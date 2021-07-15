"Слуги русификации" и "Меняю мову на рубли": на акции под ВР произошла стычка - правоохранители пытались задержать митингующего. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня, 15 июля, активисты собрались под зданием Рады, протестуя против попыток депутатов внести ряд поправок в законопроект об изменениях в Госбюджет на 2021 год, которые могут сузить применение украинского языка, в частности могут вывести фильмы и телепрограммы из-под действия закона об украинском языке.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

"В знак протеста против крупнейшего со времен Януковича наступления власти на язык мы принесем депутатам-предателям 150 тыс. российских рублей", - отмечали организаторы акции.





































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По данным нашего корреспондента, собравшиеся устроили перформанс под зданием Рады, принесли кейс с рублями и забросали ими площадь под зданием украинского парламента. Отмечается также, что в самом конце акции правоохранители пытались составить админпротокол в отношении активиста, держащего кейс с рублями. Его скрутили и оттащили за забор, однако нардепу "Европейской Солидарности" Владимиру Вятровичу удалось "отбить" активиста.





















После попытки задержать активиста собравшие скандировали: "Відпускай!". Также состоялась небольшая потасовка между активистами и правоохранителями.

По данным нашего корреспондента, правоохранители намеревались составить протокол в отношении активиста из-за того, что тот якобы нарушил правила благоустройства.

ВИДЕО и ФОТО: Олег Богачук