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"Слуги русификации" и "Меняю мову на рубли": на акции под ВР произошла стычка - правоохранители пытались задержать митингующего. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня, 15 июля, активисты собрались под зданием Рады, протестуя против попыток депутатов внести ряд поправок в законопроект об изменениях в Госбюджет на 2021 год, которые могут сузить применение украинского языка, в частности могут вывести фильмы и телепрограммы из-под действия закона об украинском языке.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

"В знак протеста против крупнейшего со времен Януковича наступления власти на язык мы принесем депутатам-предателям 150 тыс. российских рублей", - отмечали организаторы акции.

Слуги русификации и Меняю мову на рубли: на акции под ВР произошла стычка - правоохранители пытались задержать митингующего 01
Слуги русификации и Меняю мову на рубли: на акции под ВР произошла стычка - правоохранители пытались задержать митингующего 02
Слуги русификации и Меняю мову на рубли: на акции под ВР произошла стычка - правоохранители пытались задержать митингующего 03
Слуги русификации и Меняю мову на рубли: на акции под ВР произошла стычка - правоохранители пытались задержать митингующего 04
Слуги русификации и Меняю мову на рубли: на акции под ВР произошла стычка - правоохранители пытались задержать митингующего 05
Слуги русификации и Меняю мову на рубли: на акции под ВР произошла стычка - правоохранители пытались задержать митингующего 06
Слуги русификации и Меняю мову на рубли: на акции под ВР произошла стычка - правоохранители пытались задержать митингующего 07
Слуги русификации и Меняю мову на рубли: на акции под ВР произошла стычка - правоохранители пытались задержать митингующего 08
Слуги русификации и Меняю мову на рубли: на акции под ВР произошла стычка - правоохранители пытались задержать митингующего 09
Слуги русификации и Меняю мову на рубли: на акции под ВР произошла стычка - правоохранители пытались задержать митингующего 10
Слуги русификации и Меняю мову на рубли: на акции под ВР произошла стычка - правоохранители пытались задержать митингующего 11
Слуги русификации и Меняю мову на рубли: на акции под ВР произошла стычка - правоохранители пытались задержать митингующего 12
Слуги русификации и Меняю мову на рубли: на акции под ВР произошла стычка - правоохранители пытались задержать митингующего 13
Слуги русификации и Меняю мову на рубли: на акции под ВР произошла стычка - правоохранители пытались задержать митингующего 14
Слуги русификации и Меняю мову на рубли: на акции под ВР произошла стычка - правоохранители пытались задержать митингующего 15
Слуги русификации и Меняю мову на рубли: на акции под ВР произошла стычка - правоохранители пытались задержать митингующего 16
Слуги русификации и Меняю мову на рубли: на акции под ВР произошла стычка - правоохранители пытались задержать митингующего 17
Слуги русификации и Меняю мову на рубли: на акции под ВР произошла стычка - правоохранители пытались задержать митингующего 18

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По данным нашего корреспондента, собравшиеся устроили перформанс под зданием Рады, принесли кейс с рублями и забросали ими площадь под зданием украинского парламента. Отмечается также, что в самом конце акции правоохранители пытались составить админпротокол в отношении активиста, держащего кейс с рублями. Его скрутили и оттащили за забор, однако нардепу  "Европейской Солидарности" Владимиру Вятровичу удалось "отбить" активиста. 

Слуги русификации и Меняю мову на рубли: на акции под ВР произошла стычка - правоохранители пытались задержать митингующего 19
Слуги русификации и Меняю мову на рубли: на акции под ВР произошла стычка - правоохранители пытались задержать митингующего 20
Слуги русификации и Меняю мову на рубли: на акции под ВР произошла стычка - правоохранители пытались задержать митингующего 21
Слуги русификации и Меняю мову на рубли: на акции под ВР произошла стычка - правоохранители пытались задержать митингующего 22
Слуги русификации и Меняю мову на рубли: на акции под ВР произошла стычка - правоохранители пытались задержать митингующего 23
Слуги русификации и Меняю мову на рубли: на акции под ВР произошла стычка - правоохранители пытались задержать митингующего 24
Слуги русификации и Меняю мову на рубли: на акции под ВР произошла стычка - правоохранители пытались задержать митингующего 25
Слуги русификации и Меняю мову на рубли: на акции под ВР произошла стычка - правоохранители пытались задержать митингующего 26
Слуги русификации и Меняю мову на рубли: на акции под ВР произошла стычка - правоохранители пытались задержать митингующего 27
Слуги русификации и Меняю мову на рубли: на акции под ВР произошла стычка - правоохранители пытались задержать митингующего 28

