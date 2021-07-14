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Подтягивающий брюки Корниенко, Яременко смущает коллег, взгляд Юрченко в спину, - день работы Рады 14 июля. ФОТОрепортаж

На заседании 14 июля народные депутаты приняли закон о перезагрузке Высшего совета правосудия, переименовали День защитника Украины и ограничили размер процентов по кредитам для переселенцев. Верховная Рада провела также внеочередное заседание, которое длилось 3 минуты. Депутаты внесли изменения в закон о Национальном агентстве по вопросам выявления, розыска и управления активами и в закон об органической продукции.

Парламентский день  в фоторепортаже корреспондента Цензор.НЕТ.

Подтягивающий брюки Корниенко, Яременко смущает коллег, взгляд Юрченко в спину, - день работы Рады 14 июля 01

Подтягивающий брюки Корниенко, Яременко смущает коллег, взгляд Юрченко в спину, - день работы Рады 14 июля 02

"Слуги народа" Галина Третьякова и Михаил Радуцкий.

Подтягивающий брюки Корниенко, Яременко смущает коллег, взгляд Юрченко в спину, - день работы Рады 14 июля 03Подтягивающий брюки Корниенко, Яременко смущает коллег, взгляд Юрченко в спину, - день работы Рады 14 июля 04

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков и глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Подтягивающий брюки Корниенко, Яременко смущает коллег, взгляд Юрченко в спину, - день работы Рады 14 июля 05

"Слуга народа" Богдан Яременко что-то предлагает коллегам.

Подтягивающий брюки Корниенко, Яременко смущает коллег, взгляд Юрченко в спину, - день работы Рады 14 июля 06

Сергей Власенко из "Батькивщины".

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВР приняла еще один законопроект, необходимый для запуска ВСП

Подтягивающий брюки Корниенко, Яременко смущает коллег, взгляд Юрченко в спину, - день работы Рады 14 июля 07

Поговорить с Разумковым подошел замглавы фракции СН Александр Корниенко.

Подтягивающий брюки Корниенко, Яременко смущает коллег, взгляд Юрченко в спину, - день работы Рады 14 июля 08
Подтягивающий брюки Корниенко, Яременко смущает коллег, взгляд Юрченко в спину, - день работы Рады 14 июля 09

Некоторые депутаты предпочитают голосовать стоя.

Подтягивающий брюки Корниенко, Яременко смущает коллег, взгляд Юрченко в спину, - день работы Рады 14 июля 10

"Слуга народа" Лиза Богуцкая показывает коллегам, что происходит под стенами парламента - там протестовали ветераны МВД.

Подтягивающий брюки Корниенко, Яременко смущает коллег, взгляд Юрченко в спину, - день работы Рады 14 июля 11
Подтягивающий брюки Корниенко, Яременко смущает коллег, взгляд Юрченко в спину, - день работы Рады 14 июля 12

Подтягивающий брюки Корниенко, Яременко смущает коллег, взгляд Юрченко в спину, - день работы Рады 14 июля 13

Смотрите: Протест пенсионеров МВД под Радой: митингующие с криками "Ганьба!" прорвали кордон правоохранителей. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Подтягивающий брюки Корниенко, Яременко смущает коллег, взгляд Юрченко в спину, - день работы Рады 14 июля 14


Подтягивающий брюки Корниенко, Яременко смущает коллег, взгляд Юрченко в спину, - день работы Рады 14 июля 15
Подтягивающий брюки Корниенко, Яременко смущает коллег, взгляд Юрченко в спину, - день работы Рады 14 июля 16

Участник недавнего скандала с ДТП и наркотиками нардеп Юрченко.

Подтягивающий брюки Корниенко, Яременко смущает коллег, взгляд Юрченко в спину, - день работы Рады 14 июля 17

Подтягивающий брюки Корниенко, Яременко смущает коллег, взгляд Юрченко в спину, - день работы Рады 14 июля 18

"Слуги" Сольский, Янченко и Ткаченко.

Подтягивающий брюки Корниенко, Яременко смущает коллег, взгляд Юрченко в спину, - день работы Рады 14 июля 19

Фракция "ЕС": Петр Порошенко слушает Артура Герасимова.

