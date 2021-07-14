Рекордная партия техники Apple и Xiaomi на $1,5 млн выявлена в аэропорту "Борисполь", - СБУ. ФОТОрепортаж

Сотрудники СБУ разоблачили контрабандную партию электронной техники, а также кальянного табака и смесей для вейпинга.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что схему по поставке товаров под видом личных вещей без уплаты обязательных платежей организовали граждане Украины совместно с иностранцами.

Так, правоохранители провели обыски в аэропорту "Борисполь" и изъяли рекордную партию техники Apple и Xiaomi. Кроме того, были изъяты также кальянный табак и смеси для "вейпинга". Общая сумма изъятого составляет более $1,5 млн.

Решается вопрос о сообщении о подозрении лицам, организовавшим схему.