После попытки задержать активиста собравшие скандировали: "Відпускай!". Также состоялась небольшая потасовка между активистами и правоохранителями.

По данным нашего корреспондента, правоохранители намеревались составить протокол в отношении активиста из-за того, что тот якобы нарушил правила благоустройства.

ВИДЕО и ФОТО: Олег Богачук

Автор: 

ВР (29272) протест (5862) украинский язык (1192) Богачук Олег (1462)


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Топ комментарии
+25
Молодці! Треба відбити бажання євреям і росіянам регулювати мовні питання в Україні.
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15.07.2021 16:58
+24
После попытки задержать активистаИсточник: https://censor.net/ru/p3277350

чего чего....а за что хотели задержать?? У нас что уже как в ********** митинги запрещены...Зеленая мразь берега путает
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15.07.2021 16:58
+19
у зели начинаются веселые времена без "чорта" )))
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15.07.2021 16:55
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у зели начинаются веселые времена без "чорта" )))
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15.07.2021 16:55 Ответить
так он сам чорд
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16.07.2021 08:44 Ответить
После попытки задержать активистаИсточник: https://censor.net/ru/p3277350

чего чего....а за что хотели задержать?? У нас что уже как в ********** митинги запрещены...Зеленая мразь берега путает
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15.07.2021 16:58 Ответить
За фальшивомонетничество.
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15.07.2021 17:08 Ответить
Шта?
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15.07.2021 19:36 Ответить
Молодці! Треба відбити бажання євреям і росіянам регулювати мовні питання в Україні.
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15.07.2021 16:58 Ответить
ти маєш на увазi малороським доморощєним єврєям?
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15.07.2021 17:01 Ответить
от чого поліціянти побили оцього бородатого високого чувака? Взяли би гроші, краще, занесли би в обміник, на пиво після служби би вистачило... І всі довольні були би!
А так - побили... Ну, ответка по-любому прилетить. Не сьогодні, так завтра.
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15.07.2021 17:03 Ответить
хоп!?
А то що, сувенірні рублі були?
Ну, то воще... Може, за це і побили? За несправжні...
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15.07.2021 17:08 Ответить
депутатам-зрадникам 150 тис. російських рублів"Джерело: https://censor.net/ua/p3277350 так номінал по 50 мабуть такі справжні
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15.07.2021 19:37 Ответить
Как-би нажать нє пєрєгібая нагнуть не пєрєгіная і абайтись бєз Авкаова і нє докатіться до майдана - вова запитує у Єрамакокозира й додає - памперси закупив?
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15.07.2021 17:05 Ответить
І ця бикота в кокетливих беретиках в 45 років повиходе на пільгову пенсію і буде вимагати пенсій як у депутатів? Погань мєнтовська!
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15.07.2021 17:07 Ответить
о-па так ти зедепутат?
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15.07.2021 17:10 Ответить
не вони винуваті!
Винувате начальство, яке їм накази людей бити віддає! А ще більше винуваті 73/43%зебіли, які поставили оте начальство!
Інша справа, що при отриманні такого наказу потрібно писати рапорт на звільнення з органів.
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15.07.2021 17:11 Ответить
в 40 лет они на пенсию 1000 дол. в звании полкана если, раньше выходили...звание за бабки естессновено, сами то и табл. умножения хрен знали...)))
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15.07.2021 17:49 Ответить
бидлота зедепутатська?
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15.07.2021 17:10 Ответить
"Начальство наказало бити людей"- а іншої роботи не існує? Туди саме йдуть відморозки яким в кайф бикувати і бити людей!
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15.07.2021 17:16 Ответить
Это не задержание!!! Это незаконное похищение спецпризначинцями человека. По фото и видео он не нарушал периметр охраны, не думаю что матерился и не курил/распивал алкоголь. Нарушение прав гражданина со стороны работников МВС.
И тут снизу постучал Лукашенко.
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15.07.2021 17:20 Ответить
Скучный театр имени Петра Алексеевича. Не интересно.
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15.07.2021 17:47 Ответить
ну да, с клоуном представление веселее
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15.07.2021 17:51 Ответить
********** когда на рояле членом барабанит - другое дело, скажи?
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15.07.2021 19:40 Ответить
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform

