Шмыгаль внес в Раду представление на назначение Монастырского главой МВД, - Юрчишин. ДОКУМЕНТ
Сегодня, 15 июля, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль внес в Верховную Раду представление о назначении Дениса Монастырского министром внутренних дел.
Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук народный депутат "Голоса" Ярослав Юрчишин, информирует Цензор.НЕТ.
Он также обнародовал соответствующее представление. Согласно документу, премьер вносит данное представление по предложению депутатской фракции "Слуги народа".
Напомним, 15 июля Верховная Рада отправила в отставку министра внутренних дел Арсена Авакова.
Ранее президент Владимир Зеленский предложил кандидатуру депутата "Слуги народа" Дениса Монастырского на должность нового министра внутренних дел. Сам нардеп сказал, что согласился на предложение и для него это решение было самым сложным в жизни.
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