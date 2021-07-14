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Аваков вручил государственные и ведомственные награды 84 сотрудникам системы МВД. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня, 14 июля, во исполнение Указа президента Украины, министр внутренних дел Арсен Аваков наградил 84 сотрудников системы МВД орденами, медалями, ведомственными знаками отличия, также правоохранителям присвоены почетные звания.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

Аваков вручил государственные и ведомственные награды 84 сотрудникам системы МВД 01
Аваков вручил государственные и ведомственные награды 84 сотрудникам системы МВД 02

Министр внутренних дел поздравил присутствующих с наградами и поблагодарил всею большую команду сотрудников системы МВД за службу.

Аваков вручил государственные и ведомственные награды 84 сотрудникам системы МВД 03
Аваков вручил государственные и ведомственные награды 84 сотрудникам системы МВД 04

"Уважаемые друзья, офицеры, сержанты, служащие, от имени государства Украина имею честь вручить государственные награды вам, лучшим из лучших. Спасибо, что каждый день выполняете свои обязанности так, чтобы каждый украинец чувствовал себя в покое и защищенным, чтобы в стране соблюдался Закон. Надеюсь, вам есть чем гордиться, потому что сегодня здесь собрались лучшие из лучших. А у нас в Министерстве внутренних дел работает около 350 тыс. офицеров и служащих. Горжусь нашим коллективом, горжусь нашим профессионализмом! Желаю в дальнейшем успеха ", - сказал Аваков.

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Аваков вручил государственные и ведомственные награды 84 сотрудникам системы МВД 05
Аваков вручил государственные и ведомственные награды 84 сотрудникам системы МВД 06
Аваков вручил государственные и ведомственные награды 84 сотрудникам системы МВД 07
Аваков вручил государственные и ведомственные награды 84 сотрудникам системы МВД 08
Аваков вручил государственные и ведомственные награды 84 сотрудникам системы МВД 09
Аваков вручил государственные и ведомственные награды 84 сотрудникам системы МВД 10

Также читайте: Аваков - правильный человек. Он всегда отличался от всех этих "стайных субъектов" в украинской политике, - советник Ермака Подоляк

Глава МВД вручил орден "Богдана Хмельницкого III степени" посмертно нацгвардейцу Александру Павлюку. Награду получил сын погибшего Николай Павлюк.

Аваков вручил государственные и ведомственные награды 84 сотрудникам системы МВД 11

Минутой молчания присутствующие почтили погибших правоохранителей, которые положили свою жизнь за целостность и суверенитет Украины.

Аваков вручил государственные и ведомственные награды 84 сотрудникам системы МВД 12

"Отличие Совета национальной безопасности и обороны Украины" II степени получил и советник министра внутренних дел Владимир Филенко. Он был одним из тех, кто писал Конституцию Украины.

Аваков вручил государственные и ведомственные награды 84 сотрудникам системы МВД 13
Аваков вручил государственные и ведомственные награды 84 сотрудникам системы МВД 14

Также читайте: Профильный комитет Рады рекомендует нардепам самостоятельно определиться, увольнять ли Авакова

Автор: 

Аваков Арсен (3444) МВД (9324) награда (1809) правоохранительные органы (2970) силовики (2799)


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Топ комментарии
+10
яйкозахист, членомет.. и подорожник на лысину..
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14.07.2021 20:30
+9
Спасибо Арсен Борисович за служение Украине,благодаря Вашему личному участию Харьковская Народня Республика обосралась по самые Мавзолеи,и НовороSSiя от Харькове до Одессы сдохла что Мамонт Мавзолейный
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14.07.2021 20:33
+6
а киві наградний кулемет?
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14.07.2021 20:27
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А наградное оружие?!!!
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14.07.2021 20:25 Ответить
Наградну зброю можна тільки Пашинському. Бо інакше ***** нападе.
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14.07.2021 20:42 Ответить
Та неее. Там длинный список.
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14.07.2021 20:43 Ответить
Згоден. Лише в 2014-2015 році було видано 1200 одиниць наградної зброї. З них 88 одиниць отримали нардепи.
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14.07.2021 20:46 Ответить
Еще киве, дейдею, ширяеву, тоше геращенко, шкиряку катмандуйскому и т.д.
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14.07.2021 20:52 Ответить
А вони чим гірше? Вони хіба менше Україну *******?
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14.07.2021 20:56 Ответить
Вибачте мені моє уточнення, але Зоряну і Шкіряку.
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14.07.2021 21:10 Ответить
І Ківі.
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14.07.2021 21:30 Ответить
дембельский аккорд рюкзакова) за каждой наградой стоит нехилая пенсия и потери бюджета на дармоедов...
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14.07.2021 20:26 Ответить
Очень остро стоит вопрос наполняемости этого бюджета, из которого спонсируется весь этот мусор в погонах. Налогоплатильщики видят всё меньше причин платить
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14.07.2021 20:29 Ответить
"НалогоплатИльщики" - це круто. Це нова категорія платників
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14.07.2021 21:13 Ответить
"- Этот дуб у нас еще пошумит!" (с)

