Шмыгаль отправил замминистра соцполитики к митингующим пенсионерам МВД: Дайте гарантии, что вопрос сегодня будет решен. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Премьер Украины Денис Шмыгаль, открывая сегодняшнее заседание Кабмина, отправил замминистра социальной политики на встречу с митингующими под ВР пенсионерами МВД для разъяснения инициативы о повышении выплат.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на трансляцию заседания Кабмина.
"Сегодня мы примем решение об увеличении пенсии военнослужащим. Вопрос требует немедленного решения. Сотни тысяч военнослужащих и работников других органов правопорядка получат дополнительные пенсионные доплаты", - отметил Шмыгаль.
"В связи с тем, что сегодня возле Кабинета Министров есть люди, в частности, военные пенсионеры, поручаю прямо сейчас во время заседания заместителю министра социальной политики выйти к людям, разъяснить действия правительства и дать гарантии того, что мы готовили это решение, сегодня оно будет принято и люди будут полностью обеспечены пенсионными выплатами в надлежащем размере", - добавил премьер.
Тем временем, как сообщает коореспондент Цензор.НЕТ, митингующие пришли под здание Кабмина. Сама улица Грушевского перекрыта для движения транспорта. В то же время общественный транспорт и кареты скорой помощи пропускают.
Митингующие передали в Кабмин перечень своих требований.
ФОТО Олег Богачук
А вам, "ЗЕ! виборцям" буде хрон без солі.
Радійте.
А до мусорів вийшли
Зато к примеру в укрзализныци с ржавыми вагонами, дырявыми, зассаными простынями оклады по миллиону.