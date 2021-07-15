Ночью в Харькове на складе с древесиной произошел масштабный пожар. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Ночью в Харькове в складском здании по хранению древесины частного предприятия произошел масштабный пожар.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служа ГСЧС.

"15 июля в 2:43 на номер "101" поступило сообщение о пожаре, который произошел в складском здании по хранению древесины частного предприятия, расположенного по адресу: г.. Харьков, ул. Киргизская, 19. Огонь почти мгновенно охватил значительную площадь, быстро распространяясь по горючим материалам.

Несмотря на большие масштабы пожара, к месту вызова по повышенному номеру сложности было направлено сразу 10 отделений пожарно-спасательной службы на автоцистернах и дополнительно пожарный поезд. На момент прибытия спасателей огонь распространился на площадь 740 кв.м. Горели изделия из древесины в металлическом каркасном складском здании.

На тушение огня спасатели подали 18 пожарных стволов и в 05:00 локализовали его. Сейчас идет окончательная ликвидация пожара", - сказано в сообщении.

На месте пожара был спасен один человек, мужчина 1958 г.р. - оператор электроподстанции.

Кроме того, пожарные предотвратили распространение пламени на электроподстанцию, складское помещение площадью по хранению сырья для изготовления древесностружечной плиты, 2 железнодорожных грузовых вагонов с сырьем (по 60 т сырья в каждом) и легковой автомобиль ВАЗ 2109.

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Всего к тушению пожара было привлечено 10 автоцистерн, пожарный поезд и 70 чел. личного состава ГСЧС.

Погибших и пострадавших нет.

Причина возникновения возгорания выясняется.









Фото: сайт ГСЧС