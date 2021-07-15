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Шмыгаль внес в Раду представление на назначение Монастырского главой МВД, - Юрчишин. ДОКУМЕНТ

Сегодня, 15 июля, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль внес в Верховную Раду представление о назначении Дениса Монастырского министром внутренних дел.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук народный депутат "Голоса" Ярослав Юрчишин, информирует Цензор.НЕТ.

Он также обнародовал соответствующее представление. Согласно документу, премьер вносит данное представление по предложению депутатской фракции "Слуги народа".

Шмыгаль внес в Раду представление на назначение Монастырского главой МВД, - Юрчишин 01

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Напомним, 15 июля Верховная Рада отправила в отставку министра внутренних дел Арсена Авакова.

Ранее президент Владимир Зеленский предложил кандидатуру депутата "Слуги народа" Дениса Монастырского на должность нового министра внутренних дел. Сам нардеп сказал, что согласился на предложение и для него это решение было самым сложным в жизни.

Автор: 

МВД (9324) назначение (2179) Юрчишин Ярослав (158) Монастырский Денис (335) Слуга народа (2634) Шмыгаль Денис (2721)


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Топ комментарии
+2
Ага. Тепер розумієте який неук і нездара лізе в МВС?
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15.07.2021 14:12
+1
Антиукраинский, антинародный режим цементируется.
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15.07.2021 14:11
+1
Монастирський буде на розпасах(як сорока - ворона). Тому дала, тому дала, а тому голівку відкрутила і сама фур-р-р-р... полетіла. Клани перегризуться через бабло і почнеться бардак. Патрульні машини не заправлені, нема запчастин, гуми на колеса, спец засоби кудись зникли, нацгвардія почне перевзуватись в кеди від волонтерів і, замість кевлару одягнуть баняки на голови.
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15.07.2021 14:11
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Моня Стирський , таки стане МВД 😀😂🤣
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15.07.2021 14:07 Ответить
Цей новий знає українську мову?
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15.07.2021 14:07 Ответить
Знает, также как и Аваков знал.
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15.07.2021 14:11 Ответить
Але відгук на дисертацію Ківи писав. Це достатньо, щоб розуміти, що це за фрукт.
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15.07.2021 14:11 Ответить
Антиукраинский, антинародный режим цементируется.
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15.07.2021 14:11 Ответить
Монастирський буде на розпасах(як сорока - ворона). Тому дала, тому дала, а тому голівку відкрутила і сама фур-р-р-р... полетіла. Клани перегризуться через бабло і почнеться бардак. Патрульні машини не заправлені, нема запчастин, гуми на колеса, спец засоби кудись зникли, нацгвардія почне перевзуватись в кеди від волонтерів і, замість кевлару одягнуть баняки на голови.
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15.07.2021 14:11 Ответить
Ага. Тепер розумієте який неук і нездара лізе в МВС?
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15.07.2021 14:12 Ответить
А як же конкурс?!
Прозорий, справедливий, привселюдний конкурс на високі посади, як було обіцяно?!
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15.07.2021 14:12 Ответить
ще одне нове обличчя....тьху
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15.07.2021 14:12 Ответить
Шмыгаль внес в Раду представление на назначение Монастырского главой МВД, - Юрчишин - Цензор.НЕТ 7558
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15.07.2021 14:14 Ответить
ну депутангам от сн можно спокойно ездить под кайфом...
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15.07.2021 14:28 Ответить
теперь)
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15.07.2021 14:28 Ответить
Пусть Монастырский сначала расскажет где научные труды Кивы применил.
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15.07.2021 14:30 Ответить
Кива нагнул членограя ...
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15.07.2021 14:36 Ответить
 
 