@tZEinform

·https://twitter.com/tZEinform/status/1415678328510447629 29 мин

ВР Украины проголосовала сегодня в первом чтении законопроект 2713-д, которым снижается ставка налога на доход для организаторов онлайн азартных игр - с 30% до 10%. Также в документе предлагается снизить ставку на доход букмекеров с 18% до 5% и казино - с 18% до 10%, выпуска и

проведения лотерей также до 10%. Но это даже не самое главное. Самое главное, что это законопроект предоставляет неограниченные возможности укрывательства и отмывания незаконных доходов, освобождая их от налога на доходы с физических лиц и военного сбора (а значит и финансового контроля) выигрыше до 8 минимальных зарплат (48 тыс грн) . Скоро у нас станет очень много счастливых обладателей многочисленных выиграшей. как это увязывается с борьбой с коррупцией и незаконными доходами - будете МВФ объяснять.
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15.07.2021 17:53 Ответить
йухегознаетЪ может вову действительно отправить в мацквабад.... желательно навсегда
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16.07.2021 08:47 Ответить
Респект учасникам акції.
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15.07.2021 18:15 Ответить
никогда , никто в мире не сменит устоявшуюся столетиями систему полиция не для народа, а от народа... печально, но факт... полиция ничем не отличается от милиции, беркута и всего остально... создана для силовойзащиты властьимущих от гнева народного.....
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15.07.2021 18:59 Ответить
Мусора вони виродки вмить перебудовуються під любу будь-яку проукраїнську чи як зараз антиукраїнську владу ЗЕбілів капітулянтів. Та навіть і під окупаційну кремлівську бандитську владу в тимчасово окупованих Криму і Донбасу. Але вони майже всі притом завжди були продажними юдами - катами до України і до Українського народу. При кремлівському холую що втік в паРашу продажному ЗЕКУ криваві менти -кати вони навіть масово вбивали: націоналістів, патріотів, майданівців, активістів і усіх проукраїнських громадян ... допомагаючи прокремлівській ригоАнальній бандитській зграї ЗЕКА Юди -янука.. знищити державність України. І під час окупації кремлівськими фашистами )(уйла Криму все місцеві менти перевертні моментально стали продажними колаборантами на службі у проклятих російських загарбників. На Донбасі де теж відбувалися такі ж самі події всі продажні мусора за криваві кремлівські срібняки вмить стали сепаратистами - терористами, колаборантами .... ланцюговими псами російських окупантів. І зараз так повторюється вже по всій Україні. Одна надія тільки на українських націоналістів, активістів, учасників ООС, добровольців і всіх проукраїнських громадян тільки вони можуть захистити від знищення Український народ, і територіальну цілісність і державність України.-
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15.07.2021 20:27 Ответить
Мабуть з сьогоднішнього дня "слуганароду" стане нецензурним словом на Цензорі.НЕТ?
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15.07.2021 21:16 Ответить
Не тільки.
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15.07.2021 21:34 Ответить
Мусора мрази, как и шобла зеленского
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15.07.2021 22:00 Ответить
чувак на Линкольна похож
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17.07.2021 18:21 Ответить
 
 