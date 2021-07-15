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23-летняя девушка распространяла детское порно в одном из мессенджеров на Закарпатье, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

23-летння девушка распространяла порнографические материалы в одном из мессенджеров, а также шантажировала людей, публикуя их интимные фото и видео.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Отмечается, что 23-летняя жительница Ужгорода создала закрытый канал в одном из мессенджеров, где публиковала порнографические видео с участием малолетних детей. Кроме этого, полицейским стало известно, что фигурантка шантажировала жителей Закарпатья: в вышеупомянутом канале девушка публиковала интимные фото и видео людей, которые позже соглашалась удалить за отдельную плату.

Правоохранители проводят досудебное расследование по ч.2 ст.301-1 Уголовного кодекса Украины, то есть получение доступа к детской порнографии, ее приобретение, хранение, ввоз, перевозка или другое перемещение, изготовление, сбыт и распространение.

Кроме того, оперативники устанавливают лиц, причастных именно к созданию порографичного видео с участием детей.

Полицейские обратились с письмом к официальному представительству мессенджера для блокировки указанного канала.

За такие действия злоумышленнице грозит лишение свободы на срок от 7 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

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23-летняя девушка распространяла детское порно в одном из мессенджеров на Закарпатье, - Нацполиция 01
23-летняя девушка распространяла детское порно в одном из мессенджеров на Закарпатье, - Нацполиция 02
23-летняя девушка распространяла детское порно в одном из мессенджеров на Закарпатье, - Нацполиция 03
23-летняя девушка распространяла детское порно в одном из мессенджеров на Закарпатье, - Нацполиция 04
23-летняя девушка распространяла детское порно в одном из мессенджеров на Закарпатье, - Нацполиция 05

Автор: 

Нацполиция (16549) порнография (209) Ужгород (437) Закарпатская область (2604)


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Топ комментарии
+6
цікавіше звідки в неї порно відео людей яких вона шантажувала - мабуть якогось місцевого крутелика притисла
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15.07.2021 17:43
+2
Теж незрозуміло.
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15.07.2021 18:03
+1
Видимо, на ее мохнатку спроса совсем не было.
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15.07.2021 16:48
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Видимо, на ее мохнатку спроса совсем не было.
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15.07.2021 16:48 Ответить
А может сама в детском порно снималась, вот решила вспомнить былое, занялась этим от ностальгии
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15.07.2021 16:52 Ответить
Та то скоріше за все teen porn.Навіть в твітері таке є.Завжди говорять з дитяче порно,коли потрібно когось притиснути.
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15.07.2021 16:56 Ответить
цікавіше звідки в неї порно відео людей яких вона шантажувала - мабуть якогось місцевого крутелика притисла
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15.07.2021 17:43 Ответить
Теж незрозуміло.
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15.07.2021 18:03 Ответить
Хоча всяке може бути.Але в нас вебкам моделей притягують до відповідальності.
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15.07.2021 16:57 Ответить
На закарпатье есть свой мессенжер?
Вот где собрались все наши айтишники!
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15.07.2021 17:05 Ответить
Детская порнография это когда кобыле семнадцать и восемь.
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15.07.2021 17:12 Ответить
Якась шмара растаманка
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15.07.2021 17:25 Ответить
Шмара.
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15.07.2021 18:19 Ответить
Знаем таких тварей, бывают рядом садятся в маршрутке, а ты не сном не духом. Отврат 23-річна дівчина поширювала дитяче порно в одному з месенджерів на Закарпатті, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 9377
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15.07.2021 20:05 Ответить
"співробітники МІГРАЦІЙНОЇ поліціїї України"...
А що, міграційна поліція займається порнографією?
Чи мусорам знову закортіло піару та бабосів з закарпатки?
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16.07.2021 09:42 Ответить
Тобто наскільки я зрозумів із назви каналу що видно на фото і того що є в статті обвинувачена репостила фото і відео малолітніх шлюхенцій які ті самі виклали.
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28.09.2021 20:56 Ответить
 
 