Аваков вручил государственные и ведомственные награды 84 сотрудникам системы МВД - Цензор.НЕТ 9454
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14.07.2021 20:34 Ответить
чую запах родного улуса
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14.07.2021 20:46 Ответить
а киві наградний кулемет?
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14.07.2021 20:27 Ответить
яйкозахист, членомет.. и подорожник на лысину..
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14.07.2021 20:30 Ответить
Красные кружевные шаровары.
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14.07.2021 20:34 Ответить
как бы потом не скучать даже за такой хвойдой как авакян.
монозелень же лучше не сделает - хуже ето всегда пожалуйста.
и вообще минист МВД не нарик? - ето прямое личное оскобление отбулавленого.
дайошь торчка!
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14.07.2021 20:28 Ответить
Арсен Борисович, спасибо за все!
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14.07.2021 20:28 Ответить
И валите шить рюкзаки
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14.07.2021 20:30 Ответить
Уточните, за что?
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14.07.2021 20:31 Ответить
зорян, ты?)!
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14.07.2021 20:46 Ответить
Аваков вручил государственные и ведомственные награды 84 сотрудникам системы МВД - Цензор.НЕТ 1575
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14.07.2021 20:30 Ответить
Спасибо Арсен Борисович за служение Украине,благодаря Вашему личному участию Харьковская Народня Республика обосралась по самые Мавзолеи,и НовороSSiя от Харькове до Одессы сдохла что Мамонт Мавзолейный
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14.07.2021 20:33 Ответить
ждітє, ваш скромний кондотьєр уже в путі

https://mobile.twitter.com/MrHimikus

https://mobile.twitter.com/MrHimikus Himikus https://mobile.twitter.com/MrHimikus @MrHimikus https://mobile.twitter.com/MrHimikus/status/1415242422724988931 8 ч

Аваков давно мріяв повноцінно володіти Харьковом. Але Кернес заважав. Штож, мрії здійснюються. Новий князь поспішає на вотчину. Місту потрібна нова сильна рука.
*це вам моя версія істиної причини відставки Авакова і кулуарних домовленостей
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14.07.2021 20:41 Ответить
І перетворилась на Гєпаловку.
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14.07.2021 21:31 Ответить
Пенсій сьогоднішнім ветеранам, які атакували ВР, не роздав. Отаке...
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14.07.2021 20:34 Ответить
Это музчины в полном расцвете сил. На них еще пахать и пахать. Какие такие пенсии?
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14.07.2021 20:39 Ответить
-Тато! Тато! А НЛО є ?
- Є синку! Є!
-Тато! Тато! А снігова людина є ?
-Є синку! Є!
-Тато! Тато! А чесні мєнти є?
-Ні синку -нема! Це Фантастика!
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14.07.2021 21:05 Ответить
Я уверен что в Харькове и области теперь Зелемойское Шапито получат на выборах следующих НОЛЬ целых ничего десятых
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14.07.2021 20:38 Ответить
Як казав Господь колись мабуть,не плюй в колодязь,бо Водичка дуже потужна сила... не пойман значит не Вор... .
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14.07.2021 20:44 Ответить
А еще Арсен Аваков в детстве на Горшок ходил,а в институте Хмыря избил одного...,а оджнажды Аваков сказал такое : не приведи Господи увидеть Крыс Путлера в Украине...,почти дословно... Мавзолейные бараны,...Аваков вас опустил ниже погреба в Харькове и это есть ФАКТ...Фас...крысы казламордые...
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14.07.2021 20:49 Ответить
https://censor.net/ru/user/201477 Тонька Тарєлкіна це ти? Ісхудала вся як стеблина! Бо кажуть "як не наївся то не налижишся"!
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14.07.2021 21:08 Ответить
Сеня уходи достойно, с одним рюкзаком.
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14.07.2021 21:28 Ответить
На этом коррупционере Авакове провалил тест не один президент Украины.
Ублюдок сидеть должен был давным давно.
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14.07.2021 20:56 Ответить
Полиция развалена при Авакове окончательно и бесповоротно.
https://www.youtube.com/channel/************************ Канал адвоката Болтика прекрасно показывает до чего довел полицию Аваков.
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14.07.2021 21:01 Ответить
Вітаю Сергія Стерненка! Навряд чи наступник зміне його положення сьогодніше-але все ж таки приємна новина !
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14.07.2021 21:10 Ответить
Люди добрі! Сьогодні половина новин про поліцію-міліцію! Прямо таки "День Мєнта"! Нове свято!
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14.07.2021 21:13 Ответить
какое приданное отхватил? Хватит на поколений десять?
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14.07.2021 21:23 Ответить
Пістолети та автомати теж владним чиновникам вручив?
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14.07.2021 22:05 Ответить
ці БДСМщики і наладі граються в солдатиків...
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14.07.2021 22:06 Ответить
Аваков проскочил с убийством С.Билого а от с Шереметом он непроскочил а хуже влез в маргарин по колена
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14.07.2021 22:33 Ответить
В 14-м обещал добробатам , никого не забуду. Забыл и растоптал , как только затихло.
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14.07.2021 23:14 Ответить
 
 