Спасибо, что не с российскими солдатами: Футболисты сборной Украины Миколенко и Яремчук сфотографировались с российским рэпером Бастой

Футболисты сборной Украины Роман Яремчук и Виталий Миколенко сфотографировались с российским рэпером Бастой, который ранее гастролировал в оккупированном Крыму.

Как передает Цензор.НЕТ, фотографию в Instagram Stories опубликовал Миколенко.

Журналист Константин Андриюк в Facebook написал: "Экс-игрок сборной Украины - Роман Зозуля посещает реабилитационный центр ветеранов войны против оккупанта и честно признается - ему стыдно за людей, которые "устали от войны". Игроки сборной Украины - Роман Яремчук и Виталий Миколенко посещают кримнашиста и путинского пропагандона басту и считают честью с ним сфоткатться. Два мира, которые почему-то не пересекаются!".

Активист Сергей Стерненко также отреагировал на фото украинских футболистов с российским артистом: "Стыдно за таких футболистов сборной. Миколенко и Яремчук выложили фото с Вакуленко "Бастой", который отличился гастролями в оккупированном Крыму, участием в пропагандистских мероприятиях в поддержку его оккупации и нападением его охраны в Киеве за вопросы украинцев о Крыме. Может Яремчук и Миколенко не в курсе, что на страну, за которую они выступают, напала Россия и постоянно убивает украинцев? Ну спасибо, что хоть с российскими солдатами не фотографируются пока".

Также читайте: В РФ никто не гарантирует безопасности нашим спортсменам: Ващуку жестко ответили на желание отправить пляжную сборную по футболу в Москву