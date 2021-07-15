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42 км "Дороги Единства" капитально отремонтируют на Львовщине, - ОГА. ФОТОрепортаж

Участок "Дороги Единства" М-30 Стрый - Изварино отремонтируют по всей протяженности в пределах Львовской области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Львовская ОГА.

Длина трассы М-30 на территории Львовской области составляет 42 км. Кроме того, в рамках проекта предусмотрен также ремонт 5 мостовых переходов. На объекте работает сразу несколько дорожных бригад и 170 единиц спецтехники.

"Дорожники работают от границы Ивано-Франковской области в сторону Ходорова и от Жидачева в сторону Стрыя", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас уже заасфальтированы 12 км дороги в нижнем слое дорожного покрытия и начаты ремонтно-строительные работы на двух мостовых переходах в Жидачеве и Залесках. Там мостовики демонтируют разрушенные элементы сооружений.

"Дорога Стрый-Изварино - кратчайший и оптимальный маршрут, которым уже скоро можно будет комфортно добраться от Львовщины до Луганщины", - отметил представитель Службы автомобильных дорог в Львовской области Иван Бондарь.

Напомним, ранее заместитель главы Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил, что планом президентской программы на 2021 год предусмотрен ремонт и строительство 6500 км дорог и 245 искусственных сооружений.

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42 км Дороги Единства капитально отремонтируют на Львовщине, - ОГА 01
42 км Дороги Единства капитально отремонтируют на Львовщине, - ОГА 02
42 км Дороги Единства капитально отремонтируют на Львовщине, - ОГА 03
42 км Дороги Единства капитально отремонтируют на Львовщине, - ОГА 04

Автор: 

дороги (2512) Большая стройка (728) Львовская область (2927)


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І шо на відкриття Пасічник приїде?
Ну, ну.
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15.07.2021 09:17 Ответить
Пропіаритись приїде головний наркоша.
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15.07.2021 09:20 Ответить
Курва, а коноплю то не посіяли!
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15.07.2021 09:23 Ответить
Наркоша готує гладенький шлях для "братів"???
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15.07.2021 10:00 Ответить
Та скільки ж можна це совкове лайно всюди пихати? Задовбали, наркомани плісняві.
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15.07.2021 11:00 Ответить
Нєвжелі целих сорок два кіломєтра?..Єто дісьвітєльно большоє строїтєльство...
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15.07.2021 13:04 Ответить
 
 