память не изменяет лет 5-7 этот мост строят.
14.07.2021 12:58 Ответить
потому что пришлось бы останавливать движение по существующей трассе.
14.07.2021 12:58 Ответить
Нет там трассы. Яма на яме,обочина ровнее. Вчера езал
14.07.2021 13:10 Ответить
пусть будет так. значит что бы не останавливать движение по яма на яме.
14.07.2021 15:16 Ответить
Новое не построили,старое все разрушили. Как то все по зебильному. Езда из Депра до решетиловки заняла столько же времени,сколько от Решетиловки до Киева.
14.07.2021 15:41 Ответить
как мы понимаем, это одна из тех дорог, где проезд 100 км обойдется водителю в 70 грн...и кому жеж все они в карман пойдут после этого?
так, что действительно круто, большая стройка, ничего не скажешь
14.07.2021 13:24 Ответить
а подпорки куда потом ставить?
14.07.2021 14:25 Ответить
Укравтодор !
Покосите на отремонтированных участках дорог амброзию, подсолнечник, кукурузу и т.п. на обочинах и разделительных полосах !!!
14.07.2021 12:55 Ответить
Что-то стеночка больно ТОНКАЯ.
Как водичкой после дождичка напитается - может и ОБВАЛИТСЯ...
14.07.2021 12:58 Ответить
на еврозабор похожа....
14.07.2021 13:00 Ответить
Качество будет такое же как у этой?

Трассу "Днепр - Решетиловка" прокладывают над железной дорогой в Полтавской области, - "Укравтодор" - Цензор.НЕТ 298
14.07.2021 13:00 Ответить
14.07.2021 13:26 Ответить
"Велике крадівництво"

Влететь ночью на скорости на такой участок. Мало не покажется.
14.07.2021 13:36 Ответить
Отмечается, что в ходе президентской программы "Большая стройка" магистраль строят с нуля. Источник: https://censor.net/ru/p3277035 ..
Це жарт , чи що .?? З нуля ту розв'язку почали будувати ще 5 років тому ,, ні Зе , ні його - великого крадівництва , тоді ще не було і в помині . !! Зебіли , досить приписувати собі чужі заслуги . !! .
14.07.2021 13:26 Ответить
так в том то и весь прикол... что дороги (и детские сады, больнички, стадионы), с готовностью 70-80% до 2019 преподносят как начатое с нуля )))
14.07.2021 13:32 Ответить
Скільки проїзджаю біля того мосту , все дивлюсь на східці наверх мосту , і не можу второпати - навіщо вони .? Пішохідний прохід , і навіть проїзд для транспорту ,є під мостом , а навіщо людям вилазити на самий міст , і шо там робити , не зрозуміло . Зупинка транспорта там ( на мосту ) всеодно заборонена .
Трасу "Дніпро - Решетилівка" прокладають над залізницею в Полтавській області, - "Укравтодор" - Цензор.НЕТ 7607 .
14.07.2021 13:43 Ответить
Чтобы понять для чего она,нужно заглянуть в смету на эту лестницу...
показать весь комментарий
Так запрещено ж на мосту останавливаться, а перед самим мостом можно сделать расширение полосы и остановку, разве нет?
показать весь комментарий
"Цього року відкриють нову трасу міжнародного значення М-30 Стрий - Ізварине" Ну чому знову такий наглий п******ж?

Між Вінницею і Уманню ця траса, що з'явилася ще бозна-коли, проходить через два десятки сіл. Ще більше сіл, мабуть, між Стриєм і Тернополем. Жодного нового розширення до 4 смуг, жодної нової конюшиноподібної розв'язки. "Нову трасу", пилять...

Скільки ще цинічної брехні буде ґенеруватися Укравтодором?
14.07.2021 14:33 Ответить
Цікаво, що будівництво цього мосту починалося ще за януковича...
От таке воно "велике будівництво"!
14.07.2021 16:34 Ответить
Саме будівництво ні , за овоча ж -розробляли проект .
показать весь комментарий
эту дорогу начали делать ещё при Пете.а зелень уже приписывает себе шо с нуля.кстати всю полностью трассу в этом году не откроют никак. там дальше в сторону Решетиловки в принципе работы ещё не початый край.
показать весь комментарий
