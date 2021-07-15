"Слуги русификации" и "Меняю мову на рубли": на акции под ВР произошла стычка - правоохранители пытались задержать митингующего. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Сегодня, 15 июля, активисты собрались под зданием Рады, протестуя против попыток депутатов внести ряд поправок в законопроект об изменениях в Госбюджет на 2021 год, которые могут сузить применение украинского языка, в частности могут вывести фильмы и телепрограммы из-под действия закона об украинском языке.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
"В знак протеста против крупнейшего со времен Януковича наступления власти на язык мы принесем депутатам-предателям 150 тыс. российских рублей", - отмечали организаторы акции.
По данным нашего корреспондента, собравшиеся устроили перформанс под зданием Рады, принесли кейс с рублями и забросали ими площадь под зданием украинского парламента. Отмечается также, что в самом конце акции правоохранители пытались составить админпротокол в отношении активиста, держащего кейс с рублями. Его скрутили и оттащили за забор, однако нардепу "Европейской Солидарности" Владимиру Вятровичу удалось "отбить" активиста.
После попытки задержать активиста собравшие скандировали: "Відпускай!". Также состоялась небольшая потасовка между активистами и правоохранителями.
По данным нашего корреспондента, правоохранители намеревались составить протокол в отношении активиста из-за того, что тот якобы нарушил правила благоустройства.
ВИДЕО и ФОТО: Олег Богачук
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чего чего....а за что хотели задержать?? У нас что уже как в ********** митинги запрещены...Зеленая мразь берега путает
А так - побили... Ну, ответка по-любому прилетить. Не сьогодні, так завтра.
А то що, сувенірні рублі були?
Ну, то воще... Може, за це і побили? За несправжні...
Винувате начальство, яке їм накази людей бити віддає! А ще більше винуваті 73/43%зебіли, які поставили оте начальство!
Інша справа, що при отриманні такого наказу потрібно писати рапорт на звільнення з органів.
И тут снизу постучал Лукашенко.
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ВР Украины проголосовала сегодня в первом чтении законопроект 2713-д, которым снижается ставка налога на доход для организаторов онлайн азартных игр - с 30% до 10%. Также в документе предлагается снизить ставку на доход букмекеров с 18% до 5% и казино - с 18% до 10%, выпуска и
проведения лотерей также до 10%. Но это даже не самое главное. Самое главное, что это законопроект предоставляет неограниченные возможности укрывательства и отмывания незаконных доходов, освобождая их от налога на доходы с физических лиц и военного сбора (а значит и финансового контроля) выигрыше до 8 минимальных зарплат (48 тыс грн) . Скоро у нас станет очень много счастливых обладателей многочисленных выиграшей. как это увязывается с борьбой с коррупцией и незаконными доходами - будете МВФ объяснять.