Подтягивающий брюки Корниенко, Яременко смущает коллег, взгляд Юрченко в спину, - день работы Рады 14 июля. ФОТОрепортаж

На заседании 14 июля народные депутаты приняли закон о перезагрузке Высшего совета правосудия, переименовали День защитника Украины и ограничили размер процентов по кредитам для переселенцев. Верховная Рада провела также внеочередное заседание, которое длилось 3 минуты. Депутаты внесли изменения в закон о Национальном агентстве по вопросам выявления, розыска и управления активами и в закон об органической продукции.

Парламентский день в фоторепортаже корреспондента Цензор.НЕТ.







"Слуги народа" Галина Третьякова и Михаил Радуцкий.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков и глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Слуга народа" Богдан Яременко что-то предлагает коллегам.

Сергей Власенко из "Батькивщины".

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Поговорить с Разумковым подошел замглавы фракции СН Александр Корниенко.





Некоторые депутаты предпочитают голосовать стоя.

"Слуга народа" Лиза Богуцкая показывает коллегам, что происходит под стенами парламента - там протестовали ветераны МВД.





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Участник недавнего скандала с ДТП и наркотиками нардеп Юрченко.

"Слуги" Сольский, Янченко и Ткаченко.

Фракция "ЕС": Петр Порошенко слушает Артура Герасимова.

Депутат Мезенцева в костюме с отливом.

Депутаты Рубльов, Алексийчук и Салийчук увлечены газетной статьей.

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Нардеп Дунда голосует по своей методике.

Глава партии "Слуга народа" Корниенко подтягивает брюки во время разговора со спикером ВР Разумковым.

Фото - Цензор.НЕТ