Войска РФ в преддверии Нормандского саммита устроили провокацию, обстреляв поселок Гольмовский на оккупированном Донбассе. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Уже привычно накануне важных переговоров российско-оккупационные войска на Донбассе осуществили провокационный обстрел жилого сектора и обвинили в этом украинских военных.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Как рассказала одна из местных жителей, наемники РФ обстреливали поселок Гольмовский на оккупированном Донбассе.

По ее словам, стреляли очень часто и сильно.

Отмечается, что провокативные обстрелы войсками РФ оккупированных территорий произошли на фоне информации о том, что саммит Нормандской четверки состоится в ближайшее время.

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