23-летняя девушка распространяла детское порно в одном из мессенджеров на Закарпатье, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
23-летння девушка распространяла порнографические материалы в одном из мессенджеров, а также шантажировала людей, публикуя их интимные фото и видео.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
Отмечается, что 23-летняя жительница Ужгорода создала закрытый канал в одном из мессенджеров, где публиковала порнографические видео с участием малолетних детей. Кроме этого, полицейским стало известно, что фигурантка шантажировала жителей Закарпатья: в вышеупомянутом канале девушка публиковала интимные фото и видео людей, которые позже соглашалась удалить за отдельную плату.
Правоохранители проводят досудебное расследование по ч.2 ст.301-1 Уголовного кодекса Украины, то есть получение доступа к детской порнографии, ее приобретение, хранение, ввоз, перевозка или другое перемещение, изготовление, сбыт и распространение.
Кроме того, оперативники устанавливают лиц, причастных именно к созданию порографичного видео с участием детей.
Полицейские обратились с письмом к официальному представительству мессенджера для блокировки указанного канала.
За такие действия злоумышленнице грозит лишение свободы на срок от 7 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
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