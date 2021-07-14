РУС
Реконструкция приемного отделения Волынской областной больницы в Луцке завершена, - ОГА. ФОТОрепортаж

Реконструкция приемного отделения Волынской областной больницы завершена. В медучреждении установили современную аппаратуру.

Как информирует Цензор.НЕТ об этом сообщает глава Волынской ОГА Юрий Погуляйко.

"Общая сметная стоимость объекта - свыше 20 млн гривен. Средства выделены из государственного и областного бюджетов. На сегодня строительная готовность объекта составляет 100%", - отметил глава ОГА.

Реконструкция началась в октябре 2020 года в рамках президентской программы "Большая стройка".

В реконстрированном отделении теперь удобное распределение пациентов, медицинские блоки, заезды для автомобилей скорой помощи.

В помещении установили мощный компьютерный томограф и рентген-аппарат. Появилось также оснащение и оборудование для всех отделений экстренной помощи: УЗИ-аппарат, эндоскопическое оборудование, кардиомониторы, дефибрилляторы, аппараты ИВЛ и лабораторное оборудование.

Для старта работы отделения осталось только получить разрешительные документы.

Всего в Украине, как ранее сообщил заместитель главы Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко, в 2021 году планируется обновить или построить 177 приемных отделений.

больница (1449) Луцк (603) ОГА (2397) Большая стройка (728)
Сортировать:
Аби реанімувати в міській лікарні відділення екстреної медичної допомоги, на його спорудження спрямували 28 мільйонів гривень, 18 з яких - кошти міського бюджету.

Але побудував президент, чого вже там...
14.07.2021 15:34 Ответить
Оце ця прибудова до старої лікарні розміром 6x18м? Хоч не смішили б уже, в Зеленського в резиденції басейн і то більший.
14.07.2021 15:54 Ответить
файно а чи надвго
14.07.2021 21:47 Ответить
 
 