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Войска РФ в преддверии Нормандского саммита устроили провокацию, обстреляв поселок Гольмовский на оккупированном Донбассе. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Уже привычно накануне важных переговоров российско-оккупационные войска на Донбассе осуществили провокационный обстрел жилого сектора и обвинили в этом украинских военных.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Как рассказала одна из местных жителей, наемники РФ обстреливали поселок Гольмовский на оккупированном Донбассе.

По ее словам, стреляли очень часто и сильно.

Отмечается, что провокативные обстрелы войсками РФ оккупированных территорий произошли на фоне информации о том, что саммит Нормандской четверки состоится в ближайшее время.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Российские пропагандисты потянулись в ОРДЛО, можно ожидать новую волну загадочных обстрелов от "неуловимых ДРГ", - Казанский

Войска РФ в преддверии Нормандского саммита устроили провокацию, обстреляв поселок Гольмовский на оккупированном Донбассе 01
Войска РФ в преддверии Нормандского саммита устроили провокацию, обстреляв поселок Гольмовский на оккупированном Донбассе 02
Войска РФ в преддверии Нормандского саммита устроили провокацию, обстреляв поселок Гольмовский на оккупированном Донбассе 03
Войска РФ в преддверии Нормандского саммита устроили провокацию, обстреляв поселок Гольмовский на оккупированном Донбассе 04

Автор: 

обстрел (27626) россия (96001) Донбасс (26956) наемники рф (2090)


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Топ комментарии
+8
Видео с тупой лугандонкой уберите.
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14.07.2021 17:53
+8
Технология захвата Украины. Держит паспорт РФ и орет , чтобы ее защитили. Кто б сомневался, для чего эти паспорта раздавались. На Гляйвиц не натягивает, но все, думаю, впереди.
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14.07.2021 18:13
+6
Скоро и широкое наступление будет. Бубочке кто-то передайте.
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14.07.2021 17:50
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Скоро и широкое наступление будет. Бубочке кто-то передайте.
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14.07.2021 17:50 Ответить
прошлым летом вой кацапских гиен такой же был.
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14.07.2021 17:52 Ответить
Ты на что намекаешь,псих? Глянь на эту обезумевшую тётку. Кацапня всегда использует подобные овощи перед каким-то движняком.
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14.07.2021 17:56 Ответить
Я намекаю на то что ты болван. Потому что там все безумные в любой день любого года.
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14.07.2021 18:07 Ответить
То что ты идиот, и намекать не надо.
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15.07.2021 06:04 Ответить
Абсолютно с вами согласен, вам ничего не нужно намекать, но вы сможете намекать после того как станете вовремя пить колёсики.
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18.07.2021 07:56 Ответить
🤦🤦🤦
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18.07.2021 09:04 Ответить
Купи нормальній гаджет, дядя, твои картинки не заходят .
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18.07.2021 09:12 Ответить
🤦🤦🤦🤦
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18.07.2021 12:33 Ответить
Купи нормальній гаджет, дядя, твои картинки не заходятВійська РФ напередодні Нормандського саміту влаштували провокацію, обстрілявши селище Гольмівський на окупованому Донбасі - Цензор.НЕТ 2394
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18.07.2021 12:51 Ответить
Купи себе мозг.
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18.07.2021 21:07 Ответить
тебе надо ты и купи
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18.07.2021 21:21 Ответить
Мне не надо мозг для тебя.
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18.07.2021 21:52 Ответить
тебе нужнее
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18.07.2021 21:59 Ответить
Видео с тупой лугандонкой уберите.
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14.07.2021 17:53 Ответить
Меркель приказала Зеле выполнять формулу Штайнмайера... Это типа Вячеслав Молотов 22 июня 1941 года по Всесоюзному радио сказал : ссср строго выполнял братский Договор Молотов-Риббентроп но Гитлер предал СССр...
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14.07.2021 17:58 Ответить
Нормандский формат и Северный потоп не связаны меж собой...,даже Геннадий Москаль каже...причем тут Дырляндия и Северное Дерьмо?
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14.07.2021 18:01 Ответить
во оно как михалыч, целуем, целуем с мужем вдвоём фуйла в сраку, дети уж год как в Польше,
а он, падла - всё равно постреливает....
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14.07.2021 18:01 Ответить
Предлагаю Меркенльше взять ДНР и ЛНР в состав Германии...,они хорошие Чуваки...Комендантский час работает в Даунетке и Лоханке круче Мацковских Курантов
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14.07.2021 18:04 Ответить
Технология захвата Украины. Держит паспорт РФ и орет , чтобы ее защитили. Кто б сомневался, для чего эти паспорта раздавались. На Гляйвиц не натягивает, но все, думаю, впереди.
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14.07.2021 18:13 Ответить
много живет рассеян...

а звiдки вони там взялись? це або окупанти, або колаборанти.

ця провокаторша тримає кацапську ксiву, щоб закликати окупанта швидше прийти на українську землю?

продовження ?



Війська РФ напередодні Нормандського саміту влаштували провокацію, обстрілявши селище Гольмівський на окупованому Донбасі - Цензор.НЕТ 501

Війська РФ напередодні Нормандського саміту влаштували провокацію, обстрілявши селище Гольмівський на окупованому Донбасі - Цензор.НЕТ 1862
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14.07.2021 19:38 Ответить
ана просит у хэй-ло, что-бы он прикратил бизабразничать
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14.07.2021 18:20 Ответить
Нормандский формат - это и есть провокация. Немец. француз и русский решают судьбу Украины. Начало плохого анекдота.
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14.07.2021 19:53 Ответить
В Минске фрау Риббентроп и Франсуа Олланд добивались лишь одной цели,срочно прекратить горячую фазы войны между Путлерскими ублюдками любой ценой...,в свое время Николя Саркози сделал тоже самое в Грузии,правда за очень крупное бабло...,видимо за это сейчас и сидит в тюряге сырой...,кстати с 1 марта этого года...
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14.07.2021 20:11 Ответить
Нет такого народа русский...,не позорьте РАБссию и ее Вампирию... РАБссиянцы вяликаросского Мордовско-калмыкского происхождения...,а короче Туземцы Чингизиды Хана Батыя...
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14.07.2021 20:17 Ответить
Війська РФ напередодні Нормандського саміту влаштували провокацію, обстрілявши селище Гольмівський на окупованому Донбасі - Цензор.НЕТ 5406 основатель Мацковии в 1238 году Хан Батый к вашему вниманию..
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14.07.2021 20:19 Ответить
Как видно из перехвата -шахтерами и не пахнет....все матерые кадровые россияне....
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14.07.2021 23:02 Ответить
З якого дива артобстріл звуть провокацією...?
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15.07.2021 09:04 Ответить
А взагалі не варто себе обманювати - для України є одна можливість вижити це - знищити всіх кацапів і ватників .
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15.07.2021 10:08 Ответить
Доведiть це зеленому членограю! Воно ж, айкосами затуманине й кожнодобовi втрати не помiчаэ!
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15.07.2021 10:45 Ответить
Как-то не натурально разговор звучит....
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15.07.2021 10:40 Ответить
********-ихтамнеты **************!
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15.07.2021 10:48 Ответить
 
 