Реконструкция приемного отделения Волынской областной больницы в Луцке завершена, - ОГА. ФОТОрепортаж
Реконструкция приемного отделения Волынской областной больницы завершена. В медучреждении установили современную аппаратуру.
Как информирует Цензор.НЕТ об этом сообщает глава Волынской ОГА Юрий Погуляйко.
"Общая сметная стоимость объекта - свыше 20 млн гривен. Средства выделены из государственного и областного бюджетов. На сегодня строительная готовность объекта составляет 100%", - отметил глава ОГА.
Реконструкция началась в октябре 2020 года в рамках президентской программы "Большая стройка".
В реконстрированном отделении теперь удобное распределение пациентов, медицинские блоки, заезды для автомобилей скорой помощи.
В помещении установили мощный компьютерный томограф и рентген-аппарат. Появилось также оснащение и оборудование для всех отделений экстренной помощи: УЗИ-аппарат, эндоскопическое оборудование, кардиомониторы, дефибрилляторы, аппараты ИВЛ и лабораторное оборудование.
Для старта работы отделения осталось только получить разрешительные документы.
Всего в Украине, как ранее сообщил заместитель главы Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко, в 2021 году планируется обновить или построить 177 приемных отделений.