Подтягивающий брюки Корниенко, Яременко смущает коллег, взгляд Юрченко в спину, - день работы Рады 14 июля 20

Депутат Мезенцева в костюме с отливом.

Подтягивающий брюки Корниенко, Яременко смущает коллег, взгляд Юрченко в спину, - день работы Рады 14 июля 21

Депутаты Рубльов, Алексийчук и Салийчук увлечены газетной статьей.

Читайте: Профильный комитет рекомендует Раде принять законопроект Зеленского о большом государственном гербе, - "слуга народа" Клочко

Подтягивающий брюки Корниенко, Яременко смущает коллег, взгляд Юрченко в спину, - день работы Рады 14 июля 22

Нардеп Дунда голосует по своей методике.

Подтягивающий брюки Корниенко, Яременко смущает коллег, взгляд Юрченко в спину, - день работы Рады 14 июля 23

Глава партии "Слуга народа" Корниенко подтягивает брюки во время разговора со спикером ВР Разумковым.

Фото - Цензор.НЕТ

Автор: 

ВР (29272) депутат (3320)


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Топ комментарии
+28
шото кашёлка уже в парашют не влазит...вегетарианка мабуть высшего сорта...
(веганы, пардон, ничего личного!)
Подтягивающий брюки Корниенко, Яременко смущает коллег, взгляд Юрченко в спину, - день работы Рады 14 июля - Цензор.НЕТ 6025

..
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14.07.2021 23:09
+21
Подтягивающий брюки Корниенко, Яременко смущает коллег, взгляд Юрченко в спину, - день работы Рады 14 июля - Цензор.НЕТ 7069
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14.07.2021 23:14
+14
Подтягивающий брюки Корниенко, Яременко смущает коллег, взгляд Юрченко в спину, - день работы Рады 14 июля - Цензор.НЕТ 9378
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14.07.2021 23:21
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Еременко походу про анальщину коллегам заливал 🧐☝️
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14.07.2021 23:07 Ответить
рассказывл про то, как с Корниенком на сосну табу накладывали,
а Зеленский бабада, бабада, бабада ....
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15.07.2021 07:34 Ответить
яременко предлагает анал, коллена смущается, значит нужно повысит цену
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16.07.2021 15:33 Ответить
зачем нам новости о цирке шапито?
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14.07.2021 23:07 Ответить
шото кашёлка уже в парашют не влазит...вегетарианка мабуть высшего сорта...
(веганы, пардон, ничего личного!)
Подтягивающий брюки Корниенко, Яременко смущает коллег, взгляд Юрченко в спину, - день работы Рады 14 июля - Цензор.НЕТ 6025

..
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14.07.2021 23:09 Ответить
вона знайшла собі добичу. зараз з"їсть чахлика.
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14.07.2021 23:14 Ответить
Подтягивающий брюки Корниенко, Яременко смущает коллег, взгляд Юрченко в спину, - день работы Рады 14 июля - Цензор.НЕТ 3316
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14.07.2021 23:48 Ответить


Подтягивающий брюки Корниенко, Яременко смущает коллег, взгляд Юрченко в спину, - день работы Рады 14 июля - Цензор.НЕТ 6195
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14.07.2021 23:14 Ответить
Подтягивающий брюки Корниенко, Яременко смущает коллег, взгляд Юрченко в спину, - день работы Рады 14 июля - Цензор.НЕТ 7069
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14.07.2021 23:14 Ответить
як голуб біля голубки курки крильцями б"є...
грудку пузяру колесом виставляє )))
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14.07.2021 23:16 Ответить
Цікаво було подивитися як би він разом з півшостим пісюаністом на роялі залабав би щось, і чим
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14.07.2021 23:21 Ответить
пересеклись бы смычками и сбились на бемоли там де нужен диес...

