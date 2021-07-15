42 км "Дороги Единства" капитально отремонтируют на Львовщине, - ОГА. ФОТОрепортаж
Участок "Дороги Единства" М-30 Стрый - Изварино отремонтируют по всей протяженности в пределах Львовской области.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Львовская ОГА.
Длина трассы М-30 на территории Львовской области составляет 42 км. Кроме того, в рамках проекта предусмотрен также ремонт 5 мостовых переходов. На объекте работает сразу несколько дорожных бригад и 170 единиц спецтехники.
"Дорожники работают от границы Ивано-Франковской области в сторону Ходорова и от Жидачева в сторону Стрыя", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сейчас уже заасфальтированы 12 км дороги в нижнем слое дорожного покрытия и начаты ремонтно-строительные работы на двух мостовых переходах в Жидачеве и Залесках. Там мостовики демонтируют разрушенные элементы сооружений.
"Дорога Стрый-Изварино - кратчайший и оптимальный маршрут, которым уже скоро можно будет комфортно добраться от Львовщины до Луганщины", - отметил представитель Службы автомобильных дорог в Львовской области Иван Бондарь.
Напомним, ранее заместитель главы Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил, что планом президентской программы на 2021 год предусмотрен ремонт и строительство 6500 км дорог и 245 искусственных сооружений.
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