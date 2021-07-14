Войска РФ в преддверии Нормандского саммита устроили провокацию, обстреляв поселок Гольмовский на оккупированном Донбассе. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Уже привычно накануне важных переговоров российско-оккупационные войска на Донбассе осуществили провокационный обстрел жилого сектора и обвинили в этом украинских военных.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Как рассказала одна из местных жителей, наемники РФ обстреливали поселок Гольмовский на оккупированном Донбассе.
По ее словам, стреляли очень часто и сильно.
Отмечается, что провокативные обстрелы войсками РФ оккупированных территорий произошли на фоне информации о том, что саммит Нормандской четверки состоится в ближайшее время.
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а он, падла - всё равно постреливает....
а звiдки вони там взялись? це або окупанти, або колаборанти.
ця провокаторша тримає кацапську ксiву, щоб закликати окупанта швидше прийти на українську землю?
продовження ?