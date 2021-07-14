Подтягивающий брюки Корниенко, Яременко смущает коллег, взгляд Юрченко в спину, - день работы Рады 14 июля. ФОТОрепортаж
На заседании 14 июля народные депутаты приняли закон о перезагрузке Высшего совета правосудия, переименовали День защитника Украины и ограничили размер процентов по кредитам для переселенцев. Верховная Рада провела также внеочередное заседание, которое длилось 3 минуты. Депутаты внесли изменения в закон о Национальном агентстве по вопросам выявления, розыска и управления активами и в закон об органической продукции.
Парламентский день в фоторепортаже корреспондента Цензор.НЕТ.
"Слуги народа" Галина Третьякова и Михаил Радуцкий.
Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков и глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.
"Слуга народа" Богдан Яременко что-то предлагает коллегам.
Сергей Власенко из "Батькивщины".
Поговорить с Разумковым подошел замглавы фракции СН Александр Корниенко.
Некоторые депутаты предпочитают голосовать стоя.
"Слуга народа" Лиза Богуцкая показывает коллегам, что происходит под стенами парламента - там протестовали ветераны МВД.
Участник недавнего скандала с ДТП и наркотиками нардеп Юрченко.
"Слуги" Сольский, Янченко и Ткаченко.
Фракция "ЕС": Петр Порошенко слушает Артура Герасимова.
Депутат Мезенцева в костюме с отливом.
Депутаты Рубльов, Алексийчук и Салийчук увлечены газетной статьей.
Нардеп Дунда голосует по своей методике.
Глава партии "Слуга народа" Корниенко подтягивает брюки во время разговора со спикером ВР Разумковым.
Фото - Цензор.НЕТ
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а Зеленский бабада, бабада, бабада ....
(веганы, пардон, ничего личного!)
..
голубкикурки крильцями б"є... грудкупузяру колесом виставляє )))
если мы о музыке конечно...)))
https://censor.net/ru/comments/locate/3277168/0192143d-7d17-73f3-8978-51fdcf9e0706
непременно нужен закон за табу!