Аваков вручил государственные и ведомственные награды 84 сотрудникам системы МВД. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Сегодня, 14 июля, во исполнение Указа президента Украины, министр внутренних дел Арсен Аваков наградил 84 сотрудников системы МВД орденами, медалями, ведомственными знаками отличия, также правоохранителям присвоены почетные звания.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.
Министр внутренних дел поздравил присутствующих с наградами и поблагодарил всею большую команду сотрудников системы МВД за службу.
"Уважаемые друзья, офицеры, сержанты, служащие, от имени государства Украина имею честь вручить государственные награды вам, лучшим из лучших. Спасибо, что каждый день выполняете свои обязанности так, чтобы каждый украинец чувствовал себя в покое и защищенным, чтобы в стране соблюдался Закон. Надеюсь, вам есть чем гордиться, потому что сегодня здесь собрались лучшие из лучших. А у нас в Министерстве внутренних дел работает около 350 тыс. офицеров и служащих. Горжусь нашим коллективом, горжусь нашим профессионализмом! Желаю в дальнейшем успеха ", - сказал Аваков.
Глава МВД вручил орден "Богдана Хмельницкого III степени" посмертно нацгвардейцу Александру Павлюку. Награду получил сын погибшего Николай Павлюк.
Минутой молчания присутствующие почтили погибших правоохранителей, которые положили свою жизнь за целостность и суверенитет Украины.
"Отличие Совета национальной безопасности и обороны Украины" II степени получил и советник министра внутренних дел Владимир Филенко. Он был одним из тех, кто писал Конституцию Украины.
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монозелень же лучше не сделает - хуже ето всегда пожалуйста.
и вообще минист МВД не нарик? - ето прямое личное оскобление отбулавленого.
дайошь торчка!
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Аваков давно мріяв повноцінно володіти Харьковом. Але Кернес заважав. Штож, мрії здійснюються. Новий князь поспішає на вотчину. Місту потрібна нова сильна рука.
*це вам моя версія істиної причини відставки Авакова і кулуарних домовленостей
- Є синку! Є!
-Тато! Тато! А снігова людина є ?
-Є синку! Є!
-Тато! Тато! А чесні мєнти є?
-Ні синку -нема! Це Фантастика!
Ублюдок сидеть должен был давным давно.
https://www.youtube.com/channel/************************ Канал адвоката Болтика прекрасно показывает до чего довел полицию Аваков.