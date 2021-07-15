Шмыгаль внес в Раду представление на назначение Монастырского главой МВД, - Юрчишин. ДОКУМЕНТ

Сегодня, 15 июля, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль внес в Верховную Раду представление о назначении Дениса Монастырского министром внутренних дел.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук народный депутат "Голоса" Ярослав Юрчишин, информирует Цензор.НЕТ.

Он также обнародовал соответствующее представление. Согласно документу, премьер вносит данное представление по предложению депутатской фракции "Слуги народа".

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Напомним, 15 июля Верховная Рада отправила в отставку министра внутренних дел Арсена Авакова.

Ранее президент Владимир Зеленский предложил кандидатуру депутата "Слуги народа" Дениса Монастырского на должность нового министра внутренних дел. Сам нардеп сказал, что согласился на предложение и для него это решение было самым сложным в жизни.