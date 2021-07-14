РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6328 посетителей онлайн
Новости Фото
13 376 19

Рекордная партия техники Apple и Xiaomi на $1,5 млн выявлена в аэропорту "Борисполь", - СБУ. ФОТОрепортаж

Сотрудники СБУ разоблачили контрабандную партию электронной техники, а также кальянного табака и смесей для вейпинга.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что схему по поставке товаров под видом личных вещей без уплаты обязательных платежей организовали граждане Украины совместно с иностранцами.

Так, правоохранители провели обыски в аэропорту "Борисполь" и изъяли рекордную партию техники Apple и Xiaomi. Кроме того, были изъяты также кальянный табак и смеси для "вейпинга". Общая сумма изъятого составляет более $1,5 млн.

Решается вопрос о сообщении о подозрении лицам, организовавшим схему.

Также читайте: СБУ предотвратила создание фейкового горсовета в Запорожской области: планировали запустить собственные "суды" и "силовой блок". ФОТОрепортаж

Рекордная партия техники Apple и Xiaomi на $1,5 млн выявлена в аэропорту Борисполь, - СБУ 01
Рекордная партия техники Apple и Xiaomi на $1,5 млн выявлена в аэропорту Борисполь, - СБУ 02
Рекордная партия техники Apple и Xiaomi на $1,5 млн выявлена в аэропорту Борисполь, - СБУ 03
Рекордная партия техники Apple и Xiaomi на $1,5 млн выявлена в аэропорту Борисполь, - СБУ 04
Рекордная партия техники Apple и Xiaomi на $1,5 млн выявлена в аэропорту Борисполь, - СБУ 05
Рекордная партия техники Apple и Xiaomi на $1,5 млн выявлена в аэропорту Борисполь, - СБУ 06

Автор: 

Apple (66) Киевская область (4296) контрабанда (2413) СБУ (20343) Xiaomi (6)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+5
Теперь все работники убс будут с нормальными смартфонами.
показать весь комментарий
14.07.2021 13:26 Ответить
+4
Алло або Розетка акцію знову з роздачі китайського ширпотребу з передустановленим яндексом не проведуть... яке горе!
показать весь комментарий
14.07.2021 13:21 Ответить
+4
Я заказывал лечебный каннабис...
показать весь комментарий
14.07.2021 13:22 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Алло або Розетка акцію знову з роздачі китайського ширпотребу з передустановленим яндексом не проведуть... яке горе!
показать весь комментарий
14.07.2021 13:21 Ответить
Да ладно тебе, теперь на маркет плейсе "розетка", продавец "швейцарские рога и копыта" будет продавать этот товар. Выручка пойдет начальнику смены таможни, а откат с выручки - в кассу партии слуга народа
показать весь комментарий
14.07.2021 13:52 Ответить
Я заказывал лечебный каннабис...
показать весь комментарий
14.07.2021 13:22 Ответить
Какой-то непредвиденный сбой...
показать весь комментарий
14.07.2021 13:24 Ответить
Теперь все работники убс будут с нормальными смартфонами.
показать весь комментарий
14.07.2021 13:26 Ответить
та вони і так по десятку вже мають
показать весь комментарий
14.07.2021 13:57 Ответить
А шо робить, так и мучаются.
показать весь комментарий
14.07.2021 15:57 Ответить
Бог дал, Бог взял
показать весь комментарий
14.07.2021 13:43 Ответить
коли будуть продавати як контрабанду ?
хочу айфон за 1 грн
показать весь комментарий
14.07.2021 13:55 Ответить
я в сказки не верю - по сему хаоми или сиоми мой выбор)))
показать весь комментарий
14.07.2021 14:55 Ответить
Хіaомі 11 lite ?
показать весь комментарий
14.07.2021 15:00 Ответить
да мне меняют через время)) говорят шо новое появилось, большинством не пользуюсь , а по вацабу можно и не с дорогого разговаривать, главное интернет , а так передаем привет товарищу, пану - майору любознательному ))) - шутка....
показать весь комментарий
14.07.2021 15:07 Ответить
Скажіть своєму пан майору, що і мені треба вже поміняти
показать весь комментарий
14.07.2021 15:58 Ответить
Цитрус не отримає новий товар на полиці 😂 більше 10 років не помічали, а тут раптом помітили контрабанду😅
показать весь комментарий
14.07.2021 14:22 Ответить
ЗЕБИЛЫ ДОЛЖНЫ ПЛАТИТЬ БОЛЬШЕ, ПОКУПАЯ ВСЕ ДОРОЖЕ, ЧЕМ БЫЛО - ВЫ ТАК И НЕ ПОНЯЛИ - ЛЮБАЯ БОРЬБА, ЗАКАНЧИВАЕТЬСЯ ПОВЫШЕНИЕМ ЦЕН, ДЛЯ ПРОСТЫХ ЛЮДЕЙ - ЕСЛИ ВЫ НЕ ЗАМЕТИЛИ ШО СЕЙЧАС ПРОИСХОДИТ В УКРАИНЕ - ТО Я ВАС ПОЗДРАВЛАЮ - ВЫ НАСТОЯЩИЕ ЗЕБИЛЫ ))))
показать весь комментарий
14.07.2021 14:54 Ответить
Неподелились хотели потихому ввезти .банда рекетиров сбу .накрыла
показать весь комментарий
14.07.2021 15:08 Ответить
Какой ужас - преступление века. Хоро, что СБУ стоит на страже, не дремлет
показать весь комментарий
14.07.2021 20:22 Ответить
МОЖЕТ ЭТО ТО ЧТО ГОДАМИ НЕ ПОЛУЧАЛИ ГРАЖДАНИ УКРАИНЫ С КИТАЯ !!!???
показать весь комментарий
14.07.2021 23:22 Ответить
https://fix.in.ua/product-category/ipad/ ipad и все больше техники не показали ....
показать весь комментарий
06.08.2021 21:39 Ответить
 
 