если мы о музыке конечно...)))
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14.07.2021 23:43 Ответить
Беременный колобок.
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14.07.2021 23:48 Ответить
сосна и бансай ))
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14.07.2021 23:24 Ответить
ета любофь
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14.07.2021 23:32 Ответить
когда он свой член последний раз видел... скрылся за горизонтом .. ушел в закат
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15.07.2021 07:14 Ответить
Зато одразу видно, що Корнієнко не наркоман. Литрів 5-6 пива кожен день і жере як не в себе. Законотворці, яких ми заслужили.
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15.07.2021 12:58 Ответить
ще один "веган"
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15.07.2021 11:20 Ответить
В Раді зібралась шпана.
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14.07.2021 23:15 Ответить
Мда...По-моему третьякова угрожает радуцкому. может быть даже раздавить.
https://censor.net/ru/comments/locate/3277168/0192143d-7d17-73f3-8978-51fdcf9e0706
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14.07.2021 23:17 Ответить
Подтягивающий брюки Корниенко, Яременко смущает коллег, взгляд Юрченко в спину, - день работы Рады 14 июля - Цензор.НЕТ 9378
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14.07.2021 23:21 Ответить
😂
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14.07.2021 23:44 Ответить
О це ганьба.
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14.07.2021 23:22 Ответить
Самый дорогой цирк в мире. Вся страна платит за их содержание.
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14.07.2021 23:28 Ответить
подробнее за яременко, маленького толстого гнома с унылой мечтой....
непременно нужен закон за табу!
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14.07.2021 23:29 Ответить
Подтягивающий брюки Корниенко, Яременко смущает коллег, взгляд Юрченко в спину, - день работы Рады 14 июля - Цензор.НЕТ 1307
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14.07.2021 23:31 Ответить
рада мені нагадує аж ніяк не цирк... це БАЗАР, в найгнилішій його формі!
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14.07.2021 23:47 Ответить
Хто запліднив К?
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15.07.2021 00:01 Ответить
Ібеня.
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15.07.2021 09:37 Ответить
Ох и рожи ох и рожи! Выбирают худых -через год рожа как жопа. И так с каждым годом. И так 30 лет
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15.07.2021 00:36 Ответить
Таке враження - що цей юрченко на фото знову під кайфом.
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15.07.2021 01:22 Ответить
А Юрченку Добкін-молодший "занюхувальну колону" у залі засідань у спадщину передав!
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15.07.2021 07:11 Ответить
В этих ублюдках не осталось ничего человеческого. Я, правда, не уверен, что и было.
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15.07.2021 01:28 Ответить
отбросы зеленского жируют за счёт лохов, которые голосовали за зеленского
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15.07.2021 07:37 Ответить
Коли вже ці кляті слуги отримают своїх мемелів?
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15.07.2021 08:05 Ответить
Третьякова, которая любит давать другим оценку "неблагополучные", видела себя со стороны? А взгляд Юрченко вполне рабочий, каннабис же разрешили. Яременко же может предложить только анал, даже коллеги стыдливо прикрывают лица.
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15.07.2021 08:07 Ответить
Корнієнко завагітнів якимось "законопроектом". 8 місяць вагітності. Цікаво хто "батько"?
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15.07.2021 09:36 Ответить
Петя выглядит отлично,в отличие от зешпаны Корнієнко, який підтягує штани, Яременко бентежить колег, погляд Юрченка в спину, - день роботи Ради 14 липня - Цензор.НЕТ 4103
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15.07.2021 09:56 Ответить
Третьякова - депутат найвищої якості.Корнієнко, який підтягує штани, Яременко бентежить колег, погляд Юрченка в спину, - день роботи Ради 14 липня - Цензор.НЕТ 9599Корнієнко, який підтягує штани, Яременко бентежить колег, погляд Юрченка в спину, - день роботи Ради 14 липня - Цензор.НЕТ 7281Корнієнко, який підтягує штани, Яременко бентежить колег, погляд Юрченка в спину, - день роботи Ради 14 липня - Цензор.НЕТ 4458
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15.07.2021 10:16 Ответить
Корнієнку через ТАКЕ пузо важко розгледіти нормальні законопроекти. Видно, олігархи разом із Зелепуцьким добряче годують...
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15.07.2021 10:31 Ответить
наскільки усе таки Порох виділяється, навіть зовні, на фоні того бидла, що зараз у Раді.
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15.07.2021 12:56 Ответить
Їм би на Лисій горі більш пристало свої шабаші проводити.
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16.07.2021 18:28 Ответить
 
 