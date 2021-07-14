РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7284 посетителя онлайн
Новости Фото
46 961 122

Спасибо, что не с российскими солдатами: Футболисты сборной Украины Миколенко и Яремчук сфотографировались с российским рэпером Бастой

Футболисты сборной Украины Роман Яремчук и Виталий Миколенко сфотографировались с российским рэпером Бастой, который ранее гастролировал в оккупированном Крыму.

Как передает Цензор.НЕТ, фотографию в Instagram Stories опубликовал Миколенко.

Спасибо, что не с российскими солдатами: Футболисты сборной Украины Миколенко и Яремчук сфотографировались с российским рэпером Бастой 01

Журналист Константин Андриюк в Facebook написал: "Экс-игрок сборной Украины - Роман Зозуля посещает реабилитационный центр ветеранов войны против оккупанта и честно признается - ему стыдно за людей, которые "устали от войны". Игроки сборной Украины - Роман Яремчук и Виталий Миколенко посещают кримнашиста и путинского пропагандона басту и считают честью с ним сфоткатться. Два мира, которые почему-то не пересекаются!".

Активист Сергей Стерненко также отреагировал на фото украинских футболистов с российским артистом: "Стыдно за таких футболистов сборной. Миколенко и Яремчук выложили фото с Вакуленко "Бастой", который отличился гастролями в оккупированном Крыму, участием в пропагандистских мероприятиях в поддержку его оккупации и нападением его охраны в Киеве за вопросы украинцев о Крыме. Может Яремчук и Миколенко не в курсе, что на страну, за которую они выступают, напала Россия и постоянно убивает украинцев? Ну спасибо, что хоть с российскими солдатами не фотографируются пока".

Также читайте: В РФ никто не гарантирует безопасности нашим спортсменам: Ващуку жестко ответили на желание отправить пляжную сборную по футболу в Москву

Автор: 

рэпер (47) сборная по футболу (296) футбол (3592) Зозуля Роман (54) Стерненко Сергей (410)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+97
Господи, ну і дятли
показать весь комментарий
14.07.2021 13:59 Ответить
+43
на жаль в нас таких 73% , какая разніца їм
показать весь комментарий
14.07.2021 14:03 Ответить
+42
Чмошники. А я ще захищав вас, що не обов'язково гравцям говорити українською, вони на полі роблять для держави більше. Уроди.
показать весь комментарий
14.07.2021 14:02 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
два пітора... хоча чому два? три!
показать весь комментарий
14.07.2021 19:29 Ответить
І воно їм треба? Такий позор! А на вигляд розумні...Баста!
показать весь комментарий
14.07.2021 21:03 Ответить
Футболисты сборной Украины Роман Яремчук и Виталий Миколенко сфотографировались с российским рэпером Бастой, который ранее гастролировал в оккупированном Крыму. Источник: https://censor.net/ru/p3277054

Дякую, що не з російськими солдатами: Футболісти збірної України Миколенко і Яремчук сфотографувалися з російським репером Бастою - Цензор.НЕТ 7259
показать весь комментарий
14.07.2021 21:47 Ответить
сильно извиняюсь спросить - по чём ??? оплата покадрово или тупо оптовый трансфер???
показать весь комментарий
14.07.2021 21:47 Ответить
Тупі Уйобки#...Краще б навчились в футбол грати...
показать весь комментарий
14.07.2021 22:02 Ответить
І за кого уболівати, за цих тупих мажорів, яким як і президентові "какая разніца"👎👎👎
показать весь комментарий
14.07.2021 22:58 Ответить
Малосский скот с лагеря "акакаяразница"
показать весь комментарий
15.07.2021 00:02 Ответить
А **** ви дивуєтесь. Тобто коли інитерв"ю давати мовою окупанат то всі верещали : це можна, головне щоб голи забивали. А коли з рашистом фоткатися то раптом згадали щоь вони мають бути патріотами. То я питаю : хіба вони з Бастою на полі грають??? Вони діють в межах які ви дозволили після скандальних іньервю мовою **** на весь світ. Ви громадяни патріоти маєте визначитися, або труси або хрестик. Не можна бути по зимах і веснах патріотм а в червні трохи малоросом. Не треба торгувати принципами. І якщо вимагати у збірників патріотизму то вимагати в усьому. Ви їх ще не питали з ким у нас війна.. не раджу.. такого *** наслухаєтесь...
показать весь комментарий
15.07.2021 00:19 Ответить


Пояснення якісь будуть ?
Миколенко, якого ти, блін, либишся ?

Яремчук, що це було ???
показать весь комментарий
15.07.2021 05:17 Ответить
Никогда вы меня не переубедите, шо спортсмены, за редким исключением, - не дебиловата.
показать весь комментарий
15.07.2021 05:38 Ответить
2 тупорилих зелених хохла
показать весь комментарий
15.07.2021 06:13 Ответить
Малороське бидло як воно є
показать весь комментарий
15.07.2021 07:16 Ответить
Ну наконец то. Долго усика на руках носили...))) вот теперь и сборная зрадила)))
показать весь комментарий
15.07.2021 08:02 Ответить
ноги есть - ума не надо?
показать весь комментарий
15.07.2021 08:11 Ответить
Та які там ноги? Програючи 4:0 пішки ходити по футбольному полю і пасувати м'яч у сторону власних воріт?
показать весь комментарий
15.07.2021 11:08 Ответить
Нах потрібнатака збірна?
показать весь комментарий
15.07.2021 08:12 Ответить
Дякую, що не з російськими солдатами: Футболісти збірної України Миколенко і Яремчук сфотографувалися з російським репером Бастою - Цензор.НЕТ 5491
показать весь комментарий
15.07.2021 08:34 Ответить
Два тупых малоросса. А зачем вы Стерню сюда приволокли? Сирожа лег под клоунов и только имитирует поцреота. На арест боевого генерала он показательно даже не вскукарекнул.
показать весь комментарий
15.07.2021 08:56 Ответить
выгнать их, к эбэну, из сборной и больше не приглашать..
показать весь комментарий
15.07.2021 09:05 Ответить
очень важный вопрос: где сделано это фото???

судя по растительности, это либо Турция, либо КрымИх! второе если - то это вообще задница!!!
показать весь комментарий
15.07.2021 10:13 Ответить
І не пекли їм тіла футболки з надписами "Слава Україні!", "Героям слава!" та картою України
показать весь комментарий
15.07.2021 13:49 Ответить
Козлы, а не футболисты Украины!!!! Вот такие чмо и преdаeт Украину!!
показать весь комментарий
15.07.2021 14:52 Ответить
Страница 2 из 2
 
 